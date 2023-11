PIPPITEL! IL FANTASMA DI MORGAN FA LIEVITARE GLI ASCOLTI DI “X FACTOR”: DOPO I MAGRI RISULTATI DELLE SCORSE SETTIMANE, IL QUINTO LIVE FA IL 3.4% CON 604MILA SPETTATORI – LA PRIMA SERATA VIENE CONQUISTATA DALLA FICTION “UN PROFESSORE” SU RAI1 CON IL 19.3% DI SHARE E 3.5 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 “ZELIG” AL 18.2% - SU RETE4 DEL DEBBIO AL 6.4%, FORMIGLI SU LA7 AL 6% - “LE IENE – INSIDE” AL 6.7%. SU RAI3 “AMORE CRIMINALE” AL 5.7% - VESPA (21.6%), AMADEUS (22.7%), “STRISCIA” (17.7%) - GRUBER (7.6%), DAMILANO (7.1%), PORRO (3.4%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 23 novembre 2023 vedono il debutto della seconda stagione della fiction Un professore con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo conquistare il 19.3% di share pari a 3.529.000 spettatori.

Su Canale5, l'esordio della ventunesima stagione di Zelig, condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, ha invece segnato il 18.2% pari a 2.865.000 affezionati. Il fantasma di Morgan ha fatto lievitare gli ascolti di “X Factor”: Su Sky Uno, dopo l’Antefactor (303.000 – 1.4%), il quinto live è seguito da 604.000 spettatori con il 3.4%. La scorsa settimana il quarto live del talent show si era fermato al 2.4% con 433mila spettatori.

Per l'approfondimento, Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 ha totalizzato il 6.4% pari a 932.000 teste, mentre Corrado Formigli e il suo Piazza Pulita su La7 hanno segnato il 6.0% con 833.000. Le Iene - Inside su Italia1 con una puntata dedicata alla camorra, ospite Roberto Saviano, ha conquistato 1.003.000 individui all'ascolto con il 6.7%. Su Rai3 Amore Criminale condotto da Emma D'Aquino ha invece radunato 1.092.000 teste con il 5.7% di share. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Il Professore 2 (Rai1) - 3.529.000

Zelig (Canale5) - 2.865.000

Amore Criminale (Rai3) - 1.092.000

Le Iene - Inside (Rai2) - 1.003.000

Dritto e Rovescio (Rete4) - 932.000

Piazza Pulita (La7) - 833.000

Borg McEnroe (Rai2) - 370.000

Gli stivali di Babbo Natale (Nove) - 298.000

Cucine da Incubo (Tv8) - 220.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 totalizzano il 21.6%, mentre Amadeus a seguire con Affari Tuoi raccoglie il 22.7%. Striscia la Notizia su Canale5 si assesta invece al 17.7%.

Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 svetta al 7.6%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 raduna il 7.1%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 3.4% complessivamente nelle sue due parti, Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 2.9%.

In fascia preserale, Pino Insegno con Il Mercante in Fiera affonda all'1.6% e all'1.8%, mentre in fascia pomeridiana, Alberto Matano con La Vita in Diretta conquista il 20.0% e il 20.2%, battendo ancora una volta ampiamente Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque e i suoi 5.6%, 14.2%, 12.6%, testa a testa nell'ultima parte con Sveva Sagramola e Geo su Rai3 (12.9%).

In seconda serata, Bruno Vespa con Porta a Porta su Rai1 segna il 9.0%, mentre su Rai2 La Conferenza Stampa totalizza il 2.0% e a tarda notte Punti di Vista sigla lo 0.5%.

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Un Professore 2 3.530.000 (19.3%). Canale5: la prima puntata di Zelig 2.865.000 (18.2%), Zelig By Night 1.253.000 (19.6%). Rai2: Borg McEnroe 370.000 (2%). Italia1: Le Iene Presentano: Inside (anteprima) 913.000 (4.2%), Le Iene Presentano: Inside 1.003.000 (6.7%). Rai3: Amore Criminale (presentazione) 920.000 (8.3%), Amore Criminale 1.092.000 (5.7%). Rete4: Dritto e Rovescio 932.000 (6.4%). La7: Piazza Pulita 833.000 (6%). Tv8: Cucine da Incubo 220.000 (1.3%). Nove: Gli Stivali di Babbo Natale 298.000 (1.6%). SkyUno: Antefactor 303.000 (1.4%), X Factor 604.000 (3.4%), 689.000 nel complesso considerati on demand, +1 e replica.

