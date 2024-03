PIPPITEL! - SU CANALE5 “C’È POSTA PER TE” SFONDA CON IL 30.1% DI SHARE E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON OLTRE 4.6 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 “IL RITORNO DI RISCHIATUTTO 70” SI ARENA AL 18.4% - SU RAI3 “IL PROVINCIALE” RACIMOLA IL 2.4% DI SHARE – SU LA7 GRAMELLINI AL 5% - AMADEUS (27.7%), “STRISCIA” (16.9%), BORTONE (3.6%), SCAMPINI (2.9%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, sabato 2 marzo 2024, su Rai1 il ritorno di Rischiatutto 70, in onda dalle 21:35 alle 23:59, ha conquistato 3.143.000 spettatori pari al 18.4% di share. Su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:30 alle 00:40, ha raccolto davanti al video 4.665.000 spettatori con uno share del 30.1%. Su Rai2 i Mondiali Indoor di Atletica sono la scelta di 739.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Cattivissimo me 3 ha radunato 729.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rai3 Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti coinvolge 429.000 spettatori e il 2.4%.

Su Rete4 Nati con la camicia totalizza un a.m. di 841.000 spettatori (4.8%). Su La7 In Altre Parole, dalle 20:44 alle 23:12, ha registrato 935.000 spettatori con il 5% (Buonanotte di 5 minuti a 276.000 e l’1.8%). Su Tv8 la differita della Formula 1 – GP Bahrain sigla 822.000 spettatori (4.5%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 323.000 spettatori con l’1.7%. Sul 20 Today You Die è seguito da 423.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 Il segreto di David – The Stepfather è scelto da 405.000 spettatori (2.1%). Su Iris Ransom – Il riscatto interessa 379.000 spettatori pari al 2.1%. Su RaiPremium Doc – Nelle Tue Mani 3 raggiunge 314.000 spettatori e l’1.7%.

Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi registra 5.351.000 spettatori pari al 27.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 3.249.000 spettatori con il 16.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.229.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 CheSarà… è la scelta di 692.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 537.000 spettatori (2.9%) nella prima parte e 496.000 spettatori (2.6%) nella seconda parte. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 521.000 spettatori (2.7%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 3.047.000 spettatori pari al 21.8%, mentre L’Eredità Weekend ha registrato 4.279.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 2.265.000 spettatori (17.1%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 3.068.000 spettatori (19.3%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (392.000 – 2.6%), i Mondiali Indoor di Atletica coinvolgono 578.000 spettatori (3.2%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 384.000 spettatori (2.6%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 625.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.148.000 spettatori pari al 12.6%, mentre Blob segna 868.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 547.000 spettatori (3.1%). Su Tv8 la Formula 1, dalle 18:50 alle 20:11, registra un netto di 342.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Little Big Italy totalizza 403.000 spettatori (2.7%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 130.000 spettatori (7.5%), mentre il TG1 delle 7, dalla durata di 6 minuti, colleziona 261.000 spettatori (10.2%), il TG1 delle 8, dalla durata maggiore, totalizza 1.028.000 spettatori (20.3%) e TG1 Dialogo, dalla durata di 14 minuti, interessa 1.099.000 spettatori (20.1%). A seguire Unomattina in Famiglia è visto da 1.205.000 spettatori (22.2%) nella prima parte e da 1.090.000 spettatori (20.2%) nella seconda parte, mentre Buongiorno Benessere sigla 937.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 438.000 spettatori pari al 17.4% e il TG5 Mattina dà il buongiorno a 1.069.000 spettatori pari al 20.4%.

A seguire X-Style segna 584.000 spettatori pari al 10.8%, Cina – Antico Regno Naturale totalizza 469.000 spettatori pari all’8.7% e Viaggiatori – Uno Sguardo sul Mondo registra 503.000 spettatori pari al 9.4%. Su Rai2 Top – Tutto Quanto fa Tendenza totalizza 163.000 spettatori (3%), Radio2 Social Club è seguito da 235.000 spettatori (4.4%) e Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile segna 211.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Pollyanna sigla 150.000 spettatori (3.5%) e Georgie 195.000 spettatori (3.7%), mentre Due Uomini e 1/2 ottiene 193.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio, 227.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio e 263.000 spettatori (4.9%) nel terzo episodio e Will & Grace totalizza 222.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio e 224.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio.

Su Rai3 Agorà Weekend segna 218.000 spettatori con il 4% (presentazione a 176.000 e il 3.6%) e Mi Manda Raitre interessa 257.000 spettatori con il 4.8% (presentazione a 196.000 e il 3.6%), mentre Rai Parlamento Punto Europa totalizza 218.000 spettatori con il 4%. Su Rete4 I Cesaroni 4 registra 58.000 spettatori (1.1%), mentre Due mafiosi nel far west colleziona 88.000 spettatori (1.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 131.000 spettatori (4.2%) nelle News e, dopo il TG La7 (271.000 – 6.7%), di 229.000 spettatori (4.3%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato totalizza 212.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 Il velo magico è visto da 63.000 spettatori (1.2%) e La rosa di San Valentino da 109.000 spettatori (2%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Origini colleziona 1.010.000 spettatori (14.3%), Linea Verde Start raduna 1.498.000 spettatori (16.2%) e Linea Verde Life totalizza 2.500.000 spettatori (19.2%). Su Canale5 Forum colleziona 1.400.000 spettatori pari al 16.3%. Su Rai2 lo Sci Alpino raccoglie 422.000 spettatori (6.1%) e Cook40′ interessa 299.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 il terzo episodio di Will & Grace è visto da 202.000 spettatori (3.5%), mentre Young Sheldon appassiona 171.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 241.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 871.000 spettatori (5.7%).

