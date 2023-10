PIPPITEL! - “BLANCA” SU RAI1 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 22.9% DI SHARE E 3.9 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 IL “GRANDE FRATELLO” SI DEVE ACCONTENTARE DEL 18.7% - DEL DEBBIO (6.6%) - FORMIGLI (5.7%) - SU RAI3 “SPLENDIDA CORNICE” AL 4.8% - VESPA (23.2%), AMADEUS (24%). “STRISCIA” CON I FUORIONDA DI GIAMBRUNO AL 14.9% - GRUBER (8.2%), DAMILANO (6.4%), PORRO (4.3%) - MYRTA MERLINO (16-14-12,1%) BATTUTA ANCORA DA MATANO (19,2%-19,6%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 19 ottobre 2023 vedono, in prima serata, la fiction di Rai1 Blanca svettare con 3.970.000 spettatori con il 22.9% di share, contro il Grande Fratello no trash versione Pier Silvio, che su Canale5 raduna invece 2.530.000 affezionati con il 18.7%.

Per l'approfondimento, Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 totalizza 948.000 individui all'ascolto con il 6.6% di share, superando Corrado Formigli e il suo Piazza Pulita su La7, che ne segna 760.000 con il 5.7%. Geppi Cucciari con Splendida Cornice su Rai3 ne sigla 826.000 con il 4.8%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Blanca (Rai1) - 3.970.000

2) Grande Fratello (Canale5) - 2.530.000

3) Shark - Il primo squalo (Italia1) - 1.348.000

4) Dritto e Rovescio (Rete4) - 948.000

5) Splendida Cornice (Rai3) - 826.000

6) Piazza Pulita (La7) - 760.000

7) Only Fun - Comico Show (Nove) - 432.000

8) Via Poma - Un mistero italiano (Rai2) - 539.000

9) Cucine da incubo (Tv8) - 255.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa segnano il 23.2% mentre a seguire Amadeus con Affari Tuoi si assesta al 24%. Striscia la Notizia, su Canale5, raduna il 14.9%. Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 regna suprema all'8.2%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 segna il 6.4%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 4.3% in entrambe le sue parti, Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 3.6%.

In fascia preserale, Pino Insegno chiama il suo ex collega della Premiata Ditta, Roberto Ciufoli, ad aiutarlo nel Mercante in Fiera assieme a Emanuela Aureli e Maurizio Battista. Ma le note sono sempre dolenti: 2.4% e 2.6%.

Al pomeriggio, Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai1 sigla il 19.2% e il 19.6%, mentre Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque su Canale5 raccoglie il 16.0%, il 14.0% e il 12.1%. A seguire, Gerry Scotti con Caduta Libera raccoglie il 14.2% e il 16.8%, mentre Marco Liorni con Reazione a Catena su Rai1 totalizza il 23.9% e il 27.8%.

