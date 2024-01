PIPPITEL! - LILLI GRUBER, TORNATA AL TIMONE DI "OTTO E MEZZO" SU LA7, SVETTA AL 9% DI SHARE, DOPPIANDO BIANCA BERLINGUER CHE, CON "PRIMA DI DOMANI" SU RETE4, DEBUTTA CON UN NON ENTUSIASMANTE 4.1% - LA FICTION "LA STORIA", SU RAI1, ESORDISCE CON IL 23.5% E RADUNA 4.4 MILIONI DI TELE-MORENTI - LA PUNTATA DEL "GRANDE FRATELLO" SI FERMA AL 18.4%, 2.5 MILIONI DI SPETTATORI...

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 8 gennaio 2024 vedono, nei palinsesti di prima serata, un ritorno alla normalità dopo la fine delle festività natalizie. Su Rai1 la nuova fiction La Storia, tratta dal capolavoro di Elsa Morante e interpretata da Jasmine Trinca, esordisce con un ottimo 23.5% pari a 4.459.000 spettatori, aggiudicandosi largamente il prime time. Su Canale5, la 30ma puntata del Grande Fratello XVIII condotto da Alfonso Signorini si è invece fermata al 18.4% pari a 2.562.000 affezionati.

Per l'approfondimento, Salvo Sottile con Far West su Rai3 ha siglato il 3.9% pari a 681.000 spettatori, Nicola Porro con Quarta Repubblica (ospite il leader della Lega Matteo Salvini) ha raccolto il 5.6% con 879.000 teste, mentre su La7 Corrado Augias con La Torre di Babele ha conquistato il 4% con 821.000 individui all'ascolto.

Nella guerra dei film, Aquaman su Italia1 con il suo 8.6% doppia Moonfall in prima visione Tv su Rai2, fermo al 4.2%. Vediamo, nel dettaglio, la classifica dei programmi di prima serata per numeri di spettatori:

La Storia (Rai1) - 4.459.000 Grande Fratello (Canale5) - 2.562.000 Aquaman (Italia1) - 1.525.000 Quarta Repubblica (Rete4) - 879.000 La Torre di Babele (La7) - 821.000 Moonfall (Rai2) - 792.000 Far West (Rai3) - 681.000 Aldo, Giovanni e Giacomo - Abbiamo fatto 30 (Nove) - 575.000 Nonno, questa volta è guerra (Tv8) - 434.000

In access prime time, Bruno Vespa con Cinque Minuti su Rai1 torna con il 22.7%, e a seguire Amadeus con Affari Tuoi segna il 24.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia totalizza il 16.7%.

Per l'approfondimento, Lilli Gruber - tornata al timone di Otto e mezzo su La7 (ospiti Pierluigi Bersani e Marco Travaglio) - svetta al 9% di share, doppiando Bianca Berlinguer che, con Prima di domani su Rete4 (ospiti Mauro Corona e il presidente del M5s Giuseppe Conte), debutta a un non entusiasmante 4.1%. Manuela Moreno con Tg2 Post dal canto suo raccoglie il 3%, mentre Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre porta a casa il 6.4%.

In seconda serata, Francesco Giorgino con XXI Secolo su Rai1 totalizza il 7.4%, mentre su Rai2 Luisella Costamagna con Tango resta arenata al 2.1%. Su Rai3, Monica Giandotti con Tg3 Linea Notte segna invece il 5.6%.

Al pomeriggio, Milo Infante con Ore14 su Rai2 supera il milione di spettatori e ottiene l'8.4% di share, mentre a seguire Pierluigi Diaco con Bella Ma' totalizza il 6.5%. Occorre notare che la fascia oraria pomeridiana della seconda rete qualche anno fa era arenata al 3-4% di share.

Quanto alla Vita in Diretta, il programma di Alberto Matano segna su Rai1 il 18.2% e il 20.5%, staccando ancora una volta Myrta Merlino che, con Pomeriggio Cinque su Canale5, raccoglie il 16%, il 14.6% e il 13.9%.