Su Rai3 il TG3 delle 12 è seguito da 803.000 spettatori (8.7%). Su Rete4, dopo il TG, Il Segreto conquista 125.000 spettatori (1.1%) e La Signora in Giallo coinvolge 609.000 spettatori (4.1%). Su La7 La7 Doc raggiunge 123.000 spettatori (1.9%), mentre L’Aria che Tira – Il Diario raccoglie 183.000 spettatori (1.7%) e Like Tutto Ciò che Piace sigla 168.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 4 Ristoranti fa compagnia a 271.000 spettatori (2.8%) e 4 Hotel colleziona 357.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? arriva a 135.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 209.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Linea Bianca segna 2.006.000 spettatori (13.9%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 1.310.000 spettatori (10.5%), mentre A Sua Immagine è seguito da 882.000 spettatori (7.5%) nella prima parte e da 925.000 spettatori (8.4%) nella seconda parte. A seguire, dopo 11 minuti di TG1 (1.001.000 – 9.3%), ItaliaSì! ottiene 1.441.000 spettatori (13.1%) nella prima parte e 2.023.000 spettatori (16.8%) nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful conquista 2.827.000 spettatori (18.9%) e Terra Amara raggiunge 3.001.000 spettatori (23.8%).

A seguire Verissimo è scelto da 2.151.000 spettatori (19.8%) nella prima parte e da 1.937.000 spettatori (16.9%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 Strade Bianche di ciclismo incolla davanti al video 644.000 spettatori (5%) e Bellissima Italia arriva a 316.000 spettatori (2.9%). A seguire Full Contact – Notizie che Colpiscono interessa 188.000 spettatori (1.6%). Su Italia1 Forever raduna 490.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 462.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio, mentre Walker ha raccolto 373.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio, 278.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio e 294.000 spettatori (2.7%) nel terzo episodio. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.597.000 spettatori pari al 17.3%, mentre Tv Talk è seguito da 937.000 spettatori pari al 7.5% (Extra a 700.000 e il 6%) e La Biblioteca dei Sentimenti segna 389.000 spettatori pari al 3.6%.

A seguire Presadiretta raduna 539.000 spettatori pari al 4.7% (presentazione a 343.000 e il 3.1%, Più a 896.000 e il 6.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 764.000 spettatori (5.4%) e Hamburg Distretto 21 viene visto da 383.000 spettatori (3.2%), mentre Frozen Planet II – I Diari colleziona 287.000 spettatori (2.6%) e Il Ritorno di Colombo raduna 456.000 spettatori (4%). Su La7 La Torre di Babele segna 266.000 spettatori con l’1.9%, La7 Doc raggiunge 161.000 spettatori con l’1.4% e Eden – Un Pianeta da Salvare totalizza 297.000 spettatori con il 2.3% (Missione Pianeta di 24 minuti a 256.000 e il 2.4%). Su Tv8 Italia’s Got Talent è seguito da 325.000 spettatori (2.6%) e 4 Ristoranti interessa 342.000 spettatori (3.1%).

A seguire Tv8 Sport sigla 191.000 spettatori (1.6%) e Sky Speciale 173.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Stargate arriva a 231.000 spettatori (1.8%), mentre Sangue del Tuo Sangue totalizza 130.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 127.000 spettatori (1.1%) nel secondo episodio. Su RaiPremium la maratona de Il Paradiso delle Signore, dalle 16:11 alle 19:41, incolla davanti al video 327.000 spettatori pari al 2.7%. Sui canali SkySport la diretta della prima gara del Mondiale di Formula 1 – GP Bahrain è seguita da .000 spettatori con il %.

Seconda Serata

Su Rai1 la prima puntata di TechetecheTopTen registra 1.174.000 spettatori (12.7%), mentre I Vinili di… Simona Quadarella raduna 592.000 spettatori (10%). Su Canale5 Speciale TG5 sigla 1.002.000 spettatori (18.9%), mentre TG5 Notte ha totalizzato 508.000 spettatori (14.6%). Su Rai2 TG2 Dossier segna 232.000 spettatori (1.6%), TG2 Storie 165.000 spettatori (1.6%) e TG2 Mizar 115.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 Trolls è visto da 265.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 TG3 Mondo informa 293.000 spettatori (2.2%) e Chiamata d’Emergenza è seguito da 265.000 spettatori (3%). Su Rete4 Zodiac è scelto da 268.000 spettatori (3.8%). Su La7 Uozzap! sigla 254.000 spettatori (2%) e TGLa7 Notte informa 153.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 Race Anatomy arriva a 117.000 spettatori (1.5%). Sul Nove la replica di Accordi & Disaccordi è vista da 221.000 spettatori pari al 2%.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 4.047.000 (25.7%)

Ore 20:00 4.396.000 (24.4%)

TG2

Ore 13:00 1.364.000 (9.5%)

Ore 20:30 768.000 (4.1%)

TG3

Ore 14:25 1.661.000 (11.6%)

Ore 19:00 1.618.000 (10.7%)

TG5

Ore 13:00 3.017.000 (20.5%)

Ore 20:00 3.833.000 (21%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.137.000 (9.8%)

Ore 18:30 501.000 (4%)

TG4

Ore 11:55 251.000 (2.8%)

Ore 18:55 501.000 (3.3%)

TG LA7

Ore 13:30 665.000 (4.3%)

Ore 20:00 1.142.000 (6.3%)