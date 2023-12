PIPPITEL! - IL FILM "IL PRIMO NATALE" DI FICARRA E PICONE, SU CANALE5, VINCE CON IL 16,3% DI SHARE E 2.7 MILIONI DI SPETTATORI - "IL RITORNO DI MARY POPPINS", SU RAI1, RADUNA SOLO 2.2 MILIONI DI TELE-MORENTI (13.1%) - IN ACCESS PRIME TIME AMADEUS, CON "AFFARI TUOI", OTTIENE IL 24.4% - MYRTA MERLINO (14,2-10,6-10,3%) BATTUTA ANCORA DA "GEO" (12,9%) - APRILE E TELESE (5,8%) - "STRISCIA LA NOTIZIA" (17%) - BRINDISI (5,8%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 28 dicembre 2023 vedono, in prima serata, il film Il ritorno di Mary Poppins con Emily Blunt e Meryl Streep su Rai1 raccogliere il 13.1% di share pari a 2.204.000 spettatori. Ma è Canale5 a vincere nuovamente in prime time, questa volta con Il Primo Natale interpretato da Ficarra e Picone, che segna 2.761.000 teste con il 16.3%.

Respect con Jennifer Hudson in prima visione Tv totalizza su Rai3 il 6.7% pari a 1.079.000 individui all'ascolto, mentre su Italia1 Il Cavaliere Oscuro, seconda parte della trilogia del Batman di Christopher Nolan con Christian Bale, sigla il 6.6% e 1.028.000 appassionati. Da segnalare su RaiMovie il classico con Romy Schneider, Sissi - La giovane imperatrice, che supera i film di La7, Tv8 e Nove.

Bene la serie Delitti in Paradiso su Rai2, che conquista 1.399.000 teste con il 7.7% di share. Per l'approfondimento, Zona Bianca con Giuseppe Brindisi su Rete4 totalizza invece il 5.8% con 902.000 affezionati. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Il primo Natale (Canale5) - 2.761.000 Il ritorno di Mary Poppins (Rai1) - 2.204.000 Delitti in Paradiso - Feste in Famiglia (Rai2) - 1.399.000 Respect (Rai3) - 1.079.000 Il Cavaliere Oscuro (Italia1) - 1.028.000 Zona Bianca (Rete4) - 902.000 Sissi - La giovane Imperatrice (RaiMovie) - 489.000 The Eagle (La7) - 422.000 Il mio nome è Nessuno (Nove) - 331.000 Star Trek - Into Darkness (Tv8) - 302.000

In access prime time, Amadeus con Affari Tuoi su Rai1 conquista la bellezza di 5.055.000 spettatori pari al 24.4% di share, mentre Striscia la Notizia su Canale5 segna il 17% con 3.527.000.

Per l'approfondimento, Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano su Rai3 svetta al 6.3%; In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 segna il 5.8%; Stasera Italia condotto da Stefania Cavallaro su Rete4 il 3.5% e il 3%; Tg2 Post su Rai2 il 3.5%.

Male, in fascia pomeridiana, Pomeriggio Cinque condotto da Myrta Merlino su Canale5, con i suoi 14.2% (1.551.000 spettatori), 10.6% (1.284.000) e 10.3% (1.352.000), ampiamente battuto dal Geo di Sveva Sagramola su Rai3 e il suo 12.9% pari a 1.586.000 affezionati.

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Il ritorno di Mary Poppins 2.204.000 (13.1%). Canale5: Il primo Natale 2.761.000 (16.3%). Rai2: Delitti in Paradiso – Feste in famiglia 1.399.000 (7.7%). Italia1: Il Cavaliere Oscuro 1.028.000 (6.6%). Rai3: Respect 1.079.000 (6.3%). Rete4: Zona Bianca 902.000 (5.8%). La7: The Eagle 422.000 (2.4%). Tv8: Star Trek – Into Darkness 302.000 (1.8%). Nove: Il mio nome è Nessuno 331.000 (2%). RaiMovie: Sissi – La Giovane Imperatrice 489.000 (2.6%).

