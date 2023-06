PIPPITEL! – LE AMMIRAGLIE SONO RIDOTTE ALLA CANNA DEL GAS: SU RAI1 IL FILM SCONOSCIUTO “IL FARO DEI RICORDI” SI FERMA AL 12.4% CON 1.9 MILIONI DI SPETTATORI. FA PEGGIO CANALE5 CON “NEW AMSTERDAM” CHE NON VA OLTRE L’8.7% - IN MANCANZA DI AVVERSARI “CHI L’HA VISTO?” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 14% MENTRE “ZONA BIANCA ESTATE” NON VA OLTRE IL 6.4% - LO “SPECIALE ATLANTIDE” SU LA7 AL 3.8% - “TECHETECHETÈ” (16.8%), “PAPERISSIMA SPRINT “(15.6%) - GRUBER (7.2%) DAMILANO (6.8%), GENTILI (5.6%)

Marco Zonetti per Dagospia

chi l'ha visto

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 21 giugno 2023 vedono, in prima serata, la vittoria di Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli su Rai3 che, con una puntata incentrata sulla scomparsa della piccola Kata a Firenze e sul tragico caso di Tiziana Cantone, ha totalizzato una media di 1.976.000 spettatori pari al 14.0% di share.

Battute le due reti ammiraglie, ormai caratterizzate da ascolti esangui in prime time. Rai1 con il consueto film sconosciuto, Il faro dei ricordi, si ferma a una magra media di 1.962.000 individui all'ascolto con il 12.4%, ed è flop per Canale5 con la serie New Amsterdam, arenatasi a 1.324.000 spettatori con l'8.7%.

new amsterdam 6

Per l'approfondimento, cresce Zona Bianca Estate con Giuseppe Brindisi su Rete4, totalizzando 760.000 spettatori con il 6.4%, mentre lo Speciale Atlantide condotto da Andrea Purgatori su La7, dedicato alla scomparsa di Emanuela Orlandi, segna 450.000 teste con il 3.8%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Chi l'ha visto? (Rai3) - 1.976.000

Il faro dei ricordi (Rai1) - 1.962.000

New Amsterdam (Canale5) - 1.324.000

Delitti in Paradiso (Rai2) - 972.000

Zona Bianca Estate (Rete4) - 760.000

Sherlock Holmes (Italia1) - 753.000

Atlantide Speciale (La7) - 450.000

LBA - Play Off (Nove) - 364.000

Name That Tune (Tv8) - 300.000

chi l'ha visto

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 siglano il 18.7% di share, mentre a seguire Techetechetè realizza il 16.8% e Paperissima Sprint su Canale5 raccoglie il 15.6%. Per l'approfondimento, Otto e mezzo con Lilli Gruber su La7 segna il 7.2%, Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano su Rai3 il 6.8%, Controcorrente Estate con Veronica Gentili il 4.8% e il 5.6%, e Tg2 Post il 4.7%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

zona bianca

Prima Serata

Rai1: Il faro dei ricordi 1.962.000 (12.4%). Canale5: New Amsterdam 1.324.000 (8.7%). Rai2 Delitti in Paradiso 1.131.000 (6.8%), 833.000 (6.2%). Italia1: Sherlock Holmes 753.000 (5.3%). Rai3: Chi l’ha Visto? 1.976.000 (14%). Rete4: Zona Bianca 760.000 (6.4%). La7: Atlantide – Storie di uomini e di mondi 450.000 (3.8%). Tv8: Name that Tune – Indovina la Canzone 300.000 (2.1%). Nove: LBA Playoff 364.000 (2.2%).

Access Prime Time

chi l'ha visto? 3

Rai1: Cinque Minuti 2.974.000 (18.7%), Techetechetè 2.862.000 (16.8%). Canale5: Paperissima Sprint 2.644.000 (15.6%). Rai2: Tg2 Post 815.000 (4.7%). Italia1: N.C.I.S. 1.030.000 (6.2%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.082.000 (6.8%), Un Posto al Sole 1.630.000 (9.5%). Rete4: Controcorrente Estate 766.000 (4.8%) nella prima parte, 967.000 (5.6%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.218.000 (7.2%). Tv8: 4 Hotel 377.000 (2.3%).

andrea purgatori atlantide

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.162.000 (23.5%), Reazione a Catena 2.915.000 (25.5%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.161.000 (13.6%), Caduta Libera 1.986.000 (18.1%). Rai2: Hawaii Five-0 433.000 (4.2%), N.C.I.S. 663.000 (4.8%). Italia1: Studio Aperto Mag 282.000 (2.9%), C.S.I. 309.000 (2.3%). Rai3: Tg Regione 1.753.000 (14.3%), Blob 830.000 (5.9%), Via dei Matti n° 0 713.000 (4.6%). Rete4: Tempesta d’Amore 694.000 (4.7%). La7: Lingo – La Prima Sfida 80.000 (0.9%), Lingo – Parole in Gioco 111.000 (1%). Tv8: 4 Ristoranti 237.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 369.000 (2.9%).

