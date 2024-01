PIPPITEL! - LA FICTION "LA LUNGA NOTTE" DEBUTTA SU RAI1 CON IL 19.8% DI SHARE (3.5 MILIONI DI TELE-MORENTI) - LA 33ESIMA PUNTATA DEL "GRANDE FRATELLO" FA IL 20.5% CON 2.6 MILIONI DI SPETTATORI - "MAD IN ITALY", CON LA GREGORACI, PARTE DAL 5.7% - AL POMERIGGIO RECORD DI "BELLA MA'" CON L'OMAGGIO A SANDRA MILO - MATANO LEADER DI FASCIA AL POMERIGGIO (21.2%-20.6%) - MYRTA MERLINO (15.7%-14.5%-13.2%) - DAMILANO (6.6%) - GRUBER (7.5%) - BRUNO VESPA (22.5%) - AFFARI TUOI (24%) -

Marco Zonetti per Dagospia

la lunga notte 2

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 29 gennaio 2024 vedono, in prima serata su Rai1, il debutto della nuova fiction La lunga notte di Giacomo Campiotti, prodotta da Luca Barbareschi e interpretata da Alessio Boni (Dino Grandi), Aurora Ruffino (Maria José), Martina Stella (Claretta Petacci) e Duccio Camerini (Benito Mussolini), segnare una media di 3.560.000 spettatori pari al 19.8% di share.

la torre di babele - corrado augias

Su Canale5, il Grande Fratello 17, giunto alla trentatreesima puntata, ha invece radunato 2.611.000 appassionati con il 20.5%. Per l'approfondimento, Far West con Salvo Sottile su Rai3 ha totalizzato il 4.6% di share con una media di 757.000 individui all'ascolto, in crescita rispetto a sette giorni fa; Quarta Repubblica con Nicola Porro - e ospite Guido Crosetto - ha segnato il 5.65% con 828.000 teste, in calo rispetto alla scorsa settimana; La Torre di Babele con Corrado Augias su La7, con ospiti Luciano Canfora e Marta Cartabia, il 4.1% con 832.000; Roberto Giacobbo con Freedom - Oltre il confine su Italia1 il 5.2% con 837.000.

la lunga notte 3

Su Rai2 lo show Mad in Italy con Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci debutta invece al 5.7% con una media di 980.000 individui all'ascolto. In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno totalizzato su Rai1 il 22.5%, mentre Amadeus a seguire con Affari Tuoi ha siglato il 24% superando ancora una volta di gran lunga i cinque milioni di spettatori. Su Canale5 Striscia la Notizia ha siglato il 16.2%.

Per l'approfondimento, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 ha radunato il 6.6%, Otto e mezzo con Lilli Gruber ha conquistato il 7.5%, ancora una volta leader di fascia surclassando Bianca Berlinguer con Prima di domani, ferma su Rete4 al 3.2%, e Manuela Moreno con Tg2 Post al 2.9%.

il tugurio al grande fratello

In seconda serata su Rai1, Francesco Giorgino con XXI Secolo conquista dal canto suo il 7.8%, mentre su Rai2 Luisella Costamagna con Tango totalizza il 3.7%. Su Rai3 Monica Giandotti con Tg3 - Linea Notte segna il 4.6%.

A mezzogiorno, su Rai2, I Fatti Vostri con Tiberio Timperi e Anna Falchi superano l'11% in entrambe le parti e, su Rai3, il Tg3 - Fuori Tg di Patrizia Senatore sigla un ottimo 7.2%.

cinque minuti bruno vespa 2

Al pomeriggio, su Rai2, bene Milo Infante con Ore14 che totalizza il 7.5% sfiorando il milione di spettatori. Record stagionale, a seguire, per Pierluigi Diaco con Bella Ma', che - con una puntata dedicata a Sandra Milo - ha conquistato il 7.1% con picco del 9.5%. Su La7, C'era una volta il Novecento con Alessio Orsingher e Luca Sappino cresce al 2.2%.

Sempre al pomeriggio, su Rai1 Alberto Matano con La Vita in Diretta svetta al 21.2% e al 20.6%. Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque su Canale5 si accontenta del 15.7%, del 14.5% e del 13.2%, testa a testa nell'ultima parte con Sveva Sagramola e il suo Geo su Rai3, che conquista il 13.2%.

