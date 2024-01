PIPPITEL! - MALGRADO LA PUBBLICITÀ PER LE POLEMICHE DELL'IMITAZIONE DI BEATRICE VENEZI, E SENZA "CIAO DARWIN", CROLLA "COLPO DI LUNA", CHE OTTIENE IL 17.4% DI SHARE (2.7 MILIONI DI TELE-MORENTI) - LA SEMIFINALE DI SUPERCOPPA ITALIANA INTER-LAZIO TOTALIZZA IL 22.7%, 4.7 MILIONI DI SPETTATORI - "CINQUE MINUTI" (20.9%) - "AFFARI TUOI" (24.7%) - GRUBER (6.7%) - I VECCHI TELEFILM DI "CASTLE", SU RAI2, OTTENGONO IL DOPPIO DEGLI ASCOLTI CHE SIGLAVA PINO INSEGNO...

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 19 gennaio 2024 vedono, in prima serata, la seconda puntata di Colpo di Luna su Rai1 totalizzare una media di 2.768.000 spettatori pari al 17.4% di share, in netto calo rispetto a sette giorni fa.

Malgrado la pubblicità ottenuta dalle polemiche istituzionali scoppiate per l'imitazione di Beatrice Venezi da parte della conduttrice Virginia Raffaele, e nonostante l'assenza della concorrenza di Paolo Bonolis con Ciao Darwin su Canale5, Colpo di Luna è crollato rispetto alla scorsa settimana, quando aveva esordito con il 20% di share pari a 3.320.000 teste.

Immarcescibile Sylvester Stallone con Rambo 2 - La vendetta su Italia1, che ha appassionato ancora una media di 1.294.000 teste con il 7.3%. Bene anche il film di Rai3, L'Ombra del giorno con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, che ha siglato 1.043.000 individui all'ascolto superando il 6% di share. Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

Inter-Lazio (Canale5) - 4.777.000

Colpo di Luna (Rai1) - 2.768.000

Quarto Grado (Rete4) - 1.381.000

Rambo 2 -La vendetta (Italia1) - 1.294.000

L'ombra del giorno (Rai3) - 1.043.000

Propaganda Live (La7) - 874.000

The Rookie (Rai2) - 680.000

Cucine da Incubo (TV8) - 484.000

Fratelli di Crozza - Il meglio (Nove) - 460.000

Sull'ammiraglia Mediaset, la semifinale di Supercoppa italiana 2023 che ha visto l'Inter battere la Lazio per 3 a 0 ha invece vinto la serata totalizzando il 22.7%, pari a 4.777.000 tifosi.

Su Rete4, Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, con ampio spazio dedicato all'omicidio di Giulia Tramontano e al suicidio di Giovanna Pedretti, ha segnato un ottimo 9.8% con 1.381.000 appassionati di cronaca nera, mentre su La7 il ritorno di Propaganda Live con Zoro, dopo la pausa natalizia, ha siglato il 6.2% con 874.000.

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa totalizzano su Rai1 il 20.9% mentre Amadeus a seguire con Affari Tuoi conquista il 24.7%. Striscia la Notizia, in versione ridotta per via del calcio, raduna il 14.9%.

Per l'approfondimento (penalizzato dalla partita di Supercoppa), Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 svetta al 6.7%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 segna il 6.2%, Bianca Berlinguer con Prima di Domani su Rete4 si arena al 3.1%, Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 resta ferma al 2.7%.

Da segnalare, nel preserale di Rai2, i vecchi telefilm di Castle che totalizzano il 3.9% e il 4.0%, continuando a ottenere il doppio degli ascolti di quelli che siglava Pino Insegno con Il Mercante in Fiera in prima Tv.