Seconda Serata

chi l'ha visto

Rai1: Porta a Porta 464.000 (8.1%), presentazione 680.000 (6.3%). Canale5: Madri – Una Vita d’Amore 753.000 (10.1%). Rai2: Digital World vs Fake News 262.000 (3.1%). Italia1: Cappuccetto rosso sangue 224.000 (5.1%). Rai3: Tg3 Linea Notte 566.000 (9.9%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 83.000 (3.1%), presentazione 137.000 (3.6%). La7: TgLa7 Notte 139.000 (3.8%).

new amsterdam 5

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – RasStampa 300.000 (13%), Tg1 Ore 7.00 452.000 (12.7%), TgUnomattina Estate 734.000 (17.4%), Tg1 Ore 8.00 889.000 (19.9%), Unomattina Estate 703.000 (17.7%). Canale5: Prima Pagina Tg5 567.000 (20.2%), Tg5 Mattina 1.065.000 (24.1%), Mattino Cinque News 828.000 (21.1%) nella prima parte, 838.000 (23.7%) nella seconda, I Saluti 827.000 (23.1%). Rai2: Gli Italians 86.000 (2.3%), Un Ciclone in Convento 107.000 (2.4%), Tg2 Ore 8.30 192.000 (4.5%), Radio2 Social Club 200.000 (5.2%), Tg2 Italia 165.000 (4.6%), Tg2 Flash a 232.000 (6.1%).

il faro dei ricordi 4

Italia1: Chicago Fire 161.000 (3.9%) nel primo episodio, 169.000 (4.7%) nel secondo, C.S.I. New York 163.000 (4.4%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 464.000 (13.2%), Buongiorno Regione 546.000 (13%). Agorà 216.000 (5.4%), presentazione 272.000 (6.1%), Extra 166.000 (4.7%), Elisir – A Gentile Richiesta 132.000 (3.7%). Rete4: Agenzia Rockford 45.000 (1.1%), Detective in Corsia 60.000 (1.7%). La7: Omnibus 166.000 (4.1%), Coffee Break di 128.000 (3.6%).

il faro dei ricordi 2

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.082.000 (15.7%), Camper 1.423.000 (14.4%). Canale5: Forum (Il meglio di) 1.266.000 (20.1%). Rai2: Tg Sport a 233.000 (5.7%), La nave dei sogni – Colombia 406.000 (6.1%). Italia1: C.S.I. New York 185.000 (3.3%), Sport Mediaset 599.000 (5.2%). Rai3: Doc Martin 167.000 (3.6%), Tg3 Ore 12.00 761.000 (11%), Quante Storie 631.000 (6%), Passato e Presente 463.000 (4%). Rete4: Carabinieri 4 116.000 (2.7%), Il Segreto 176.000 (2%), La Signora in Giallo 595.000 (5.2%). La7: L’Aria che Tira Estate 196.000 (4.3%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 319.000 (3.5%).

Pomeriggio

il faro dei ricordi 3

Rai1: Tg1 Economia 2.101.000 (18.5%), Oggi è un Altro Giorno 1.365.000 (15.5%), presentazione 1.287.000 (11.8%), Sei Sorelle 881.000 (13%), Tg1 1.081.000 (16%), La Vita in Diretta 1.894.000 (25.2%), presentazione 1.393.000 (20.8%). Canale5: Beautiful 2.524.000 (22%), Terra Amara 2.542.000 (23.6%), La Promessa 1.892.000 (21%), Un Altro Domani 1.011.000 (14.4%), Rosamunde Pilcher – La stoffa di cui sono fatti i sogni 813.000 (11.5%). Rai2: Ore 14 812.000 (8.2%), Squadra Speciale Cobra 11 454.000 (6.1%) nel primo episodio, 605.000 (9.1%) nel secondo, Candice Renoir 361.000 (5.2%).

new amsterdam 4

Italia1: I Simpson 396.000 (3.5%) nel primo episodio, 377.000 (3.6%) nel secondo, I Griffin 369.000 (3.8%), American Dad! 306.000 (3.7%), Magnum P.I. 259.000 (3.6%) nel primo episodio, 213.000 (3.2%) nel secondo, Person of Interest 213.000 (2.9%). Rai3: Tg Regione 1.813.000 (16.1%), Alla scoperta del ramo d’oro 258.000 (3.9%), Overland a 455.000 (6.6%), Geo Magazine 695.000 (8.8%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 507.000 (5%), Tg4 – Diario del Giorno 542.000 (7.4%), Prima pagina 217.000 (3%). La7: Tagadà 258.000 (3.3%), presentazione 314.000 (3%), #Focus 172.000 (2.6%), C’era una volta… il Novecento 103.000 (1.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.805.000 (24.1%)

20.00 - 3.333.000 (22.7%)

TG2

13.00 - 1.479.000 (13.3%)

20.30 - 1.233.000 (7.6%)

TG3

14.25 - 1.194.000 (11.4%)

19.00 - 1.360.000 (13.3%)

TG4

11.55 - 306.000 (4.7%)

18.55 - 475.000 (4.5%)

TG5

13.00 - 2.787.000 (24.8%)

20.00 - 3.151.000 (21%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.074.000 (12.1%)

18.30 - 365.000 (4.4%)

il faro dei ricordi 1

TGLA7

13.30 - 542.000 (4.7%)

20.00 - 941.000 (6.3%)

