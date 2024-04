PIPPITEL! - SU CANALE5 LA SECONDA PUNTATA DI “VANINA – UN VICEQUESTORE A CATANIA” CALA, MA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16% DI SHARE E 2.8 MILIONI SPETTATORI. SU RAI1 “IL MEGLIO DI TE” SI FERMA AL 12.6% - SU ITALIA1 LA PARTITA FIORENTINA-ATALANTA AL 13.2% - SU RAI3 SEMPRE BENE “CHI L’HA VISTO?” ALL’11.8% - SU RETE4 “FUORI DAL CORO” AL 6.2%, SU LA7 CAZZULLO IN REPLICA AL 4.8% - VESPA (23.7%) AMADEUS (26.9%), “STRISCIA” (15.3%) – DAMILANO (6.7%), BERLINGUER (2.7%), GRUBER (8.2%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 3 aprile 2024, su Rai1 Il Meglio di Te ha conquistato 2.334.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale5 la seconda puntata di Vanina – Un Vicequestore a Catania ha incollato davanti al video 2.813.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai2 l’esordio della tredicesima stagione di Delitti in Paradiso raduna 819.000 spettatori pari al 4.4% di share (primo episodio a 954.000 e il 4.6%, secondo episodio a 678.000 e il 4.2%).

Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Fiorentina-Atalanta appassiona 2.734.000 spettatori con il 13.2% (primo tempo: 2.613.000 – 11.7%, secondo tempo: 2.843.000 – 14.8%). Su Rai3, dopo una presentazione (1.418.000 – 6.3%), Chi l’ha Visto? segna 2.017.000 spettatori pari all’11.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 914.000 spettatori (6.2%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica segna 907.000 spettatori e il 4.8%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of arriva a 477.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Tutte Contro Lui – The Other Woman sigla 408.000 spettatori con il 2.2%. Sul 20 Mission Impossible 2 registra 365.000 spettatori (1.8%).

Su Rai4 La Maledizione del Cuculo arriva a 218.000 spettatori (1.1%). Su Iris Femme Fatale è visto da 285.000 spettatori (1.4%). Su RaiMovie Illusioni Perdute interessa 139.000 spettatori (0.7%). Su Real Time Matrimonio a Prima Vista coinvolge 507.000 spettatori (2.5%). Su Dmax Falegnami ad Alta Quota segna 217.000 spettatori pari all’1%. Su Food Network l’esordio de Le Ricette di Casa Persia: L’Abruzzo a Modo Mio raccoglie 91.000 spettatori e lo 0.4%.

Access Prime Time

Affari Tuoi sfiora i 6 milioni.

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.850.000 spettatori (23.7%) e Affari Tuoi conquista 5.997.000 spettatori pari al 26.9% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.389.000 spettatori pari al 15.3%. Su Rai2 TG2 Post segna 618.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 617.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.416.000 spettatori (6.7%) e Un Posto al Sole appassiona 1.760.000 spettatori (7.9%).

Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 581.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.804.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 100% Italia raduna 476.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 598.000 spettatori con il 2.7% (presentazione dalle 20.26 alle 20.35: 411.000 – 2%). Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 554.000 spettatori con il 2.6%.

Preserale

Avanti un Altro cala al di sotto del 20%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.991.000 spettatori pari al 24.5% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.441.000 spettatori pari al 28.4%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 1.824.000 spettatori (16.4%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 2.909.000 spettatori (19.7%). Su Rai2 NCIS raccoglie 414.000 spettatori (2.9%). SWAT raccoglie 615.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 374.000 spettatori con il 2.9% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 585.000 spettatori con il 3.4%.

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.349.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 1.046.000 spettatori pari al 5.5% e Generazione Bellezza raccoglie 1.014.000 spettatori pari al 5%. Su Rete4 Terra Amara interessa 580.000 spettatori (3.1%). Su La7 Padre Brown raduna 190.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 302.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 486.000 spettatori (2.7%). Su Real Time Casa a Prima Vista segna 363.000 spettatori con il 2%.

Daytime Mattina

Ottimi Chicago Fire e Chicago PD.

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 291.000 spettatori con il 9.2%. Il TG1 delle 8 è seguito da 892.000 spettatori con il 18.2% (TG1 Economia: 926.000 – 19.9%). Unomattina intrattiene 851.000 spettatori con il 19% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 886.000 spettatori con il 19.2%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 510.000 spettatori con il 16.4% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.018.000 spettatori con il 21.1%. Mattino Cinque News raccoglie 690.000 spettatori con il 15.5% nella prima parte e 683.000 spettatori con il 14.9% nella seconda parte (I Saluti a 690.000 e il 14.4%).

Su Rai2, dopo un’anteprima dal nome Mattin Show! (342.000 – 10.6%), il ritorno, dopo la pausa pasquale, di Viva Rai2! dà il buongiorno a 907.000 spettatori (18.6%) mentre …E viva il Videobox si porta a 277.000 spettatori (5.8%). Radio2 Social Club è visto da 277.000 spettatori (6.2%) mentre TG2 Italia Europa arriva a 272.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Kiss me Licia ottiene un ascolto di 152.000 spettatori (3.2%) mentre Chicago Fire sigla 196.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio e 312.000 spettatori (6.9%) nel secondo episodio. Chicago PD segna 346.000 spettatori e il 7%. Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 359.000 spettatori pari al 9.7% e TGR Buongiorno Regione convince 500.000 spettatori pari al 9.7%.

