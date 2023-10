PIPPITEL! - LA FICTION "BLANCA", SU RAI1, SI AGGIUDICA LA PRIMA SERATA CON 3.8 MILIONI DI SPETTATORI E IL 21.4% DI SHARE - IL "GRANDE FRATELLO" CHIUDE CON IL 17,1% E 2.3 MILIONI DI TELE-MORENTI - ANCORA FLOP PER PINO INSEGNO: "IL MERCANTE IN FIERA" OTTIENE UN MISERO 1.9% E 2.2% - MYRTA MERLINO (15,6%-12,7%-11,2%) SURCLASSATA ANCORA UNA VOLTA DALLA "VITA IN DIRETTA" - VESPA (22.8%) - “STRISCIA LA NOTIZIA” (14.7%) - GRUBER (7.7%) - FORMIGLI (5,9%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 26 ottobre 2023 vedono, in prima serata su Rai1, la fiction Blanca 2 con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon totalizzare il 21.4% di share pari a 3.842.000 spettatori battendo ampiamente Il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini su Canale5, che ne raduna 2.323.000 con il 17.1%.

Per l'approfondimento, il nuovo programma di cronaca nera condotto da Stefano Nazzi su Rai2, Delitti in Famiglia, ieri dedicato all'assassinio di Melania Rea, ha debuttato al 4.4% con 847.000 teste; mentre Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio su Rete4 ha conquistato il 6.1% pari a una media di 891.000 affezionati, superando d'un soffio Piazza Pulita di Corrado Formigli, che su La7 ne ha raccolti 853.000 con il 5.9%.

Geppi Cucciari con Splendida Cornice su Rai3 ne ha divertiti 807.000 con il 4.6%.

La partita di calcio di Europa League Roma-Slavia Praga ha visto sintonizzarsi 1.059.000 appassionati con il 5.3%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Blanca 2 (Rai1) - 3.842.000 Grande Fratello (Canale5) - 2.323.000 Gemini Man (Italia1) - 1.071.000 Roma - Slavia Praga (Tv8) - 1.059.000 Dritto e Rovescio (Rete4) - 891.000 Piazza Pulita (La7) - 853.000 Delitti in famiglia (Rai2) - 847.000 Splendida Cornice (Rai3) - 807.000 Only Fun - Il meglio - (Nove) - 412.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 hanno segnato il 22.8%, mentre a seguire Amadeus con Affari Tuoi ha raccolto il 23.3%. Striscia la Notizia su Canale5 ha invece siglato il 14.7%.

Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 conquista il 7.7%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 il 6.4%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 4.3% e il 3.8% e Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 3.1%.

In fascia preserale, Pino Insegno con Il mercante in fiera suona la solita triste musica: 1.9% e 2.2%, mentre al pomeriggio Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque raccoglie il 15.6%, il 12.7% e l'11.2%, surclassata ancora una volta da Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai1, che conquista invece il 20.0% e il 20.9%.

In seconda serata su Rai2, si arena all'1.6%, pari a sole 93.000 teste, Lodo Guenzi al timone di Tutto quanto fa cultura. Ennesimo flop della Seconda Rete.

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Blanca 2 3.842.000 (21.4%) . Canale5: Grande Fratello 2.323.000 (17.1%), Grande Fratello Night 933.000 (23.1%), Grande Fratello Live 438.000 (12.6%). Rai2: Delitti in Famiglia 847.000 (4.4%). Italia1: Gemini Man 1.071.000 (5.8%). Rai3: Splendida Cornice 807.000 (4.6%). Rete4: Dritto e Rovescio 891.000 (6.1%). La7: Piazza Pulita 853.000 (5.9%). Tv8: Calcio - Europa League Roma-Slavia Praga 1.059.000 (5.3%). Nove: Only Fun – Comico Show 412.000 (2.3%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.566.000 (22.8%), Affari Tuoi 4.974.000 (23.3%). Canale5: Striscia la Notizia 3.127.000 (14.7%). Rai2: Tg2 Post 661.000 (3.1%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.383.000 (6.6%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.315.000 (6.4%), Un Posto al Sole 1.793.000 (8.4%). Rete4: Stasera Italia 880.000 (4.3%) nella prima parte, 807.000 (3.8%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.640.000 (7.7%). Tv8: Uefa Europa League 499.000 (2.4%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 729.000 (3.5%). Su La5 Uomini e Donne 364.000 (1.8%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.187.000 (23.7%), Reazione a Catena 4.443.000 (26.8%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.641.000 (13.4%), Caduta Libera 2.652.000 (16.8%). Rai2: TG Sport Sera 478.000 (3.8%), Castle 474.000 (2.9%). Il Mercante in Fiera – Fuori Due 354.000 (1.9%), Il Mercante in Fiera 437.000 (2.2%). Italia1: Studio Aperto Mag 427.000 (3%) e C.S.I. Miami 729.000 (4%). Rai3: Tgr 2.303.000 (13.2%). Blob 852.000 (4.5%), Via dei Matti n°0 852.000 (4.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 619.000 (3.2%). La7: Padre Brown 234.000 (1.5%). Tv8: Celebrity Chef 453.000 (2.6%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 615.000 (3.5%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 673.000 (8.7%), Tg1 940.000 (9.3%). Canale5: Tg5 Notte 308.000 (11.1%). Rai2: Il commissario Lanz 361.000 (3.2%), Tutto quanto fa cultura 93.000 (1.6%). Italia1: Chicago Med 411.000 (4.5%) nel primo episodio, 266.000 (5.1%), nel secondo, 239.000 (7.7%) nel terzo. Rai3: Tg3 Linea Notte 262.000 (3.7%). Rete4: Oggi Sposi 168.000 (4.6%). La7: TgLa7 Notte 237.000 (5.1%). Tv8: Europa e Conference League (post-partita) 388.000 (2.9%), Terzo Tempo Europa 205.000 (2.5%). Nove: Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 127.000 (1.7%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 367.000 (9.6%), Tg1 Ore 7.00 344.000 (10%), Tg1 Ore 8.00 819.000 (16.7%), Uno Mattina 815.000 (17.6%), Storie Italiane (prima parte) 769.000 (18.3%). Canale5: Prima Pagina Tg5 600.000 (18.6%), Tg5 Mattina 1.187.000 (24.1%), Mattino Cinque News 1.012.000 (21.7%) nella prima parte, 829.000 (19.8%) nella seconda. Rai2: Tg Ore 8.30 222.000 (4.5%), Radio2 Social Club 199.000 (4.3%), Tg2 Italia Europa 143.000 (3.4%).