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 5.055.000 (24.4%). Canale5: Striscia la Notizia 3.527.000 (17%). Rai2: Tg2 Post 724.000 (3.5%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.358.000 (6.6%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.259.000 (6.3%), Un Posto al Sole 1.692.000 (8.1%). Rete4: Stasera Italia 710.000 (3.5%) nella prima parte, 629.000 (3%) nella seconda. La7: In Onda 1.208.000 (5.8%). Tv8: 4 Hotel 429.000 (2.1%). Nove: Little Big Italy 543.000 (2.7%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.361.000 (22.5%), Reazione a Catena – La Sfida dei Campioni 4.453.000 (26%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.842.000 (13.1%), Caduta Libera 2.838.000 (17.1%). Rai2: Tg Sport Sera 622.000 (4.4%), Castle 560.000 (3.4%) nel primo episodio, 624.000 (3.4%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 586.000 (3.8%), C.S.I. Miami 803.000 (4.4%). Rai3: Tgr 2.529.000 (14.4%). Blob1.168.000 (6.2%), Via dei Matti n°0 1.056.000 (5.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 578.000 (3.1%). La7: Miss Marple 185.000 (1.3%). Tv8: Celebrity Chef 352.000 (2%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 591.000 (3.5%).

Seconda Serata

Rai1: Biancaneve 792.000 (12.2%), Tg1 967.000 (11.5%). Canale5: Sconnessi 724.000 (10.5%), Tg5 Notte 283.000 (8%). Rai2: Posti in piedi 462.000 (3.6%). Italia1: Cappuccetto Rosso Sangue 289.000 (6%). Rai3: Tg3 455.000 (4.7%), The Mayor 257.000 (3.7%). Rete4: Slow Tour Padano 259.000 (5%), Tg4 - Ultim’Ora 127.000 (3.7%). La7: Nomad – The Warrior 149.000 (2.2%), TgLa7 Notte 118.000 (2.2%). Tv8: Just Friends – Solo amici 105.000 (1.6%). Nove: Botte di Natale 152.000 (2.5%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 308.000 (11%), Tg1 Ore 7.00 262.000 (11.2%), Tg1 Ore 8.00 878.000 (19.9%), Uno Mattina 910.000 (18.4%), Storie Italiane (prima parte) 903.000 (17.9%). Canale5: Prima Pagina Tg5 385.000 (16.4%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.075.000 (23.9%), Mattino Cinque News 1.027.000 (20.7%) nella prima parte, 1.018.000 (20.1%) nella seconda, Mattino Cinque News - I Saluti 886.000 (17.6%). Rai2: Il mio inatteso principe di Natale 126.000 (3.5%), Tg2 Ore 8.30 171.000 (3.5%), Radio2 Social Club - Il Meglio 206.000 (4.1%).

Italia1: Z La Formica 120.000 (2.5%), Derby in famiglia 139.000 (2.5%). Rai3: Buongiorno Italia 333.000 (12.8%), Tgr Buongiorno Regione 493.000 (13.4%), Porgi l’altra guancia 164.000 (3.4%), Doc Martin 120.000 (2.4%). Rete4: Super Car 90.000 (1.8%), A-Team 105.000 (2.1%). La7: Omnibus (News) 78.000 (2.8%), TgLa7 151.000 (4.1%), Omnibus (Dibattito) 199.000 (4.2%), Coffee Break 163.000 (3.2%). Tv8: Il Natale di Holly 36.000 (0.8%), Il disegno di Natale 122.000 (2.4%). Nove: Alta Infedeltà 118.000 (4.7%) nel primoepisodio, 124.000 (3.4%) nel secondo.

