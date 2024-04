PIPPITEL! - LA REPLICA DELLA FICTION “MAKARI”, SU RAI1, CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16% DI SHARE (2.6 MILIONI DI TELE-MORENTI) – “LO SHOW DEI RECORD” RAGGIUNGE IL 15.9% E 2,1 MILIONI DI PERSONE – IL BEST OF DI “CHE TEMPO CHE FA” AL 4.5% - "DRITTO E ROVESCIO" (6.6%) - "AFFARI TUOI" (28,6%) - “CHE SARA’…” (3.9%) - “STASERA ITALIA WEEKEND” (3.6%) – GRAMELLINI (5.1%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

makari 3 8

Nella serata di ieri, domenica 7 aprile 2024, su Rai1 Makari in replica ha conquistato 2.601.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha ottenuto un a.m. di 2.159.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 862.000 spettatori (4.5%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 891.000 spettatori (5%). Su Italia1 Jurassic World ha collezionato 969.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena ha raccolto davanti al video 1.109.000 spettatori con il 6.3% (anteprima a 755.000 e il 3.9%, ultimo breve segmento: 872.000 – 5.9%).

lo show dei record

Su Rete4 Dritto e Rovescio viene visto da 856.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Domina ha interessato 212.000 spettatori con l’1.7%. Su Tv8 Il Giustiziere della Notte ha registrato 497.000 spettatori con il 3 %. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (396.000 – 2.3%), dalle 20.17 alle 22.56 Che Tempo Che Fa – Best Of segna 828.000 spettatori con il 4.5%. Sul 20 Watchmen ha coinvolto .000 spettatori con il %. Su Rai4 La Rapina del Secolo interessa .000 individui (%). Su Iris Nessuna Verità ha ottenuto .000 spettatori (%). Su RaiPremium The Voice Senior in replica intrattiene .000 spettatori (%).

Access Prime Time

makari 3 7

Su Rai1 Affari Tuoi fa sintonizzare 5.519.000 spettatori pari al 28.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.632.000 spettatori (13.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.198.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Chesarà… arriva a 699.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha convinto 674.000 spettatori (3.6%) nella prima parte e 635.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica convince 991.000 spettatori pari al 5.1%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 750.000 spettatori (share del 4%).

Preserale

paolo del debbio

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 sigla 2.584.000 spettatori con il 21.8% mentre L’Eredità Weekend fa sintonizzare 3.783.000 spettatori con il 26.2%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha raccolto 1.867.000 spettatori (16.5%) mentre Avanti un Altro! Story ha intrattenuto 2.496.000 spettatori (18.2%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (311.000 – 3.1%), Novantesimo Minuto ha registrato 523.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 506.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte dal nome ‘Tempi Supplementari’. Squadra Speciale Cobra 11 segna 417.000 spettatori con il 2.5%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 408.000 spettatori (3.3%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 573.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 2.026.000 spettatori con il 13.4%. Su Rete4 Terra Amara ha appassionato 474.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Cose Nostre Malavita registra 157.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 4 Hotel colleziona 153.000 spettatori (1.5%) e 4 Ristoranti raduna 260.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Little Big Italy sigla 274.000 spettatori (2.2%).

Daytime Mattina

lo show dei record 4

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha convinto 216.000 spettatori (11.9%) nella presentazione, 566.000 spettatori (16.2%) nella prima parte e 1.416.000 spettatori (23.1%) nella seconda parte. Tra la prima e seconda parte il TG1 delle 8 ha interessato 1.006.000 spettatori (20%). Check Up è visto da 1.253.000 spettatori con il 20.8%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 357.000 spettatori (15.1%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 975.000 spettatori con il 18.1%. Speciale TG5 sigla 570.000 spettatori (9.1%) mentre la Santa Messa realizza un ascolto di 982.000 telespettatori con il 16.3% di share. Su Rai2 Radio2 Happy Family Rewind ha tenuto compagnia a 158.000 spettatori con il 2.6% (Saluti a 188.000 e il 3.1%). Su Italia1 Young Sheldon colleziona 183.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 236.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio. Due Uomini e Mezzo ha raccolto 176.000 spettatori (3%), nel primo episodio, e 178.000 spettatori (2.8%), nel secondo episodio.

makari 3 5

Su Rai3 Sorgente di Vita raduna 32.000 spettatori (1.1%) mentre Sulla Via di Damasco convince 47.000 spettatori (1.2%). Agorà Weekend ha raccolto 111.000 spettatori con l’1.9% (presentazione a 58.000 e l’1.2%) e Mi Manda RaiTre ha interessato 230.000 spettatori pari al 3.8% mentre O Anche No è la scelta di 119.000 spettatori (2%). Su Rete4 Brave and Beautiful segna 97.000 spettatori e l’1.6%. Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore ha coinvolto 171.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 106.000 spettatori con il 3.7% nelle News e, dopo il TG La7 a 195.000 spettatori (4.9%), di 206.000 spettatori con il 3.5% nel Dibattito. Camera con Vista è la scelta di 122.000 spettatori (2%).

dritto e rovescio

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.354.000 spettatori con il 19.8%. Al suo interno la Santa Messa raduna 1.417.000 spettatori con il 21.4% e Sua Santità Recita il Regina Caeli raccoglie 1.959.000 spettatori con il 23.6%. Linea Verde ha registrato 2.834.000 spettatori con il 23.6% (breve presentazione: 1.944.000 – 20%).

che tempo che fa 2

AMADEUS AFFARI TUOI 2

makari 3 3