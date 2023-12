26 dic 2023 10:49

PIPPITEL – ALBERTO ANGELA IN PARIS STRAVINCE LA SERATA DI NATALE: “STANOTTE A PARIGI” FA IL 21,2% DI SHARE CON 3,2 MILIONI DI SPETTATORI – IL “CONCERTO DI NATALE IN VATICANO” CONDOTTO DA FEDERICA PANICUCCI SI FERMA AL 12,8% (1,6 MILIONI DI AUDIENCE) – LA BENEDIZIONE URBI ET ORBI DI BERGOGLIO AL 30% DI SHARE, IN CALO RISPETTO AL 2022 - “CRUDELIA” SU RAI2 (7,5%), - I CLASSICI “MIRACOLO NELLA 34ESIMA STRADA” (7,3%) E “LA VITA È MERAVIGLIOSA” (3,8%) – AMADEUS (22,5%) – “STRISCIA LA NOTIZIA” (16.6%)