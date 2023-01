PIPPITEL! MARIA DE FILIPPI CON IL MANZO TURCO CAN YAMAN E LO CHEF CANNAVACCIUOLO HA TRITURATO CONTI (OSPITI ALESSIA MARCUZZI E TEO TEOCOLI) DISTACCANDOLO DI 11 PUNTI DI SHARE - SE CONTI RISPETTO ALL'ESORDIO DELL'ANNO SCORSO HA PERSO 700MILA SPETTATORI, "C'È POSTA PER TE NE" HA PERDUTO UN MILIONE. DOVE SONO FINITI, TUTTI SULLE PIATTAFORME? INTANTO, SOLO IL 4% DI SHARE PER IL DOCU-FILM OMAGGIO A VIALLI SU RAI2...

Il prime time di ieri, sabato 7 gennaio 2023, ha visto consumarsi la prima importante sfida dell'anno nuovo, con il ritorno di Tali e Quali Show condotto da Carlo Conti su Rai1 e di C'è posta per te con Maria De Filippi su Canale5.

Il programma di punta della Rai nel quale si fronteggiano imitatori dilettanti nei panni di divi della canzone aveva come ospiti Alessia Marcuzzi, in tour promozionale del suo show Boomerissima in partenza martedì 10 gennaio su Rai2, e Teo Teocoli. La corazzata di Canale5 rispondeva invece con il divo delle soap turche divenuto attore amatissimo in Italia Can Yaman e lo chef Antonino Cannavacciuolo.

Completava le novità del sabato sera il debutto della nuova stagione, la quinta, di Città Segrete con Corrado Augias, ieri dedicato a New York. Mentre su Rai2 andava in onda anticipatamente La bella stagione, docu-film sulla conquista dello scudetto da parte della Sampdoria nel campionato di calcio 1990/1991, in omaggio alla scomparsa di Gianluca Vialli.

E ieri sera, C'è posta per te ha conquistato il 30.2% con 4.898.000 spettatori, superando di ben 11 punti di share Tali e quali, che ha raccolto il 18.9% con 3.252.000 individui all'ascolto. Se il distacco rispetto all'anno scorso è praticamente lo stesso, occorre notare che l'8 gennaio 2022 C'è posta per te totalizzava una media di 5.953.000 spettatori e il 29.2% di share, mentre Tali e Quali otteneva 3.901.000 spettatori pari al 18.2%. Se Conti è sotto più o meno di 700mila spettatori rispetto all'anno scorso, De Filippi ne ha perduti un milione. Dove saranno finiti, tutti sulle piattaforme?

Tornando a ieri sera, l'omaggio a Vialli su Rai2 ha ottenuto una media di 737.000 spettatori con il 4% di share, mentre Augias con le sue Città segrete su Rai3 ha segnato il 6.9% con 1.184.000 spettatori, con un ottimo traino di Massimo Gramellini e del suo Le Parole, che ha attirato 1.400.000 spettatori con il 7.2%.