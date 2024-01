PIPPITEL! - IL MATCH DI COPPA ITALIA MILAN-CAGLIARI, TRASMESSO DA CANALE5, CONQUISTA LA PRIMA SERATA DI IERI: 3.2 MILIONI DI SPETTATORI (16.5% DI SHARE) - SU RAI1 IL FILM "NON TI PAGO" RADUNA 2.3 MILIONI DI TELE-MORENTI (13.5%) - MARCO LIORNI DEBUTTA ALLA GUIDA DE "L'EREDITÀ", CONDUZIONE STRAPPATA A PINO INSEGNO, TOTALIZZANDO IL 23.4% E 26.5%, STACCANDO AMPIAMENTE PAOLO BONOLIS CON "AVANTI UN ALTRO!" (15.7%-19.2%)

Marco Zonetti per Dagospia

MILAN CAGLIARI

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, martedì 2 gennaio 2024, in prima serata vedono su Rai1 il film per la Tv Non ti pago tratto dalla commedia di Eduardo - interpretato da Sergio Castellitto e programmato inizialmente per il 2021 ma sempre posticipato - segnare una media di 2.319.000 spettatori pari al 13.5%. Su Canale5 gli ottavi di finale di Coppa Italia, con la vittoria del Milan per 4 a 1 sul Cagliari, hanno appassionato invece 3.234.000 tifosi pari al 16.5%.

The Floor - Ne rimarrA solo uno

Il nuovo show di Rai2 The Floor - Ne rimarrà solo uno con Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal è partito bene totalizzando il 7.1% con 1.126.000 teste. mentre l'unico talk di approfondimento del martedì sera a tornare dalle vacanze, ovvero È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer, conquista su Rete4 - con ampio dibattito sul caso Pozzolo - un ottimo 7.3% pari a 1.032.000 individui all'ascolto. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Milan-Cagliari (Canale5) - 3.234.000 Non ti pago (Rai1) - 2.319.000 Will Hunting - Genio Ribelle (Italia1) - 1.294.000 The Floor - Ne rimarrà solo uno (Rai2) - 1.126.000 È sempre Cartabianca (Rete4) - 1.032.000 L'afide e la formica (Rai3) - 891.000 Due pattini e una corona (Tv8) - 700.000 Cose Nostre - Malavita (La7) - 660.000 La maschera di Zorro (Nove) - 462.000

marco liorni 4

In access prime time, su Rai1 Amadeus con Affari Tuoi supera di nuovo i cinque milioni di spettatori (5.301.000) con il 25.3%, mentre su Canale5 Striscia la Notizia in versione ridotta per il calcio segna 3.422.000 spettatori con il 16.9%. Per l'approfondimento, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 sigla il 6.9%, Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano raccoglie il 6.8%, Stasera Italia con Sabrina Scampini su Rete4 il 3.5% e il 2.8% e su Rai2 Tg2 Post il 3.2%.

In fascia preserale, Marco Liorni debutta su Rai1 alla guida dell'Eredità (strappata a Pino Insegno) con il 23.4% e il 26.5%, staccando ampiamente Paolo Bonolis su Canale5 con Avanti un altro!, che inizia la sua nuova stagione con il 15.7% e 19.2%. In seconda serata su Rai2, trainato da The Floor, Gli occhi del musicista con Enrico Ruggeri e Flora Canto segna il 4.7%.

The Floor - Ne rimarrA solo uno

Al pomeriggio, su Rai2, bene Milo Infante con Ore14 (6.7%) e Pierluigi Diaco con Bella Ma' (6.3%) ribattezzato BellaRai con la prima delle quattro puntate speciali dedicate ai 70 anni della tv pubblica. Su Canale5, Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino raccoglie invece il 14.2%, il 12.2% e l'11.3%, ampiamente staccato dalla Vita in Diretta di Alberto Matano su Rai1 (17.1% e 18.9%) e battuto ancora una volta - nella seconda e nell'ultima parte - anche da Geo con Sveva Sagramola su Rai3 (12.4%).