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

la lunga notte 8

Prima Serata

Rai1: La Lunga Notte – La Caduta del Duce 3.560.000 (19.8%). Canale5: Grande Fratello 2.611.000 (20.5%), Grande Fratello Night 1.007.000 (27%), Grande Fratello Live 562.000 (17.7%). Rai2: Mad in Italy 980.000 (5.7%), presentazione 652.000 (3%). Italia1: Freedom – Oltre il Confine 837.000 (5.2%), presentazione 875.000 (4%). Rai3: Far West (presentazione) 765.000 (3.6%), Far West 757.000 (4.6%). Rete4: Quarta Repubblica 828.000 (5.6%). La7: La Torre di Babele 832.000 (4.1%). Tv8: 4 Hotel 447.000 (2.6%). Nove: Little Big Italy 389.000 (2.5%).

la lunga notte 6

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.962.000 (22.5%), Affari Tuoi 5.358.000 (24%). Canale5: Striscia la Notizia 3.613.000 (16.2%). Rai2: Tg Post 650.000 (2.9%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.454.000 (6.5%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.471.000 (6.6%), Un Posto al Sole 1.803.000 (8%). Rete4: Prima di Domani 712.000 (3.2%), presentazione 314.000 (1.4%). La7: Otto e Mezzo 1.694.000 (7.5%). Tv8: 100% Italia 477.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 599.000 (2.7%).

Preserale

bruno vespa cinque minuti 2

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.672.000 (23.5%), L’Eredità 4.921.000 (26.8%). Canale5: Avanti il Primo! 2.641.000 (18%), Avanti un Altro! 3.803.000 (21.4%). Rai2: Tg Sport Sera 583.000 (4.1%), Free – Liberi 270.000 (1.4%). Italia1: Studio Aperto Mag 545.000 (3.3%), Freedom Pills 515.000 (2.8%), C.S.I. Miami 794.000 (3.9%). Rai3: Tgr 2.541.000 (13.4%), Blob 1.160.000 (5.6%), Caro Marziano 1.223.000 (5.6%). Rete4: Tempesta d’Amore 588.000 (2.9%). La7: Padre Brown 232.000 (1.3%). Tv8: Celebrity Chef 460.000 (2.4%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 483.000 (2.4%).

Seconda Serata

la lunga notte 5

Rai1: XXI Secolo 612.000 (7.8%), Tg1 672.000 (7.4%), Viva Rai2… e un po’ anche Rai1 214.000 (6.1%). Canale5: Tg5 Notte 423.000 (16.1%). Rai2: Tango 266.000 (3.7%), Grog 60.000 (1.8%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 247.000 (3.7%), Studio Aperto – La Giornata 208.000 (3.9%). Rai3: Tg3 - Linea Notte 323.000 (4.6%). Rete4: 8 1/2 111.000 (2.7%). La7: Detenuto in attesa di giudizio 232.000 (2%), TgLa7 Notte 71.000 (1.2%). Tv8: Cucine da Incubo 191.000 (2.8%). Nove: Naked Attraction Italia 117.000 (2.5%).

la lunga notte 1

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 412.000 (9.9%), Tg1 Ore 7.00 310.000 (9.3%), Tg1 Ore 8.00 866.000 (17.3%), Tg1: Vertice Italia-Africa 636.000 (12.3%). Canale5: Prima Pagina Tg5 571.000 (17.7%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.098.000 (22.1%), Mattino Cinque News 1.047.000 (22.3%) nella prima parte, 1.082.000 (23.8%) nella seconda, I Saluti 1.002.000 (22.2%). Rai2: Mattin Show! 316.000 (9.5%), Viva Rai2! 965.000 (19.8%), …E viva il Videobox 314.000 (6.3%), Tg2 Ore 8.30 250.000 (5.2%), Radio2 Social Club 317.000 (6.8%), Tg2 Italia Europa 286.000 (6.4%).

la lunga notte 7

Italia1: Anna dai Capelli Rossi 171.000 (3.5%), Chicago Fire 186.000 (4%). Rai3: Buongiorno Italia 332.000 (8.9%), Tgr Buongiorno Regione 528.000 (10.2%), Agorà (presentazione) 277.000 (5.6%), Agorà 208.000 (4.4%), Re Start 238.000 (5.2%). Rete4: Monk 85.000 (1.8%), A-Team 88.000 (1.9%). La7: Omnibus (News) 132.000 (3.3%), TgLa7 a 211.000 (4.1%), Omnibus (Dibattito) 174.000 (3.6%), Coffee Break 180.000 (3.9%). Tv8: La parata di Natale 49.000 (1%), Una vacanza molto speciale 116.000 (2.5%). Nove: Alta Infedeltà 136.000 (2.9%) nel primo episodio, 143.000 (3.1%) nel secondo.