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: La Storia 4.459.000 (23.5%). Canale5: Grande Fratello 2.562.000 (18.4%). Rai2: Moonfall 792.000 (4.2%). Italia1: Aquaman 1.525.000 (8.6%). Rai3: Far West 681.000 (3.9%), presentazione 684.000 (3.1%). Rete4: Quarta Repubblica 879.000 (5.6%). La7: La Torre di Babele 821.000 (4%). Tv8: Nonno, questa volta è guerra 434.000 (2.2%). Nove: The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo 2016 575.000 (3.1%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.947.000 (22.7%), Affari Tuoi 5.546.000 (24.7%). Canale5: Striscia la Notizia 3.755.000 (16.7%). Rai2: Tg2 Post 677.000 (3%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.550.000 (7%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.419.000 (6.4%), Un Posto al Sole 1.665.000 (7.4%). Rete4: Prima di Domani 913.000 (4.1%) . La7: Otto e Mezzo 2.021.000 (9%). Tv8: 100% Italia 463.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 587.000 (2.6%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.647.000 (23.2%), L’Eredità 4.835.000 (26.1%). Canale5: Avanti il Primo! 2.622.000 (17.5%), Avanti un Altro! 3.705.000 (20.7%). Rai2:Tg Sport Sera (514.000 – 3.6%), Castle 560.000 (3.2%) nel primo episodio, 681.000 (3.3%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 491.000 (3%), C.S.I. Miami 684.000 (3.4%). Rai3: Tgr 2.794.000 (14.3%), Blob 1.235.000 (5.9%), Via dei Matti n°0 1.048.000 (4.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 676.000 (3.2%). La7: Eden – Missione Pianeta 216.000 (1.3%). Tv8: Celebrity Chef 358.000 (1.9%). Nove: Cash or Trash – Xmas Edition 520.000 (2.7%).

Seconda Serata

Rai1: XXI Secolo 641.000 (7.4%). Canale5: Tg5 Notte 432.000 (14.6%). Rai2: Tango 169.000 (2.1%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 341.000 (4.3%) e Studio Aperto – La Giornata 265.000 (4.4%). The Goldbergs 206.000 (4.5%) nel primo episodio, 176.000 (5.1%) nel secondo. Rai3: Tg3 - Linea Notte 430.000 (5.6%). Rete4: Harrow 154.000 (3.5%), Tg4 Ultim’Ora Notte 100.000 (3.4%). La7: The Imitation Game 278.000 (2.6%), TgLa7 Notte 109.000 (2.3%). Tv8: Una casa per Natale 151.000 (1.6%). Nove: Nove Comedy Club – Valentina Persia in”Ma che ti ridi?!” 183.000 (2.7%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 379.000 (10.3%), Tg1 Ore 7.00 370.000 (11.3%), Tg1 Ore 8.00 1.019.000 (21.1%), Uno Mattina 1.036.000 (21.2%), Storie Italiane (prima parte) 974.000 (20.1%). Canale5: Prima Pagina Tg5 567.000 (18.7%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.076.000 (22.2%), Mattino Cinque News 1.066.000 (21.8%) nella prima parte, 1.037.000 (21.5%) nella seconda. Rai2: Amore ad Harbor Island 90.000 (2%), Tg2 Ore 8.30 229.000 (4.6%), Il Meglio di Radio2 Social Club 238.000 (4.9%), Tg2 Italia Europa 189.000 (3.9%), Tg2 Flash 291.000 (5.8%). Italia1: Anna dai capelli rossi 159.000 (3.3%), Chicago Med 154.000 (3.1%), Chicago Fire 228.000 (4.1%). Rai3: Buongiorno Italia 482.000 (13.3%), Tgr Buongiorno Regione 669.000 (14.4%), Agorà presentazione 211.000 (4.3%), Agorà 217.000 (4.4%), Re Start 200.000 (4.2%). Rete4: Super Car 94.000 (1.9%), A-Team 111.000 (2.3%). La7: Omnibus (News) 101.000 (2.7%), TgLa7 185.000 (3.9%), Omnibus (Dibattito) 178.000 (3.6%), Coffee Break 184.000 (3.8%). Tv8: Un Natale rock ‘n roll 59.000 (1.2%), Una famiglia per Natale 98.000 (2%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.010.000 (17.5%), È Sempre Mezzogiorno 1.789.000 (17%). Canale5: Forum 1.509.000 (19.1%). Rai2:Tg Sport Giorno a 343.000 (6.7%), I Fatti Vostri 480.000 (7.5%) nella prima parte, 1.006.000 (10.1%) nella seconda. Italia1: Grande Fratello 569.000 (4.6%), Sport Mediaset 766.000 (5.6%), Sport Mediaset Extra 500.000 (3.7%). Rai3: Elisir (presentazione) 263.000 (5.3%), Elisir 366.000 (6%), Tg3 Ore 12.00 883.000 (10.5%), Quante Storie 804.000 (6.5%), Passato e Presente 554.000 (4%). Rete4: Carabinieri 7 108.000 (1.9%), Il Segreto 194.000 (1.9%), La Signora in Giallo 668.000 (5%). La7: L’Aria che Tira 292.000 (4.8%), L'Aria che Tira (Oggi) 490.000 (4.5%). Tv8: 4 Ristoranti 162.000 (2.4%), 4 Hotel 235.000 (2%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.464.000 (18.6%), La Volta Buona (presentazione) 1.512.000 (11.7%), La Volta Buona 1.614.000 (14.3%), Il Paradiso delle Signore 1.700.000 (16.9%), Tg1 1.360.000 (13.3%), La Vita in Diretta 1.950.000 (18.2%) nella presentazione, 2.560.000 (20.5%). Canale5: Beautiful 2.832.000 (20.9%), Terra Amara 2.803.000 (21.6%), Uomini e Donne 2.863.000 (24.9%), Uomini e Donne - Finale 2.107.000 (20.8%), Amici 1.927.000 (19.2%), La Promessa 1.820.000 (17.8%), Pomeriggio Cinque 1.727.000 (16%) nella prima parte, 1.821.000 (14.6%) nella seconda, Saluti 1.941.000 (13.9%). Rai2: Ore 14 1.051.000 (8.4%), Bella Ma’ 668.000 (6.5%), Radio2 Happy Family 345.000 (3.2%), Tg2 405.000 (3.1%).

