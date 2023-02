PIPPITEL! SU CANALE5 L’ESORDIO DELLA SECONDA STAGIONE DI “BUONGIORNO MAMMA”, CON IL 21.2%, SUPERA IL DOCUFILM SUI POOH SU RAI1 (14.1%) - SU RAI3 “CHI L'HA VISTO?” CON IL 10.7% TRIPLICA VERONICA GENTILI SU RETE4 (3.5%) – PURGATORI SU LA7 AL 3.5% - LA TERZA STAGIONE DI “MARE FUORI” SU RAI2 DEBUTTA AL 7.2% - AMADEUS CON IL 22.1% SUPERA “STRISCIA” (18.8%) – DAMILANO (7%), GRUBER (6.4%), PALOMBA (4.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

mare fuori 6

Dopo la maratona sanremese della scorsa settimana, i palinsesti sono definitivamente tornati alla normalità e quella di ieri, mercoledì 15 febbraio 2023, è stata una prima serata all'insegna di una sfida tra il docufilm sui Pooh trasmesso da Rai1 e l'esordio della seconda stagione di Buongiorno Mamma con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta su Canale5. E la fiction Mediaset, con i suoi 3.458.000 spettatori con il 21.2%, ha distaccato ampiamente l'omaggio al complesso canoro, fermo al 14.1% con 2.575.000 individui all'ascolto. Nell'aprile 2021, la prima stagione di Buongiorno Mamma debuttava con 3.871.000 spettatori e il 18% di share.

docufilm pooh 2

Sempre bene su Rai3 Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli e i suoi 1.808.000 spettatori pari al 10.7%, che triplica Controcorrente Prima Serata con Veronica Gentili, arenata al 3.5% con 504.000 settatori. Un testa a testa con Andrea Purgatori su La7 che, con una puntata di Atlantide dedicata a Matteo Messina Denaro, ha segnato 491.000 spettatori pari al 3.5%. Ottimo esordio per la terza stagione della fiction amatissima dai giovani Mare Fuori su Rai2, che ha conquistato il 7.2% di share con 1.291.000 spettatori, battendo i dati del debutto della seconda stagione nel novembre 2021, quando tenne con il fiato sospeso 1.023.000 individui all'ascolto con il 5.1% di share.

mare fuori 4

In access prime time, Amadeus con I soliti ignoti su Rai1 svetta con il 22.1%, mentre Striscia la Notizia su Canale5 si assesta al 18.8%, mentre per quanto riguarda l'approfondimento Marco Damilano con Il Cavallo e la torre su Rai3 (7%) batte Lilli Gruber su La7 (6.4%), Barbara Palombelli (4.4% - 4.2%) su Rete4 e Tg2 Post (4.4%) su Rai2.

Nel pomeriggio, da segnalare Uomini e Donne con Maria De Filippi su Canale5 che, con il suo 27.6% di share distacca di ben dodici punti Oggi è un altro giorno presentato da Serena Bortone su Rai1, che segna il 15.2%. Inarrestabile ormai al mattino Fiorello, che con Viva Rai2! raggiunge ancora una volta il 18.5% di share. Al pomeriggio, su Rai1, Alberto Matano con La vita in diretta conquista invece il 21.2%.

buongiorno mamma 6

Ma vediamo i dati di ascolto dell'intera giornata:

Prima serata

Rai1: Pooh – Un Attimo Ancora 2.575.000 spettatori (14.1%). Canale 5 Buongiorno Mamma 2 3.458.000 spettatori ( 21.2%). Rai2: Mare Fuori 3 1.291.000 spettatori (7.2). Italia 1: La fredda luce del giorno 1.052.000 spettatori (5.5%). Rai3: Chi l’ha Visto? 1.808.000 spettatori (10.7%). Rete4: Controcorrente 504.000 spettatori (3.5%). La7: Atlantide 491.000 spettatori (3.5%). Tv8: Name That Tune – Indovina la Canzone 400.000 spettatori (2.4%). Nove: Non Stop 359.000 spettatori (2%).

