RIUSCIRANNO A FAR SCAPPARE ROGER FEDERER DALLA SVIZZERA? NELLA SUA MEGA VILLA SUL LAGO DI ZURIGO IL COMUNE IMPONE UN SENTIERO PUBBLICO - PER TERMINARE I LAVORI E FRUIRE DELLA RIMESSA PER LE BARCHE, L’EX CAMPIONISSIMO DI TENNIS DOVRÀ REALIZZARE A PROPRIE SPESE UN SENTIERO PEDONALE APERTO A TUTTI TRA LA RIMESSA E LA VILLA. IL CHE SIGNIFICA ADDIO PRIVACY… GLI AMMINISTRATORI STANNO FACENDO DI TUTTO PER SCORAGGIARE L'ARRIVO DI UN CONTRIBUENTE ACCREDITATO DI UNA FORTUNA DI MEZZO MILIARDO DI FRANCHI…