PIPPITEL! - IN UN SABATO SERA TELEVISIVO DOMINATO DALLA PARTITA ITALIA-MALTA (CHE HA TOTALIZZATO IL 31.2% DI SHARE CON 5,4 MILIONI DI SPETTATORI), “TU SI QUE VALES”, IL TALENT DI CANALE5, RESISTE E APPASSIONA 3.9 MILIONI DI PERSONE CON UNO STRATOSFERICO 29.7% DI SHARE - SEGUE MASSIMO GRAMELLINI CON "IN ALTRE PAROLE", 4.6% – “STRISCIA LA NOTIZIA” (15.8%) “STASERA ITALIA WEEKEND” (3.0% NELLA PRIMA PARTE E IL 3.3% NELLA SECONDA)

Marco Zonetti per Dagospia

italia malta spalletti

Sabato sera televisivo, quello di ieri 14 ottobre 2023, che vede l'incognita della partita di calcio Italia-Malta, valevole per le qualificazioni ai Campionati Europei 2024, movimentare le acque degli ascolti Tv e dei dati Auditel. Il match ha totalizzato il 31.2% di share con 5.658.000 spettatori.

Ma da segnalare è la straordinaria resistenza diTú sí que vales, il talent di Canale5 ideato da Maria De Filippi, in giuria assieme a Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto , Gerry Scotti nel programma condotto da Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Contro la Nazionale, la creatura di Maria De Filippi ha infatti conquistato 3.940.000 affezionati con uno stratosferico 29.7% di share.

italia malta

Per l'approfondimento, Massimo Gramellini con In altre parole su La7 ha totalizzato il 4.6% con 793.000 affezionati, nuovamente terzo programma più visto in prime time, mentre Giorgio Zanchini con il suo Italic su Rai3, dedicato a Guglielmo Marconi, si è fermato al 2.9% con 461.000. Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

Italia-Malta (Rai1) - 5.658.000 Tú sí que vales (Canale5) - 3.940.000 In altre parole (La7) - 793.000 S.W.A.T. (Rai2) - 747.000 L'era glaciale V - In rotta di collisione (Italia1) - 703.000 Italic (Rai3) - 461.000 Rocky IV (Rete4) - 411.000 Quattro ristoranti (Tv8) - 290.000 Faking it - Bugie o verità? (Nove) - 241.000

tu si que vales 5

In access prime time, Striscia la Notizia sigla su Canale5 il 15.8%, mentre su Rai3 Serena Bortone raduna con Che sarà il 3.4% con una media di 608.000 spettatori. Augusto Minzolini con Stasera Italia Weekend, dal canto suo, racimola solo il 3.0% e il 3.3%.

Al pomeriggio su Rai3, la replica della prima puntata della nuova stagione di Report con Sigfrido Ranucci, incentrata sugli affari della famiglia La Russa e sul sequel del reportage relativo alle aziende di Daniela Santanchè, ha totalizzato un ottimo 7.2% di share con una media di 665.000 spettatori. Non male, sempre su Rai3, anche la replica di Petrolio con Duilio Giammaria che segna il il 5.3% e il 5.2%.

tu si que vales 6

Ancora in fascia pomeridiana, Marco Liorni con Italia sì su Rai1 riparte dall'11.5% e dal 15.2%, mentre Silvia Toffanin con Verissimo su Canale5 totalizza il 24.8% e il 21.8%.

In seconda serata su Rai3, Un giorno in Pretura conquista il 6.9%, mentre a ora tarda su La7 convince C'era una volta il Novecento con Luca Sappino e Alessio Orsingher. Dedicato alla tragedia del Vajont, il programma storico-divulgativo di La7 ha conquistato il 2.6% di share raddoppiando così i risultati del calcio saudita. Vediamo, nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

massimo gramellini in altre parole

Rai1: Qualificazioni Campionati Europei di Calcio 2024 - Italia-Malta 5.658.000 (31.2%). Canale5: Tú Sí Que Vales 3.940.000 (29.7%), Buonanotte 1.246.000 (24.1%). Rai2: S.W.A.T. 747.000 (4.2%). Italia1: L’era glaciale 5 – In rotta di collisione 703.000 (4.1%). Rai3: Italic, carattere italiano 461.000 (2.9%). Rete4: Rocky IV 411.000 (2.55%). La7: In Altre Parole 793.000 (4.6%). Tv8: 4 Ristoranti 290.000 (2.1%). Nove: Faking It – Bugie o verità? 241.000 (1.4%), 208.000 (2.3%).

