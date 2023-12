PIPPITEL! - IL FILM "NAPOLI MILIONARIA!", TRASMESSO DA RAI1, VINCE LA GARA DEGLI ASCOLTI DI IERI SERA: LO HANNO VISTO 3.7 MILIONI DI TELE-MORENTI (22% DI SHARE) - LA QUINTA PUNTATA DI "IO CANTO GENERATION", SU CANALE5, OTTIENE IL 20% - "FAR WEST" DI SALVO SOTTILE CRESCE RISPETTO A UNA SETTIMANA FA (4.2%) - "OTTO E MEZZO", CONDOTTO DA GIOVANNI FLORIS AL POSTO DI LILLI GRUBER (ASSENTE PER "MOTIVI FAMILIARI") SVETTA AL 9.2% - IL SOLITO FLOP DI PINO INSEGNO: 1.4%-1.9%

Marco Zonetti per Dagospia

NAPOLI MILIONARIA!

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 18 dicembre 2023 vedono, in prima serata su Rai1, il film per la Tv Napoli milionaria! tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo, con Vanessa Scalera e Alessandro Gallo, conquistare la vittoria con 3.779.000 spettatori pari a un ottimo 22.0% di share, mentre su Canale5 la quinta puntata di Io Canto Generation condotto da Gerry Scotti ha attirato una media di 2.854.000 teste pari al 20.0%.

Per l'approfondimento, su Rai3, Salvo Sottile con la quarta puntata del suo Far West cresce rispetto a sette giorni fa totalizzando il 4.2% di share con 689.000 individui all'ascolto, mentre Quarta Repubblica di Nicola Porro, in onda su Rete4, raccoglie il 4.6% con 652.000. Su La7, Corrado Augias con la terza puntata del suo programma La Torre di Babele porta a casa su La7 il 5.1% di share pari a una media di 993.000 individui all'ascolto.

Su Rai2, Ale & Franz con l'ultima parte di Rai Duo hanno invece divertito una media di 911.000 persone con il 5.0%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

NAPOLI MILIONARIA!

Napoli Milionaria! (Rai1) - 3.779.000 Io Canto Generation (Canale5) - 2.854.000 La Torre di Babele (La7) - 993.000 Rai Duo (Rai2) - 911.000 Die Hard - Trappola di Cristallo (Italia1) - 789.000 Far West (Rai3) - 689.000 Il contadino cerca moglie (Nove) - 668.000 Quarta Repubblica (Rete4) - 652.000 Come in una favola (Tv8) - 365.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 hanno segnato il 22.9%, mentre a seguire Amadeus con Affari Tuoi ha raccolto il 23.9%. Su Canale5, Striscia la Notizia ha invece siglato il 15.7%.

io canto 7

Per l'approfondimento, Otto e mezzo condotto su La7 in via straordinaria da Giovanni Floris al posto di Lilli Gruber, assente per "motivi familiari", svetta al 9.2% di share; Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 totalizza il 6.6%; Nicola Porro con Stasera Italia il 3.9% complessivamente nelle sue due parti; Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 3.1%.

In fascia preserale, Pino Insegno con il suo Mercante in Fiera prossimo alla chiusura definitiva racimola la solita triste musica dell'1.4% e dell'1.9%, mentre, in seconda serata su Rai1, Francesco Giorgino totalizza l'8.6% con il suo XXI Secolo, ed Enrico Ruggeri e Flora Canto con Gli Occhi del musicista su Rai2 siglano il 3.4%.

io canto 3

In fascia pomeridiana, il debutto del programma La biblioteca dei sentimenti con Greta Mauro e Maurizio De Giovanni, non va oltre il 3.2%, mentre Sveva Sagramola con Geo conquista il 13.4% con 1.479.000 spettatori, superando in valori assoluti i tre segmenti di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino, che raccoglie su Canale5 il 16.0% con 1.469.000, il 13.0% con 1.368.000 e l'11.8% con 1.407.000.

