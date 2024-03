PIPPITEL! – SU CANALE5 “MICHELLE IMPOSSIBLE & FRIENDS” RACIMOLA IL 13.8% DI SHARE CON 2 MILIONI DI TELEMORENTI E SI FA SUPERARE DAL DOCUMENTARIO DI RAI1 “ENNIO” (14.4% CON 2.1 MILIONI DI SPETTATORI) - SU RAI2 “MARE FUORI” AL 7.1% - SU RAI3 “CHI L’HA VISTO” VOLA AL 12.9% - SU RETE4 GIORDANO (6%), SU LA7 RAMPINI (3.8%) – VESPA (23%) AMADEUS (26.7%), “STRISCIA” (14.4%), DAMILANO (6.1%) SCAMPINI (3.2%), GRUBER (8%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 20 marzo 2024, su Rai1 il documentario Ennio, dedicato a Morricone, ha conquistato 2.133.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale5 l’ultimo appuntamento di Michelle Impossible & Friends ha intrattenuto 2.001.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 Mare Fuori è la scelta di 1.287.000 spettatori pari al 7.1% (primo episodio a 1.307.000 e il 6.6%, secondo episodio a 1.268.000 e il 7.7%).

Su Italia1 The Suicide Squad – Missione suicida in prima visione ha incollato davanti al video 833.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto segna 2.036.000 spettatori con il 12.9% (presentazione a 1.493.000 e il 7.1%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 823.000 spettatori (6%). Su La7 Inchieste da Fermo raggiunge 679.000 spettatori e il 3.8%. Su Tv8 la finale di Italia’s Got Talent ottiene 599.000 spettatori con il 3.5%. Sul Nove La frode raduna 347.000 spettatori (2%).

Sul 20 Fire With Fire arriva a 429.000 spettatori (2.3%). Su Rai4 Venus è scelto da 198.000 spettatori (1.1%). Su Iris La vendetta di Luna è seguito da 389.000 spettatori pari al 2%. Su RaiMovie Il ritratto del duca arriva a 204.000 spettatori (1.1%). Su RaiPremium Gli Omicidi del Lago sigla 239.000 spettatori (1.3%). Su La5 C’è post@ per te è seguito da 275.000 spettatori (1.5%). Su RealTime Matrimonio a Prima Vista Italia raduna 547.000 spettatori con il 2.8%.

Access Prime Time

Casa a Prima Vista in replica tiene testa a Tv8 e Nove.

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.785.000 spettatori (23%) e Affari Tuoi conquista 5.717.000 spettatori (26.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.078.000 spettatori pari al 14.4%. Su Rai2 TG2 Post interessa 540.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.383.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.282.000 spettatori (6.1%) e Un Posto al Sole appassiona 1.768.000 spettatori (8.2%).

Su Rete4 Stasera Italia ha raggiunto 683.000 spettatori e il 3.2%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.727.000 spettatori (8%). Su Tv8 100% Italia arriva a 552.000 spettatori pari al 2.6%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 594.000 spettatori (2.8%). Su RealTime Casa a Prima Vista in replica raduna 554.000 spettatori (2.6%).

Preserale

Rai2 e Italia1 vicine.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.030.000 spettatori pari al 23.1%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.397.000 spettatori pari al 26.5%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 1.971.000 spettatori (16.4%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.202.000 spettatori (20.4%). Su Rai2 il TG2 delle 18:15 informa 308.000 spettatori (2.9%) e TGSport Sera totalizza 429.000 spettatori (3.6%), mentre N.C.I.S. – Unità Anticrimine raccoglie 419.000 spettatori (2.8%) e S.W.A.T. è visto da 573.000 spettatori (3.1%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 347.000 spettatori con il 2.4% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 597.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.380.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 1.048.000 spettatori (5.5%) e Generazione Bellezza raccoglie 1.063.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Terra Amara interessa 534.000 spettatori (2.8%). Su La7 Bull raduna 217.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 479.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 498.000 spettatori con il 2.9%.