Access prime time

mare fuori 3

Rai1: Soliti Ignoti 4.701.000 spettatori (22.1%). Canale 5: Striscia la Notizia 3.965.000 spettatori (18.8%). Rai2: TG2 Post 936.000 spettatori (4.4%). Italia1: NCIS 1.360.000 spettatori (6.4%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.484.000 spettatori (7%). Un Posto al Sole 1.742.000 spettatori (8.2%). Rete4 Stasera Italia 928.000 individui all’ascolto (4.4%) nella prima parte, 887.000 (4.2%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.366.000 spettatori (6.4%). Tv8: 100% Italia 544.000 spettatori (2.6%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 497.000 spettatori (2.3%).

docufilm pooh 1

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.370.000 spettatori (23.2%), L’Eredità 4.612.000 spettatori (26.1%). Canale 5: Avanti il Primo 2.365.000 spettatori (17.4%), Avanti un Altro 3.771.000 spettatori (22.1%). Rai2: Hawaii Five O 545.000 spettatori (3.5%). Mare Fuori #Confessioni 402.000 spettatori (2.1%). Italia1: Studio Aperto Mag 457.000 spettatori (2.9%), CSI 723.000 spettatori (3.8%). Rai3: TGR (News) 2.786.000 spettatori (15%), Blob 1.293.000 spettatori (6.5%), Caro Marziano 1.217.000 spettatori (5.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 709.000 individui all’ascolto (3.5%). La7: Lingo – La Prima Sfida 153.000 spettatori (1.1%), Lingo – Parole in Gioco 295.000 spettatori (1.7%). Tv8: Home Restaurant 290.000 spettatori (’1.6%). Nove: Cash or Trash 445.000 spettatori (2.4%).

Seconda Serata

mare fuori 2

Rai1: Porta a Porta 737.000 spettatori (9.1%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 249.000 spettatori (8.8%). Canale 5: TG5 Notte 870.000 spettatori (12.7%). Rai2: Stasera C’è Cattelan su Rai2 479.000 spettatori (5.5%), Generazione Z 193.000 spettatori (5.8%). Rai3: Tg3 Linea Notte 505.000 (8.2%). Italia1: A quiet place II 376.000 (4.3%), American Dad 119.000 (3.5%) nel primo episodio, 104.000 (3.9%) nel secondo. Rete4: Dalla parte degli animali 117.000 (4.2%), 183.000 (4.5%) nella presentazione

buongiorno mamma 4

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 307.000 spettatori (12%), TG1 delle 7: 438.000 spettatori (11.1%), TgUnoMattina 662.000 spettatori (12.9%), TG1 delle 8 973.000 spettatori (19.1%), Uno Mattina 869.000 telespettatori (18.2%), Storie Italiane (prima parte) 907.000 spettatori (19.8%). Canale5: Prima Pagina TG5 577.000 spettatori (17.7%), TG5 Mattina 1.184.000 spettatori (23.1%), Mattino Cinque News 1.048.000 spettatori (21.3%) nella prima parte, 852.000 spettatori (18.5%) nella seconda, Saluti: 765.000 (16.8%).

mare fuori 5

Rai 2: La Grande Vallata 77.000 spettatori (3.1%), Viva Rai2! Glass Cam (190.000 – 5.2%), Viva Rai2! 897.000 spettatori (18.5%), …E Viva il Videobox 250.000 spettatori (4.9%), Radio 2 Social Club: 327.000 spettatori (6.8%). Italia 1: Chicago Fire 152.000 spettatori (3.1%), Chicago PD 265.000 spettatori (5.6%). Rai3: Buongiorno Italia 438.000 spettatori (11.1%), TGR Buongiorno Regione 550.000 spettatori (10.9%). Agorà (presentazione) 284.000 (5.5%), Agorà 312.000 spettatori (6.2%), Agorà Extra 238.000 (5.2%). Rete 4: Hazzard 118.000 spettatori (2.6%). La7: Omnibus 127.000 spettatori (3.2%) nelle News, 222.000 (4.4%) nel Dibattito, Coffee Break 228.000 spettatori (5%).

