PIPPITEL! – ANTONELLA CLERICI SI CUCINA VANESSA INCONTRADA: “THE VOICE SENIOR” STRAVINCE LA SERATA CON IL 23,8% DI SHARE E DOPPIA “FOSCA INNOCENTI 2" (14,4%) – DAMILANO SUPERA GRUBER (MA È SOLO MERITO DELL’ANTI-TRAINO DI “UN POSTO AL SOLE”) – LA MORIA DI “AGORÀ” BY GIANDOTTI E CROZZA CHE VA BENE ANCHE IN REPLICA: PIÙ VISTO DI RAI3, RAI2 E TV8

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

La prima serata di venerdì 20 gennaio 2023 vede confermarsi il grande successo di Antonella Clerici con il suo The Voice Senior che, giunto alla seconda puntata della sua terza edizione, raggiunge una media di 4.032.000 spettatori conquistando il 23.8% di share e doppiando la concorrenza di Canale5. Vanessa Incontrada interprete della fiction Fosca Innocenti 2, infatti, si ferma a 2.512.000 spettatori con uno share del 14.4%.

Da segnalare, sempre in prima serata, il miracolo di Maurizio Crozza con la replica di Fratelli di Crozza che sul Nove, coadiuvato dal fido Andrea Zalone, diverte 686.000 spettatori con il 3.5% battendo il telefilm di Rai2 N.C.I.S Hawai’i (555.000 - 3%), il documentario di Rai3 sul rapimento di Ermanno Livorini dal titolo Viareggio 1969 (2.5% con 498.000 individui all'ascolto) e Cucine da incubo su Tv8 (366.000 - 2%).

Quarto Grado su Rete4, dal canto suo, è il terzo programma più visto della serata con 1.267.000 spettatori (8.4%), distaccando nettamente su La7 il caravanserraglio di Zoro con Propaganda Live, che totalizza 851.000 spettatori pari al 5.8% di share.

In seconda serata sul Nove, Accordi e disaccordi, condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ha attirato, con ospite Nicola Gratteri, il 2.5% di share con 356.000 spettatori, di fatto le stesse cifre che ottengono certi talk di Rai2 in prima serata, se non di più. E il Nove in certe parti d'Italia neanche si prende...

In access prime time, I soliti ignoti - Il ritorno con Amadeus su Rai1 vincono con 5.013.000 spettatori e il 23.7%, superando su Canale5 Striscia la Notizia e i suoi 3.975.000 spettatori pari al 18.8%. Quanto all'approfondimento, i furbescamente congetturati dieci minuti di Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 totalizzano il 7% di share con 1.445.000 spettatori.

Ma è tutto oro quello che luccica? In realtà, profittando soprattutto dell'anti-traino di Un posto al sole che ne conquista 1.727.000 con l'8.2%, Damilano risulta di conseguenza più visto di Lilli Gruber su La7 con il suo Otto e mezzo (1.042.000 - 6.7%), di Barbara Palombelli con Stasera Italia (841.000 - 4.1% nella prima parte e 786.000 - 3.7% nella seconda), e di Tg2 Post su Rai2 (1.117.000 spettatori - 5.3%).

In fascia mattutina si palesano invece le difficoltà di Agorà, condotto quest'anno da Monica Giandotti. Malgrado la congiuntura di avvenimenti di rilievo, in primis gli strascichi della cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro e le ambasce del Governo con lo sciopero confermato dei benzinai, ieri il programma di approfondimento della Terza Rete non è andato oltre 252.000 spettatori nella presentazione (4.91%), 349.000 con il 6.99% nel programma vero e proprio e 287.000 con il 5.94% nello spazio di Agorà Extra.

Confrontando le suddette cifre con i dati Auditel delle precedenti tre edizioni, evidenziamo che: venerdì 24 gennaio 2020, con la conduzione di Serena Bortone, Agorà convinceva 521.000 spettatori pari all’8.9% di share (presentazione di 25 minuti: 442.000 – 7.3%); venerdì 22 gennaio 2021, con Luisella Costamagna al timone, totalizzava una media di 517.000 spettatori pari all’8.1% di share; venerdì 21 gennaio 2022 - sempre con Costamagna alla guida - segnava 416.000 spettatori pari al 6.9%. Evidente, per Agorà, il calo progressivo del numero degli spettatori. Cosa sta succedendo al programma mattutino di punta di Rai3?

Nella serata di ieri, venerdì 20 gennaio 2023, su Rai1 The Voice Senior ha conquistato 4.032.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale5 Fosca Innocenti 2 ha incollato davanti al video 2.512.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2 N.C.I.S. è scelto da 879.000 spettatori (4.2%), mentre N.C.I.S. Hawai’i da 555.000 spettatori (3%).

Su Italia1 Mechanic: Resurrection ha raccolto 1.317.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Viareggio 1969 è seguito da 498.000 spettatori con il 2.5%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.267.000 spettatori (8.4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 851.000 spettatori pari al 5.8%.

