PIPPITEL! IL “GRANDE FRATELLO” NON SI PORTA PIÙ: LA VERSIONE RIPULITA VOLUTA DA PIER SILVIO SI FERMA AL 16.5% CON 2.1 MILIONI DI SPETTATORI – A CONQUISTARE LA PRIMA SERATA È LA “BLANCA 2” SU RAI1 CON IL 23.3% E 3.2 MILIONI DI TELEMORENTI – TESTA A TESTA TRA FORMIGLI SU LA7 E DEL DEBBIO SU RETE4, ENTRAMBI AL 6.2% - SU RAI3 CUCCIARI AL 4.8% - VESPA (22.7%), AMADEUS (24.1%), “STRISCIA” (14.2%) - GRUBER (9.3%), DAMILANO (7%), PORRO (4.2%)

Marco Zonetti per Dagospia

grande fratello

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 12 ottobre 2023 vedono in prima serata, la fiction Blanca 2 con Maria Chiara Giannetta conquistare su Rai1 il 23.3% con 3.283.000 spettatori, superando ampiamente il Grande Fratello "No Trash Versione Pier Silvio", fermatosi a su Canale5 a un magro 16.5% con 2.141.000.

blanca

Per l'approfondimento, Piazza Pulita con Corrado Formigli su La7, con "scazzo" in diretta e successivo abbandono dello studio da parte dell'ex diplomatica poco diplomatica Elena Basile, è cresciuto al 6.2% con 837.000 affezionati, testa a testa con Paolo Del Debbio che, su Rete4, con Dritto e Rovescio ne ha totalizzati 866.000 pari al 6.2%. Geppi Cucciari con Splendida Cornice, su Rai3, ha divertito invece 792.000 persone con il 4.8% di share. Vediamo nel dettaglio la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Blanca 2 (Rai1) - 3.823.000

Grande Fratello (Canale5) - 2.141.000

Piazza Pulita (La7) - 837.000

Dritto e Rovescio (Rete4) - 866.000

Splendida Cornice (Rai3) - 792.000

Le Mans '66 - La grande sfida (Rai2) - 650.000

Godzilla 2 (Italia1) - 525.000

Qualificazioni Europei di Calcio - Spagna-Scozia (Tv8) - 436.000

Only Fun (Nove) - 383.000

grande fratello alfonso signorini

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 hanno segnato il 22.7%, e a seguire Amadeus con Affari Tuoi il 24.1%. Su Canale5 Striscia la Notizia ha segnato il 14.2%. Per l'approfondimento, Lilli Gruber e Otto e mezzo su La7 svetta al 9.3%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 sigla il 7.0%, Nicola Porro con Quarta Repubblica su Rete4 il 4.2% complessivamente nelle sue due parti, e Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 4.2%.

corrado formigli

Note dolentissime in fascia preserale su Rai2 per Pino Insegno, che con Il mercante in fiera ha raccolto un esanime 1.7% e un poco rincuorante 2.1%, senz'altro colpa del caldo (cit.), mentre in fascia pomeridiana cresce Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque su Canale5 assestandosi al 18.7%, al 17.3% e al 13.4%, a fronte del 18.1% e del 20.4% di Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai1.

tweet grande fratello 5

In seconda serata, Alessandro Cattelan con Stasera c'è Cattelan su Rai2 raduna il 3.0% e il 2.7%, mentre a seguire Monica setta con Storie di Donne al bivio totalizza il 3.1%.

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Blanca 2 3.823.000 (23.3%). Canale5: Grande Fratello 2.141.000 (16.5%) Grande Fratello Night 810.000 (21.8%), Grande Fratello Live 495.000 (15.4%). Rai2: Le Mans ‘66 – La grande sfida 650.000 (4.1%). Italia1: Godzilla II – King of the Monsters 525.000 (3.2%). Rai3: Splendida Cornice 792.000 (4.8%). Rete4: Dritto e Rovescio 866.000 (6.2%). La7: Piazza Pulita 837.000 (6.2%). Tv8: Qualificazioni Campionati Europei di Calcio 2024 – Spagna-Scozia 436.000 (2.3%). Nove: Only Fun – Comico Show 383.000 (2.2%).

PAOLO DEL DEBBIO

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.354.000 (22.7%), Affari Tuoi 4.887.000 (24.1%). Canale5: Striscia la Notizia 2.890.000 (14.2%). Rai2: Tg2 Post 858.000 (4.2%). Italia1: N.C.I.S. 1.261.000 (6.3%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.356.000 (7%), Un Posto al Sole 1.816.000 (8.9%). Rete4: Stasera Italia 905.000 (4.6%) nella prima parte, 774.000 (3.8%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.887.000 (9.3%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 681.000 (3.4%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.912.000 (24.5%), Reazione a Catena 4.243.000 (27.5%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.520.000 (14.2%), Caduta Libera 2.533.000 (17.3%). Rai2: Castle 456.000 (3%), Il Mercante in Fiera – Fuori Due 304.000 (1.7%), Il Mercante in Fiera 394.000 (2.1%). Italia1: Studio Aperto Mag 357.000 (2.8%), C.S.I. Miami 706.000 (4.1%). Rai3: Tg Regione 2.495.000 (15.1%), Blob 903.000 (5%) e Via dei Matti n° 0 815.000 (4.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 603.000 (3.3%). La7: Padre Brown 220.000 (1.6%). Tv8: Celebrity Chef 374.000 (2.2%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 490.000 (3%).