Access Prime Time

lilli gruber e massimo gramellini - in altre parole - la7

Canale5: Striscia la Notizia 2.901.000 (15.8%). Rai2: Tg Post 630.000 (3.4%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.093.000 (6%). Rai3: Che Sarà 608.000 (3.4%). Rete4: Stasera Italia Weekend 578.000 (3.3%) nella prima parte, 556.000 (3%) nella seconda. Nove: Fratelli di Crozza 400.000 (2.3%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.596.000 (22.4%), Reazione a Catena 3.830.000 (26.8%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.703.000 (16.1%), Caduta Libera Story 2.338.000 (17%). Rai2: Speciale TG2 340.000 (2.4%), 9-1-1 338.000 (2.6%) nel primo episodio, 465.000 (2.9%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 431.000 (3.5%), C.S.I. Miami 644.000 (4.1%). Rai3: Tgr 2.226.000 (14.7%), Blob 818.000 (5.1%). Rete4: Tempesta d’Amore 494.000 (3%). Tv8: 4 Hotel 228.000 (1.6%). Nove: Only Fun – Comico Show 248.000 (2%).

Seconda Serata

massimo gramellini in altre parole

Rai1: Tg1 – Striscia di Fuoco 1.545.000 (12.4%), Se Dio Vuole 583.000 (8.4%). Canale5: Speciale TG5 – 16 Ottobre 1943 608.000 (16.8%). Rai2: Tg2 Dossier387.000 (3.1%) e TG2 Storie 270.000 (3.2%). Italia1: Cicogne in Missione 324.000 (3.7%). Rai3: Tg3 Mondo 397.000 (4.5%), Un Giorno in Pretura 326.000 (6.9%). Rete4: Testimone involontario 209.000 (2.9%). La7: Vajont: Una Tragedia Italiana 202.000 (2.6%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Il Caffè di Rai1 128.000 (6.7%), Tg1 Ore 7.00 276.000 (10.5%), Rai Parlamento Sette Giorni 341.000 (10%), Tg1 Ore 8.00 948.000(19.7%), Tg1 Dialogo 1.026.000(19.6%), Uno Mattina in Famiglia 1.073.000 (20.6%) nella prima parte, 893.000 (20.3%) nella seconda, Buongiorno Benessere 862.000 (19.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 494.000 (19.3%), Tg5 Mattina 1.031.000 (20.6%), X-Style 528.000 (10.2%), Patagonia – La vita ai confini del mondo 374.000 (8.4%), Beautiful Serengeti 357.000 (8.4%). Rai2: Radio2 Social Club 205.000 (4.1%), Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile 180.000 (4.2%).

maria de filippi tu si que vales

Italia1: Friends 117.000 (2.2%) nel primo episodio, 117.000 (2.2%) nel secondo, 118.000 (2.4%) nel terzo, Will & Grace 118.000 (2.7%) nel primo episodio, 117.000 (2.7%) nel secondo, Big Bang Theory 168.000 (3.8%) nel primo episodio. Rai3: Agorà Weekend 253.000 (4.9%), Mi Manda RaiTre225.000 (4.7%), Rai Parlamento Punto Europa 130.000 (3%), Tgr Amici Animali 117.000 (2.7%). Rete4: I Cesaroni 38.000 (1%) nel primo episodio, 78.000 (1.5%) nel secondo, I due marescialli 122.000 (2.7%). La7: Omnibus News 133.000 (4.3%), TgLa7 239.000 (6.2%), Omnibus (Dibattito) 220.000 (4.3%), Coffee Break 176.000 (4.1%). Tv8: Moto3 del Gran Premio d’Indonesia (Qualifiche) 40.000 (1.4%), Moto2 del Gran Premio d’Indonesia (Qualifiche) 63.000 (1.4%), MotoGP del Gran Premio d’Indonesia (Sprint) 152.000 (3%).