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.006.000 (16.6%), È Sempre Mezzogiorno! Menù - Il Meglio 1.818.000 (16.9%). Canale5: Grande Fratello 923.000 (17.3%), Il Meglio di Forum 1.290.000 (16.6%). Rai2: Tg Sport Giorno 302.000 (5.7%), Coppa del Mondo di Sci Alpino – Bormio - Discesa Maschile 657.000 (8.2%). Italia1: Cotto e Mangiato – Il Menù 262.000 (3.2%), Grande Fratello 571.000 (4.7%), Sport Mediaset 772.000 (5.5%), Sport Mediaset Extra 575.000 (4.1%).

Rai3: Elisir – Le Strenne 243.000 (4.4%), Tg3 Ore 12.00 705.000 (8.4%), Quante Storie 687.000 (6.6%), Geo 536.000 (4.3%), Passato e Presente 531.000 (3.8%). Rete4: Carabinieri 77.000 (1.3%), Il Segreto 180.000 (1.7%), La Signora in Giallo 585.000 (4.3%). La7: L’Aria che Tira 234.000 (3.9%), L'Aria che Tira (Oggi) 408.000 (3.8%). Tv8: 4 Ristoranti 186.000 (2.8%) 4 Hotel 225.000 (1.9%). RaiSport: Coppa del Mondo di Sci Alpino – Lienz: Gigante femminile (seconda manche) 416.000 (3%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.526.000 (18%), La Volta Buona (presentazione) 1.605.000 (12.5%), La Volta Buona 1.685.000 (15%), La Volta Buona Special 1.514.000 (14.9%), Tg1 1.509.000 (14.1%), La Vita in Diretta (presentazione) 1.861.000 (17.2%), La Vita in Diretta 2.480.000 (20%). Canale5: Grande Fratello 2.370.000 (16.8%), Beautiful 2.380.000 (16.8%), La Promessa 1.962.000 (17.5%), Pomeriggio Cinque 1.551.000 (14.2%) nella prima parte, 1.284.000 (10.6%) nella seconda, Pomeriggio Cinque - I Saluti 1.352.000 (10.3%).

Rai2: Le cascate dell’amore 551.000 (4.5%), Una principessa a Natale 504.000 (4.9%), Heartland 313.000 (2.8%), I mestieri di Mirko 367.000 (3%), Tg2 516.000 (3.9%). Italia1: Wonder Park 474.000 (4%), Immagina che 399.000 (3.7%). Rai3: Tgr 2.298.000 (16.8%), La Biblioteca dei Sentimenti 394.000 (3.7%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 461.000 (4.6%), Aspettando… Geo 846.000 (8.1%), Geo 1.586.000 (12.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum 679.000 (5.5%), Tg4 - Diario del Giorno 447.000 (4.3%), Charleston 323.000 (2.8%). La7: Tagadà (presentazione) 437.000 (3.5%), Tagadà 371.000 (3.5%), Tagadà #Focus 313.000 (3%), C’era una volta… il Novecento 218.000 (1.9%). Tv8: Una promessa per Natale 347.000 (2.7%), I colori del Natale 404.000 (3.9%), Un ballo per Natale 437.000 (3.5%). Nove: La Casa delle Aste 163.000 (1.3%).

Principali notiziari della giornata

13.30 - 3.084.000 (21.8%)

20.00 - 4.682.000 (24.6%)

TG2

13.00 - 1.508.000 (11.7%)

20.30 - 1.154.000 (5.7%)

TG3

14.25 - 1.620.000 (12.9%)

19.00 - 2.157.000 (13.4%)

TG4

11.55 - 216.000 (2.7%)

18.55 - 565.000 (3.5%)

TG5

13.00 - 2.839.000 (21.7%)

20.00 - 3.847.000 (20%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.116.000 (10.7%)

18.30 - 584.000 (4.3%)

TGLA7

13.30 - 692.000 (4.9%)

20.00 - 1.113.000 (5.8%)