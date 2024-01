PIPPITEL! - LA GARA DEGLI ASCOLTI DI IERI SERA È STATA VINTA DA MARIA DE FILIPPI CON "C'È POSTA PER TE", SU CANALE5: 30.5% DI SHARE (4.6 MILIONI DI TELE-MORENTI) - "TALI E QUALI SHOW", SU RAI1, RACCOGLIE IL 17.2% (2.8 MILIONI DI SPETTATORI) - NOTE DOLENTI PER IL POMERIGGIO DI RAI2, DOVE SPICCA IL DATING SHOW DI LORENA BIANCHETTI, "MI PRESENTO AI TUOI", CHE CALA AL 2.1%, SEGUITO DA UNA SFILZA DI PROGRAMMI CHE NON RIESCONO A SUPERARE LA SOGLIA DEL 2%...

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 20 gennaio 2024 vedono, in prima serata, il consueto trionfo di C'è posta per te condotto da Maria De Filippi su Canale5. Con ospiti Sabrina Ferilli e Stefano De Martino, l'inaffondabile Maria ha conquistato il 30.5% di share con 4.655.000 spettatori. Su Rai1, Carlo Conti con Tali e Quali ha invece raccolto il 17.2% con 2.899.000 teste.

Il talk show In altre parole, condotto da Massimo Gramellini su La7, ha totalizzato il 5.1% con 955.000 affezionati, ancora una volta terzo programma più visto in prime time, battendo Quinta Dimensione - Il futuro è già qui condotto da Barbara Gallavotti su Rai3, che invece si è fermato al 2.6% con 443.000 individui all'ascolto. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

C'è posta per te (Canale5) - 4.655.000 Tali e Quali (Rai1) - 2.899.000 In altre parole (La7) - 955.000 FBI (Rai2) - 881.000 Sing II - Sempre più forte (Italia1) - 649.000 Quinta Dimensione (Rai3) - 443.000 Quattro Ristoranti (Tv8) - 402.000 La signora dello zoo di Varsavia (Rete4) - 400.000 Days of Our Lives (Nove) - 259.000

In access prime time, Amadeus con Affari Tuoi su Rai1 totalizza il 26.8% mentre Striscia la Notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti su Canale5 segna il 16.8%. Su Rai3 Che Sarà di Serena Bortone raduna solo il 3.5%, battuta da Gramellini e poco sopra Tg2 Post su Rai2 (3.1%) e Stasera Italia Weekend su Rete4 (3.2% complessivamente nelle sue due parti).

Al pomeriggio, su Rai3 bene la replica di Report di Sigfrido Ranucci sul caso Sgarbi e sulle infiltrazioni della criminalità organizzata in Lombardia, con riferimenti a Francesco Meloni. Report ha totalizzato il 6.7% con 861.000 teste. Note dolenti per il pomeriggio di Rai2, ove spicca il dating show di Lorena Bianchetti, Mi presento ai tuoi, che cala al 2.1% di share, seguito da tutta una sfilza di programmi in profondo rosso che non riescono a superare la soglia del 2%.

Sempre in fascia pomeridiana, ma su Canale5, la serie turca Terra Amara vola al 24.0%, mentre a seguire Silvia Toffanin con Verissimo totalizza il 21.7% e nei Giri di Valzer il 17.9%, staccando Marco Lioni con Italia Sì, che su Rai1 si assesta al 13.3% e al 16.0%. Liorni si riconsol però nel preserale, ottenendo con L'Eredità - Weekend il 22.1% e il 25.8%, superando l'agguerritissimo Paolo Bonolis che con il suo Avanti è un altro - Weekend su Canale5 segna dal canto suo il 18.5% e 20.3%.