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

marco liorni 5

Rai1: Non Ti Pago 2.319.000 (13.5%). Canale5: Coppa Italia - Ottavi di finale - Milan-Cagliari 3.234.000 (16.5%). Rai2: The Floor - Ne rimarrà solo uno (anteprima) 1.031.000 (5%), The Floor – Ne rimarrà solo uno 1.126.000 (7.1%), . Italia1: Will Hunting – Genio Ribelle 1.294.000 (7.9%). Rai3: L’afide e la formica 891.000 (4.8%). Rete4: È Sempre Cartabianca 1.032.000 (7.3%). La7: Cose Nostre – Malavita 660.000 (3.6%). Tv8: Due pattini e una corona 700.000 (3.8%). Nove: La maschera di Zorro 462.000 (2.9%).

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 5.301.000 (25.3%). Canale5: Striscina la Notizina 3.422.000 (16.9%). Rai2: Tg2 Post 683.000 (3.2%). Italia1: NCIS – Unità Anticrimine 1.489.000 (7.2%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.379.000 (6.8%), Un Posto al Sole 1.657.000 (7.8%). Rete4: Stasera Italia 706.000 (3.5%) nella prima parte, 595.000 (2.8%) nella seconda. La7: In Onda 1.433.000 (6.9%). Tv8: 4 Hotel 563.000 (2.7%). Nove: Cash or Trash – Xmas Special 541.000 (2.6%). Su Real Time Casa a Prima Vista 455.000 (2.2%).

Preserale

marco liorni 3

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.540.000 (23.4%), L’Eredità 4.673.000 (26.5%). Canale5 Avanti il Primo! 2.249.000 (15.7%), Avanti un Altro! 3.263.000 (19.2%). Rai2: Tg Sport Sera 534.000 (3.7%), Castle 591.000 (3.6%), 700.000 (3.6%). Italia1: Studio Aperto Mag 524.000 (3.3%), C.S.I. Miami 772.000 (4.1%). Rai3: Tgr 2.784.000 (15.2%), Blob 1.144.000 (5.9%), Via dei Matti n°0 1.066.000 (5.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 547.000 (2.8%). La7: Miss Marple 204.000 (1.4%). Tv8: Celebrity Chef 418.000 (2.3%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 533.000 (3%).

Seconda Serata

Rai1: Tg1 1.089.000 (9.4%), La Notte dei Miracoli – 800 Anni del Presepe 716.000 (7.7%) nella prima parte, 472.000 (7.8%) nella seconda, 301.000 (6.7%) nella terza. Canale5: Coppa Italia Live 991.000 (7.3%), Tg5 Notte 481.000 (5.7%). Rai2: Gli Occhi del Musicista 306.000 (4.7%), Generazione Zeta 85.000 (2.6%). Italia1: Questione di tempo 381.000 (7.3%). Rai3: Tg3 511.000 (3.6%), Il cacciatore di sogni 375.000 (3.4%). Rete4: Dalla Parte degli Animali (presentazione) 229.000 (5.2%), Dalla Parte degli Animali 115.000 (3.5%). La7: È solo l’inizio 181.000 (2.1%), TgLa7 Notte 54.000 (1.2%). Tv8: Un matrimonio sotto l’albero 365.000 (3.8%). Nove: Superfantagenio 152.000 (2.9%).

AFFARI TUOI

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 389.000 (13.1%), Tg1 Ore 7.00 387.000 (15%), Tg1 Ore 8.00 938.000 (21.1%), Uno Mattina 965.000 (19.4), Storie Italiane (prima parte) 1.023.000 (20%). Canale5: Prima Pagina Tg5 423.000 (16.5%), Tg5 Mattina Ore 8.00 977.000 (21.8%), Mattino Cinque News 921.000 (18.5%) nella prima parte, 835.000 (16.4%) nella seconda, I Saluti 748.000 (14.6%). Rai2: Il miglior Natale della mia vita 92.000 (2.5%), Tg2 Ore 8.30 210.000 (4.4%), Il Meglio di Radio2 Social Club 229.000 (4.6%).

AMADEUS AFFARI TUOI 2

Italia1: Fiocchi di cotone per Jeanie 128.000 (3.5%), Anna dai Capelli Rossi 136.000 (3.1%), Chicago Med 98.000 (2%), Chicago Fire 219.000 (3.7%). Rai3: Rassegna Stampa Ore 7.00 241.000 (8.3%), Focus 24 317.000 (8.2%), Gesù di Nazareth 105.000 (2.2%), Alberto Sordi – Storia di un italiano 115.000 (2.3%). Rete4: Super Car 114.000 (2.3%), A-Team 100.000 (2%). La7: Omnibus (News) 97.000 (3.2%), TgLa7 185.000 (5%), Omnibus (Dibattito) 209.000 (4.4%), Coffee Break 202.000 (4%). Tv8: Un finale natalizio da favola 47.000 (1.1%), Una lettera dal passato 115.000 (2.3%). Nove: Alta Infedeltà 76.000 (2.8%) nel primo episodio, 74.000 (2.1%) nel secondo, 116.000 (2.7%) nel terzo.