SALVO SOTTILE - FAR WEST

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Napoli Milionaria! 3.779.000 (22%). Canale5: Io Canto Generation 2.854.000 (20%), Highlights 1.314.000 (23.8%). Rai2: RaiDuo con Ale & Franz (presentazione) 678.000 (3.3%), RaiDuo con Ale & Franz 911.000 (5%), RaiDuo - Behind The Scenes 481.000 (3.7%). Italia1: Trappola di Cristallo 789.000 (4.8%). Rai3: Far West (presentazione) 567.000 (2.7%), Far West 689.000 (4.2%). Rete4: Quarta Repubblica 652.000 (4.6%). La7: La Torre di Babele 993.000 (5.1%). Tv8: Come in una Favola 365.000 (2%). Nove: Il Contadino Cerca Moglie 668.000 (3.5%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.642.000 (22.9%) Affari Tuoi 5.056.000 (23.9%). Canale5: Striscia Tra Poco 2.917.000 (14.3%), Striscia la Notizia 3.331.000 (15.7%). Rai2: Tg2 Post 670.000 (3.1%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.429.000 (6.8%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.364.000 (6.6%), Un Posto al Sole 1.669.000 (7.8%). Rete4: Stasera Italia 788.000 (3.8%) nella prima parte, 858.000 (4%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.960.000 (9.2%). Tv8: 4 Hotel 291.000 (1.4%). Nove: Little Big Italy 434.000 (2.1%).

Preserale

la torre di babele - corrado augias

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.103.000 (22.4%), Reazione a Catena 4.322.000 (26%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.842.000 (14.2%), Caduta Libera 2.520.000 (15.8%). Rai2: TG Sport Sera (551.000 – 4.2%), Castle 439.000 (2.7%), Il Mercante in Fiera – Fuori Due 267.000 (1.4%), Il Mercante in Fiera 371.000 (1.9%). Italia1: Studio Aperto Mag 532.000 (3.7%), C.S.I. Miami 913.000 (5%). Rai3: Tgr 2.703.000 (15.4%). Blob 1.241.000 (6.5%), Via dei Matti n°0 985.000 (4.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 386.000 (2.3%), Lo Sportello di Forum 421.000 (2.2%). La7: Padre Brown 247.000 (1.6%). Tv8: Celebrity Chef 362.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 522.000 (3.2%).

io canto 1

Seconda Serata

Rai1: XXI Secolo 598.000 (8.6%), Tg1 625.000 (7.9%), Viva Rai2! …e anche un po’ Rai1 194.000 (6.8%). Canale5: TG5 Notte 480.000 (13.2%). Rai2: Gli Occhi del Musicista 290.000 (3.4%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 286.000 (4.1%). Rai3: Tg3 Linea Notte 390.000 (5.7%). Rete4: Proposta Indecente 117.000 (3.6%). La7: Fascisti su Marte 220.000 (2.2%) TG La7 Notte 93.000 (2.1%). Tv8: Il Perfetto Regalo di Natale 304.000 (3.3%). Nove: Gli Stivali di Babbo Natale 153.000 (1.3%).

DAYTIME

Mattina

quarta repubblica

Rai1: TgUnoMattina 320.000 (7.9%), Tg1 ore 7.00 278.000 (8%), Tg1 Ore 8.00 828.000 (17.1%), Uno Mattina 809.000 (17.1%), Storie Italiane (prima parte) 833.000 (19%). Canale5: Prima Pagina Tg5 508.000 (15.3%), Tg5 Ore 8.00 1.009.000 (20.7%), Mattino Cinque News 975.000 (20.7%) nella prima parte, 986.000 (22.4%) nella seconda, I Saluti 863.000 (20%). Rai2: Mattin Show! 255.000 (7.4%), Glass Cam 355.000 (9.5%), Viva Rai2! 965.000 (19.1%), …E Viva il Videobox! 325.000 (6.8%), Tg2 Ore 8.30 315.000 (6.4%), Radio2 Social Club 328.000 (7%), Coppa del Mondo di Sci Alpino – Alta Badia: Gigante Maschile (prima manche) 308.000 (7.1%). Italia1: Chicago Med 95.000 (2%) nel primo episodio, 77.000 (1.7%) nel secondo, C.S.I. – Scena del Crimine 92.000 (2.1%) nel primo episodio.