Daytime Mattina

Dalle 6 alle 8 la mattina di Rai3 supera quella di Rai1.

Su Rai1 Tg1Mattina interessa 348.000 spettatori con il 9.7% (all’interno il TG1 delle 7 a 468.000 e il 12.2%) e il TG1 delle 8 è seguito da 950.000 spettatori con il 18.7%. A seguire, dopo TG1 Economia (1.042.000 – 21.8%), Unomattina intrattiene 792.000 spettatori con il 18.8% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 811.000 spettatori con il 19.5%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 560.000 spettatori con il 15.8% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.102.000 spettatori con il 22%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 821.000 spettatori con il 19.4% nella prima parte e 808.000 spettatori con il 19.4% nella seconda parte.

Su Rai2, dopo la breve anteprima con Mattin Show! (402.000 – 10.6%), Viva Rai2! dà il buongiorno a 1.048.000 spettatori (20%) e …E Viva il Videobox si porta a 357.000 spettatori (7.1%). A seguire il TG2 delle 8:30 raggiunge 328.000 spettatori (7%) e Radio2 Social Club è visto da 324.000 spettatori (7.8%), mentre TG2 Italia Europa arriva a 259.000 spettatori (6.2%) e TG2 Flash a 335.000 spettatori (7.7%). Su Italia1 Georgie ottiene un ascolto di 161.000 spettatori (3.2%) e Chicago Fire sigla 131.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 170.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio, mentre Chicago P.D. totalizza 259.000 spettatori (5.9%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo Mattina 24 (233.000 – 10.5%), Buongiorno Italia accoglie 589.000 spettatori (13.7%) e TGR Buongiorno Regione convince 644.000 spettatori (11.9%).

A seguire Agorà intrattiene 268.000 spettatori (5.4%) nella presentazione e 232.000 spettatori (5.4%), mentre Re Start totalizza 160.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 107.000 spettatori (2.1%) e Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore è visto da 96.000 spettatori (2.3%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 202.000 spettatori (4.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 140.000 spettatori (3.1%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 189.000 spettatori (3.5%), di 187.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 149.000 spettatori (3.6%). Su Tv8 Il sapore dell’amore è visto da 43.000 spettatori (0.9%) e Il filo dell’amore da 39.000 spettatori (0.9%).

Daytime Mezzogiorno

La Signora in Giallo vola al 7% nel secondo episodio.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 814.000 spettatori (15.8%), mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.686.000 spettatori (17.4%). Su Canale5 Forum totalizza 1.379.000 spettatori con il 19%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (313.000 – 6.9%), I Fatti Vostri raduna 525.000 spettatori (9.1%) nella prima parte e 888.000 spettatori (9.5%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Chicago P.D. registra un netto di 317.000 spettatori (5%).

Dopo Studio Aperto, il daytime del Grande Fratello arriva a 562.000 spettatori (4.9%), mentre Sport Mediaset coinvolge 739.000 spettatori (6%) e 536.000 spettatori (4.4%) nella parte Extra di 5 minuti. Su Rai3, dopo una presentazione (148.000 – 3.5%), Elisir ottiene 290.000 spettatori (5.3%) e il TG3 delle 12 informa 733.000 spettatori (9.5%), mentre Quante Storie conquista 572.000 spettatori (5%) e Passato e Presente è seguito da 476.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 192.000 spettatori pari al 3.7%.

Dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 622.000 spettatori pari al 5.5% (primo episodio a 501.000 e il 4.6%, secondo episodio a 865.000 e il 7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 230.000 spettatori con il 4.3% nella prima parte e 399.000 spettatori con il 4% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 Cucine da Incubo arriva a 83.000 spettatori (1.3%) e 4 Ristoranti a 244.000 spettatori (2.2%).

Daytime Pomeriggio

Il Paradiso ancora sopra Amici.