Mezzogiorno

maria de filippi 2

Rai1: Origini 891.000 (16.6%), Linea Verde Bike 1.296.000 (18.3%), Linea Verde Life 2.204.000 (20.1%). Canale5: Forum 999.000 (14.6%). Rai2: Tg Sport 186.000 (4.1%), Quasar 198.000 (3.8%), Pizza Doc 311.000 (3.7%) . Italia1: Big Bang Theory 171.000 (3.6%), 210.000 (3.8%), Cotto e mangiato – Speciale Menù 4Europe 189.000 (2.7%), Sport Mediaset 695.000 (5.4%).

Rai3: Tgr Bell’Italia 173.000 (3.8%), Tgr Officina Italia 257.000 (4.7%), Tg3 Ore 12.00 639.000 (9.2%), Tg3 Persone 701.000 (8.5%), TgR Il Settimanale 608.000 (6.2%), Tgr Petrarca 387.000 (3.2%), TgR Mezzogiorno Italia 502.000 (3.8%). Rete4: Il Segreto 112.000 (1.2%), La Signora in Giallo 581.000 (4.6%). La7: L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu 98.000 (2%), L’Aria che Tira – Il Diario 121.000 (1.5%), Like – Tutto Ciò che Piace 117.000 (1%).

LA RUSSA REPORT 44

Pomeriggio

Rai1: Linea Blu Discovery 1.586.000 (12.9%), Passaggio a Nord Ovest 1.053.000 (10.3%), A Sua Immagine 697.000 (7.5%) nella prima parte, 698.000 (8%) nella seconda, Tg1 789.000 (9.3%), Italia Sì! 985.000 (11.5%), nella prima parte 1.437.000 (15.2%) nella seconda. Canale5: Beautiful 2.595.000 (19.4%), Terra Amara 2.580.000 (24.2%), Verissimo 2.106.000 (24.8%), Verissimo (Giri di Valzer) 1.955.000 (21.8%). Rai2: Gli Specialisti 260.000 (2.1%) nel primo episodio, 257.000 (2.3%) nel secondo, Top – Tutto quanto fa tendenza 193.000 (2%), Dreams Road 230.000 (2.7%), La Zampata 139.000 (1.6%).

Italia1: Freedom Short 3 82.000 (3.2%), La Brea 178.000 (1.9%) nel primo episodio, 160.000 (1.9%) nel secondo, 165.000 (1.9%) nel terzo. Rai3: Tgr 2.396.000 (18.2%). Tv Talk (presentazione) 773.000 (7.1%), Tv Talk 748.000 (7.6%), Tv Talk Extra 617.000 (6.7%), Petrolio 444.000 (5.2%), presentazione 456.000 (5.3%). Report 665.000 (7.2%), presentazione 424.000 (5.1%). Rete4: Lo Sportello di Forum 622.000 (5.3%), Planet Earth “I Diari” – Dietro le Quinte 353.000 (3.6%), I quattro dell’Ave Maria 303.000 (3.4%). La7: The Imitation Game 263.000 (2.5%), Eden – Un pianeta da salvare 135.000 (1.3%). Tv8: X Factor 288.000 (2.7%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.468.000 (25.9%)

20.00 - 4.362.000 (26.8%)

LA RUSSA REPORT 12

TG2

13.00 - 1.333.000 (10.9%)

20.30 - 950.000 (5.3%)

TG3

14.25 - 1.695.000 (13.8%)

19.00 - 1.620.000 (12.5%)

TG4

12.00 - 240.000 (3.5%)

18.55 - 486.000 (3.7%)

TG5

13.00 - 2.590.000 (21%)

20.00 - 3.152.000 (19%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.127.000 (11.7%)

LA RUSSA REPORT 44

18.30 - 408.000 (4.1%)

TGLA7

13.30 - 601.000 (4.5%)

20.00 - 1.037.000 (6.3%)