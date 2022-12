“ECCO IL VADEMECUM PER MONTARE, SENZA TRAPANO, L’OPPOSIZIONE IN TEMPI RAPIDI” – VIDEO: CROZZA SPERNACCHIA IL BUROCRATESE DI LETTA: “CON QUESTA BACCHETTA MAGICA E CON TRE PAROLE FARÒ CADERE IL GOVERNO: IMPROVVISATA INIQUA E INADEGUATA. AH NON È CADUTO? CI ABBIAMO MESSO SEI GIORNI PER TROVARE QUESTE PAROLE – FAREMO UN GRANDE MOBILITAZIONE IN PIAZZA A ROMA, MA NON VA PRESA ALLA LETTERA. PUÒ ESSERE CHE SIA…”