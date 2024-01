DAGOREPORT! – FINCHE' C'E' TRUMP, C'È SPERANZA PER BIDEN - AL GRIDO DI “AMERICANI, LA DEMOCRAZIA È IN PERICOLO, TRUMP È IL NUOVO HITLER!”, “SLEEPY JOE” È CONVINTO DI POTER RIPETERE IL SUCCESSO DEL 2020 E STRACCIARE “THE DONALD” - MA DEVE FARE I CONTI CON UN TRUMP CHE, IN BARBA A TUTTI I SUOI GUAI GIUDIZIARI, COME SILVIO BERLUSCONI, HA TRASFORMATO SE STESSO IN UNA IDEOLOGIA: VEDI IL SOSTEGNO FIDEISTICO OTTENUTO IN IOWA – LA DELUSIONE PER NIKKI HALEY E LE (SCARSE) CHANCE DI RIMONTA: SE DOVESSE FARCELA, OBAMA È PRONTO A CHIEDERE UN PASSO INDIETRO A BIDEN - I RICCONI DELLA SILICON VALLEY DEVONO DECIDERSI AD APRIRE IL PORTAFOGLI: SONO GLI UNICI CHE POTREBBERO INTRALCIARE LA MARCIA DI TRUMP - IL REPORT DEL ''WALL STREET JOURNAL''