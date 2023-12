PIPPITEL! - LA COPPA ITALIA BATTE CECCHETTO: LA PARTITA BOLOGNA INTER, SU CANALE 5, FA IL 21.2% DI SHARE CONTRO "PEOPLE FROM CECCHETTO" CHE SI FERMA AL 10.2% - "CHI L'HA VISTO?" OTTIENE IL 11.4% E DOPPIA "FUORI DAL CORO" DI MARIO GIORDANO (6.4%) - PINO INSEGNO ANNASPA AL 2% - "LINEA NOTTE" CON MONICA GIANDOTTI, ALL'8.7%, SUPERA BRUNO VESPA E IL SUO "PORTA A PORTA" (7.2%)

Marco Zonetti per Dagospia

PEOPLE FROM CECCHETTO

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, mercoledì 20 dicembre 2023, vedono in prima serata su Rai1 il documentario People from Cecchetto, dedicato a Claudio Cecchetto nella sua veste di talent scout (con gli interventi di Fiorello, Amadeus, Carlo Conti, Sabrina Salerno, Gerry Scotti, Fabio Volo e così via) fermarsi al 10.2% con soli 1.828.000 spettatori. Su Canale5 la vittoria del Bologna sull'Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia raccoglie invece 3.945.000 tifosi pari al 21.2%.

Come ogni mercoledì, Federica Sciarelli su Rai3 veleggia spedita al timone del suo Chi l'ha visto? Con una puntata dedicata - fra gli altri argomenti - alla morte di Liliana Resinovich e alla scomparsa dell'imprenditore Salvatore Legari, il programma di servizio pubblico Rai ha conquistato 1.902.000 appassionati con l'11.4% doppiando ancora una volta Fuori dal Coro con Mario Giordano su Rete4, che ha totalizzato dal canto suo il 6.4% con 900.000 teste.

claudio cecchetto

Su Rai2 la fiction Noi siamo leggenda, interpretata da Lino Guanciale, Claudia Pandolfi e da Nicolas Maupas, Valentina Romani e Giacomo Giorgio (il Filippo Ferrari, la Naditzca e il Ciro di Mare fuori, diretti dallo stesso regista, Carmine Elia), ha siglato 894.000 con il 5.4% in netta crescita rispetto a sette giorni fa. Vediamo, nel dettaglio, la classifica dei programmi della prima serata:

Inter-Bologna (Canale5) - 3.928.000 Chi l'ha visto? (Rai3) - 1.902.000 People from Cecchetto (Rai1) - 1.828.000 La banda dei Babbi Natale (Italia1) - 1.253.000 Fuori dal coro (Rete4) - 900.000 Noi siamo leggenda (Rai2) - 894.000 Habemus Papam (La7) - 756.000 Un amore a 5 stelle (Tv8) - 624.000 Cash or Trash - Speciale Natale (Nove) - 452.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 hanno segnato il 22.9%, e a seguire Amadeus con Affari tuoi ha siglato il 23.2%. Striscia la Notizia su Canale5, in versione ridotta per via della partita, ha portato invece a casa il 17.1%.

inter bologna zirkzee

Per l'approfondimento, Otto e mezzo su La7 con Giovanni Floris a sostituire ancora una volta Lilli Gruber assente per la morte della mamma, segna l'8.1%; Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 raggiunge il 6.8%; Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 3.9% complessivamente nelle sue due parti; Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 3.1%. In fascia preserale, Pino Insegno con Il mercante in fiera annaspa al 2.0% complessivamente nelle sue due parti.

inter bologna lautaro

A mezzogiorno, su Rai2, I Fatti Vostri con Tiberio Timperi e Anna Falchi totalizza il 10.0% nella sua seconda parte. Al pomeriggio, Sveva Sagramola con Geo su Rai3 conquista il 13.4% superando ancora una volta in percentuale l'ultimo segmento di Pomeriggio Cinque condotto da Myrta Merlino su Canale5, che raccoglie dal canto suo il 17.9, il 13.6% e il 12.9%, senza profittare della Vita in Diretta accorciata (17.6%) per ospitare la Cerimonia dello scambio di auguri con il Presidente della Repubblica (12.9%).

claudio cecchetto

In seconda serata, trainato da Chi l'ha visto?, TG3 - Linea Notte condotto da Monica Giandotti si aggiudica l'8.7% di share superando nettamente Bruno Vespa e il suo Porta a Porta su Rai1, che si ferma invece al 7.2%. Al mattino, Agorà condotto da Roberto Inciocchi su Rai3 sale ancora, raggiungendo il 6.7%.

claudio cecchetto max pezzali