PIPPITEL! - NEL DUELLO DEL SABATO SERA VINCE ANCORA UNA VOLTA MARIA DE FILIPPI: SU CANALE5 IL SUO “TU SI QUE VALES” CONQUISTA IL 27.9% DI SHARE CON 3.9 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 “BALLANDO CON LE STELLE” FA IL 23.2% DI SHARE CON 3.1 DI TELEMORENTI - SU LA7 GRAMELLI AL 5.6%, SU RAI2 RAZNOVICH RACIMOLA IL 2.2% - “BALLANDO... TUTTI IN PISTA” (20.2%), “STRISCIA” (18.9%). BATTUTA DA TUTTI BORTONE (3%) MINZOLINI (3.7%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 11 novembre 2023 sono dominati come di consueto dalla sfida tra Ballando con le Stelle di Milly Carlucci su Rai1 e Tú sí que vales ideato da Maria De Filippi in onda su Canale5.

A trionfare è stata ancora una volta la creatura della De Filippi, coadiuvata da Gerry Scotti, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e, last but not least, Sabrina Ferilli. Tú sí que vales ha infatti conquistato una media di 3.904.000 spettatori pari al 27.9%, mentre lo show danzante della Carlucci ha ottenuto il 23.2% (in crescita) con 3.188.000 affezionati.

In altre parole con Massimo Gramellini su La7 ha convinto 980.000 spettatori con il 5.6%, terzo programma più visto in prime time, mentre Macondo con Camila Raznovich su Rai3 si è incagliato al 2.2% con 341.000 teste. Sul Nove, Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio ha totalizzato invece il 2.4% con una media di 413.000 affezionati. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Tú sí que vales (Canale5) - 3.904.000

Ballando con le stelle (Rai1) - 3.188.000

In altre parole (La7) - 980.000

S.W.A.T. (Rai2) - 741.000

Sonic 2 - Il film (Italia1) - 676.000

Miami Supercops (Rete4) - 461.000

Accordi & Disaccordi (Nove) - 413.000

Quattro ristoranti (Tv8) - 342.000

Macondo (Rai3) - 341.000

In access prime time, Ballando... tutti in pista su Rai1 totalizza il 20.2% con 3.717.000 spettatori, mentre Striscia la Notizia ha siglato il 18.9% con 3.469.000. Su Rai3 Serena Bortone con Che Sarà non va oltre il 3% con 538.000 affezionati, battuta dalla replica di Fratelli di Crozza sul Nove (3% - 550.000), da Gramellini e da Augusto Minzolini con Stasera Italia Weekend, che raccoglie su Rete4 il 3.6% pari a 656.000 teste e il 3.7% pari a 686.000.

Al pomeriggio, su Rai3, Gocce di Petrolio con Duilio Giammaria totalizza il 4.7% e la replica di Report su Rai3 con Sigfrido Ranucci segna un ottimo 6.9%. Italia Sì con Marco Liorni su Rai1 raduna il 12.6% e il 16.0% e soccombe a Verissimo di Silvia Toffanin su Canale5, che - festeggiando il 35mo compleanno di Striscia la Notizia - segna il 23.4% e, nel segmento Verissimo - Giri di Valzer, il 17.9%.

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Ballando con le Stelle 3.188.000 (23.2%). Canale5: Tú Sí Que Vales 3.904.000 (27.9%). Rai2: S.W.A.T. 741.000 (4.3%). Italia1: Sonic – Il film 2 676.000 (4.1%). Rai3: Macondo 341.000 (2.2%). Rete4: Miami Supercops 461.000 (2.8%). La7: In Altre Parole 980.000 (5.6%). Tv8: 4 Ristoranti 324.000 (1.9%). Nove: Accordi & Disaccordi 413.000 (2.4%).

Access Prime Time

Rai1: Ballando… Tutti in Pista 3.717.000 (20.2%), Canale5: Striscia la Notizia 3.469.000 (18.9%). Rai2: Tg2 Post 606.000 (3.3%). Italia1: C.S.I. – Scena del Crimine 1.185.000 (6.5%). Rai3: Che Sarà… 538.000 (3%). Rete4: Stasera Italia Weekend 656.000 (3.6%) nella prima parte, 686.000 (3.7%) nella seconda. Tv8: 4 Ristoranti 552.000 (3%). Nove: Fratelli di Crozza 550.000 (3%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.910.000 (21.1%), Reazione a Catena 3.814.000 (24.6%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.790.000 (13.6%), Caduta Libera Story 2.409.000 (15.9%). Rai2: Tg Sport Sera 323.000 (2.5%), 9-1-1 374.000 (2.5%) nel primo episodio, 447.000 (2.6%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 515.000 (3.6%), C.S.I. Miami 727.000 (4.4%). Rai3: Tgr 2.266.000 (14.2%) Blob 908.000 (5.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 560.000 (3.2%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 209.000 (1.7%). Tv8: 4 Hotel 249.000 (1.6%). Nove: Only Fun – Comico Show309.000 (2.2%).