Su Tv8 Cucine da Incubo segna 366.000 spettatori (2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è visto da 686.000 spettatori (3.5%). Sul 20 Déjà vu – Corsa contro il tempo arriva a 377.000 spettatori (2%). Su RaiPremium Le Indagini di Lolita Lobosco 2 sigla 353.000 spettatori (1.8%). Su RealTime Cake Star – Pasticcerie in Sfida è la scelta di 281.000 spettatori (1.4%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 5.013.000 spettatori con il 23.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.975.000 spettatori pari al 18.8%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.117.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 N.C.I.S. ottiene 1.228.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.445.000 spettatori (7%), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.727.000 spettatori (8.2%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 841.000 individui all’ascolto (4.1%) nella prima parte e 786.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.402.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 444.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo in replica ha raccolto 502.000 spettatori (2.4%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.537.000 spettatori pari al 23.5%, mentre L’Eredità è visto da 4.584.000 spettatori pari al 26%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.341.000 spettatori (16.2%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.491.000 spettatori (20.2%).

Su Rai2 Hawaii Five-0 raccoglie 521.000 spettatori con il 3.1% e F.B.I. 793.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 C.S.I. è visto da 646.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.700.000 spettatori pari al 14.6%, mentre Blob segna 965.000 spettatori pari al 4.9% e Caro Marziano 1.045.000 spettatori pari al 5.1%.

Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 796.000 spettatori (4%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha totalizzato 177.000 spettatori (1.2%) e Lingo – Parole in Gioco 307.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 311.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 555.000 spettatori (2.9%).

Daytime Mattina

Su Rai1 TgUnomattina – Rassegna Stampa interessa 293.000 spettatori con l’11.6%, il Tg1 delle 7 383.000 spettatori con il 10.5% e TgUnomattina 616.000 spettatori con il 12.1% (all’interno il Tg1 delle 8 a 1.048.000 e il 20.2%).

A seguire Unomattina è visto da 871.000 spettatori con il 17.7% e la prima parte di Storie Italiane da 946.000 spettatori con il 19.2%. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 588.000 spettatori con il 18.8% e Tg5 Mattina 1.300.000 spettatori con il 25.1%, mentre Mattino Cinque News raccoglie 1.153.000 spettatori con il 23.1% nella prima parte e 949.000 spettatori con il 19.6% nella seconda parte.

Su Rai2 Viva Rai2 dà il buongiorno a 632.000 spettatori (13.4%), mentre …E Viva il Videobox sigla 186.000 spettatori (3.6%). A seguire il Tg2 delle 8:30 raggiunge 216.000 spettatori (4.1%) e Radio2 Social Club è visto da 327.000 spettatori (6.6%), mentre la Coppa del Mondo di Sci arriva a 418.000 spettatori (8%).

Su Italia1 New Amsterdam ottiene un ascolto di 105.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 145.000 spettatori (3%) nel secondo episodio, mentre Law & Order: Unità Speciale segna 118.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia realizza un ascolto pari a 397.000 spettatori e l’11.1%, mentre TgR Buongiorno Regione 564.000 spettatori e l’11.2%.

A seguire Agorà convince 349.000 spettatori pari al 7% (presentazione a 317.000 e il 6.1%, Extra a 287.000 e il 5.9%) e la presentazione di circa mezz’ora di Elisir sigla 252.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rete4 Miami Vice ha raccolto 84.000 spettatori con l’1.7% e Hazzard 159.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 194.000 spettatori (4%) e Coffee Break di 144.000 spettatori (2.9%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ottiene 1.079.000 spettatori (18.2%). A seguire E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.795.000 spettatori (17%). Su Canale5 Forum totalizza 1.432.000 spettatori con il 18%. Su Rai2 I Fatti Vostri, in onda dalle 11:24 alle 12:54, interessa 822.000 spettatori (9.7%).

Su Italia1 il secondo episodio di Law & Order: Unità Speciale è seguito da 182.000 spettatori (2.5%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 625.000 spettatori (5.1%) e Sport Mediaset a 755.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Elisir ottiene 378.000 spettatori (6.3%) e il Tg3 delle 12 informa 908.000 spettatori (10.9%), mentre Quante Storie conquista 707.000 spettatori (5.9%) e Passato e Presente 503.000 spettatori (3.8%).

Su Rete4 Monk sigla 147.000 spettatori (2.5%) e, dopo il tg, Il Segreto totalizza 175.000 spettatori (1.6%) e La Signora in Giallo 462.000 spettatori (3.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 211.000 spettatori con il 3.4% nella prima parte e 321.000 spettatori con il 3% nella seconda parte denominata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Tg1 Economia ha raccolto 2.403.000 spettatori con il 17.9%, mentre Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.783.000 spettatori con il 15.7% (presentazione a 1.674.000 e il 13%). A seguire Il Paradiso delle Signore è visto da 1.942.000 spettatori con il 19.6% e, dopo il Tg1 a 1.809.000 spettatori e il 18.1%, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.991.000 spettatori con il 24.4% (presentazione a 2.223.000 e il 21.4%).