Italia1: Chicago Med 109.000 (2.2%) nel primo episodio, 142.000 (3.3%) nel secondo, C.S.I. – Scena del Crimine 216.000 (5%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 475.000 (12.4%), Tgr Buongiorno Regione 521.000 (11.2%), Agorà (presentazione) 251.000 (5.1%), Agorà 232.000 (4.9%), Re Start 228.000 (5.4%). Rete4: Super Car 70.000 (1.5%), Miami Vice 58.000 (1.4%). La7: Omnibus (News) 96.000 (2.4%), TgLa7 226.000 (4.8%), Omnibus (Dibattito) 171.000 (3.6%), Coffee Break 190.000 (4.5%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 838.000 (16.7%), È Sempre Mezzogiorno 1.569.000 (16.3%). Canale5: Grande Fratello 838.000 (18.8%), Forum 1.291.000 (18.5%). Rai2: Tg Sport Giorno 196.000 (4.3%), I Fatti Vostri 505.000 (9%) nella prima parte, 903.000 (9.8%) nella seconda. Italia1: C.S.I. – Scena del Crimine 312.000 (5.1%), Grande Fratello 636.000 (5.5%), Sport Mediaset 714.000 (5.6%), Sport Mediaset Extra 454.000 – 3.6%). Rai3: Elisir (presentazione) 189.000 (4.3%), Elisir 250.000 (4.8%), Tg3 Ore 12.00 791.000 (10.5%), Tg3 Fuori Tg 571.000 (6.1%), Quante Storie 546.000 (4.8%), Passato e Presente 444.000 (3.5%). Rete4: Hazzard 125.000 (2.6%), Il Segreto 192.000 (2%), La Signora in Giallo 590.000 (4.8%). La7: L’Aria che Tira 281.000 (5.4%), L'Aria che Tira (Oggi) 432.000 (4.3%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.136.000 (16.7%), La Volta Buona 1.351.000 (11.1%) nella presentazione, 1.247.000 (12.7%), Il Paradiso delle Signore 1.617.000 (19.2%), Tg1 1.179.000 (14.5%), La Vita in Diretta 1.654.000 (20%) nella presentazione, 2.108.000 (20.9%). Canale5: Grande Fratello 2.441.000 (18.9%), Beautiful 2.772.000 (21.7%), Terra Amara3.006.000 (24.5%), Uomini e Donne 2.645.000 (26.4%), Finale 1.846.000 (21.1%), Amici 1.634.000 (19.6%), La Promessa di 1.572.000 (19.1%), Pomeriggio Cinque 1.300.000 (15.6%) nella prima parte, 1.256.000 (12.7%) nella seconda, I Saluti 1.263.000 (11.2%). Rai2: Tg2 Tutto il Bello che C’è 911.000 (7.1%), Tg2 Medicina 33 797.000 (6.2%), Ore 14 760.000 (6.6%), BellaMa’ 506.000 (5.9%), Radio2 Happy Family 244.000 (2.9%), Saluti 165.000 (1.8%), Tg2 299.000 (2.7%).

Italia1: I Simpson 476.000 (3.8%) nel primo episodio, 582.000 (5%) nel secondo, 439.000 (4.2%) nel terzo, N.C.I.S. Los Angeles 288.000 (3.2%) nel primo episodio, 282.000 (3.4%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 290.000 (3.2%). Rai3: Tgr 2.000.000 (15.8%), Rai Parlamento – Question Time 289.000 (3%), Rai Parlamento Tg (217.000 – 2.6%), Aspettando… Geo668.000 (8.1%), Geo 1.117.000 (10.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum 718.000 (6.2%), Tg4 Diario del Giorno 406.000 (4.6%), Corvo Rosso non avrai il mio scalpo 344.000 (3.7%). La7: Tagadà (presentazione) 349.000 (3%), 391.000 (4.3%) Tagadà #Focus 283.000 (3%), C’era una volta… il Novecento 201.000 (1.7%), Guerra senza Fine, Israele/Iran/USA 189.000 (2%). Tv8: Ho sognato l’amore 213.000 (2.5%). Nove: Storie Criminali 137.000 (1.6%), Little Big Italy 269.000 (2.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.143.000 (24.6%)

20.00 - 4.675.000 (24.2%)

TG2

13.00 - 1.552.000 (13%)

20.30 - 1.045.000 (5%)

TG3

14.25 - 1.383.000 (11.5%)

19.00 - 1.985.000 (13.3%)

TG4

11.55 - 307.000 (4.3%)

18.55 - 590.000 (3.9%)

TG5

13.00 - 2.673.000 (22.2%)

20.00 - 3.612.000 (18.5%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.203.000 (12.3%)

18.30 - 477.000 (4.1%)

TGLA7

13.30 - 626.000 (4.9%)

20.00 - 1.332.000 (6.8%)