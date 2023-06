PIPPITEL! – ASCOLTI AGONIZZANTI NELLA SERATA DI IERI: SU RAI1 LA FINALE DI NATION LEAGUE TRA CROAZIA E SPAGNA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 18% DI SHARE E 2.8 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 L'ENNESIMA RIPROPOSIZIONE DI “GREASE” FA IL 9.9% - SU RAI3 “KILIMANGIARO ESTATE - IL VIAGGIO CHE VERRÀ” AL 5.2% - SU TV8 IL “GRAN PREMIO DI FORMULA 1 DEL CANADA” ALL’8.4% - “PAPERISSIMA SPRINT” (14.1%), GENTILI (5.8%), “IN ONDA” (5.9%)

Marco Zonetti per Dagospia

grease

Ascolti televisivi quasi agostani ieri, domenica 18 giugno 2023, in prima serata. Su Rai1 la finale di Nation League giocata tra Croazia e Spagna ha totalizzato 2.863.000 spettatori con il 18% di share, mentre su Canale5 l'ennesima riproposizione di Grease con Olivia Newton-John e John Travolta su Canale5 ha raccolto il 9.9% con 1.540.000 affezionati.

Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 del Canada ha divertito 1.277.000 appassionati con l'8.4%, mentre su Rai3 Kilimangiaro Estate - Il viaggio che verrà con Camila Raznovich ha siglato il 5.2% pari a 813.000 spettatori.

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di individui all'ascolto:

Croazia-Spagna (Rai1) - 2.863.000

Grease (Canale5) - 1.540.000

Gran Premio di Formula 1 del Canada (Tv8) - 1.277.000

CSI Vegas (Rai2) - 888.000

Kilimangiaro Estate (Rai3) - 813.000

Emigratis - La resa dei conti (Italia1) - 702.000

La teoria del Tutto (Rete4) - 579.000

Una giornata particolare (La7) - 513.000

Little Big Italy (Nove) - 419.000

GREASE

In access prime time, Paperissima Sprint su Canale5 totalizza una media di 2.295.000 spettatori con il 14.1%. Mentre, per l'approfondimento, Veronica Gentili su Rete4 con Controcorrente segna il 4.9% nella prima parte e il 5.8% nella seconda, sfiorando i 5.9% di In Onda condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7.

croazia spagna 3

In fascia mattutina, Mi manda Raitre su Rai3 chiude la stagione al 2.9% con 155.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia su Rai1 con Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli saluta il pubblico sfiorando il 26% di share con 1.309.000 affezionati, mentre a mezzogiorno sempre sulla Prima Rete Linea Verde con Beppe Convertini si congeda dai telespettatori con il 26.1% di share e 2.890.000 individui all'ascolto.

Al pomeriggio, su Rai2, la finale per il terzo e quarto posto nella Nations League di Calcio, che ha visto fronteggiarsi Italia-Olanda, ha raccolto in media 2.034.000 spettatori con il 19.4%, battuta nel primo tempo dalla soap turca Terra Amara che, su Canale5, ha radunato 2.111.000 spettatori con il 19.4%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

GREASE

Prima Serata

Rai1: Calcio Nations League Croazia-Spagna 2.863.000 (18%). Canale5: Grease 1.540.000 (9.9%). Rai2: CSI Vegas 888.000 (5.3%), Ultima Traccia Berlino 600.000 (4%). Italia1: Emigratis – La Resa dei Conti 702.000 (4.9%). Rai3: Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà 813.000 (5.2%). Rete4: La Teoria del Tutto 579.000 (4.1%). La7: Una Giornata Particolare 513.000 (3.2%). Tv8: Gran Premio Formula 1 del Canada 1.277.000 (8.4%). Nove: Little Big Italy 419.000 (3.1%).

croazia spagna 1

Access Prime Time

Canale5: Paperissima Sprint 2.295.000 (14.1%). Italia1: NCIS 996.000 (6.2%). Rai3: Sapiens760.000 (4.7%). Rete4: Controcorrente 754.000 (4.9%), nella prima parte, 957.000 (5.8%) nella seconda. La7: In Onda 966.000 (5.9%). Tv8: Quattro Hotel 245.000 (1.9%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 1.992.000 (18.4%), L’Eredità 2.787.000 (22.2%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.329.000 (13.7%), Caduta Libera 2.020.000 (17%). Rai2: NCIS New Orleans 534.000 (3.8%). Italia1: Studio Aperto Mag 482.000 (4.4%), CSI 457.000 (3.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 590.000 (4.1%). Rai3: Tgr 1.728.000 (13.3%), Blob 640.000 (4.4%). La7: LA7 DOC – L’Ingegneria del Passato 156.000 (1.4%). Tv8: Quattro Hotel 253.000 (2%). Nove: Cash or Trash 201.000 (1.7%).