Mezzogiorno

MYRTA MERLINO MEME BY EDOARDO BARALDI

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 945.000 (15.9%), È Sempre Mezzogiorno 1.679.000 (15.8%). Canale5: Grande Fratello 921.000 (17.1%), Il Meglio di Forum 1.286.000 (16.1%). Rai2: Tg Sport Giorno 332.000 (6.1%), I Fatti Vostri 499.000 (7.6%) nella prima parte, 860.000 (8.6%) nella seconda. Italia1: Grande Fratello 679.000 (5.4%), Sport Mediaset 844.000 (5.9%), Sport Mediaset Extra 703.000 (5%). Rai3: Elisir – Le Strenne 332.000 (5.7%), Tg3 Ore 12.00 815.000 (9.5%), Quante Storie 634.000 (6.1%), Geo 509.000 (4%), Passato e Presente 505.000 (3.5%). Rete4: Carabinieri 81.000 (1.4%), Il Segreto 156.000 (1.5%), La Signora in Giallo 647.000 (4.7%). La7: L’Aria che Tira 248.000 (4.1%), L'Aria che Tira (Oggi) 346.000 (3.2%). Tv8: 4 Ristoranti 157.000 (2.3%), 4 Hotel 268.000 (2.2%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.486.000 (18%), La Volta Buona 1.753.000 (13.4%) nella presentazione, 1.728.000 (15.2%), Il Paradiso delle Signore 1.539.000 (14.7%), Tg1 1.362.000 (12.9%), La Vita in Diretta 1.837.000 (17.1%) nella presentazione, 2.322.000 (18.9%). Canale5: Grande Fratello 2.433.000 (16.9%), Beautiful 2.499.000 (17.6%), La Promessa 2.033.000 (17.8%), Pomeriggio Cinque 1.536.000 (14.2%) nella prima parte, 1.493.000 (12.2%) nella seconda, I Saluti 1.473.000 (11.3%). Rai2: Ore 14 844.000 (6.7%), BellaRai 656.000 (6.3%), Heartland 360.000 (3.3%), I mestieri di Mirko 232.000 (1.9%), Tg2 446.000 (3.4%).

sergio castellitto foto di bacco (3)

Italia1: Daddy’s Home 489.000 (4.1%), Daddy’s Home 2 470.000 (4.3%), Freedom Pills 422.000 (3.4%). Rai3: Tgr 2.269.000 (16.7%), La Biblioteca dei Sentimenti 385.000 (3.7%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 346.000 (3.3%), Aspettando… Geo 779.000 (7.4%), Geo 1.520.000 (12.4%). Rete4: Lo Sportello di Forum 558.000 (4.5%), Tg4 - Diario del Giorno 421.000 (4%), Il Virginiano 464.000 (3.9%). La7:, Tagadà (presentazione) 358.000 (2.8%), Tagadà 330.000 (3.1%), Tagadà #Focus 258.000 (2.4%), C’era una volta… il Novecento 169.000 (1.5%). Tv8: Un miracolo sotto l’albero 413.000 (3.2%), Un incontro regale 518.000 (4.9%), Un principe inaspettato 527.000 (4.2%). Nove: Little Big Italy 278.000 (2.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.435.000 (24%)

20.00 - 5.126.000 (26.1%)

TG2

13.00 - 1.744.000 (13.2%)

20.30 - 1.110.000 (5.4%)

TG3

14.25 - 1.545.000 (12%)

19.00 - 2.086.000 (12.8%)

TG4

11.55 - 317.000 (3.8%)

18.55 - 503.000 (3%)

TG5

13.00 - 2.978.000 (22.2%)

20.00 - 3.979.000 (20.2%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.231.000 (11.7%)

18.30 - 693.000 (5%)

TGLA7

13.30 - 599.000 (4.2%)

20.00 - 1.219.000 (6.2%)