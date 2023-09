PIPPITEL! – ALBERTO ANGELA TORNA A DIVULGARE FORTE SU RAI1: LO SPECIALE “ULISSE” DEDICATO A PETRA FA IL 16.5%, CON 2.5 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 “CIRCO MAX”, IL CONCERTO DI PEZZALI, FA IL 13.8% – SU RETE4 DEL DEBBIO TORNA A VOLARE AL 9.2% - “TECHETECHETÈ” (19.7%), “PAPERISSIMA SPRINT” (15%). PORRO (5.6%), APRILE E TELESE (5.7%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 7 settembre 2023 vedono il ritorno e la vittoria (senza boom) di Alberto Angela con Ulisse - Il piacere della scoperta. Con una suggestiva puntata dedicata a Petra, celebre sito archeologico della Giordania, il divulgatore più amato d'Italia ha conquistato il 16.5% di share con 2.513.000 spettatori, battendo Circo Max - Una serata di Hit dedicata a Max Pezzali su Canale5, che ha divertito invece 1.993.000 appassionati con il 13.8%.

Bene il ritorno di Paolo Del Debbio su Rete4 con il suo Dritto e Rovescio, che ha visto l'ennesima ospitata del generale Roberto Vannacci, ormai inchiodato alle poltrone degli studi Mediaset. Il talk di Del Debbio ha totalizzato il 9.2% di share con 1.158.000 affezionati, quarto programma più visto in prime time, a coronamento di un'autentica settimana d'oro per l'approfondimento di Rete4. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Ulisse - Il piacere della scoperta (Rai1) - 2.513.000

Circo Max - Una serata di Hit (Canale5) - 1.993.000

Chicago Fire (Italia1) - 1.275.000

Dritto e Rovescio (Rete4) - 1.158.000

Rimetti a noi i nostri debiti (Rai2) - 641.000

Volevo nascondermi (Rai3) - 537.000

Rain Man - L'uomo della pioggia (La7) - 515.000

Tutte contro lui - The other woman (Nove) - 399.000

Calcio - Francia-Irlanda (Tv8) - 398.000

In access prime time, Techetechetè conquista su Rai1 il 19.7%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint raduna il 15%. Exploit di Un Posto al sole su Rai3 con il suo 9.2%, mentre per l'approfondimento è testa a testa fra Nicola Porro con il suo Stasera Italia su Rete4 (5.2% e 5.6%) e In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 (5.7%). Tg2 Post Estate dal canto suo ottiene 749.000 il 4.1%.

In seconda serata, note dolenti su Rai2 per lo speciale Aracata. Non voglio cambiare pianeta con Jovanotti, che con il ripasso del suo viaggio in bicicletta dalle Ande all'Amazzonia, inchioda al 3% di share con soli 298.000 spettatori. Male anche Monica Giandotti con il suo Tg3 Linea Notte, fermo al 3.2% con 210.000 individui all'ascolto. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima serata

Rai1: Ulisse – Il Piacere della Scoperta 2.513.000 (16.5%). Canale5: Circo Max – Una Serata di Hit 1.993.000 (13.8%), Backstage 1.093.000 (15.8%). Rai2: Rimetti a noi i nostri debiti 641.000 (3.9%). Italia1: Chicago Fire 1.275.000 (7.5%). Rai3: Volevo Nascondermi 537.000 (3.6%). Rete4: Dritto e Rovescio 1.158.000 (9.2%). La7: Rain Man – L’uomo della pioggia 515.000 (3.3%). Tv8: Campionati Europei di Calcio (Qualificazioni) - Francia-Irlanda 398.000 (2.3%). Nove: Tutte contro lui – The Other Woman 399.000 (2.5%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 3.538.000 (19.7%). Canale5: Paperissima Sprint 2.704.000 (15%). Rai2: Tg2 Post Estate 749.000 (4.1%). Italia1: NCIS 1.268.000 (7.2%). Rai3: Qui Venezia Cinema 1.030.000 (5.9%). Un Posto al Sole 1.648.000 (9.1%). Rete4: Stasera Italia 915.000 (5.2%) nella prima parte, 1.017.000 (5.6%) nella seconda. La7: In Onda 1.014.000 (5.7%). Nove: Cash or Trash 554.000 (3.1%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.329.000 (22.5%), Reazione a Catena 3.470.000 (27%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.540.000 (16%), Caduta Libera 2.284.000 (18.6%). Rai2: Castle 306.000 (2.6%) nel primo episodio, 481.000 (3.2%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 401.000 (3.6%). CSI Miami 614.000 (4.2%). Rai3: Tgr 1.845.000 (13.5%), Blob 770.000 (4.9%), Viaggio in Italia 760.000 (4.5%). Rete4: Tempesta d’Amore 675.000 (4.2%). La7: Padre Brown 105.000 (1.2%), nel primo episodio, 154.000 (1.3%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 333.000 (2.3%). Nove: Cash or Trash 376.000 (2.6%).

