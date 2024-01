PIPPITEL! - LA FICTION RAI "LA STORIA" VINCE, MA CALA RISPETTO A SETTE GIORNI FA: CHIUDE AL 20.2% DI SHARE CON 3.6 MILIONI DI SPETTATORI (LA SCORSA SETTIMANA AVEVA CONQUISTATO IL 23,5% E 4.4 MILIONI) - LA TRENTUNESIMA PUNTATA DEL "GRANDE FRATELLO" AL 19.4% - LILLI GRUBER (8,3%) SUPERA ANCORA BIANCA BERLINGUER (3.3%) - "FAR WEST" (3.3%) - PORRO (4,7%) - AUGIAS SU LA7 (4,5%) - "AFFARI TUOI" (23,8%) - "STRISCIA LA NOTIZIA" (16,2%)

Marco Zonetti per Dagospia

la storia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 15 gennaio 2024 vedono, in prime time, la vittoria de La Storia. Tratta dal capolavoro di Elsa Morante, diretta da Francesca Archibugi e interpretata da Jasmine Trinca (Ida Ramundo vedova Mancuso), Valerio Mastandrea (Remo), Elio Germano (Giuseppe Cucchiarelli), Francesco Zenga (Nino) e Lorenzo Zurzolo (Carlo Vivaldi/Davide Segre), la fiction di Rai ha conquistato 3.685.000 spettatori pari al 20.2%, vincendo la serata ma in netto calo rispetto a sette giorni fa, quando aveva conquistato il 23.5% con 4.459.000 teste.

il tugurio al grande fratello

Il Grande Fratello edizione numero 17, giunto alla sua trentunesima puntata e condotto da Alfonso Signorini, ha invece raccolto su Canale5 - con l'eliminazione di Rosanna Fratello - il 19.4%, pari a 2.541.000 affezionati, crescendo in percentuale rispetto alla settimana scorsa.

Per l'approfondimento, Far West con Salvo Sottile su Rai3 ha totalizzato il 3.3% pari a 573.000 spettatori, mentre Quarta Repubblica con Nicola Porro su Rete4 ha raccolto il 4.7% con 710.000. La Torre di Babele con Corrado Augias su La7 ha portato a casa il 4.5% con 899.000 teste. La quinta stagione di Freedom - Oltre il confine con Roberto Giacobbo su Italia1 ha invece informato 820.000 persone con il 5.0%.

la storia

Su Rai2, il monologo di Enrico Brignano, En-ricomincio da me, ha segnato 1.135.000 individui all'ascolto pari al 6.9%, terzo programma più visto in prime time. Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

La Storia (Rai1) - 3.685.000 Grande Fratello (Canale5) - 2.541.000 En-ricomincio da me (Rai2) - 1.135.000 La Torre di Babele (La7) - 899.000 Freedom - Oltre il confine (Italia1) - 820.000 Quarta Repubblica (Rete4) - 710.000 Far West (Rai3) - 573.000 Quattro Hotel (Tv8) - 463.000 Little Big Italy (Nove) - 386.000

salvo sottile far west

In access prime time su Rai1, Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti sigla il 22.2%, mentre a seguire Amadeus con Affari Tuoi conquista il 23.8%, superando ancora una volta i cinque milioni di spettatori. Su Canale5 Striscia la Notizia segna invece il 16.2%.

Per l'approfondimento, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 totalizza il 6.4%, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 l'8.3%, Bianca Berlinguer con Prima di Domani su Rete4 si ferma al 3.3%, Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 al 2.8%.

In seconda serata, su Rai1, Francesco Giorgino con XXI Secolo sigla il 6.6%, Luisella Costamagna con Tango su Rai2 cresce conquistando il 3.5%, Monica Giandotti con Tg3 - Linea Notte raccoglie il 3.9%.

lilli gruber

Al mattino è da segnalare il ritorno di Fiorello con Viva Rai2!, che conquista il 20.1% di share sfiorando il milione di spettatori. Al pomeriggio è invece boom per Ore14 di Milo Infante su Rai2 che, con ampio approfondimento sul caso della morte della ristoratrice Giovanna Pedretti, segna l'8.1%. Bene a seguire Bella Ma' con Pierluigi Diaco che totalizza il 6.7% con picco dell'8.3%. Gratificanti risultati anche per Sveva Sagramola e per il suo Geo su Rai3 (13.5%), che supera ancora una volta la seconda (13.3%) e l'ultima parte (12.6%) di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino su Canale5.