GREASE

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 437.000 (7.6%). Canale5: Tg5 Notte 643.000 (7.7%), Non Mentire 288.000 (6.8%). Rai2: La Domenica Sportiva Estate 363.000 (4.3%). Italia1: Zoolander 2 247.000 (6.2%). Rai3: Tg3 Mondo 451.000 (4.8%). Rete4: Forsaken – Il Fuoco della Giustizia 123.000 (3%). La7: La7 Doc Donne che hanno fatto la storia: Giovanna D’Arco170.000 (2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Uno Mattina in Famiglia (presentazione) 181.000 (9.7%), Uno Mattina in Famiglia 638.000 (20.8%) nella prima parte, 1.309.000 (25.9%) nella seconda, Tg1 Ore 8.00 1.031.000 (23.6%), Paesi che Vai 1.084.000 (20%), A Sua Immagine 1.217.000 (18.9%). Canale5: Tg5 Mattina 979.000 (21.6%), I Viaggi del Cuore 588.000 (11.2%), Santa Messa 865.000 (15.6%).

kilimangiaro estate

Rai2: Radio 2 Happy Family 249.000 (4.6%). Italia1: The Goldbergs180.000 (3.3%) nel primo episodio, 157.000 (2.7%) nel secondo. Rai3: Mi Manda Rai3 155.000 (2.9%), O Anche No Estate 91.000 (1.6%). Rete4: Casa Vianello 137.000 (2.5%). La7: Omnibus (News) 123.000 (4.9%), Omnibus (Dibattito) 180.000 (3.7%). L’Ingrediente Perfetto 78.000 (1.4%).

GREASE

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa1.438.000 (22.1%), Angelus 1.927.000 (23.7%), Linea Verde (presentazione) 2.012.000 (21.8%)%), Linea Verde 2.877.000 (26.1%). Canale5: Le Storie di Melaverde 837.000 (13.5%), 1.022.000 (15.1%), Melaverde 1.664.000 (18.2%). Rai2: I Mestieri di Mirko 210.000 (3.1%), Top 278.000 (3%).

Italia1: Mom 196.000 (3%) nel primo episodio, 220.000 (3.2%) nel secondo, 265.000 (3.2%) nel terzo, Sport Mediaset 618.000 (5%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 442.000 (5.3%), Il Posto Giusto 171.000 (1.4%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 259.000 (4.1%), presentazione 184.000 (3.3%), ultima parte 253.000 (3.3%), Delitto a Mulhouse 184.000 (1.6%). La7: La7 Doc The Royals 111.000 (1.5%), L’Aria che Tira – Il Diario 134.000 (1.3%).

croazia spagna 2

Pomeriggio

Rai1: Domenica In – Il Meglio1.542.000 (13.4%), Frecce Tricolori per il centenario dell’Aeronautica Militare Italiana 1.002.000 (10.4%). Canale5: L’Arca di Noè 2.355.000 (18.9%), Beautiful 2.204.000 (18.9%), Terra Amara 2.111.000 (19.4%), Le Pagine della Nostra Vita 1.035.000 (11.1%). Rai2: Donnavventura Green 490.000 (4.2%), Calcio Nations League Italia-Olanda 2.034.000 (19.4%, Play Off Lecco-Foggia Serie C 949.000 (9.7%). Italia1: Ragazze nel Pallone – La Rivincita 298.000 (2.7%), Ragazze nel Pallone – Tutto o Niente 240.000 (2.6%).

edd byrnes nel ruolo di vince fontaine in grease

Rai3: Tgr 1.906.000 (15.7%), Mezz’ora in Più 970.000 spettatori (8.7%), Mezz’ora in Più - Il Mondo che Verrà 761.000 (7.4%), Kilimangiaro Collection 556.000 (6.2%), Palio de la Marciliana 517.000 (5.6%). Rete4: Alfred Hitchcock 137.000 (1.2%), Anni 50 218.000 (2.1%). La7: Bell’Italia in Viaggio 234.000 (2%). Atlantide 121.000 (1.1%), 190.000 (2%). Tv8: Moto 3 682.000 (5.8%), Moto 2 566.000 (5.2%), Grid 455.000 (4.6%), Moto GP 1.043.000 (11.5%). Sky Sport Football: Calcio Nations League Italia-Olanda 309.000 (2.9%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.612.000 (28.9%)

20.00 - 3.099.000 (21.6%)

TG2

john travolta in grease

13.00 - 1.202.000 (10.1%)

20.30 - 1.301.000 (8.3%)

TG3

14.25 - 1.508.000 (13%)

19.00 - 1.235.000 (10.9%)

TG4

12.00 - 305.000 (3.7%)

18.55 - 430.000 (3.7%)

TG5

13.00 - 2.717.000 (22.6%)

20.00 - 2.830.000 (19.4%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 961.000 (9.5%)

18.30 - 519.000 (5.5%)

TGLA7

13.30 - 426.000 (3.4%)

grease la gara tra macchine

20.00 - 816.000 (5.6%)

kilimangiaro estate

croazia spagna 6