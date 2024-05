PIPPITEL! - SU CANALE5 “VIOLA COME IL MARE 2” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 14.2% DI SHARE E 2.2 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 IL BIOPIC SU PAOLO VILLAGGIO “COM’È UMANO LUI!” RACIMOLA L’11.6% CON 1.9 MILIONI DI TELEMORENTI. SU RAI2 “BELLA RAI2” AL 6.5% SUPERATO DA DEL DEBBIO SU RETE4 ALL’8.8% - SU LA7 FORMIGLI AL 6.8% - VESPA (21.3%) AMADEUS (26.7%), “STRISCIA” (14.5%) DAMILANO (6.6%) BERLINGUER (3.6%) GRUBER (7.8%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

com'e umano lui 7

Nella serata di ieri, giovedì 30 maggio 2024, su Rai1 il biopic su Paolo Villaggio Com’è Umano Lui! ha conquistato 1.930.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale5 Viola come il Mare 2 ha incollato davanti al video 2.296.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Rai2 – dalle 21.36 alle 0.39 – Bella Rai2 è la scelta di 911.000 spettatori pari al 6.5%. Su Italia1 La Legge dei Più Forti ha incollato davanti al video 1.323.000 spettatori con uno share del 7.7%. Su Rai3 il ritorno di Che ci faccio qui segna 838.000 spettatori pari al 4.5%.

bella rai2 2

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.193.000 spettatori (8.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 925.000 spettatori e il 6.8%. Su Tv8 Skyfall ottiene 498.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove Comedy Match – Best Of raduna 661.000 spettatori con il 3.7%. Sul 20 Scontro tra Titani arriva a 270.000 spettatori (1.4%). Su Iris Space Cowboys raccoglie 312.000 spettatori (1.8%). Su RaiMovie Jimmy Bobo – Bullet to the head segna 313.000 spettatori (1.6%). Su RaiPremium Il Gusto dell’Estate intrattiene 282.000 spettatori (1.5%). Su La5 La Leggenda di un Amore: Cinderella sigla 272.000 spettatori (1.5%).

com'e umano lui 6

Access Prime Time

Solito dominio di Affari Tuoi.

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 3.990.000 spettatori (21.3%) e Affari Tuoi conquista 5.490.000 spettatori pari al 26.7% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.965.000 spettatori pari al 14.5%. Su Rai2 TG2 Post segna 621.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.258.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.262.000 spettatori (6.6%) e Un Posto al Sole appassiona 1.820.000 spettatori (8.9%).

Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 724.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.556.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 Tris per Vincere raduna 428.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 644.000 spettatori (3.2%). Su Real Time Casa a Prima Vista coinvolge 609.000 spettatori (3%).

paolo del debbio contro antonio scurati

Preserale

Bene Cash or Trash.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.616.000 spettatori pari al 22.9% mentre L’Eredità ha coinvolto 3.623.000 spettatori pari al 25%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.748.000 spettatori (16.9%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.887.000 spettatori (21.4%). Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine raccoglie 419.000 spettatori (3.2%). SWAT raccoglie 595.000 spettatori (3.5%).

com'e umano lui 5

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 309.000 spettatori con il 2.5% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 521.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.328.000 spettatori (15.3%). A seguire Blob segna 1.077.000 spettatori pari al 6.3% e Riserva Indiana raccoglie 937.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 Terra Amara interessa 596.000 spettatori (3.5%). Su La7 Padre Brown raduna 154.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 301.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 504.000 spettatori (3.3%).

Daytime Mattina

Mr Wrong parte dal 2.2%.

corrado formigli

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 370.000 spettatori con l’11.3%. Il TG1 delle 8 è seguito da 992.000 spettatori con il 20.5% (TG1 Economia: 1.008.000 – 21.8%). Unomattina intrattiene 757.000 spettatori con il 18.5% e Storie Italiane raggiunge 809.000 spettatori con il 20.9%, nella prima parte, e 942.000 spettatori con il 21.3%, nella seconda parte di soli 8 minuti. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 700.000 spettatori con il 21.4% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.141.000 spettatori con il 23.8%. Mattino Cinque News raccoglie 725.000 spettatori con il 17.6% nella prima parte e 586.000 spettatori con il 15.4% nella seconda parte.

com'e umano lui 4

Su Rai2 Dream Hotel raccoglie 128.000 spettatori (2.8%). Radio2 Social Club è visto da 212.000 spettatori (5.2%) mentre TG2 Italia Europa arriva a 210.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Una Spada per Lady Oscar ottiene un ascolto di 137.000 spettatori (2.8%) mentre Chicago Fire sigla 147.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 223.000 spettatori (5.9%) nel secondo episodio. Chicago PD segna 222.000 spettatori e il 5.4%. Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 513.000 spettatori pari al 13.3% e TGR Buongiorno Regione convince 657.000 spettatori pari al 13.5%.

viola come il mare 2 7

Agorà convince 197.000 spettatori con il 4.4% (Extra: 157.000 – 4.1%) mentre Re Start totalizza 160.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 86.000 spettatori (1.8%) mentre Mr Wrong – Lezioni d’Amore è visto da 91.000 spettatori (2.2%). Tempesta d’Amore segna 214.000 spettatori con il 5.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 131.000 spettatori (3.2%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 243.000 spettatori (5%), di 186.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 163.000 spettatori (4.2%).