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

la storia

Rai1: La Storia 3.685.000 (20.2%). Canale5: Grande Fratello 2.541.000 (19.4%), Grande Fratello Night 1.137.000 (29.7%), Grande Fratello Live a 653.000(20.6%). Rai2: En-ricomincio da me 1.135.000 (6.9%). Italia1: Freedom – Oltre il Confine 820.000 (5%), presentazione 713.000 (3.3%). Rai3: Far West (presentazione) 487.000 (2.3%), Far West 573.000 (3.3%). Rete4: Quarta Repubblica 710.000 (4.7%). La7: La Torre di Babele 899.000 (4.5%). Tv8: 4 Hotel 463.000 (2.7%). Nove: Little Big Italy 509.000 (2.6%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.787.000 (22.2%), Affari Tuoi 5.257.000 (23.8%). Canale5: Striscia la Notizia 3.585.000 16.2%). Rai2: Tg2 Post 618.000 (2.8%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.421.000 (6.4%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.389.000 (6.4%), Un Posto al Sole 1.748.000 (7.8%). Rete4: Prima di Domani 723.000 (3.3%). La7: Otto e Mezzo 1.845.000 (8.3%). Tv8: 100% Italia 496.000 (2.2%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 704.000 (3.2%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.568.000 (23.2%), L’Eredità 4.944.000 (26.6%). Canale5: Avanti il Primo! 2.179.000 (15.3%), Avanti un Altro! 3.628.000 (20.6%). Rai2: TG Sport Sera 533.000 (3.7%), Castle 564.000 (3.3%), 729.000 (3.6%). Italia1: Studio Aperto Mag 378.000 (2.3%), C.S.I. Miami 651.000 (3.3%). Rai3: Tgr 2.765.000 (14.4%), Blob 1.180.000 (5.8%), Via dei Matti n°0 986.000 (4.6%). Rete4: Tempesta d’Amore 585.000 (2.8%). La7: Padre Brown 182.000 (1.1%). Tv8: Celebrity Chef 324.000 (1.7%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 613.000 (3.1%).

SALVO SOTTILE - FAR WEST

Seconda Serata

Rai1: XXI Secolo 531.000 (6.6%), Tg1 556.000 (6.1%), Viva Rai2… e un po’ anche Rai1 186.000 (5.5%). Canale5: Tg5 Notte 477.000 (18.1%). Rai2: Tango 198.000 (3.5%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 295.000 (4.4%), Studio Aperto – La Giornata 208.000 (3.9%). Rai3: Tg3 Linea Notte 295.000 (3.9%). Rete4: Harrow 138.000 (3.1%), Tg4 Ultim’Ora Notte 82.000 (3.1%). La7: Promised Island 155.000 (1.5%), TgLa7 Notte 82.000 (1.6%). Tv8: Cucine da Incubo 162.000 (2.6%). Nove: Little Big Italy (replica) 272.000 (2.5%), Operazione NAS 82.000 (2%).

DAYTIME

BIANCA BERLINGUER - E SEMPRE CARTABIANCA

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 345.000 (9%), Tg1 Ore 7.00 344.000 (10.6%), Tg1 Ore 8.00 905.000 (18.2%), Uno Mattina 1.001.000 (20.9%), Storie Italiane (prima parte) 955.000 (19.9%). Canale5: Prima Pagina Tg5 491.000 (15.9%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.058.000 (21.3%), Mattino Cinque News 934.000 (19.4%) nella prima parte, 1.012.000 (21.4%) nella seconda, Mattino Cinque News - I Saluti 972.000 (19.3%). Rai2: Mattin Show! 295.000 (9.2%), Glass Cam 451.000 (12.6%), Viva Rai2! 960.000 (20.1%), …E viva il Videobox 260.000 (5.2%), Tg2 Ore 8.30 225.000 (4.6%), Radio2 Social Club 218.000 (4.6%). Italia1: Anna dai Capelli Rossi 146.000 (2.9%), Chicago Med 123.000 (2.5%), Chicago Fire 221.000 (4%). Rai3: Buongiorno Italia 349.000 (9.4%), Tgr Buongiorno Regione 482.000 (9.7%), Agorà (presentazione) 194.000 (3.9%), Agorà 228.000 (4.7%), Re Start 246.000 (5.2%). Rete4: Super Car 85.000 (1.8%), A-Team 129.000 (2.7%). La7: Omnibus (News) 117.000 (3%), TgLa7 172.000 (3.4%), Omnibus (News) 152.000 (3.1%), Coffee Break 163.000 (3.4%). Tv8: Una tradizione di famiglia 37.000 (0.7%), L’armonia del Natale 100.000 (2.1%). Nove: Alta Infedeltà 105.000 (2.7%) nel primo episodio, 111.000 (2.2%) nel secondo.