Su Rai1 La Volta Buona ha collezionato 1.307.000 spettatori con l’11.3% nella prima parte e 1.475.000 spettatori con il 15.4% nella seconda parte. A seguire Il Paradiso delle Signore registra 1.659.000 spettatori con il 19.9% e, dopo una breve edizione del TG1 (1.167.000 – 14.3%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.614.000 spettatori con il 19.9% nella presentazione e di 2.005.000 spettatori con il 21.1%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.369.000 spettatori pari al 19.4% e Endless Love incolla davanti al video 2.347.000 spettatori pari al 20.5%, mentre Uomini e Donne interessa 2.686.000 spettatori pari al 27.3% (Finale a 1.909.000 e il 22.4%).

Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.369.000 spettatori pari al 19.4% e Endless Love incolla davanti al video 2.347.000 spettatori pari al 20.5%, mentre Uomini e Donne interessa 2.686.000 spettatori pari al 27.3% (Finale a 1.909.000 e il 22.4%). A seguire il daytime di Amici fa sintonizzare 1.527.000 spettatori (18.4%) e La Promessa segna 1.609.000 spettatori (19.6%), mentre Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.277.000 spettatori (15.7%) nella prima parte e a 1.228.000 spettatori (13.3%) nella seconda parte (I Saluti a 1.337.000 e il 12.4%).

A seguire Aspettando… Geo segna .000 spettatori (%) e Geo conquista .000 spettatori (%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto .000 spettatori con il %, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da .000 spettatori con il %. A seguire Non mandarmi fiori! sigla .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà è visto da .000 spettatori pari al % nella presentazione e da .000 spettatori pari al % (#Focus a .000 e il %), mentre C’era una Volta… il Novecento arriva a .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Cheerleader pericolose raggiunge .000 spettatori (%), Una principessa a Manhattan .000 spettatori (%) e Quando arriva l’amore .000 spettatori (%). Sul Nove L’Assassino è in Città segna .000 spettatori (%), mentre Storie Criminali interessa .000 spettatori (%) e Little Big Italy arriva a .000 spettatori (%).

Seconda Serata

Cattelan non approfitta del traino di Mare Fuori.

Su Rai1 Porta a Porta sigla 533.000 spettatori con l’11.2% e Viva Rai2!… e un po’ anche Rai1 diverte 203.000 spettatori con il 7.2% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 TG5 Notte interessa 549.000 spettatori (12.6%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan su Raidue raccoglie 426.000 spettatori pari al 3.9% (Ancora Cinque Minuti su Raidue a 207.000 e il 2.9%), mentre Storie di Donne al Bivio è scelto da 189.000 spettatori pari al 3.7%.

Su Italia1 Sucker Punch segna 254.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 TG3 Linea Notte informa 536.000 spettatori (8.5%). Su Rete4 la prima parte di Alleanza mortale è la scelta di 139.000 spettatori (4.3%). Su La7 La7 Doc è visto da 246.000 spettatori (2.4%) e da 105.000 spettatori (2%). Su Tv8 la replica di Italia’s Got Talent arriva a 169.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Con Air segna 116.000 spettatori con l’1.9%.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.871.000 (23.3%)

Ore 20:00 4.578.000 (23.4%)

TG2

Ore 13:00 1.571.000 (13.3%)

Ore 20:30 830.000 (3.9%)

TG3

Ore 14:25 1.216.000 (10.9%)

Ore 19:00 1.757.000 (11.8%)

TG5

Ore 13:00 2.532.000 (21.3%)

Ore 20:00 4.011.000 (20.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.058.000 (10.6%)

Ore 18:30 473.000 (4.1%)

TG4

Ore 11:55 309.000 (4.2%)

Ore 18:55 470.000 (3.2%)

TGLA7

Ore 13:30 562.000 (4.6%)

Ore 20:00 1.291.000 (6.5%)