Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 28 febbraio 2023 vedono scontrarsi, in prima serata, il debutto della nuova fiction di Rai1 prodotta da Beppe Caschetto, Sei donne – Il mistero di Laila con Maya Sansa, e il terzo appuntamento con la serie Buongiorno Mamma 2 su Canale5 interpretata da Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. E l'accoppiata Bova-Giannetta ha prevalso con il 18.4% contro il fiacco esordio della fiction di Rai1, ferma al 15%.

La seconda puntata di Belve con Francesca Fagnani su Rai2, dal canto suo, perde qualche spettatore rispetto all'esordio sette giorni fa, e inchioda al 4.5% di share doppiata ancora una volta da Le Iene Show su Italia1, che raggiunge l'8.8%.

Quanto al triello dell'approfondimento, cresce su Rai3 #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer totalizzando il 5.9%, battendo Fuori dal coro di Mario Giordano su Rete4 e il suo 5.3%. Ma è Giovanni Floris a dominare con diMartedì, forte del 7.4% di share.

In access prime time, Bruno Vespa e il suo Cinque Minuti, che questa volta ospitava il ministro dell'Interno Piantedosi, raccoglie il 22.5% (perdendo oltre 450mila spettatori rispetto al traino del Tg1), mentre Amadeus con I soliti ignoti segna il 22.3%. In tutto questo, ne giova Striscia la Notizia su Canale5 che accorcia le distanze con Rai1 superando i 4 milioni di spettatori pari al 19.3% di share.

Per il resto, Marco Damilano con Il Cavallo e la torre su Rai3 si è assestato sul 6.9%, battuto da Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 (ospite Carlo De Benedetti), che ha raggiunto il 7.5%. Barbara Palombelli con Stasera Italia ha conquistato invece il 4.7% e il 3.9%, mentre Tg2 Post si è fermato al 3.2%.

Ma vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Rai1: Sei Donne - Il Mistero di Leila (prima puntata) 2.776.000 spettatori (15%). Canale 5: Buongiorno Mamma 2 (terza puntata) 3.109.000 spettatori (18.4%). Rai2: Belve 814.000 spettatori (4.5%). Italia 1: Le Iene 1.214.000 (8.8%). Rai3: CartaBianca 996.000 spettatori (5.9%). Rete4: Fuori dal Coro 772.000 spettatori (5.3%). La7: diMartedì 1.283.000 spettatori (7.4%). Tv8: The Valentine Competition 239.000 spettatori (1.2%). Nove: Prometheus 329.000 spettatori (1.9%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.712.000 spettatori (22.5%), Soliti Ignoti 4.761.000 spettatori (22.3%). Canale 5 Striscia la Notizia 4.108.000 spettatori (19.3%). Rai2: TG2 Post 694.000 spettatori (3.2%). Italia1: NCIS 1.383.000 spettatori (6.5%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.443.000 spettatori (6.9%), Un Posto al Sole 1.703.000 spettatori (7.9%). Rete4: Stasera Italia 989.000 spettatori (4.7%) nella prima parte, 836.000 (3.9%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.611.000 spettatori (7.5%). Tv8: 100% Italia 469.000 spettatori (2.2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 627.000 spettatori (2.9%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.362.000 spettatori (23%), L’Eredità 4.833.000 (27%). Canale 5: Avanti il Primo 2.492.000 spettatori (18.3%), Avanti un Altro 3.791.000 (22%). Rai2: Hawaii Five O 572.000 spettatori (3.4%), The Rookie 775.000 (3.9%). Italia1: Studio Aperto Mag 377.000 spettatori (2.4%), CSI 652.000 spettatori (3.4%). Rai3: TGR (News) 2.705.000 spettatori (14.5%), Blob 1.162.000 (5.7%), Caro Marziano 1.277.000 spettatori (6.1%). Rete4: Tempesta d’Amore 816.000 spettatori (4%). La7: Lingo – La Prima Sfida 153.000 spettatori (1.1%, Lingo – Parole in Gioco 286.000 spettatori (1.7%). Tv8: Home Restaurant 337.000 (1.8%). Nove: Cash or Trash 486.000 spettatori (2.5%).

Seconda serata

Porta a Porta: 680.000 spettatori (8.1%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 202.000 spettatori (5.9%). Canale 5: X Style 589.000 spettatori (7.7%). Rai2: Stasera C’è Cattelan su Rai2 440.000 spettatori (4.6%), Ancora 5 minuti 245.000 (4%), Generazione Z 162.000 4.3%. Rai 3: Tg3 Linea Notte 364.000 (5.6%). Italia1: Chucky 271.000 spettatori (7.9%). Rete 4: Rapimento alla Casa Bianca (prima parte) 149.000 spettatori (4.2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 246.000 spettatori (10.1%), TG1 Ore 7.00 383.000 spettatori (9.5%), TgUnoMattina 619.000 spettatori (12%); TG1 Ore 8.00 948.000 spettatori (18.2%), Uno Mattina 803.000 (17%), Storie Italiane (Prima parte) 935.000 spettatori (19.8%). Canale5: Prima Pagina TG5 602.000 spettatori (18.5%), TG5 Mattina 1.266.000 spettatori (24.3%), Mattino Cinque News 1.142.000 spettatori (23.6%) nella prima parte, 977.000 (20.7%) nella seconda. Rai 2: Viva Asiago 10! 114.000 (3.5%), Viva Rai2! Glass Cam 183.000 (5.1%), Viva Rai2! 830.000 spettatori (16.7%)