Daytime Mezzogiorno

com'e umano lui 3

L’11.7% per la commemorazione di Matteotti.

Su Rai1 Cerimonia Celebrativa Centenario della morte di Giacomo Matteotti raccoglie 668.000 spettatori (11.7%) mentre – dalle 12.20 – È Sempre Mezzogiorno Menù arriva a 1.608.000 spettatori (15.7%). Su Canale5 Forum totalizza 1.268.000 spettatori con il 18.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raduna 590.000 spettatori (10.6%) nella prima parte e 950.000 spettatori (10.5%) nella seconda parte. Su Italia1 Chicago PD registra un netto di 327.000 spettatori (5.8%).

bella rai2 1

Cotto e Mangiato Menù segna 416.000 spettatori e il 5.2%. Dopo Studio Aperto, L’Isola dei Famosi raggiunge 644.000 spettatori con il 5.8%. Sport Mediaset coinvolge 729.000 spettatori con il 6.1% (Extra: 579.000 – 4.8%). Su Rai3, dopo una presentazione (190.000 – 4.4%), Elisir ottiene 370..000 spettatori (7.2%) e il TG3 delle 12 informa 785.000 spettatori (10%).

Quante Storie conquista 586.000 spettatori (5.3%) mentre Passato e Presente è seguito da 400.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 288.000 spettatori (5.8%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 645.000 spettatori (5.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 277.000 spettatori con il 5.2% nella prima parte e 362.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

com'e umano lui 2

Continua il buon momento di Tagadà.

Su Rai1 La Volta Buona ha collezionato 1.381.000 spettatori con l’11.8% nella presentazione e 1.442.000 spettatori con il 15.6%. Il Paradiso delle Signore in replica registra 966.000 spettatori (12.6%) e, dopo una breve edizione del TG1 (949.000 – 12.6%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.463.000 spettatori con il 19% nella presentazione e di 1.879.000 spettatori con il 21.5%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.416.000 spettatori pari al 19.9%. A seguire Endless Love incolla davanti al video 2.237.000 spettatori con il 19.2%. La pillola di Io Canto Family interessa 1.857.000 spettatori con il 16.9%, il daytime de L’Isola dei Famosi segna 1.694.000 spettatori con il 15.8%.

paolo del debbio

La Promessa ha appassionato 1.467.000 spettatori (17.7%). Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.217.000 spettatori (15.8%) nella prima parte e a 1.156.000 spettatori (13.5%) nella seconda parte (I Saluti a 1.074.000 e l’11.7%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (776.000 – 6.4%), Ore 14 interessa 885.000 spettatori pari all’8.1%. A seguire Squadra Speciale Cobra 11 colleziona 375.000 spettatori con il 4.6%. Squadra Fluviale Elbe raccoflie 330.000 spettatori e il 4.3%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 494.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio, 543.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio e 494.000 spettatori (4.9%) nel terzo episodio. NCIS New Orleans ha conquistato 310.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 273.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 341.000 spettatori (4.1%).

com'e umano lui 1

L’Isola dei Famosi segna 326.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.230.000 spettatori (18.5%). Il Commissario Rex coinvolge 369.000 spettatori (4.5%) mentre Aspettando… Geo segna 638.000 spettatori (8.4%) e Geo conquista 916.000 spettatori (10.4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 751.000 spettatori con il 6.9% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 406.000 spettatori con il 5.1% (ultimo segmento: 356.000 – 4.7%). Su La7 Tagadà è visto da 456.000 spettatori (4%) nella presentazione e da 417.000 spettatori pari al 4.9% (#Focus a 324.000 e il 4.2%) mentre C’era una volta… il Novecento raggiunge 170.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 Forever realizza un a.m. di 273.000 spettatori (3.5%).

viola come il mare 2 6

Seconda Serata

Male Porta a Porta.

Su Rai1 Porta a Porta sigla 779.000 spettatori con il 7.3%, nella presentazione di 15 minuti, e 307.000 spettatori con il 5.2%. Su Canale5 dopo L’Isola dei Famosi (1.099.000 – 11.7%), X-Style raccoglie 459.000 spettatori (6.7%) mentre TG5 Notte coinvolge 299.000 spettatori (6.6%). Su Rai2 Generazione Z raccoglie 226.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 The Chronichles of Riddick segna 292.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 TG3 Linea Notte informa 152.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 Giulietta degli Spiriti è la scelta di 194.000 spettatori (5.7%) nella prima parte.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.781.000 (23%)

enzo paci interpreta paolo villaggio in com’e umano lui4

Ore 20:00 4.140.000 (23.7%)

TG2

Ore 13:00 1.492.000 (13%)

Ore 20:30 976.000 (5%)

TG3

Ore 14:25 1.410.000 (12.3%)

Ore 19:00 1.592.000 (12.5%)

TG5

Ore 13:00 2.550.000 (22%)

Ore 20:00 3.370.000 (18.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.050.000 (11%)

Ore 18:30 459.000 (4.7%)

TG4

Ore 11:55 466.000 (6.2%)

Ore 18:55 428.000 (3.4%)

TG LA7

enzo paci interpreta paolo villaggio in com’e umano lui3

Ore 13:30 634.000 (5.2%)

Ore 20:00 1.294.000 (7.3%)

viola come il mare 2 4 viola come il mare 2 3 viola come il mare 2 1 viola come il mare 2 2 viola come il mare 2 5