FLASH! – MATTEO SALVINI IERI A “BELVE”, SU RAI2, HA PARLATO ANCHE DEL SUO RAPPORTO CON UMBERTO BOSSI: “NON LO SENTO DA TROPPO E DI QUESTO MI DISPIACCIO. È DIFFICILE INCONTRARSI CON LUI A ROMA, ANCHE PERCHÉ PER LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE NON SCENDE TANTO…!”. IL “CAPITONE” HA EVITATO ACCURATAMENTE DI RICORDARE CHE È STATO LUI A NON AVER RINNOVATO GLI ASSISTENTI CHE A TURNO ACCOMPAGNAVANO IL “SENATUR” A ROMA, E PER QUESTO DA SOLO NON RIESCE A SCENDERE NELLA CAPITALE…