Mezzogiorno

la lunga notte 4

Rai1: È Sempre Mezzogiorno 1.657.000 (15%). Canale5: Grande Fratello 898.000 (19.9%), Forum 1.626.000 (21.8%). Rai2: Tg Sport Giorno a 430.000 (9.2%), I Fatti Vostri 683.000 (11.4%) nella prima parte, 1.091.000 (11.3%) nella seconda. Italia1: Chicago P.D. 233.000 (4.1%), Grande Fratello 547.000 (4.6%), Sport Mediaset 724.000 (5.4%). Rai3: Elisir (presentazione) 156.000 (3.4%), Elisir 354.000 (6.4%), Tg3 Ore 12.00 858.000 (10.4%), Quante Storie 671.000 (5.7%), Passato e Presente 541.000 (4.1%). Rete4: Carabinieri 107.000 (2.1%), Il Segreto 113.000 (1.1%), La Signora in Giallo 616.000 (4.8%). La7: L’Aria Che Tira 265.000 (4.7%), L'Aria che Tira (Oggi) 454.000 (4.3%). Tv8: 4 Ristoranti 226.000 (3.4%) 4 Hotel 244.000 (2.1%).

Pomeriggio

il tugurio al grande fratello

Rai1: Tg1 Economia 2.506.000 (19.4%), La Volta Buona 1.781.000 (13.9%) nella presentazione, La Volta Buona 1.673.000 (15.5%), Il Paradiso delle Signore 1.758.000 (19%) , Tg1 1.485.000 (16.1%), La Vita in Diretta 2.062.000 (21.2%) nella presentazione, La Vita in Diretta 2.443.000 (20.6%). Canale5: Grande Fratello 2.738.000 (20.3%), Beautiful 2.887.000 (22.1%), Terra Amara 3.223.000 (25.2%), Uomini e Donne 2.953.000 (26.7%), Finale 2.364.000 (24.4%), Amici 1.871.000 (20.3%), La Promessa 1.643.000 (17.7%), Pomeriggio Cinque 1.530.000 (15.7%) nella prima parte, di 1.702.000 (14.5%) nella seconda (Saluti: 1.757.000 – 13.2%).

lilli gruber

Rai2: Ore 14 920.000 (7.5%) ), BellaMa’ 679.000 (7.1%), Radio2 Happy Family 313.000 (3.1%), Tg2 394.000 (3%). Italia1: I Simpson 495.000 (3.8%) nel primo episodio, 555.000 (4.4%) nel secondo, 523.000 (4.4%) nel terzo, 422.000 (4.1%) nel quarto, NCIS: Los Angeles 338.000 (3.6%) nel primo episodio, 341.000 (3.6%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 350.000 (3.1%). Rai3: Tgr 2.076.000 (16%), Frenesia dell’Estate 429.000 (4.5%), Aspettando… Geo 742.000 (7.6%), Geo 1.608.000 (13.2%). Rete4: Lo Sportello di Forum 669.000 (5.5%), Tg4 - Diario del Giorno 453.000 (4.7%), La visita 279.000 (2.5%).

La7: Tagadà (presentazione) 434.000 (3.4%), Tagadà 378.000 (3.7%), Tagadà #Focus 247.000 (2.7%), C’era una volta… il Novecento 253.000 (2.2%). Tv8: La sinfonia del cuore 256.000 (2.1%), Come ti organizzo il Natale 320.000 (3.4%), I ricordi di zia Frida 401.000 (3.3%). Nove: Ho vissuto con un bugiardo 178.000 (1.8%), Storie Criminali 155.000 (1.6%), Little Big Italy 242.000 (1.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.059.000 (22.9%)

20.00 - 5.137.000 (24.3%)

lilli gruber bersani a otto e mezzo

TG2

13.00 - 1.707.000 (13.7%)

20.30 - 1.016.000 (4.5%)

TG3

14.25 - 1.430.000 (11.3%)

19.00 - 2.188.000 (12.9%)

TG4

11.55 - 227.000 (2.9%)

18.55 - 561.000 (3.3%)

TG5

13.00 - 2.947.000 (23.4%)

20.00 - 4.431.000 (20.7%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.093.000 (10.7%)

18.30 - 595.000 (4.3%)

TGLA7

13.30 - 660.000 (5%)

20.00 - 1.544.000 (7.2%)