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.452.000 (21.6%), Affari Tuoi 4.940.000 (22.7%). Canale5: Striscia la Notizia 3.862.000 (17.7%). Rai2: Tg2 Post 632.000 (2.9%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.421.000 (6.7%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.491.000 (7.1%), Un Posto al Sole 1.906.000 (8.7%). Rete4: Stasera Italia 781.000 (3.7%) nella prima parte, 664.000 (3%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.657.000 (7.6%). Tv8: 100%) Italia 457.000 (2.1%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 626.000 (2.9%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.305.000 (22%), Reazione a Catena 4.423.000 (25.2%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.915.000 (13.9%), Caduta Libera 3.077.000 (18.3%). Rai2: Tg Sport Sera (586.000 – 4.2%), Castle 451.000 (2.6%), Il Mercante in Fiera – Fuori Due 308.000 (1.6%), Il Mercante in Fiera 377.000 (1.8%). Italia1: Studio Aperto Mag 502.000 (3.2%), C.S.I. Miami 811.000 (4.3%). Rai3: Tgr 2.618.000 (14.3%), Blob1.037.000 (5.2%),Nuovi Eroi 1.040.000 (5%). Rete4: Tempesta d’Amore 620.000 (3%). La7: Padre Brown 241.000 (1.5%). Tv8: Celebrity Chef 397.000 (2.2%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 549.000 (3%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 646.000 (9%), Tg1 999.000 (9.7%), Viva Rai2! …e anche un po’ Rai1 192.000 (7.1%). Canale5: Tg5 Notte 619.000 (13.8%). Rai2: La Conferenza Stampa 236.000 (2%), NYCanta – Festival della Musica Italiana di New York 89.000 (1.7%). Italia1: Blair Witch, 214.000 (6.2%). Rai3: Sopravvissute 701.000 (5.5%), Tg3 - Linea Notte 240.000 (3.6%). Rete4: Jarhead, 132.000 (4.1%). La7: TgLa7 Notte 144.000 (3.9%). Tv8: 4 Ristoranti 100.000 (1.8%). Nove: Merry Christmas in Love 1 164.000 (2.1%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 332.000 (8%), Tg1 Ore 7.00 330.000 (9.1%), Tg1 Ore 8.00 998.000 (19.6%). Uno Mattina 873.000 (18.6%), Storie Italiane (Prima Parte) 979.000 (21.5%). Canale5: Prima Pagina Tg5 666.000 (19.2%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.175.000 (23%), Mattino Cinque News 1.068.000 (22.7%) nella prima parte, 1.016.000 (22.6%) nella seconda, I Saluti 930.000 (20.1%). Rai2: Mattin Show! 328.000 (9.2%), Glass Cam 447.000 (11.2%), Viva Rai2! 1.011.000 (19.3%), …E Viva il Videobox 273.000 (5.4%), Tg2 Ore 8.30 271.000 (5.4%), Radio2 Social Club 276.000 (5.9%).

