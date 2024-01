PIPPITEL! - CON L'OSPITATA DI MATTEO RENZI, NUNZIA DE GIROLAMO FINISCE IN FONDO ALLA CLASSIFICA DEI PROGRAMMI PIÙ VISTI DELLA SERATA (2.5% DI SHARE) – SU ITALIA1 "LE IENE" VOLANO ALL’11%, SU LA7 FLORIS AL 8.2%. SU RETE4 BERLINGUER AL 5.9% - LA GARA DEGLI ASCOLTI È STATA VINTA DA CANALE5 CON LA PARTITA DI COPPA ITALIA FIORENTINA-BOLOGNA (16.6%) CHE HA RADUNATO 3.1 MILIONI DI SPETTATORI - IL FILM "PATTINI D'ARGENTO" NON VA OLTRE IL 13.9% CON 2.3 MILIONI DI TELE-MORENTI...

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 9 gennaio 2024 vedono, in prima serata, un assoluto ritorno alla normalità dopo le feste natalizie, con particolare interesse per la consueta quadruplice sfida dell'approfondimento. Ma andiamo per ordine.

La serata è stata vinta da Canale5 con i quarti di finale di Coppa Italia e la partita Fiorentina-Bologna, che ha totalizzato il 16.6% di share con 3.107.000 spettatori. Il film Pattini d'argento, su Rai1, si è invece fermato a 2.391.000 teste pari al 13.9%.

Per l'approfondimento, svetta Le Iene condotto da Veronica Gentili su Italia1, con i suoi 1.561.000 spettatori pari all'11.0%, terzo programma più visto in prime time. Bene Giovanni Floris con il suo diMartedì che, su La7, totalizza l'8.2% con 1.433.000, mentre Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca su Rete4 raccoglie il 5.9% con 886.000.

Solite note dolenti per Nunzia De Girolamo con Avanti Popolo, che - con ospite fra gli altri il leader di Italia Viva Matteo Renzi, si è fermato su Rai3 al 2.5% con 431.000 teste. Insomma, finito ultimo in classifica con la performance peggiore di sempre. Può continuare con questi numeri e a quei costi? A quanto pare, per la Rai che invece chiude fra le polemiche Alla scoperta del ramo d'oro e risparmia sull'indotto televisivo del Festival di Sanremo, sì.

Tornando a ieri sera, su Rai2, dal canto suo, la terza puntata di The Floor - Ne rimarrà solo uno con Ciro Priello e Fabio Balsamo dei Jackal regge al 6.0% con 1.038.000 appassionati. Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

Fiorentina-Bologna (Canale5) - 3.107.000 Pattini d'argento (Rai1) - 2.391.000 Le Iene (Italia1) - 1.561.000 diMartedì (La7) - 1.433.000 The Floor (Rai2) - 1-038.000 È sempre Cartabianca (Rete4) - 886.000 Un Natale da favola (Tv8) - 613.000 Femmine contro maschi (Nove) - 498.000 Avanti Popolo (Rai3) - 431.000

In access prime time, Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti segna il 22.2%, mentre a seguire Amadeus con Affari Tuoi totalizza il 25.1%. Striscia la Notizia in versione ridotta per via del calcio raccoglie il 16.8%.

Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo sigla l'8.1% su La7, doppiando ancora una volta Bianca Berlinguer che, con Prima di domani su Rete4 raduna il 4.0%. Tg2 Post, dal canto suo, ottiene il 3.3% e Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre totalizza il 6.5%.

