PIPPITEL! - PORTATE I SALI A MYRTA MERLINO E PIERSILVIO! NON BASTA L’ALLUNGAMENTO DELLA SOAP CHE LA PRECEDE: "POMERIGGIO 5" VIENE SUPERATO PERSINO DA “GEO” SU RAITRE! "LA PROMESSA” FA IL 20.26% DI SHARE, POI IL PUBBLICO SALTA SUL TELECOMANDO APPENA APPARE LA MERLINO (14.35%, 12.51%, 11.39%) - "LA VITA IN DIRETTA” AL 19.28% - SU RAI1 “HOUSE OF GUCCI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16% - BENE SU RAI “CHI L’HA VISTO?” AL 10.9% - SU RETE4 GIORDANO AL 6.1%, SU LA7 CAZZULLO AL 5.3% - “STRISCIA” CON IL FUORIONDA DI GIAMBRUNO AL 15.9%

Marco Zonetti per Dagospia

house of gucci

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 18 ottobre, in prima serata, vedono la vittoria di Rai1 con il film in prima visione House of Gucci che ha totalizzato il 16.0% di share con 2.418.000 spettatori, battendo la fiction di Canale5, Anima Gemella, con Daniele Liotti che ha raccolto il 13.4% con 2.292.000 affezionati.

anima gemella 6

Bene come al solito, su Rai3, Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli, che segna il 10.9% con 1.768.000 appassionati, battendo così Fuori dal coro con Mario Giordano che, su Rete4, sigla il 6.1% pari a una media di 835.000 teste. Su La7 Aldo Cazzullo e la sua Giornata Particolare segnano il 5.3% con 891.000 individui all'ascolto.

Chiude invece al 3.9% con 605.000 affezionati Fake Show - Diffidate delle Imitazioni con Max Giusti su Rai2, testa a testa con X-Factor che, su Tv8, totalizza il 3.8% con 629.000. Vediamo, nel dettaglio, la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

JEREMY IRONS - HOUSE OF GUCCI

House of Gucci (Rai1) - 2.418.000

Anima Gemella (Canale5) - 2.292.000

Chi l'ha visto? (Rai3) - 1.768.000

Hercules (Italia1) - 1.022.000

Una giornata particolare (La7) - 891.000

Fuori dal coro (Rete4) - 835.000

X-Factor (Tv8) - 629.000

Fake Show - Diffidate delle Imitazioni (Rai2) - 605.000

Maschi contro Femmine (Nove) - 240.000

chi l'ha visto

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 segnano il 21.4% e, a seguire, Amadeus con Affari Tuoi il 22.2%. Striscia la Notizia su Canale5 raccoglie il 15.9%. Per l'approfondimento, Otto e mezzo con Lilli Gruber su La7 conquista l'8.4%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 il 7.1%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 4.8% e il 4.5% e Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 3.4%.

Niente da fare per Pino Insegno e per il suo Mercante in Fiera su Rai2 in fascia preserale: con ospiti Pierpaolo Pretelli, Sophie Codegoni e Roberta Capua, si è fermato ai consueti esangui 2.3% e 2.4%.

lady gaga house of gucci.

Al pomeriggio, cresce Caterina Balivo con La Volta Buona su Rai1, totalizzando il 12.1% e il 15.7%, mentre più tardi Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque su Canale5 segna il 14.4%, il 12.5% e l'11.4%, ampiamente staccata da Alberto Matano con la sua Vita in Diretta su Rai1, che si assesta invece al 18.5% e al 19.3% di share.

