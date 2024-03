PIPPITEL! - SU CANALE5 LA PARTITA BARCELLONA-NAPOLI CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 22.4% DI SHARE E 4.7 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 IL FILM “AL POSTO TUO” INCHIODA ALL’11.9% - SU ITALIA1 SALE “LE IENE” (11.1%) - SU RAI2 “DALLA STRADA AL PALCO” AL 6.8% - SU RAI3 “PETROLIO” RACIMOLA IL 2.8%, SU RETE4 BERLINGUER AL 5.5%, FLORIS AL 7.2% - VESPA (23.5%), AMADEUS (24.2%), “STRISCINA” (17.1%) – DAMILANO (6.4%) BERLINGUER IN ACCESS PRIME TIME AL 3.2%. GRUBER (7.1%)

Nella serata di ieri, martedì 12 marzo 2024, su Rai1 la commedia italiana Al Posto Tuo ha conquistato 2.334.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale5 l’incontro di Champions League Barcellona-Napoli ha incollato davanti al video 4.749.000 spettatori pari al 22.4% (pre e post nel complesso: 3.432.000 – 16.3%, nel dettaglio primo tempo: 4.794.000 – 21.2%, 4.704.000 – 23.7%). Su Rai2 la quarta puntata di Dalla Strada al Palco ha convinto 1.110.000 spettatori pari al 6.8% (presentazione a 681.000 e il 3%). Su Italia1, dopo una presentazione a 1.400.000 e il 6.2%, Le Iene ha interessato 1.557.000 spettatori pari all’11.1% (Cosa vi siete persi: 590.000 – 14.1%). Su Rai3 Petrolio ha coinvolto 575.000 spettatori pari ad uno share del 2.8%.

Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 804.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.233.000 spettatori con uno share del 7.2% (Più: 377.000 – 6.3%). Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free segna 564.000 spettatori con il 2.7% (episodio in replica in seconda serata a 357.000 e il 2.9%). Sul Nove Faking It – Bugie Criminali ha raccolto 204.000 spettatori con l’1% (episodio in replica in seconda serata: 201.000 – 2.2%). Sul 20 Breaking In registra 476.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai4 Fantasy Island ha appassionato 236.000 spettatori (1.2%).

Su Iris Quel Maledetto Colpo al Rio Grande Express ha totalizzato 337.000 spettatori (1.6%). Su RaiPremium Un Amore in Fondo al Mare coinvolge 265.000 spettatori (1.3%). Su La5 la replica di Grande Fratello intrattiene 183.000 spettatori (1.4%). Su Real Time Primo Appuntamento Hotel segna 322.000 spettatori e l’1.6%. Su TopCrime FBI: Most Wanted cattura l’attenzione di 263.000 individui (1.3%). Su Sky Sport Uno l’incontro di Champions League Barcellona-Napoli ha interessato 470.000 spettatori e il 2.2%.

Access Prime Time

Affari Tuoi cala per la partita ma batte comunque Canale 5.

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.940.000 spettatori (23.5%) e Affari Tuoi conquista 5.565.000 spettatori pari al 24.2% di share. Su Canale5 Striscina la Notizina raccoglie 3.607.000 spettatori pari al 17.1%. Su Rai2 TG2 Post segna 559.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.567.000 spettatori con il 7.2%.

GIOVANNI FLORIS

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.348.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole appassiona 1.595.000 spettatori (7%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 691.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.578.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 100% Italia raduna 508.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 504.000 spettatori (2.3%). Su Real Time la replica di Casa a Prima Vista segna 473.000 spettatori e il 2.2%.

Preserale

Migliora Terra Amara, cala Bull.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.220.000 spettatori pari al 23.1% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.559.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.135.000 spettatori (16.6%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.360.000 spettatori (20.5%). Su Rai2 NCIS raccoglie 350.000 spettatori (2.2%). S.W.A.T segna 546.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 393.000 spettatori con il 2.6% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 633.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.490.000 spettatori (13.7%).

A seguire Blob segna 1.089.000 spettatori pari al 5.5% e Caro Marziano raccoglie 1.181.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rete4 Terra Amara interessa 650.000 spettatori (3.3%). Su La7 Bull raduna 146.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 384.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 605.000 spettatori (3.4%).

Daytime Mattina

Tempesta d’Amore perde qualche spettatore ma è stabile in share.

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 361.000 spettatori con l’8.5% e il TG1 delle 8 è seguito da 951.000 spettatori con il 18.4%. A seguire Unomattina intrattiene 912.000 spettatori con il 19.7% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 739.000 spettatori con il 17.1%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 531.000 spettatori con il 15.5% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.105.000 spettatori con il 21.4%. Mattino Cinque News raccoglie 908.000 spettatori con il 19.7% nella prima parte e 819.000 spettatori con il 19.1% nella seconda parte (I Saluti a 700.000 e il 15.8%).

Su Rai2, dopo un’anteprima dal nome Mattin Show! (440.000 – 12.1%), Viva Rai2! dà il buongiorno a 970.000 spettatori (18.6%) mentre …E viva il Videobox si porta a 265.000 spettatori (5.2%). Radio2 Social Club è visto da 315.000 spettatori (6.9%) mentre TG2 Italia Europa arriva a 219.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Georgie ottiene un ascolto di 139.000 spettatori (2.7%) mentre Chicago Fire sigla 143.000 spettatori (%3) nel primo episodio e 181.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 427.000 spettatori pari al 10.2% e TGR Buongiorno Regione convince 503.000 spettatori pari al 9.3%.