… E Viva il Videobox 229.000 (4.4%), Radio 2 Social Club 323.000 spettatori (6.8%). Italia 1: Heidi 195.000 spettatori (3.8%), Chicago Fire 174.000 spettatori (3.5%), Law and Order: Unità Speciale 153.000 spettatori (3.3%), Chicago PD 230.000 spettatori (4.4%). Rai3: Buongiorno Italia 425.000 spettatori (10.7%), TGR Buongiorno Regione 565.000 spettatori (10.9%), Agorà (presentazione) 309.000 (6%), 361.000 spettatori (7.3%), Agorà Extra 273.000 (5.8%). Rete 4: Hazzard 107.000 spettatori (2.3%). La7: Omnibus (News) 134.000 spettatori (3.4%), (Dibattito) 198.000 spettatori (3.9%), Coffee Break 217.000 spettatori (4.6%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.028.000 spettatori (17.5%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.900.000 spettatori (17.9%). Canale 5: Forum 1.609.000 telespettatori (20.1%). Rai2: I Fatti Vostri 638.000 spettatori (9.8%) nella prima parte, 910.000 (9.1%) nella seconda. Italia 1: Chicago PD 337.000 spettatori (4.6%), Grande Fratello Vip 571.000 spettatori (4.5%), Sport Mediaset 662.000 spettatori (4.9%). Rai3 Elisir (presentazione) 176.000 (3.6%), 363.000 spettatori (6%), TG3 Ore 12.00 936.000 spettatori (11%), Quante Storie 796.000 (6.3%), Passato e Presente 678.000 (5.1%). Rete4: Monk 117.000 spettatori (2%), Il Segreto 153.000 spettatori (1.5%), La Signora in Giallo 622.000 (4.7%). La7: L’Aria che Tira 304.000 spettatori (4.9%) nella prima parte, 404.000 (3.7%) nel segmento intitolato ‘Oggi’.

Pomeriggio

Rai1: TG1 Economia 2.800.000 (21.1%), Oggi è un Altro Giorno 1.943.000 spettatori (18.1%), presentazione 2.100.000 (16.4%), Il Paradiso delle Signore 2.069.000 spettatori (22.1%), TG1 1.757.000 (19%), La Vita in Diretta 2.467.000 (21.6%), presentazione 1.933.000 (20.1%). Canale5: Beautiful 2.477.000 (18.5%), Buongiorno Mamma 2 (replica) 1.801.000 spettatori (16.6%), Grande Fratello Vip 7 (Daytime) 1.287.000 (13.8%), Un Altro Domani 1.220.000 spettatori (12.9%), Pomeriggio Cinque 1.739.000 spettatori (15.1%), Presentazione 1.363.000 (13.5%), Saluti 1.703.000 (13.5%). Rai2: Ore 14 790.000 spettatori (6.6%), Bella Ma’ 569.000 spettatori (6%), Nei Tuoi Panni 378.000 spettatori (3.8%).

Italia1: I Simpson 555.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio, 652.000 (5.3%) nel secondo, 590.000 (5.2%) nel terzo, I Griffin 470.000 (4.6%), NCIS Los Angeles 479.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio, 468.000 (4.9%) nel secondo, The Mentalist 374.000 (3.3%). Rai3: TGR 2.334.000 spettatori (17.7%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 346.000 spettatori (3.6%), Aspettando… Geo 777.000 spettatori (8.3%), Geo 1.456.000 spettatori (12.6%). Rete4: Lo Sportello di Forum 911.000 (7.6%), TG4 Diario del Giorno 497.000 spettatori (5.3%). La7: 380.000 (3.1%), Tagadà 454.000 (4.6%), Focus 441.000 (4.7%). TV8: Amore, Romanticismo e Cioccolato 268.000 spettatori (2.9%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.594.000 (26.7%)

20.00: 5.167.000 (25.4%)

TG2

13.00: 1.915.000 (14.8%)

20.30: 1.192.000 (5.6%)

TG3

14.25: 1.523.000 (12.3%)

19.00: 2.226.000 (13.7%)

TG4

11.55: 221.000 (2.7%)

18.55: 710.000 (4.3%)

TG5

13.00: 2.934.000 (22.5%)

20.00: 4.550.000 (22.2%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.206.000 (11.3%)

18.30: 571.000 (4.4%)

TGLA7

13.30: 523.000 (3.9%)

20.00: 1.159.000 (5.6%)

