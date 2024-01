PIPPITEL! - LA FICTION "TERRA AMARA", SU CANALE5, SI AGGIUDICA LA PRIMA SERATA DI IERI: 15.7% DI SHARE (2.8 MILIONI DI TELE-MORENTI) - RAI1, CON IL "COMMISSARIO MONTALBANO", OTTIENE IL 14.7%, 2.6 MILIONI DI SPETTATORI - "CHE TEMPO CHE FA" TOTALIZZA IL 9.6%, RADUNANDO DAVANTI ALLA TV 1.9 MILIONI DI PERSONE - SVETTA "REPORT", SU RAI3, CON UNA PUNTATA DEDICATA AL CASO CYBEREALM-GASPARRI - NEL POMERIGGIO: "DOMENICA IN" (16.9%-19.2%-18.8%) - "AMICI" (23.2%) - "VERISSIMO" 21.2%

Marco Zonetti per Dagospia

terra amara 6

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 21 gennaio 2024 vedono, in prime time su Rai1, la replica del Commissario Montalbano - nell'episodio Il campo del vasaio che vede la partecipazione di Belén Rodriguez accanto a Luca Zingaretti - conquistare il 14.7% pari a 2.628.000 spettatori. Su Canale5, la serie turca Terra Amara ha invece radunato una media di 2.882.000 appassionati pari al 15.7%, vincendo la serata.

Fabio Fazio con Che Tempo che Fa sul Nove, con ospiti fra gli altri Andrea Bocelli e Lucia Annunziata, ha totalizzato invece il 9.6% pari a 1.922.000 affezionati. Per l'approfondimento, Report di Sigfrido Ranucci su Rai3 con una puntata dedicata al caso Cyberealm-Gasparri (servizio di Carlo Tecce e Lorenzo Vendemiale) e alla criminalità organizzata a Roma (servizio di Daniele Autieri), conquista un ottimo 9.0% pari a 1.703.000 individui all'ascolto tallonando Fazio, mentre Zona Bianca con Giuseppe Brindisi su Rete4 si ferma a un magro 4.2% pari a 593.000 teste. La serie Petra 2 con Paola Cortellesi su Tv8 racimola 498.000 appassionati con il 2.7%.

il commissario montalbano

Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

Terra Amara (Canale5) - 2.882.000 Il Commissario Montalbano (Rai1) - 2.628.000 Che tempo che fa (Nove) - 1.922.000 Report (Rai3) - 1.703.000 Wonder Woman 1984 (Italia1) - 1.202.000 9-1-1 - Lone Star (Rai2) - 805.000 Zona Bianca (Rete4) - 593.000 Petra II (Tv8) - 498.000 Il momento di uccidere (La7) - 431.000

commissario montalbano 3

In access prime time, Amadeus con Affari Tuoi segna su Rai1 il 24.8%, mentre Paperissima Sprint su Canale5 raccoglie il 14.5%. Per l'approfondimento, Serena Bortone con Che Sarà su Rai3 sigla il 4.1%, Massimo Gramellini con In Altre Parole - Domenica su La7 il 3.8% e Sabrina Scampini con Stasera Italia su Rete4 il 3.1% e il 2.9%. Sul Nove Fazio con la presentazione di Che tempo che fa si assesta al 5.2%.

In seconda serata, su Rai3, Report Plus su Rai3 totalizza l'8.4% di share, mentre Che tempo che fa - Il Tavolo sul Nove segna l'8.0%. A seguire, sempre su Rai3, In Barba a tutto con Luca Barbareschi raccoglie il 4.5%.

terra amara 5

In fascia pomeridiana su Rai1, Mara Venier con Domenica In raduna il 16.9%, il 19.2% e il 18.8%, battuta da Amici di Maria De Filippi che su Canale5 totalizza il 23.2%, e da Silvia Toffanin che alla guida di Verissimo conquista il 21.2%. Con il segmento Verissimo - Giri di Valzer e il suo 19,0% di share, Toffanin supera anche Da noi... A ruota libera con Francesca Fialdini, che porta a casa il 15.9%.

terra amara 1 mara venier fabio fazio e luciana littizzetto che tempo che fa nove 1 fabio fazio maria de filippi terra amara 2

mara venier. amici di maria de filippi 3 terra amara 2 annalisa maria de filippi terra amara 3