Agorà convince 212.000 spettatori (4.1%) nella presentazione e 202.000 spettatori pari al 4.3% mentre Re Start totalizza 151.000 spettatori pari al 3.5%. Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 56.000 spettatori (1.1%) mentre Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore è visto da 90.000 spettatori (2%). Tempesta d’Amore segna 234.000 spettatori con il 5.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 106.000 spettatori (2.4%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 153.000 spettatori (2.8%), di 169.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 175.000 spettatori (4%).

Daytime Mezzogiorno

Il 4.6% per la seconda di Mattino 4.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 864.000 spettatori (16.3%) mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.806.000 spettatori (17.5%). Su Canale5, dopo la striscia del Grande Fratello (.000 – %), Forum totalizza 1.588.000 spettatori con il 20.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri raduna 471.000 spettatori (8%) nella prima parte e 1.004.000 spettatori (10.4%) nella seconda parte. Su Italia1 Chicago P.D. registra un netto di 260.000 spettatori (5.7%) nel primo episodio e di 324.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio. Dopo Studio Aperto, il daytime del Grande Fratello arriva a 548.000 spettatori (4.5%) e Sport Mediaset coinvolge 751.000 spettatori con il 5.7% (598.000 – 4.7%).

Su Rai3, dopo una presentazione (193.000 – 4.2%), Elisir ottiene 284.000 spettatori (5%) e il TG3 delle 12 informa 706.000 spettatori (8.6%). Quante Storie conquista 620.000 spettatori (5.1%) mentre Passato e Presente è seguito da 556.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 248.000 spettatori (4.6%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 518.000 spettatori con il 4.3% (frazione di episodio: 311.000 – 2.9%, episodio intero: 664.000 – 5.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 232.000 spettatori con il 4.1% nella prima parte e 391.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Svetta Uomini e Donne.

Su Rai1, dopo il TG1 Economia (2.286.000 – 18.1%), La Volta Buona ha collezionato 1.488.000 spettatori con il 12.6% nella presentazione e 1.558.000 spettatori con il 15.6%. Il Paradiso delle Signore registra 1.808.000 spettatori (20.3%) e, dopo una breve edizione del TG1 (1.302.000 – 15.2%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.654.000 spettatori con il 18.9% nella presentazione e di 2.134.000 spettatori con il 20.8%. Su Canale5, dopo la pillola del GF (.000 – %), Beautiful conquista 2.592.000 spettatori pari al 20% e la seconda puntata della nuova soap turca Endless Love incolla davanti al video 2.471.000 spettatori con il 20.7% mentre Uomini e Donne interessa 2.768.000 spettatori con il 26.9% (Finale: 2.018.000 – 22.4%).

Il quotidiano di Amici fa sintonizzare 1.693.000 individui (19.1%) e La Promessa segna 1.581.000 spettatori (18.2%) mentre Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.306.000 spettatori (14.9%) nella prima parte e a 1.399.000 spettatori (14%) nella seconda parte (I Saluti a 1.466.000 e il 12.6%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (870.000 – 6.8%), Ore 14 interessa 877.000 spettatori pari al 7.7% mentre BellaMa’ segna 559.000 spettatori pari al 6.2%. A seguire Radio2 Happy Family colleziona 276.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 559.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, 584.000 spettatori (5%) nel secondo episodio e 420.000 spettatori (3.9%) nel terzo episodio.

NCIS: Los Angeles ha conquistato 324.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 334.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 292.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.032.000 spettatori (16.5%). La Seconda Vita – Il Paradiso può attendere coinvolge 313.000 spettatori (3.3%) mentre Aspettando… Geo segna 577.000 spettatori (6.6%) e Geo conquista 1.253.000 spettatori (12.1%).

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 684.000 spettatori con il 6% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 381.000 spettatori con il 4.2%. Sulla stessa rete A Sud Ovest di Sonora segna 457.000 spettatori e il 4.6%. Su La7 Tagadà è visto da 376.000 spettatori (3.2%) nella presentazione e da 341.000 spettatori pari al 3.6% (#Focus a 267.000 e il 3%) mentre C’era una volta… il Novecento raggiunge 205.000 spettatori (2.4%). Su Tv8 Infusi d’Amore realizza un a.m. di 169.000 spettatori (1.9%).

Seconda Serata

In rimonta anche La Confessione.

Su Rai1 Porta a Porta sigla .000 spettatori con il % mentre Viva Rai2!… e un po’ anche Rai1 diverte .000 spettatori (%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 Champions League Live segna 1.029.000 spettatori (9%) mentre X-Style raccoglie 299.000 spettatori (5.1%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan su Rai2 raccoglie .000 spettatori (%) mentre Generazione Z è scelto da .000 spettatori (%). Su Italia1 Gioco Sporco – I Misteri dello Spor segna .000 spettatori con il %. Su Rai3 La Confessione segna 529.000 spettatori con il 4.4%. TG3 Linea Notte informa 241.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali è la scelta di 109.000 spettatori (3.6%) nella prima parte (presentazione: 181.000 – 4.3%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 .000 (%)

Ore 20:00 .000 (%)

TG2

Ore 13:00 .000 (%)

Ore 20:30 .000 (%)

TG3

Ore 14:25 1.337.000 (11.4%)

Ore 19:00 1.914.000 (12.3%)

TG5

Ore 13:00 3.018.000 (23.7%)

Ore 20:00 4.415.000 (21.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.075.000 (10.3%)

Ore 18:30 436.000 (3.5%)

TG4

Ore 11:55 337.000 (4.3%)

Ore 18:55 641.000 (4.1%)

TG LA7

Ore 13:30 499.000 (3.9%)

Ore 20:00 1.235.000 (6.1%)