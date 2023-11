PIPPITEL! CHE FLOP PER MARA VENIER E LORETTA GOGGI SU RAI1! LA SERATA PER L’UNICEF “NOI…” RACIMOLA UN MAGRO 9.6% DI SHARE CON 1.5 MILIONI DI SPETTATORI, VIENE SUPERATA DA “CHI L’HA VISTO?” SU RAI3 (11.9%) E DA “IO CANTO” SU CANALE5 (21.5%) - SU RETE4 MARIO GIORDANO SI FERMA AL 5.5%, SU RAI2 LA SERIE “NOI SIAMO LEGGENDA” ESORDISCE AL 4.8% - SU LA7 CAZZULLO VOLA AL 6.9% - VESPA (20.2%), AMADEUS (21.6%), “STRISCIA” (16.2%) - GRUBER (8.2%), DAMILANO (6.3%), PORRO (4.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

Mercoledì sera televisivo con un'offerta più peculiare del solito, quello di ieri 22 novembre 2023. Su Rai1, Mara Venier e Loretta Goggi si sono unite in via straordinaria per presentare Noi e..., serata di spettacolo e solidarietà a sostegno dell'Unicef.

Canale 5 ha invece ospitato il debutto della quinta edizione di Io Canto Generation con Gerry Scotti su Canale5, mentre su Rai2 ha esordito la nuova serie fantastico-adolescenziale Noi siamo leggenda, che vede il ritorno sugli schermi televisivi di Nicolas Maupas, Valentina Romani e Giacomo Giorgio, il Filippo Ferrari, la Naditzca e il Ciro di Mare fuori, diretti dallo stesso regista, Carmine Elia.

Su Rai3 consueto appuntamento con Federica Sciarelli e il suo Chi l'ha visto?, ampiamente dedicato al caso di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, su Rete4 spazio all'attualità politica con Mario Giordano e il suo Fuori dal Coro, mentre su La7 Aldo Cazzullo si è occupato della Famiglia Medici nell'ambito di Una giornata particolare.

Come sono andati gli ascolti? Presto detto. Venier e Goggi, malgrado gli ospiti altisonanti fra cui Raoul Bova e Luca Argentero, hanno totalizzato un magrissimo 9.6% con soli 1.571.000 spettatori, travolte da Gerry Scotti che ha invece raggiunto 3.191.000 teste con il 21.5%. Ma ampiamente battute anche da Federica Sciarelli che ha conquistato l'11.9% con 2.000.000 affezionati, secondo programma più visto in prima serata, doppiando Mario Giordano fermo al 5.5% con 775.000. Noi siamo leggenda ha invece esordito al 4.8% pari a 834.000 individui all'ascolto.

Su La7 autentico exploit di Aldo Cazzullo che, dal canto suo, ha portato a casa 1.215.000 appassionati con il 6.9%. Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

Io canto (Canale5) - 3.191.000

Chi l'ha visto? (Rai3) - 2.000.000

Noi e... (Rai1) - 1.571.000

Una giornata particolare (La7) - 1.215.000

Stolen (Italia1) - 938.000

Noi siamo leggenda (Rai2) - 834.000

Fuori dal coro (Rete4) - 775.000

Only Fun - Comico Show (Nove) - 425.000

X-Factor (Tv8) - 413.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 hanno totalizzato il 20.2%, e a seguire Amadeus con Affari tuoi ha raccolto il 21.6%. Striscia la Notizia su Canale5 ha siglato il 16.2%.

Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 conquista l'8.2%, Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 raggiunge il 6.3%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 4.4% complessivamente nelle due parti, e Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 3.1%.

In fascia preserale, Pino Insegno con Il mercante in fiera ristagna al solito 1.9% e 2.2%, mentre al pomeriggio Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai1 spopola al 19.4% e al 21.2%, surclassando ancora una volta Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque ferma al 16.2%, al 12.0% e a un preoccupante 10.0%, superata anche da Sveva Sagramola con il suo Geo su Rai3 (13.5%).

In seconda serata, Bruno Vespa con Porta a Porta su Rai1 sigla il 6.8%. Da segnalare, sempre in seconda serata, il buon risultato di Luca Sappino e Alessio Orsingher con C'era una volta il Novecento, dedicato all'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, che ha segnato il 3.1%, mentre a tardissima notte, su Rai2 Monica Setta con Storie di Donne al Bivio totalizza il 4.7% e, su Rai3, Eva Crosetta con Sulla Via di Damasco sigla il 4% di share, più di molti costosi programmi di prima serata.