Prima Serata

Rai1: House of Gucci to 2.418.000 (16%) . Canale5: Anima Gemella 2.292.000 (13.4%). Rai2: Fake Show – Diffidate delle Imitazioni, presentazione 679.000 (3.3%), 605.000 (3.9%). Italia1: Hercules – La Leggenda Ha Inizio 1.022.000 (5.6%). Rai3: Chi l’ha Visto?1.768.000 (10.9%), presentazione 1.514.000 (7.4%). Rete4: Fuori dal Coro 835.000 (6.1%). La7: Una Giornata Particolare 891.000 (5.3%). Tv8: X Factor 629.000 (3.9%). Nove: Maschi contro Femmine 240.000 (1.4%).

house of gucci

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.292.000 (21.4%), Affari Tuoi 4.609.000 (22.2%). Canale5: Striscia la Notizia 3.320.000 (15.9%). Rai2: Tg2 Post 702.000 (3.4%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.344.000 (6.5%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.449.000 (7.1%), Un Posto al Sole 1.766.000 (8.4%). Rete4: Stasera Italia 976.000 (4.8%) nella prima parte, 953.000 (4.5%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.752.000 (8.4%). Tv8: 100%) Italia 624.000 (3%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 564.000 (2.7%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.870.000 (22%), Reazione a Catena 4.184.000 (26.2%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.599.000 (13.3%), Caduta Libera 2.605.000 (17%). Rai2: Tg Sport Sera a 543.000 (4.4%), Castle 457.000 (2.9%), Il Mercante in Fiera – Fuori Due 405.000 (2.3%), Il Mercante in Fiera 475.000 (2.4%). Italia1: Studio Aperto Mag 494.000 (3.6%), C.S.I. Miami 684.00 (3.9%). Rai3: Tgr 2.445.000 (14.5%), Blob 924.000 (5%), Via dei Matti n°0 917.000 (4.6%). Rete4: Tempesta d’Amore 703.000 (3.7%). La7: Padre Brown 235.000 (1.6%). Tv8: Celebrity Chef 515.000 (3.1%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 415.000 (2.4%).

aldo cazzullo una giornata particolare

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 546.000 (11.5%). Canale5: TG5 Notte 663.000 (7.3%). Rai2: Stasera c’è Cattelan su Raidue 259.000 (4.4%), Ancora Cinque Minuti su Rai2 151.000 (4.1%). Storie di Donne al Bivio (Rai2) 103.000 (3.6%). Italia1: Scappa: Get Out 288.000 (3.9%). Rai3: Tg3 - Linea Notte 535.000 (8.3%). Rete4: Doppio Inganno 164.000 (5.1%). La7: Elsa & Fred 118.000 (2.3%), TgLa7 Notte 126.000 (2.6%). Tv8: GialappaShow 158.000 (3.3%). Nove: la replica di Only Fun – Comico Show 132.000 (2.2%).

Fake Show

DAYTIME

Mattina

Rai1: Tg1Mattina 536.000 (13.4%), Tg1 Ore 7.00 505.000 (13.7%), Tg1 Ore 8.00 1.063.000 (21.5%), Uno Mattina 871.000 (18.8%), Storie Italiane 781.000 (18.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 636.000 (19.2%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.081.000 (21.8%), Mattino Cinque News 906.000 (19.7%) nella prima parte, 789.000 (18.7%) nella seconda. Rai2: Tg2 Ore 8.30 155.000 (3.1%), Radio2 Social Club 188.000 (4.1%), Tg2 Italia Europa 140.000 (3.3%). Italia1: Chicago Med 129.000 (2.7%) nel primo episodio, 187.000 (4.3%) nel secondo, C.S.I. New York 162.000 (3.7%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 460.000 (11.4%), Tgr Buongiorno Regione 644.000 (13.2%). Agorà 269.000 (5.8%), presentazione 304.000 (6.1%), Re Start 187.000 (4.4%), Rai Parlamento Spaziolibero 130.000 (3.2%). Rete4: Super Car 81.000 (1.7%), Miami Vice 64.000 (1.5%). La7: Omnibus (News) 113.000 (2.7%), TgLa7 a 220.000 (4.5%), Omnibus (Dibattito) 175.000 (3.7%), Coffee Break 183.000 (4.3%).