Mezzogiorno

buongiorno mamma 7

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 982.000 spettatori (18.6%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.847.000 spettatori (18.9%). Canale 5: Forum 1.537.000 telespettatori (21.2%). Rai2: I Fatti Vostri Speciale 535.000 spettatori (7.6%), Rai Parlamento Speciale 342.000 (4.2%). Italia 1: Chicago PD 263.000 spettatori (4%), Grande Fratello Vip 526.000 spettatori (4.5%), Sport Mediaset 638.000 spettatori (5.1%).

Rai3 Elisir (presentazione) 225.000 (4.9%), 312.000 spettatori (5.7%), TG3 delle 12 730.000 spettatori (9.4%), Rai Parlamento Speciale 347.000 spettatori (3.1%), Geo 346.000 spettatori (2.7%) Rete4: Monk 92.000 spettatori (1.7%), Il Segreto (replica) 155.000 spettatori (1.5%), La Signora in Giallo 544.000 (4.4%). La7: L’Aria che Tira 230.000 spettatori (4.2%) nella prima parte, 387.000 spettatori (3.9%) nel segmento intitolato "Oggi".

Pomeriggio

atlantide

Rai1: TG1 Economia (2.438.000 – 19.6%), Oggi è un Altro Giorno 1.526.000 spettatori (15.2%), presentazione 1.724.000 (14.1%), Il Paradiso delle Signore 1.712.000 spettatori (20.6%), TG1 (1.625.000 – 19%), La Vita in Diretta 2.300.000 spettatori (21.2%), presentazione 1.724.000 (19.6%). Canale5: Beautiful 2.631.000 spettatori (21.2%.), Terra Amara 2.754.000 spettatori (23%), Uomini e Donne 2.726.000 spettatori con il 27.6%, finale 2.193.000 (26.2%), Amici 1.648.000 spettatori (20%), Grande Fratello Vip 7 1.537.000 spettatori (18%), Un Altro Domani 1.259.000 spettatori (14.4%), Pomeriggio Cinque 1.701.000 spettatori (15.7%), Presentazione 1.213.000 (13.5%), Saluti 1.800.000 (14.3%).

buongiorno mamma 2

Rai2: Ore 14 684.000 spettatori (6.1%), Bella Ma’ 616.000 spettatori (7.2%), Nei Tuoi Panni 381.000 spettatori (4.1%), Italia1: I Simpson 592.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio, 564.000 (5%) nel secondo, 501.000 (4.9%), nel terzo, NCIS Los Angeles 343.000 spettatori (4%) nel primo episodio, 390.000 spettatori (4.6%) nel secondo, The Mentalist 396.000 spettatori (3.8%). Rai3: TGR 1.955.000 spettatori (15.8%), Rai Parlamento Question Time 338.000 spettatori (3.5%), Aspettando… Geo 452.000 spettatori (5.3%), Geo 1.346.000 spettatori (12.2%). Rete4: Lo Sportello di Forum 744.000 spettatori (6.6%), TG4 Diario del Giorno 288.000 spettatori (3.4%). La7: Tagadà (presentazione) 290.000 (2.5%), 275.000 spettatori 3%, Focus 251.000 (3%).TV8: La Nostra Storia 241.000 spettatori (2.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.232.000 (25.8%)

20.00: 5.167.000 (25.7%)

buongiorno mamma 1

TG2

13.00: 1.704.000 (14.4%)

20.30: 988.000 (4.7%)

TG3

14.25: 1.363.000 (11.6%)

19.00: 2.229.000 (13.8%)

TG5

13.00: 2.877.000 (24%)

20.00: 4.396.000 (21.6%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.167.000 (11.6%)

18.30: 567.000 (4.3%)

TG4

11.55: 257.000 (3.5%)

18.55: 705.000 (4.2%)

TGLA7

buongiorno mamma 3

13.30: 432.000 (3.5%)

20.00: 1.112.000 (5.5%)

buongiorno mamma 5 mare fuori 1