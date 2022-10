NON SI AMMALA SOLO L’UOMO - L’EPIDEMIA DI INFLUENZA AVIARIA DELLO SCORSO ANNO E’ STATA LA PIÙ GRANDE MAI VISTA IN EUROPA: QUASI 2.500 FOCOLAI E 47,5 MILIONI DI VOLATILI ABBATTUTI NEGLI ALLEVAMENTI, OLTRE 3.500 CASI NEGLI UCCELLI SELVATICI, DALLA NORVEGIA AL PORTOGALLO - IL RISCHIO DI TRASMISSIONE ALL'UOMO ESISTE, MA È CLASSIFICATO DALLE AGENZIE UE A LIVELLO BASSO, E DA BASSO A MEDIO PER I SOGGETTI ESPOSTI PER MOTIVI PROFESSIONALI…