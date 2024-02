PIPPITEL! SU CANALE5 MARIA DE FILIPPI FA IL PIENO DI PUBBLICO: “C’È POSTA PER TE” VOLA AL 31% DI SHARE CON 4.6 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 LA FINALE DI “TALI E QUALI” SI DEVE ACCONTENTARE DEL 18.5% DI SHARE CON 2.9 MILIONI DI TELEMORENTI - SU LA7 BENE GRAMELLINI AL 6.2% - “PRIMA FESTIVAL” DEBUTTA AL 23% - AMADEUS (27.9%) – “STRISCIA” (17.6%). “STASERA ITALIA WEEKEND” (3.5%)

Edoardo Pasquini per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, sabato 3 febbraio 2024, su Rai1 – dalle 21:41 alle 00:11 – l’ultima puntata di Tali e Quali ha conquistato 2.987.000 spettatori pari al 18.5% (qui il vincitore). Su Canale5 – dalle 21:33 alle 00:45 – C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 4.649.000 spettatori con uno share del 31%. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 814.000 spettatori (4.3%) mentre F.B.I. International segna 699.000 spettatori (4%). Su Italia1 la prima tv di Spirit – Il ribelle ha radunato 587.000 spettatori pari al 3.2%. Su Rai3 – dalle 21:58 alle 23:59 - Quinta Dimensione – Il futuro è già qui coinvolge 430.000 spettatori e il 2.7% (presentazione dalle 21:50 alle 21:58 a 407.000 e il 2.1%).

Su Rete4 Bomber totalizza un a.m. di 500.000 spettatori (2.9%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 1.142.000 spettatori con il 6.2% (Buonanotte: 466.000 – 3%). Su Tv8 4 Ristoranti sigla 423.000 spettatori (2.2%) mentre 4 Hotel raccoglie 264.000 spettatori (1.6%). Sul Nove la prima puntata de La vera storia della Uno Bianca cattura l’attenzione di 350.000 spettatori con il 2.1%. Sul 20 Kickboxer: Retaliation arriva a 270.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 Black and Blue – La legge dei più forti si porta a 382.000 spettatori (2.1%). Su Iris Out of Time ha raggiunto 339.000 spettatori (1.9%). Su RaiPremium Doc – Nelle Tue Mani 3 in replica raccoglie 338.000 spettatori (1.9%). Su TopCrime Poirot interessa 426.000 spettatori (2.3%).

Access Prime Time

Affari Tuoi sfiora il 28%.

Su Rai1 il debutto di Prima Festival registra 4.301.000 spettatori pari al 23% mentre Affari Tuoi gioca con 5.359.000 telespettatori pari al 27.9%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra 3.361.000 spettatori con il 17.6%. Su Rai2 TG2 Post segna 521.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.244.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Chesarà… interessa 773.000 spettatori pari al 4.1%.

Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 637.000 individui all’ascolto (3.4%) nella prima parte e 665.000 individui all’ascolto (3.5%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti segna 545.000 spettatori (3%) nell’episodio dalle 19:54 alle 21:09. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 296.000 spettatori (1.6%). Su Rai4 il quinto episodio di Hudson & Rex fa compagnia a 388.000 individui pari al 2%.

Preserale

La puntata di Blob dedicata a Sandra Milo al 5.3%.

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.979.000 spettatori pari al 20.9% mentre L’Eredità Weekend ha registrato 4.075.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 2.497.000 spettatori (18.3%) mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 3.229.000 spettatori (20.3%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (470.000 – 3.8%), la sessione preliminare di Acrobatic Routine di Nuoto Artistico ai World Aquatics appassiona 445.000 spettatori (3%) mentre Squadra Speciale Cobra 11 raduna 360.000 spettatori (2.1%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 443.000 spettatori (3%) e C.S.I. Miami raggiunge 573.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.128.000 spettatori pari al 12.8% mentre Blob segna 947.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 513.000 spettatori (2.9%). Su Tv8 4 Hotel appassiona 247.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Little Big Italy totalizza 291.000 spettatori medi (share dell’1.9%). Su Rai4 Hudson & Rex interessa 366.000 spettatori (2.3%) nel terzo episodio e 366.000 spettatori (2%) nel quarto episodio.

Daytime Mattina

Fiocchi di cotone per Jeanie al 4.1%.

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 119.000 individui (6.3%) mentre il TG1 delle 7, dalla durata di 6 minuti, colleziona 215.000 spettatori (8.3%) e il TG1 delle 8, dalla durata maggiore, totalizza 785.000 spettatori (16.2%). Uno Mattina in Famiglia è visto da 1.186.000 spettatori con il 21.8% nella prima parte e da 1.057.000 spettatori con il 20.9% nella seconda parte (all’interno il TG1 delle 9, dalla durata di 5 minuti, a 1.249.000 e il 22.2%) e Buongiorno Benessere sigla 907.000 spettatori (17.9%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 521.000 spettatori pari al 20.3% e il TG5 Mattina delle 8 ha dato il buongiorno a 1.106.000 spettatori pari al 22.2%.