Agorà convince 244.000 spettatori (5.1%) nella presentazione e 231.000 spettatori pari al 5.2% mentre Re Start totalizza 214.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 96.000 spettatori (2%) mentre Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore è visto da 96.000 spettatori (2.2%). Tempesta d’Amore segna 276.000 spettatori con il 6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 111.000 spettatori (2.8%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 181.000 spettatori (3.5%), di 201.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 237.000 spettatori (5.2%).

Daytime Mezzogiorno

Bene Storie Italiane.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 1.017.000 spettatori (19.2%) mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.729.000 spettatori (17.8%). Su Canale5 Forum totalizza 1.256.000 spettatori con il 17.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri raduna 460.000 spettatori (8%) nella prima parte e 936.000 spettatori (10.2%) nella seconda parte. Su Italia1 Chicago PD registra un netto di 391.000 spettatori (6%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 677.000 spettatori con il 5.5% (Extra: 461.000 – 3.7%).

Su Rai3, dopo una presentazione (231.000 – 4.8%), Elisir ottiene 321.000 spettatori (5.9%) e il TG3 delle 12 informa 671.000 spettatori (8.8%). Quante Storie conquista 550.000 spettatori (4.9%) mentre Passato e Presente è seguito da 479.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 229.000 spettatori (4.3%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 520.000 spettatori (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 315.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 451.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Nuovo exploit per Ore 14.

Su Rai1 La Volta Buona ha collezionato 1.543.000 spettatori con il 12.8% nella presentazione e 1.371.000 spettatori con il 13.6%. Il Paradiso delle Signore registra 1.754.000 spettatori (20.8%) e, dopo una breve edizione del TG1 (1.342.000 – 16.4%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.530.000 spettatori con il 18.7% nella presentazione e di 2.044.000 spettatori con il 22%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.529.000 spettatori pari al 20.3% e Endless Love incolla davanti al video 2.417.000 spettatori con il 20.2% mentre Uomini e Donne interessa 2.781.000 spettatori con il 26.9% (Finale: 1.936.000 – 22.2%).

Il quotidiano di Amici fa sintonizzare 1.459.000 individui (17.4%) e La Promessa segna 1.415.000 spettatori (17.1%) mentre Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.211.000 spettatori (14.7%) nella prima parte e a 1.218.000 spettatori (13.2%) nella seconda parte (I Saluti a 1.264.000 e il 12.2%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (952.000 – 7.7%), Ore 14 interessa 1.038.000 spettatori pari al 9% mentre BellaMa’ segna 621.000 spettatori pari al 7.1%. A seguire Radio2 Happy Family colleziona 243.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 484.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio, 512.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio, 485.000 spettatori (4.3%) nel terzo episodio e 369.000 spettatori (3.7%), nel quarto episodio.

NCIS: Los Angeles ha conquistato 349.000 spettatori (4%) nel primo episodio e 370.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 401.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.201.000 spettatori (17.8%). Rai Parlamento Question Time coinvolge 359.000 spettatori (3.7%) mentre Aspettando… Geo segna 498.000 spettatori (6.1%) e Geo conquista 927.000 spettatori (9.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 736.000 spettatori con il 6.4% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 499.000 spettatori con il 5.6%.

La Contessa di Hong Kong segna 416.000 spettatori con il 4.6%. Su La7 Tagadà è visto da 373.000 spettatori (3.2%) nella presentazione e da 379.000 spettatori pari al 4% (#Focus a 247.000 e il 3%) mentre C’era una volta… il Novecento raggiunge 181.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 La Rivincita dell’Amore realizza un a.m. di 190.000 spettatori (2.2%).

Seconda Serata

In 766.000 per la replica di Se Potessi Dirti Addio.

Su Rai1 Porta a Porta sigla 821.000 spettatori con il 6.9% nella presentazione e 444.000 spettatori con il 7.2%. Viva Rai2!… e un po’ anche Rai1 diverte 235.000 spettatori (7.1%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 Se Potessi Dirti Addio raccoglie 766.000 spettatori (12.8%).

Su Rai2 preceduto da una presentazione di 12 minuti (406.000 – 3.4%), Stasera C’è Cattelan su Rai2 raccoglie 355.000 spettatori con il 4.7% (Ancora Cinque Minuti su Rai2: 188.000 – 3.9%) mentre Storie di Donne al Bivio è scelto da 161.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Coppa Italia Live segna 916.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 TG3 Linea Notte informa 585.000 spettatori (8.9%). Su Rete4 Il Sacrificio di una Madre è la scelta di 178.000 spettatori (4.9%) nella prima parte. Su La7 La7Doc è visto da 336.000 spettatori (3.7%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.047.000 (24.6%)

Ore 20:00 5.021.000 (26.1%)

TG2

Ore 13:00 1.671.000 (14.2%)

Ore 20:30 1.164.000 (5.5%)

TG3

Ore 14:25 671.000 (8.8%)

Ore 19:00 1.691.000 (12.3%)

TG5

Ore 13:00 2.560.000 (21.6%)

Ore 20:00 3.645.000 (18.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.142.000 (11.7%)

Ore 18:30 570.000 (5.4%)

TG4

Ore 11:55 283.000 (3.9%)

Ore 18:55 549.000 (4%)

TG LA7

Ore 13:30 600.000 (4.8%)

Ore 20:00 1.382.000 (7.1%)