Seconda Serata

blanca

Rai1: Porta a Porta 633.000 (9.6%). Canale5: Tg5 Notte 373.000 (13.8%). Rai2: Stasera c’è Cattelan su Raidue190.000 (3%), Ancora Cinque Minuti su Raidue 112.000(2.7%), Storie di Donne al Bivio 93.000 (3.1%). Italia1: Chicago Med 218.000 (3.4%) nel primo episodio, 149.000 (4.2%) nel secondo. Rai3: Tg3 - Linea Notte 235.000 (3.5%). Rete4: Frenzy 112.000 (3.2%). La7: TgLa7 Notte 179.000 (4.3%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Tg1 Mattina 486.000 (12.2%), Tg1 Ore 7.00 457.000(12.6%), Tg1 Ore 8.00 988.000 (20.8%), Uno Mattina 840.000 (19.7%), Storie Italiane (prima parte) 792.000 (20.3%). Canale5: Prima Pagina Tg5 645.000 (19.6%), Tg5 Mattina 1.175.000 (24.9%), Mattino Cinque News 895.000 (21%) nella prima parte, 844.000 (21.7%) nella seconda, Mattino Cinque - I Saluti 827.000(21.2%). Rai2: Tg2 Ore 8.30 184.000 (4%), Radio2 Social Club 173.000 (4.1%), Tg2 Italia-Europa 147.000 (3.7%), Tg2 Flash 188.000 (4.6).

corrado formigli

Italia1: Chicago Med 88.000 (2%) nel primo episodio, 109.000 (2.8%) nel secondo, C.S.I. New York 124.000 (3%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 429.000 (10.8%), Buongiorno Regione 538.000 (11.2%), Agorà 238.000 (5.5%), presentazione 288.000 (6.1%), Re Start 162.000 (4.2%). Rete4: Super Car 57.000 (1.3%), Miami Vice 56.000 (1.4%). La7: Omnibus (News) 100.000 (2.4%), TgLa7 183.000 (3.8%), Omnibus (Dibattito) 176.000 (3.9%), Coffee Break 173.000 (4.4%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 858.000 (18.1%), È Sempre Mezzogiorno 1.634.000 (17.7%). Canale5: Forum 1.324.000 (19.7%). Rai2: Tg Sport 212.000 (4.9%), I Fatti Vostri 421.000 (8%) nella prima parte, 833.000 (9.4%) nella seconda. Italia1: C.S.I. New York 211.000 (3.6%), Grande Fratello (pillola) 518.000 (4.7%), Sport Mediaset 592.000 (5%). Rai3: Elisir (presentazione) 138.000 (3.5%), Elisir 200.000 (4.1%), Tg3 Ore 12.00 683.000 (9.2%), Quante Storie 569.000 (5.3%), Passato e Presente 453.000 (3.8%). Rete4: Hazzard 77.000 (1.7%), Il Segreto 126.000 (1.4%), La Signora in Giallo 556.000 (4.8%). La7: L’Aria che Tira 256.000 (5.2%), L'Aria che Tira (Oggi) 471.000 (4.9%).

Pomeriggio

blanca

Rai1: Tg1 Economia 2.055.000 (17.8%), La Volta Buona 1.286.000 (11.4%) nella prima parte, 1.199.000 (13.1%) nella seconda, Il Paradiso delle Signore 1.491.000 (19.2%), Tg1 1.071.000 (15%), La Vita in Diretta 1.735.000 (20.4%), presentazione 1.308.000 (18.1%). Canale5: Beautiful 2.683.000 (22.7%), Terra Amara 2.942.000 (26%), Uomini e Donne 2.658.000 (28.6%), Uomini e Donne Finale 2.147.000 (26.2%), Amici 1.837.000 (23.8%), La Promessa 1.673.000 (23%), Pomeriggio Cinque 1.360.000 (18.7%) nella prima parte, 1.408.000 (17.3%) nella seconda, Pomeriggio Cinque - I Saluti 1.225.000(13.4%). Rai2: Ore 14 695.000 (6.6%), BellaMa’ 442.000 (5.6%), Radio2 Happy Family 225.000 (3.1%), Saluti 149.000 (1.8%).

splendida cornice

Italia1: I Simpson 454.000 (4%) nel primo episodio, 467.000 (4.3%) nel secondo, 373.000 (3.9%) nel terzo, N.C.I.S. New Orleans 228.000 (2.7%) nel primo episodio, 225.000 (3.1%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 221.000 (2.8%). Rai3: Tg Regione 1.875.000 (16.4%), Rai Parlamento – Question Time 282.000 (3.2%), Aspettando… Geo 513.000 (7%), Geo 976.000 (11.3%). Rete4: Lo Sportello di Forum 661.000 (6.2%), Diario del Giorno 394.000 (4.8%), Un magnifico ceffo da galera 224.000 (2.8%). La7: Tagadà 389.000 (4.6%) presentazione 99.000 (3.6%), Tagadà #Focus 266.000(3.6%), C’era una volta… il Novecento 133.000 (1.6%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.862.000 (24%)

20.00 - 4.567.000 (24.9%)

TG2

13.00 - 1.569.000 (13.9%)

20.30 - 972.000 (4.9%)

TG3

14.25 - 1.212.000 (10.8%)

19.00 - 1.889.000 (13.9%)

TG4

11.55 - 226.000 (3.2%)

18.55 - 523.000 (3.7%)

TG5

13.00 - 2.670.000 (23.4%)

20.00 - 3.636.000 (19.5%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 951.000 (10.1%)

18.30 - 516.000 (5.1%)

TGLA7

13.30 - 620.000 (5.3%)

20.00 - 1.390.000 (7.4%)