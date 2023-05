PIPPITEL! - SU RAI1 LA PARTITA JUVENTUS-SIVIGLIA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON UN NON ECLATANTE 18% E 3.7 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “QUASI AMICI” NON VA OLTRE L’11.7%. SU RAI2 LA SECONDA SEMIFINALE DELL'EUROVISION SONG CONTEST FA L’8.3% - LA PARTITA ROMA- BAYER LEVERKUSEN SU TV8 AL 5.8% - SU ITALIA1 “BACK TO SCHOOL” AL 4.4% - “DRITTO E ROVESCIO” (7.3%) - FORMIGLI (5.1%) – VESPA (23%) - GRUBER (6.5%) - “STRISCIA” (15.5%) - DAMILANO (7%) - PALOMBA (4.1%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 11 maggio 2023 vedono una prima serata piuttosto variegata e divisa fra semifinali di Europa League, musica, intrattenimento e approfondimento. Juventus-Siviglia su Rai1 ha totalizzato un non eclatante 18% con 3.772.000 spettatori, mentre su Tv8 Roma- Bayer Leverkusen ne ha appassionati 1.222.000 con il 5.8%.

Il film su Canale5, Quasi Amici, ha siglato 1.998.000 spettatori con l'11.7%, mentre su Rai2 la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest ne ha raccolti 1.702.000 con l'8.3%. Federica Panicucci con l'ultima puntata di Back to School su Italia1 ha invece chiuso con un esangue 4.4% pari a 676.000 individui all'ascolto.

Per l'approfondimento, Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 non ha risentito minimamente della concorrenza del calcio, totalizzando il 7.3% con 1.074.000 spettatori, mentre Corrado Formigli con Piazza Pulita su La7 ne ha segnati 747.000 con il 5.1%. Vediamo, per numero di spettatori, la classifica dei programmi di prima serata:

1) Juventus-Siviglia (Rai1) - 3.772.000

2) Quasi Amici (Canale5) - 1.998.000

3) Eurovision Song Contest (Rai2) - 1.702.000

4) Roma-Bayer Leverkusen (Tv8) - 1.222.000

5) Dritto e Rovescio (Rete4) - 1.074.000

6) Bentornato papà (Rai3) - 852.000

7) Piazza Pulita (La7) - 747.000

8) Back To School (Italia1) - 676.000

9) Pechino Express (Sky Uno) - 454.000

10) Terminator Genisys (20) - 378.000

11) Spy Game (Iris) - 367.000

12) Juventus-Siviglia (Sky Sport Uno) - 332.000

13) The Twilight Saga (La5) - 303.000

14) Hawaii Five-0 (Rai4) - 302.000

15) Il Branco (Nove) - 291.000

In access prime time, Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti su Rai1 totalizza il 23% di share, mentre Striscia la Notizia su Canale5 segna il 15.5%. Per l'approfondimento, Marco Damilano sigla il 7%, Lilli Gruber il 6.5%, Barbara Palombelli il 4.1% e il 3.8%. In seconda serata, su Rai3, Giovanni Minoli con il suo Mixer - Vent'anni di Televisione si ferma al 2.8%, mentre Stefano De Martino con Bar Stella arriva al 6.4%.

In fascia pomeridiana, Maria De Filippi e il suo Uomini e Donne, con gli exploit di Tina Cipollari, su Canale5 tocca 3.000.000 di spettatori con il 27.9%, mentre Serena Bortone con Oggi è un altro giorno su Rai1 si ferma al 14.8% con 1.540.000. Su Rai2 Il Giro d'Italia all'Arrivo a Napoli conquista il 19.6%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima Serata

Rai1: Europa League Juventus-Siviglia 3.772.000 (18%). Canale5: Quasi Amici 1.998.000 (11.7%). Rai2Eurovision Song Contest 2023 1.702.000 (8.3%). Italia1: Back to School 2 676.000 (4.4%), presentazione 597.000 (2.7%). Rai3: Bentornato Papà 852.000 (4.2%). Rete4: Dritto e Rovescio 1.074.000 (7.3%). La7: Piazza Pulita 747.000 (5.1%). Tv8: Europa League Roma-Bayer Leverkusen 1.222.000 (5.8%). Nove: Il branco – L’omicidio di Desiree Piovanelli 291.000 (1.5%). 20: Terminator Genisys 378.000 (1.9%). Iris: Spy Game 367.000 (1.9%). La5: The Twilight Saga: Breaking Dawn – 1 303.000 (1.6%). Sky Uno: Pechino Express 454.000 (2.3%). Sky Sport Uno: Juventus-Siviglia 332.000 (1.6%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.489.000 (23%). Canale5: Striscia la Notizia 3.369.000 (15.5%). Italia1: NCIS 1.289.000 (6%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.429.000 (7%). Un Posto al Sole 1.752.000 (7.9%). Rete4: Stasera Italia 827.000 (4.1%), nella prima parte, 829.000 (3.8%), nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.367.000 (6.5%). Tv8: Uefa Europa League 389.000 (2.1%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 559.000 (2.6%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.940.000 (24.8%), L’Eredità 3.993.000 (26.8%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.723.000 (15.7%), Avanti un Altro! Story 2.783.000 (19.5%). Rai2: Hawaii Five O 410.000 (3.2%). NCIS 532.000 (3.2%), Eurovision Song Contest (Presentazione) 558.000 (2.9%). Italia1: Studio Aperto Mag 281.000 (2.2%), CSI 629.000 (3.6%). Rai3: Tgr 2.328.000 (14.7%), Blob 861.000 (4.9%), La Gioia della Musica 876.000 (4.6%). Rete4: Tempesta d’Amore 680.000 (3.8%). La7: Lingo – La Prima Sfida 169.000 (1.5%), Lingo – Parole in Gioco 321.000 (2.3%). Tv8: 100%) Italia – Il Torneo dei Campioni 134.000 (1%). Nove: Cash or Trash 454.000 (2.8%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 680.000 (8.4%). Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 280.000 (9.5%). Canale5: Tg5 Notte 446.000 (6.4%). Rai2: Bar Stella 664.000 (6.4%), I Lunatici 174.000 (4.4%). Rai3: Mixer – Vent’anni di Televisione 362.000 (2.8%), Tg3 Linea Notte 225.000 (3.3%). Italia1: Yes Man 222.000 (5.4%). Rete4: Pensa in Grande 232.000 (6.7%). Tv8: Uefa Europa League 591.000 (4.5%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 290.000 (10.6%), Tg1 Ore 7.00 417.000 (9.7%), TgUnoMattina 554.000 (10.9%); il TG1 delle 8 826.000 (16.3%). Uno Mattina 725.000(16.5%), Storie Italiane (prima parte) 744.000 (17.6%). Canale5: Prima Pagina Tg5 680.000 (19.8%), Tg5 Mattina 1.203.000 (23.9%), Mattino Cinque News 995.000 (22.2%) nella prima parte, 952.000 (22.5%) nella seconda. Rai2: Viva Asiago 10 191.000 (5.3%), Viva Rai2! Glass Cam 278.000 (7.1%), Viva Rai2! 844.000 (16.4%), Aracataca – Non Voglio Cambiare Pianeta 433.000 (8.6%), …E Viva il Videobox 291.000 (5.9%), Radio 2 Social Club 348.000 (7.9%).