salvo sottile far west

Rai3: Buongiorno Italia 422.000 (10.6%), Tgr Buongiorno Regione 521.000 (9.9%), Agorà (presentazione) 260.000(5.4%), Agorà 284.000 (6%), Re Start 187.000 (4.2%). Rete4: Super Car 80.000 (1.7%), A-Team 74.000 (1.7%). La7: Omnibus (News) 108.000 (2.6%), TgLa7 170.000 (3.2%), Omnibus (Dibattito) 173.000 (3.6%), Coffee Break 170.000 (3.9%). Tv8: Il Miracolo di Natale 64.000 (1.3%), Le Vacanze di Natale 94.000 (2.1%). Nove: Alta Infedeltà 6 116.000 (2.4%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 885.000 (17.8%), È Sempre Mezzogiorno 1.558.000 (16.3%). Canale5: Grande Fratello 832.000 (18.2%), Il Meglio di Forum 1.353.000 (19.7%). Rai2: TG Sport Giorno 252.000 (5.4%), I Fatti Vostri 470.000 (8.8%) nella prima parte, 788.000 (8.7%) nella seconda. Italia1: C.S.I. – Scena del Crimine 127.000 (2.4%), Cotto e Mangiato – Il Menù 168.000 (2.3%), Grande Fratello 588.000 (5.1%), Sport Mediaset 725.000 (5.7%), Sport Mediaset Extra 430.000 (3.4%). Rai3: Elisir (presentazione) 206.000 (4.6%), Elisir 309.000 (6%), Tg3 Ore 12.00 620.000 (8.5%), Quante Storie 582.000 (5.1%), Passato e Presente 485.000 (3.8%). Rete4: Carabinieri 95.000 (2%), Il Segreto 162.000 (1.7%), La Signora in Giallo 552.000 (4.5%). La7: L’Aria che Tira 230.000 (4.5%), L'Aria che Tira (Oggi) 393.000 (4%).

nicola porro 2

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.345.000 (18.7%), La Volta Buona (presentazione) 1.455.000 (12.2%), La Volta Buona 1.455.000 (14.6%), Il Paradiso delle Signore 1.753.000 (20.2%), Tg1 1.388.000 (15.7%), La Vita in Diretta (presentazione) 1.746.000 (19.1%), La Vita in Diretta 2.192.000 (20.2%). Canale5: Grande Fratello 2.459.000 (19.4%), Beautiful 2.726.000 (21.4%), Terra Amara 3.085.000 (25.6%), Uomini e Donne 2.653.000 (26.3%), Uomini e Donne - Finale 1.868.000(21.3%), Amici 1.759.000 (20.5%), La Promessa di 1.683.000 (18.9%), Pomeriggio Cinque 1.469.000 (16%) nella prima parte, 1.368.000 (13%) nella seconda, I Saluti 1.407.000 (11.8%). Rai2: Coppa del Mondo di Sci Alpino – Alta Badia: Gigante Maschile (seconda manche) 743.000 (5.9%), Ore 14 Light 611.000 (5.6%), BellaMa’ 444.000 (5%), Radio2 Happy Family 294.000 (3.1%), Tg2 387.000 (3.3%).

Italia1: I Simpson 481.000 (3.4%) nel primo episodio, 489.000 (4.2%) nel secondo, 419.000 (4%) nel terzo, N.C.I.S. Los Angeles 350.000 (3.9%) nel primo episodio, 307.000 (3.5%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 294.000 (2.9%). Rai3: Tgr 1.789.000 (14.3%), La Biblioteca dei Sentimenti 291.000 (3.2%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 289.000 (3.4%), Aspettando… Geo 746.000 (8.4%), Geo 1.479.000 (13.4%). Rete4: Lo Sportello di Forum 658.000 (5.5%), Tg4 Diario del Giorno 383.000 (4%), Il Bianco, Il Giallo, Il Nero 328.000 (3.3%). La7: Tagadà (presentazione) 337.000 (2.9%), Tagadà 344.000 (3.7%), Tagadà #Focus 239.000 (2.7%), C’era una Volta… il Novecento 178.000 (l’1.7%). Tv8: L’Armonia del Natale 296.000 (2.5%), Il Castello di Natale 362.000 (4.1%), Tre Fidanzati per Natale 349.000 (3.1%). Nove: La Casa delle Aste 146.000 (1.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.114.000 (24.4%)

20.00 - 4.742.000 (24.5%)

TG2

13.00 - 1.519.000 (12.8%)

20.30 - 953.000 (4.6%)

TG3

14.25 - 1.354.000 (11.6%)

19.00 - 2.098.000 (13.9%)

TG4

11.55 - 221.000 (3.2%)

18.55 - 487.000 (3.3%)

TG5

13.00 - 2.867.000 (23.8%)

20.00 - 3.676.000 (18.7%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 915.000 (9.4%)

18.30 - 514.000 (4.1%)

TGLA7

13.30 - 535.000 (4.2%)

20.00 - 1.509.000 (7.7%)