A seguire X-Style segna 683.000 spettatori (12.3%) e Natura – Meraviglie senza tempo raccoglie 562.000 spettatori (11%) mentre Viaggiatori – Uno sguardo dal mondo colleziona 535.000 spettatori (10.9%). Su Rai2 Il Confronto appassiona 77.000 spettatori (3.6%) mentre La Nave dei Sogni realizza un ascolto di 124.000 telespettatori (3.2%) e Il Meglio di Radio2 Social Club totalizza 232.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Fiocchi di cotone per Jeanie raggiunge 173.000 spettatori (4.1%) mentre Georgie sigla 101.000 spettatori (2%). Due Uomini e 1/2 ottiene 92.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio, 109.000 spettatori (2%) nel secondo episodio e 134.000 spettatori (2.6%) nel terzo episodio mentre Will & Grace totalizza 122.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio, 148.000 spettatori (3%) nel secondo episodio e 165.000 spettatori (3.3%) nel terzo episodio.

Su Rai3 Agorà Weekend segna 227.000 spettatori con il 4.3% (presentazione a 147.000 e il 3.1%) e Mi Manda RaiTre interessa 253.000 spettatori con il 4.9% (presentazione di 5 minuti a 210.000 e il 3.8%). Su Rete4 I Cesaroni 3 registra 53.000 spettatori (1.2%) e 88.000 spettatori (1.6%) mentre La guerra di Troia colleziona 98.000 spettatori (1.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 132.000 spettatori (4.3%) nelle News e, dopo il TG La7 (236.000 – 6%), di 208.000 spettatori (4%) nel Dibattito mentre Coffee Break Sabato totalizza 159.000 spettatori (3.2%). Su Tv8 Un Natale da Cenerentola sigla 67.000 spettatori (1.3%) mentre Un ammiratore segreto raggiunge 102.000 spettatori (2%). Sul Nove l’episodio delle 10:29 di Alta Infedeltà raduna 117.000 teste (2.4%). Su Rai4 Squadra Speciale Cobra 11 arriva a 100.000 spettatori (2%) con l’episodio delle 9:48. Su RaiPremium Don Matteo 10 incolla davanti al video 121.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio.

Daytime Mezzogiorno

Linea Verde Life vicino al 20%.

Su Rai1 Origini colleziona 912.000 spettatori (14.6%) e Linea Verde Discovery raduna 1.394.000 spettatori (17.2%) mentre Linea Verde Life totalizza 2.318.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale5 Forum colleziona 1.257.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2, dopo TG Sport Giorno (237.000 – 4.6%), Pizza Doc ha raccolto 250.000 spettatori pari al 4.2% mentre Cook40 ha interessato 325.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 Young Sheldon appassiona 124.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio, 158.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio e 187.000 spettatori (2.4%) nel terzo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 810.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 il TG3 delle 12 è seguito da 727.000 spettatori (9.2%).

Su Rete4, dopo il TG, Il Segreto conquista 159.000 spettatori (1.5%) e La Signora in Giallo coinvolge 598.000 spettatori (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario raggiunge 148.000 spettatori (2.3%) mentre Inseparabili – Storie a 4 zampe raccoglie 119.000 spettatori (1.1%) e Like Tutto ciò che piace sigla 156.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 4 Ristoranti fa compagnia a 305.000 spettatori (3.4%) e 4 Hotel colleziona 318.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica sigla 132.000 spettatori (1.2%) e 216.000 spettatori (1.5%). Su RaiPremium Don Matteo 10 cattura l’attenzione di 189.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio, di 213.000 spettatori (2.2%) nel terzo episodio e di 165.000 spettatori (1.2%) nel quarto episodio.

Daytime Pomeriggio

Bianchetti si deve accontentare del 7.9-8.4% per A Sua Immagine e del 2% per Mi presento ai tuoi.

Su Rai1 Linea Bianca segna 1.934.000 spettatori con il 14.6% e Passaggio a Nord Ovest raggiunge 1.145.000 spettatori (10.1%). A Sua Immagine è seguito da 835.000 spettatori (7.9%) nella prima parte e da 860.000 spettatori (8.4%) nella seconda parte mentre, dopo il TG1 (983.000 – 9.6%), ItaliaSì! ottiene 1.345.000 spettatori con il 12.4% nella prima parte e 1.848.000 spettatori con il 14.9% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful conquista 2.796.000 spettatori (20.6%) e Terra Amara raggiunge 2.877.000 spettatori (25.7%). A seguire Verissimo è scelto da 2.387.000 spettatori (23%) nella prima parte e da 2.163.000 spettatori (18.2%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 Mi Presento ai Tuoi incolla davanti al video 262.000 spettatori (2%) mentre Top – Tutto Quanto fa Tendenza raccoglie 197.000 spettatori (1.8%).