Seconda Serata

Rai1: Dafne 374.000 (9.3%). Canale5: Speciale TG5 – Come Noi non c’è Nessuno 885.000 (20.4%). Rai2: Tg2 Storie 304.000 (2.2%). Italia1: The Mask – Da zero a mito 345.000 (4.5%). Rai3: Tg3 Mondo 240.000 (2.4%), Un Giorno in Pretura 232.000 (4%). Rete4: Scommessa con la morte 124.000 (1.4%). La7: C’era una volta… il Novecento 255.000 (2.1%). Campionato di Calcio dell'Arabia Saudita - Roshn Saudi League – Al Hilal-Al Taawoun 66.000 (0.9%). Tv8: 4 Hotel 184.000 (1.4%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Il Caffè 154.000 (8.1%), Tg1 Ore 7.00 280.000 (10.3%), Tg1 Ore 8.00 1.020.000 (18.4%), Uno Mattina in Famiglia 1.274.000 (23.4%) nella prima parte, 1.100.000 (22.3%) nella seconda, Buongiorno Benessere 984.000 (19.6%). Canale5: Prima Pagina Tg5 500.000 (18.5%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.215.000 (21.6%), X-Style 598.000 (11.1%), Quando il fiume incontra il mare – Parabole di vita 464.000 (9.3%), Beautiful Serengeti 324.000 (6.8%).

Rai2: Radio2 Social Club 199.000 (3.5%), Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile 173.000 (3.4%), Quasar154.000 (3.2%). Italia1: Friends 138.000 (2.4%) nel primo episodio, 189.000 (3.5%) nel secondo, 164.000 (3.2%) nel terzo, Will & Grace 104.000 (2.1%) nel primo episodio, 121.000 (2.5%) nel secondo Big Bang Theory 99.000 (2%). Rai3: Agorà Weekend 238.000 (4.2%), Mi Manda Raitre 225.000 (4.1%). Rete4: I Cesaroni 43.000 (1%) nel primo episodio, 98.000 (1.8%) nel secondo. La7: Omnibus (News) 130.000 (4%), TgLa7 250.000 (5.7%), Omnibus (Dibattito) 203.000 (3.7%), Coffee Break Sabato 178.000 (3.6%).

Mezzogiorno

Rai1: Origini 1.034.000 (17%), Linea Verde Tipico 1.431.000 (18%), Linea Verde Life 2.138.000 (19%). Canale5: Forum 1.176.000 (15.8%). Rai2: Tg Sport Giorno (166.000 – 3.3%), Radio2 Social Club 173.000 (2.8%), …E Viva il Videobox 232.000 (3.1%), Un Ciclone in Convento 301.000 (3.2%). Italia1: Big Bang Theory 104.000 (1.9%) nel secondo, 155.000 (2.4%) nel terzo, Cotto e Mangiato – Il Menù al Borgo 228.000 (2.9%), Sport Mediaset 707.000 (5.3%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 656.000 (8.1%). Rete4: Il leone di Tebe 149.000 (2.9%), Il Segreto 140.000 (1.4%), La Signora in Giallo 567.000 (4.3%). La7: L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu 98.000 (1.7%), L’Aria che Tira – Il Diario 149.000 (1.7%), Like Tutto Ciò che Piace 160.000 (1.3%).

Pomeriggio

Rai1: Ballando on the Road 1.382.000 (10.6%), Passaggio a Nord Ovest 861.000 (7.8%), A Sua Immagine 738.000 (7.3%) nella prima parte, 744.000 (7.9%) nella seconda, Tg1 Ore 16.45 804.000 (8.6%), Italia Sì! 1.339.000 (12.6%) nella prima parte, 1.971.000 (16%) nella seconda. Canale5: Beautiful 2.680.000 (19.5%), Terra Amara 2.909.000 (25.5%), Verissimo presenta 35 Anni di Striscia la Notizia 2.282.000 (23.4%), Verissimo – Giri di Valzer 2.078.000 (17.9%). Rai2: Top – Tutto Quanto fa Tendenza 383.000 (2.9%), Bellissima Italia 381.000 (3.3%), Gli Specialisti 226.000 (2.2%) nel primo episodio, 269.000 (2.8%) nel secondo, La Zampata 202.000 (1.9%).

Italia1: Drive Up .000 (%) Freedom Short 326.000 (2.9%), Quantum Leap 252.000 (2.6%) nel primo episodio, 354.000 (3.2%) nel secondo. Rai3: Tgr 2.394.000 (17.6%), Tv Talk (presentazione) 952.000 (7.9%), 896.000 (8.4%), Tv Talk Extra 871.000(8.7%), Gocce di Petrolio 447.000 (4.7%), Report (presentazione) 535.000 (5.2%), 810.000 (6.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum 715.000 (5.7%), Airport 499.000 (4.7%). La7: Atlantide Speciale – Roma di piombo: diario di una lotta195.000 (1.8%). Tv8: Due sotto un tetto 294.000 (2.4%). Nove: Costa Concordia – Cronaca di un naufragio 176.000 (1.7%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.597.000 (25.6%)

20.00 - 4.225.000 (24.3%)

TG2

13.00 - 1.375.000 (11%)

20.30 - 943.000 (5.2%)

TG3

14.25 - 1.663.000 (12.7%)

19.00 - 1.730.000 (11.8%)

TG4

11.55 - 327.000 (4.3%)

18.55 - 541.000 (3.6%)

TG5

13.00 - 2.742.000 (21.5%)

20.00 - 3.305.000 (18.9%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.120.000 (11.1%)

18.30 - 584.000 (4.6%)

TG LA7

13.30 - 577.000 (4.1%)

20.00 - 1.160.000 (6.6%)