Italia1: Chicago Med 124.000 (2.5%) nel primo episodio, 153.000 (3.3%) nel secondo, C.S.I. – Scena del Crimine 149.000 (3.2%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 396.000 (9.6%), Tgr Buongiorno Regione 544.000 (10%), Agorà 290.000 (5.7%) nella presentazione, 262.000 (5.5%), Re Start 235.000 (5.2%). Rete4: Super Car 97.000 (2%), A-Team 121.000 (2.7%). La7: Omnibus (News) 131.000 (3%), TgLa7 206.000 (3.7%), Omnibus (Dibattito) 183.000 (3.8%), Coffee Break 189.000 (4.2%). Tv8: La Fabbrica dei Biscotti 98.000 (2.1%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (Seconda Parte) 1.130.000 (20%), È Sempre Mezzogiorno 1.905.000 (18.9%). Canale5: Grande Fratello (874.000 – 18.2%), Forum 1.455.000 (19.3%). Rai2: Coppa Davis – Italia-Olanda: Arnaldi-Van De Zandschulp 511.000 (7.3%). Italia1: C.S.I. – Scena del Crimine 225.000 (3.7%), Cotto e Mangiato – Il Menù 294.000 (3.6%), Grande Fratello 522.000 (4.4%), Sport Mediaset 620.000 (4.9%), Extra 560.000 (4.4%). Rai3: Elisir (presentazione) 261.000 (5.4%), Elisir 372.000 (6.4%), Tg3 Ore 12.00 848.000 (10.4%), Quante Storie 704.000 (6%), Passato e Presente 532.000 (4.2%). Rete4: Carabinieri 88.000 (1.7%), Il Segreto 159.000 (1.6%), La Signora in Giallo 630.000 (5.1%). La7: L’Aria che Tira 248.000 (4.3%), L’Aria che Tira (Oggi) 448.000 (4.4%) nella seconda chiamata Oggi.

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia (2.171.000 – 16.7%), La Volta Buona 1.385.000 (11.2%) nella presentazione, 1.476.000 (14.5%), Il Paradiso delle Signore 1.750.000 (18.7%), Tg1 1.592.000 (16.4%), La Vita in Diretta 1.996.000 (20%) nella presentazione, 2.378.000 (20.2%). Canale5: Grande Fratello 2.179.000 (17.1%), Beautiful 2.568.000 (19.9%), Terra Amara2.818.000 (22.8%), Uomini e Donne 2.447.000 (23.8%), Finale 1.870.000 (20%), Amici 1.719.000 (18.4%), La Promessa di 1.683.000 (17.6%), Pomeriggio Cinque 1.576.000 (15.6%) nella prima parte, 1.655.000 (14.2%) nella seconda, I Saluti 1.619.000 (12.6%).

Rai2: Coppa Davis – Italia-Olanda: Sinner-Griekspoor 961.000 (7.7%), Coppa Davis – Italia-Olanda: Sinner/Sonego-Griekspoor/Koolhof 842.000 (l’8.9%), netto 897.000 (8.3%). Radio2 Happy Family 280.000 (2.6%), Tg2 Ore 18.15 385.000 (3%). Italia1: I Simpson 537.000 (4.3%) nel primo episodio, 565.000 (4.8%) nel secondo, 488.000 (4.7%) nel terzo, N.C.I.S. Los Angeles 389.000 (4.1%) nel primo episodio, 398.000 (4.2%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 434.000 (3.9%). Rai3: Tgr 2.037.000 (15.9%), Rai Parlamento – Question Time 361.000 (3.7%), Aspettando… Geo768.000 (7.9%), Geo 1.543.000 (12.9%).

Rete4: Lo Sportello di Forum 761.000 (6.5%), Tg4 - Diario del Giorno 461.000 (4.9%), L’Occhio Caldo del Cielo 584.000 (5.3%). La7: Tagadà (presentazione) 398.000 (3.3%), Tagadà 380.000 (3.9%), Tagadà #Focus 299.000 (3.2%), C’era una volta… il Novecento 187.000 (L’1.6%). Tv8: Una Famiglia per Natale 256.000 (2.2%), Una Famiglia sotto l’Albero 383.000 (4%), Uno Chef per Natale 361.000 (3%). Nove: Little Big Italy 271.000 (2.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.053.000 (23.9%)

20.00 - 4.891.000 (24.2%)

TG2

13.12 - 1.357.000 (10.8%)

20.30 - 879.000 (4.2%)

TG3

14.25 - 1.312.000 (10.8%)

19.00 - 2.348.000 (14.5%)

TG4

11.55 - 300.000 (3.8%)

18.55 - 656.000 (4%)

TG5

13.00 - 2.786.000 (22.7%)

20.00 - 4.092.000 (20.1%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.002.000 (9.8%)

18.30 - 648.000 (4.8%)

TGLA7

13.30 - 648.000 (5.1%)

20.00 - 1.373.000 (6.7%)