Dreams Road sigla 225.000 spettatori (2.2%) e la finale maschile dei Tuffi da 1m ai World Aquatics arriva a 393.000 individui (3.6%). Su Italia1 Freedom Short raduna 455.000 spettatori (3.5%) mentre Walker ha raccolto 270.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio, 272.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio e 278.000 spettatori (2.5%) nel terzo episodio. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.255.000 spettatori pari al 16.2%. Tv Talk è seguito da 947.000 spettatori pari all’8.4% (Extra: 872.000 – 8.4%) e Gocce di Petrolio raccoglie 491.000 spettatori pari al 4.7% mentre la replica di Report segna 924.000 spettatori con il 7.7% (presentazione: 478.000 – 4.6%).

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 648.000 spettatori (5.1%) mentre la sedicesima stagione di Hamburg Distretto 21 viene vista da 286.000 spettatori (2.7%). Frozen Planet II – I Diari colleziona 300.000 spettatori (2.9%) e Il ritorno di Colombo raduna 345.000 spettatori (3%). Su La7 La Torre di Babele in replica segna 231.000 spettatori con l’1.8% e La7 Doc raggiunge 218.000 spettatori (2.1%) mentre – dalle 16:56 alle 19:52 - Eden – Un Pianeta da Salvare raduna 315.000 individui pari al 2.5%. Su Tv8 la prima giornata del Sei Nazioni di Rugby: Italia-Inghilterra appassiona 363.000 spettatori con il 3.4% (primo tempo a 347.000 e il 3.1%, secondo tempo a 376.000 e il 3.6%) mentre Cucine da Incubo raduna 233.000 spettatori (2.1%).

Sul Nove La preda perfetta sigla 219.000 spettatori (1.9%) e Il fidanzato di mia sorella raccoglie 172.000 spettatori (1.6%). Su Rai4 Hudson & Rex fa sintonizzare 211.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 287.000 spettatori (2.2%) nel secondo episodio. Su RaiMovie Biancaneve registra 223.000 spettatori (2.1%). Su RaiPremium gli ultimi due episodi di Don Matteo 10 convincono 176.000 spettatori (1.3%) e 201.000 spettatori (1.8%) mentre la maratona de Il Paradiso delle Signore in replica fa sintonizzare 285.000 spettatori (2.4%).

Seconda Serata

Lo speciale TG5 in memoria di Vittorio Emanuele supera il 24%.

Su Rai1 La vita è meravigliosa registra 782.000 spettatori (11.1%) mentre Milleeunlibro Scrittori in TV raduna 278.000 spettatori (7.7%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 Speciale TG5 – Vittorio Emanuele: L’ultimo erede raccoglie 1.306.000 spettatori (24.1%) mentre TG5 Notte ha totalizzato 646.000 spettatori (17.7%). Su Rai2 TG2 Dossier segna 265.000 spettatori (1.8%) e TG2 Storie colleziona 202.000 spettatori (1.8%). Su Italia1 Tom & Jerry in prima tv è visto da 321.000 spettatori (2.6%).

Su Rai3 TG3 Mondo informa 300.000 spettatori (2.9%) e Chiamata d’emergenza interessa 204.000 spettatori con il 3%. Su Rete4 Il rapporto Pelican è scelto da 197.000 spettatori (2.5%). Su La7 Uozzap! sigla 265.000 spettatori (2%) e TG La7 Notte congeda 201.000 spettatori (2%). Su Tv8 4 Ristoranti incolla davanti allo schermo 200.000 individui (1.8%). Sul Nove Il caso Vannini raggiunge 200.000 spettatori (3.4%) nella parte rilevata fino alle 1:59.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.801.000 (26.4%)

Ore 20:00 4.546.000 (25.1%)

TG2

Ore 13:00 1.422.000 (10.8%)

Ore 20:30 795.000 (4.2%)

TG3

Ore 14:25 1.662.000 (12.7%)

Ore 19:00 1.642.000 (10.7%)

TG5

Ore 13:00 2.954.000 (22%)

Ore 20:00 3.738.000 (20.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.186.000 (11.3%)

Ore 18:30 575.000 (4.5%)

TG4

Ore 11:55 265.000 (3.4%)

Ore 18:55 498.000 (3.2%)

TG LA7

Ore 13:30 643.000 (4.5%)

Ore 20:00 1.307.000 (7.2%)