Italia1: Chicago Fire 109.000 (2.4%), Chicago PD 151.000 (3.5%). Rai3: Buongiorno Italia 432.000 (10.3%), Tgr Buongiorno Regione 534.000 (10.1%), Agorà (presentazione) 322.000 (6.4%), Agorà 266.000 (5.9%), Agorà Extra 233.000 (5.5%). Rete4: Un Detective in Corsia 98.000 (2.3%). La7: Omnibus (News) 86.000 (2.1%), Omnibus (Dibattito) 146.000 (3.1%). Coffee Break 180.000 (4.2%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 825.000 (16.2%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.646.000 (17%). Canale5: Forum 1.556.000 (22.1%). Rai2: I Fatti Vostri 515.000 (9%) nella prima parte, 862.000 (9.4%) nella seconda. Italia1: Chicago PD 277.000 (4.9%), Cotto e Mangiato 263.000 (3.4%), Sport Mediaset 740.000 (5.9%), Extra 556.000 (4.3%). Rai3: Elisir (presentazione) 233.000 (5.4%), Elisir 274.000 (5.2%), Tg3 Ore 12.00 661.000 (8.6%), Quante Storie 567.000 (5%), Passato e Presente 369.000 (2.9%). Rete4: Hazzard 112.000 (2.2%), Il Segreto 176.000 (1.8%), La Signora in Giallo 635.000 (5.2%). La7: L’Aria che Tira 278.000 (5.2%,) L’Aria che Tira (Oggi) 380.000 (3.8%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.250.000 (18.2%), Oggi è un Altro Giorno 1.540.000 (14.3%), presentazione 1.652.000 (13.6%), Sei Sorelle 959.000 (10.9%), Tg1 943.000 (10.8%), La Vita in Diretta 1.901.000 (20.2%), presentazione 1.476.000 (17.1%). Canale5: Beautiful 2.581.000 (20.3%), Terra Amara 2.904.000 (23.9%), Uomini e Donne 3.000.000 (27.9%), finale 2.272.000 (24.5%), Amici 1.905.000 (21.6%), L’Isola dei Famosi 17 1.660.000 (19.1%), Un Altro Domani 1.301.000 (14.9%), Pomeriggio Cinque 1.513.000 (16.1%), presentazione 1.359.000 (15.5%), Saluti 1.415.000 (14%). Rai2: Giro d’Italia 1.270.000 (12.3%), Giro Diretta 1.062.000 (9.6%), Giro all’Arrivo 1.721.000 (19.6%), Processo alla Tappa 769.000 (8.7%).

Italia1: I Simpson 546.000 (4.4%) nel primo episodio, 553.000 (4.6%) nel secondo, 576.000 (4.9%) nel terzo, I Griffin 446.000 (4.2%), Lethal Weapon 314.000 (3.4%) nel primo episodio, 300.000 (3.4%) nel secondo, Person of Interest 294.000 (3.2%). Rai3: Tgr 1.938.000 (15.7%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 229.000 (2.4%), Aspettando… Geo 493.000 (5.6%), Geo 980.000 (10.3%). Rete4: Lo Sportello di Forum 746.000 (6.4%), Tg4 Diario del Giorno 300.000 (3.3%). La7: Tagadà (presentazione) 291.000 (2.4%), Tagadà 337.000 (3.4%), Tagadà (Focus) 247.000 (2.8%), C’era una volta il Novecento 148.000 (1.6%). Tv8: L’Amore, per Davvero 226.000 (2.4%), Amore Infedele 248.000 (2.7%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.140.000 (24.7%)

20.00 - 4.467.000 (24.6%)

TG2

13.00 - 1.637.000 (13.7%)

20.30 - 1.334.000 (6.6%)

TG3

14.25 - 1.337.000 (11.1%)

19.00 - 1.820.000 (13.7%)

TG4

11.55 - 250.000 (3.4%)

TG5

13.00 - 2.780.000 (23%)

20.00 - 3.861.000 (20.9%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 995.000 (10.3%)

18.30 - 451.000 (4.3%)

18.55 - 494.000 (3.6%)

TGLA7

13.30 - 519.000 (4.1%)

20.00 - 1.080.000 (5.9%)