aldo cazzullo una giornata particolare

Mezzogiorno

Rai1: Tg1 – Cerimonia di conferimento delle onorificenze dei Cavalieri e degli Alfieri del Lavoro 2023 619.000 (11%), È Sempre Mezzogiorno! 1.606.000 (15.5%). Canale5: Grande Fratello 800.000 (18.1%), Forum 1.383.000 (19.5%). Rai2: Tg Sport Giorno a 277.000 (6%), I Fatti Vostri 465.000 (8.2%) nella prima parte, 885.000 (9.8%) nella seconda. Italia1: C.S.I. New York 258.000 (4.1%), Grande Fratello (pillole) 305.000 (3.7%), 583.000 (5.1%), Sport Mediaset 564.000 (4.4%), Sport Mediaset Extra 458.000 (3.6%).

anima gemella 4

Rai3: Elisir (presentazione) 198.000 (4.5%), 290.000 (5.4%), Tg3 Ore 12.00 864.000 (11.1%), Tg3 Fuori Tg 711.000 (7.5%), Quante Storie 592.000 (5.2%), Passato e Presente 446.000 (3.5%). Rete4: Hazzard 103.000 (2.1%), Grande Fratello (pillola) 154.000 (2.4%), Il Segreto 152.000 (1.6%) e La Signora in Giallo 652.000 (5.2%). La7: L’Aria che Tira 304.000 (5.7%), L'Aria che Tira (Oggi) 460.000 (4.6%).

al pacino house of gucci

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.393.000 (18.9%), La Volta Buona 1.456.000 (12.1%) nella presentazione, 1.579.000 (15.7%), Il Paradiso delle Signore 1.690.000 (19.2%), Tg1 1.203.000 (14%), La Vita in Diretta 1.594.000 (18.5%) presentazione 1.928.000 (19.3%). Canale5: Grande Fratello 2.596.000 (19.9%), Beautiful 2.839.000 (22.1%), Terra Amara2.874.000 (23.6%), Uomini e Donne 2.524.000 (24.7%), Finale 2.053.000 (22.5%), Amici 1.676.000 (19.1%), La Promessa1.719.000 (20.3%), Pomeriggio Cinque 1.245.000 (14.4%) nella prima parte, 1.226.000 (12.5%) nella seconda, I Saluti 1.239.000 (11.4%). Rai2: Tg2 Costume & Società a 995.000 (7.7%), Tg2 Medicina 33 a 702.000 (5.5%), Ore 14 731.000 (6.4%), BellaMa’ 508.000 (5.7%), Radio2 Happy Family 310.000 (3.6%).

anima gemella 5

Italia1: I Simpson 479.000 (3.9%) nel primo episodio, 503.000 (4.3%) nel secondo, 394..000 (3.8%) nel terzo, N.C.I.S. New Orleans 249.000 (2.7%) nel primo episodio, 300.000 (3.5%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 245.000 (2.6%) Grande Fratello (pillola) 216.000 (2.1%). Rai3: Tgr 2.157.000 (17.3%), Rai Parlamento – Question Time 338.000 (3.4%), Tgr Piazza Affari 205.000 (2.2%), Aspettando… Geo 591.000 (6.9%), Geo 1.274.000 (12.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum 698.000 (6.1%), Tg4 -Diario del Giorno 477.000 (5.2%). Gambit – Grande furto al Semiramis 375.000 (4%). La7: Tagadà 399.000 (4.2%), presentazione 462.000 (3.9%), Tagadà #Focus 321.000 (3.8%), C’era una volta… il Novecento 182.000 (1.9%). Tv8: Scintille sopra Brookly 211.000 (2.4%).

Principali Notiziari della Giornata

TG1

anima gemella 3

13.30 - 3.234.000 (25.1%)

20.00 - 4.656.000 (24.7%)

TG2

13.00 - 1.642.000 (13.8%)

20.30 - 1.088.000 (5.3%)

TG3

14.25 - 1.376.000 (11.5%)

19.00 - 1.993.000 (13.8%)

TG4

11.55 - 296.000 (4%)

18.55 - 678.000 (4.5%)

TG5

13.00 - 2.882.000 (23.8%)

20.00 - 3.710.000 (19.3%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.035.000 (10.6%)

18.30 - 597.000 (5.2%)

TGLA7

13.30 - 614.000 (4.8%)

20.00 - 1.360.000 (7.1%)

house of gucci lady gaga house of gucci lady gaga house of gucci