Italia1: I Simpson 507.000 (3.9%) nel primo episodio, 473.000 (3.7%) nel secondo, 440.000 (3.7%) nel terzo, N.C.I.S. Los Angeles 314.000 (3%) nel primo episodio 403.000 (3.9%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 426.000 (3.7%), Freedom Pills 338.000 (2.6%). Rai3: Tgr 2.186.000 (16.6%), La Biblioteca dei Sentimenti 357.000 (3.4%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 321.000 (3.2%), Aspettando… Geo 769.000 (7.4%), Geo 1.606.000 (12.6%). Rete4: Lo Sportello di Forum 709.000 (5.7%), Tg4 - Diario del Giorno 463.000 (4.6%), La signora in giallo – Appuntamento con la morte 432.000 (3.6%). La7: Tagadà (presentazione) 397.000 (3.1%), Tagadà 383.000 (3.6%), Tagadà #Focus 337.000 (3.3%), C’era una volta… il Novecento 208.000 (1.7%). Tv8: Un Natale inaspettato 304.000 (2.4%), Sei regali per Natale 391.000 (3.8%), L’albero dei desideri 401.000 (3.2%). Nove: Little Big Italy 284.000 (2.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.339.000 (24.3%)

20.00 - 5.137.000 (24.4%)

TG2

13.00 - 1.734.000 (13.4%)

20.30 - 1.119.000 (5.1%)

TG3

14.25 - 1.559.000 (12.1%)

19.00 - 2.172.000 (12.8%)

TG4

11.55 - 324.000 (4%)

18.55 - 561.000 (3.2%)

TG5

13.00 - 3.068.000 (23.5%)

20.00 - 4.330.000 (20.4%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.120.000 (10.6%)

18.30 - 633.000 (4.5%)

TGLA7

13.30 - 687.000 (5.1%)

20.00 - 1.490.000 (7%)