Seconda Serata

Rai1: Un Amore Fuori Rotta 410.000 (7.3%). Canale5: Tg5 Notte 523.000 (10.6%). Rai2: Aracataca – Non Voglio Cambiare Pianeta 2 298.000 (3%). Venezia Daily 164.000 (2.7%). Rai3: Tg3 - Linea Notte 210.000 (3.2%). Italia1: Chicago Med 873.000 (8.3%). Rete4: Lo Squalo 4 169.000 (5.5%)

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 237.000 (10.8%), Tg1 Ore 7.00 420.000 (13.9%), TgUnoMattina Estate 716.000 (17.2%), Tg1 Ore 8.00 869.000 (19.6%), Uno Mattina Estate 759.000 (18.2%). Canale5: Prima Pagina Tg5 479.000 (18.4%), Tg5 Mattina 1.093.000 (24.7%), Morning News 757.000 (18%) nella prima parte, 713.000 (18.6%) nella seconda. Rai2: Radio 2 Happy Family 126.000 (3.1%). Italia1: Mila e Shiro – Il Sogno Continua 110.000 (2.7%) nel primo episodio, 116.000 (2.6%) nel secondo. CSI: NY 143.000 (3.6%). Rai3: Rassegna Stampa 261.000 (8.6%), 288.000 (6.8%), Agorà Estate (presentazione) 199.000 (4.5%), Agorà Estate 224.000 (5.3%), Agorà Extra 194.000 (5.1%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 153.000 (3.9%). Rete4: Un Detective in Corsia 65.000 (1.7%). La7: Omnibus (News) 97.000 (3.3%), Omnibus (Dibattito) 146.000 (3.4%), Coffee Break 151.000 (3.9%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.004.000 (14.5%), Camper 1.585.000 (15.7%). Canale5: Forum 1.124.000(17.4%). Rai2: La Nave dei Sogni 395.000 (5.9%). Italia1: Mancata Rilevazione 194.000 (4.4%), CSI: NY 318.000 (5.4%), Sport Mediaset 880.000 (7.5%), Sport Mediaset Extra 547.000 (4.6%). Rai3: Doc Martin 244.000 (5.2%), Tg3 Ore 12.00 616.000 (8.7%), Quante Storie 542.000 (5.9%), Passato e Presente 366.000 (3.1%). Rete4: Carabinieri 155.000 (3.6%), Il Segreto 213.000 (2.3%). La Signora in Giallo 503.000 (4.4%). La7: L’Aria che Tira Estate 164.000 (3.5%), L'Aria che Tira Estate (Oggi) 291.000 (3.1%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.698.000 (15.1%), Don Matteo 1.109.000 (12.1%), Il Paradiso delle Signore (replica) 876.000 (11.6%), Tg1 1.005.000 (13.6%), Estate in Diretta 1.360.000 (16.9%), presentazione 1.103.000 (15.1%). Canale5: Beautiful 2.520.000 (21.6%). Terra Amara 2.462.000 (23.2%), La Promessa 1.980.000 (24.3%), Pomeriggio Cinque 1.470.000 (20.1%) nella prima parte, 1.356.000 (17.5%) nella seconda, Pomeriggio Cinque (Saluti) 1.276.000 (14.8%). Rai2: Gli Omicidi del Lago 330.000 (3.5%), Squadra Speciale Cobra 11 368.000 (4.7%) nel primo episodio, 450.000 (6.1%) nel secondo, Squadra Speciale Stoccarda 334.000 (4.6%).

Italia1: I Simpson 518.000 (4.6%) nel primo episodio, 513.000 (4.9%) nel secondo, American Dad 402.000 (4.3%), 265.000 (3.1%), NCIS New Orleans 236.000 (3%) nel primo episodio, 212.000 (2.9%) nel secondo, Cold Case 287.000 (3.8%). Rai3: Tgr 2.024.000 (18.1%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 292.000 (3.5%), Overland 22 517.000 (7.1%), Geo Magazine 823.000 (9.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum (replica) 769.000 (7.7%), Tg4 - Diario del Giorno 435.000 (5.5%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 207.000 (2.4%). Tv8: Bouquet d’Amore 161.000 (2.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.760.000 (23.4%)

20.00 - 4.221.000 (26%)

TG2

13.00 - 1.449.000 (12.9%)

20.30 - 1.181.000 (6.7%)

TG3

14.25 - 1.499.000 (14.6%)

19.00 - 1.387.000 (12.1%)

TG4

11.55 - 386.000 (5.7%)

18.55 - 493.000 (4.1%)

TG5

13.00 - 2.726.000 (24%)

20.00 - 3.370.000 (20.4%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.256.000 (13.5%)

18.30 - 512.000 (5.7%)

TGLA7

13.30 - 461.000 (4%)

20.00 - 894.000 (5.4%)