Su Canale5 Beautiful conquista 2.681.000 spettatori (19.9%) e Terra Amara 2.605.000 spettatori (20.4%), mentre Uomini e Donne ottiene 2.872.000 spettatori pari al 25.2% (Finale a 2.418.000 e il 23.7%), Amici 1.925.000 spettatori pari al 19.4% e Grande Fratello Vip 1.600.000 spettatori pari al 16.3%.

A seguire Un Altro Domani sigla 1.344.000 spettatori (13.1%), mentre Pomeriggio Cinque incolla davanti al video 1.355.000 spettatori (12.3%) nella presentazione, 1.908.000 spettatori (15.4%) nella parte più corposa e 1.871.000 spettatori (13.8%) ne I Saluti. Su Rai2 Ore 14 interessa 834.000 spettatori pari al 6.8% e BellaMa’ 560.000 spettatori pari al 5.5%. A seguire Nei tuoi Panni sigla 305.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 594.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, 610.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio e 521.000 spettatori (4.4%) nel terzo episodio.

A seguire N.C.I.S. Los Angeles ha conquistato 363.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 381.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist 418.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.364.000 spettatori (17.9%); Aspettando… Geo arriva a 1.022.000 spettatori (7.6%) e Geo a 1.489.000 spettatori (10.4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 642.000 spettatori con il 5.2%, mentre Tg4 – Diario del Giorno è seguito da 447.000 spettatori con il 4.4%.

A seguire Sciarada è la scelta di 508.000 spettatori con il 4.4%. Su La7 Tagadà è visto da 385.000 spettatori pari al 3.6% (presentazione a 335.000 e il 2.6%, #Focus a 332.000 e il 3.4%). Su Tv8 Natale sotto la neve raggiunge 339.000 spettatori (2.7%) e Una festa di Natale da sogno 402.000 spettatori (4%).

Seconda Serata

Su Rai1 Tv7 è seguito da 771.000 spettatori con il 12.1%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 575.000 spettatori (6.7%). Su Rai2 ATuttoCalcio segna 329.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 Demolition Man ottiene 584.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Il Cacciatore di Sogni interessa 221.000 spettatori con l’1.5%. Su Rete4 All Rise è la scelta di 234.000 spettatori (5.6%). Su La7 TgLa7 Notte informa 199.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 4 Hotel raggiunge 218.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Accordi & Disaccordi sigla 356.000 spettatori e il 2.5%.

Telegiornali

TG1?Ore 13:30 3.513.000 (26.1%)?Ore 20:00 4.977.000 (25%)

TG2?Ore 13:00 1.935.000 (15.4%)?Ore 20:30 1.175.000 (5.6%)?

TG3?Ore 14:25 1.671.000 (13.2%)?Ore 19:00 2.080.000 (12.6%)?

TG5?Ore 13:00 3.037.000 (23.9%)?Ore 20:00 4.231.000 (21.1%)?

STUDIO APERTO?Ore 12:25 1.183.000 (11.1%)?Ore 18:30 655.000 (4.7%)?

TG4?Ore 11:55 329.000 (4.1%)?Ore 18:55 826.000 (4.9%)?

TGLA7?Ore 13:30 513.000 (3.8%)?Ore 20:00 1.102.000 (5.5%)

Ascolti TV per fasce auditel (share %)

RAI 1 20.48 14.63 18.21 17.9 19.94 24.54 22.37 21.73?

RAI 2 5.2 7.87 7.85 9.72 4.67 3.45 4.79 2.39?

RAI 3 6.35 8.7 6.29 9.21 5.46 9.43 4.78 2.01?

RAI SPEC 6.4 6.23 8.2 6.08 7.62 6.31 5.44 5.56?

RAI 38.43 37.43 40.55 42.91 37.69 43.73 37.38 31.69?

CANALE 5 17.47 21.97 18.75 20.61 18.91 18.82 16.96 11.73?

ITALIA 1 4.84 1.89 2.43 5.73 3.75 3.55 5.79 7.25?

RETE 4 4.89 1.36 2.53 3.72 4.66 4.3 5.67 8.44?

MED SPEC 10.84 9.92 11.57 7.87 11.17 9.03 10.8 13.79?

MEDIASET 38.04 35.15 35.28 37.93 38.49 35.7 39.21 41.21?

LA7 4.47 4.22 3.55 3.28 3.1 2.96 6.2 7.31

SATELLITE 13.32 14.65 14.58 10.99 16.2 12.18 11.42 13.86?

TERRESTRI 5.73 8.55 6.04 4.89 4.52 5.43 5.79 5.92?

ALTRE RETI 19.06 23.2 20.62 15.88 20.72 17.61 17.2 19.78