scazzo fra fedez myrta merlino 9

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 981.000 (17.2%), È Sempre Mezzogiorno 1.768.000 16.9%). Canale5: Grande Fratello (pillola) 909.000 (17.5%), Forum 1.495.000 (19.2%). Rai2: Tg Sport Giorno 317.000 (6%), I Fatti Vostri 581.000 (9.2%) nella prima parte, 947.000 (9.5%) nella seconda. Italia1: Grande Fratello 596.000 (4.8%), Sport Mediaset 706.000 (5.3%). Rai3: Elisir (presentazione) 261.000 (5.1%), Elisir 394.000 (6.6%), Tg3 Ore 12.00 929.000 (11%), Quante Storie 693.000 (5.7%), Passato e Presente 564.000 (4.2%). Rete4: Carabinieri 7 106.000 (1.9%), Il Segreto 159.000 (1.6%), La Signora in Giallo 583.000 (4.5%). La7: L’Aria Che Tira 220.000 (3.8%), L'Aria che Tira (Oggi) 414.000 (3.9%). Tv8: 4 Ristoranti 102.000 (1.6%), 4 Hotel 200.000 (1.7%).

Pomeriggio

myrta merlino pomeriggio 5

Rai1: Tg1 Economia 2.673.000 (20.3%), La Volta Buona (presentazione) 1.458.000 (11.5%), La Volta Buona 1.526.000 (14.2%), Il Paradiso delle Signore 1.787.000 (18.6%), Tg1 1.453.000 (15.3%), La Vita in Diretta (presentazione) 2.079.000 (20.4%), La Vita in Diretta 2.448.000 (20%). Canale5: Grande Fratello 2.571.000 (18.9%), Beautiful 2.708.000 (20.4%), Terra Amara 2.864.000 22.7%), Uomini e Donne 2.769.000 (25.4%), Finale 2.146.000 (21.9%), Amici 1.804.000 (18.8%), La Promessa 1.688.000 (17.8%), Pomeriggio Cinque 1.510.000 (14.8%) nella prima parte, 1.594.000 (13.3%) nella seconda, Saluti 1.685.000 (12.6%). Rai2: Ore 14 980.000 (8.1%), BellaMa’ 654.000 (6.7%), Radio2 Happy Family 323.000 (3.1%), Tg2 354.000 (2.7%). Italia1: I Simpson 501.000 (3.9%) nel primo episodio, 529.000 (4.3%) nel secondo, 414.000 (3.7%) nel terzo, NCIS: Los Angeles 315.000 (3.2%) nel primo episodio, 351.000 (3.7%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 306.000 (2.7%). Rai3: Tgr 2.119.000 (16.3%), La Seconda Vita – Il Paradiso può attendere 415.000 (4.2%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 356.000 (3.7%), Aspettando… Geo 913.000 (9.4%), Geo 1.688.000 (13.5%). Rete4: Lo Sportello di Forum 642.000 (5.3%) Tg4 - Diario del Giorno 318.000 (3.3%), La Signora in Giallo: L’ultimo uomo libero 365.000 (3.1%). La7: Tagadà (presentazione) 361.000 (2.9%), Tagadà 335.000 (3.3%), Tagadà #Focus 268.000 (2.8%), C’era una volta… il Novecento 179.000 (1.5%). Tv8: Natale sotto la neve 307.000 (2.5%), Un volo a Natale 308.000 (3.2%), Natale tra la neve 399.000 (3.2%). Nove: Ombre e Misteri 204.000 (2.1%), Little Big Italy 267.000 (2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.184.000 (23.6%)

20.00 - 4.887.000 (23.5%)

TG2

13.00 - 1.587.000 (12.4%)

20.30 - 1.048.000 (4.8%)

TG3

14.25 - 1.380.000 (11.1%)

19.00 - 2.169.000 (12.9%)

TG4

11.55 - 313.000 (3.9%)

18.55 - 547.000 (3.2%)

TG5

13.00 - 3.077.000 (23.8%)

20.00 - 4.384.000 (20.8%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.192.000 (11.3%)

18.30 - 508.000 (3.6%)

TGLA7

13.30 - 568.000 (4.3%)

20.00 - 1.431.000 (6.8%)