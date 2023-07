PIPPITEL! – SU CANALE5 “TEMPTATION ISLAND” NON HA RIVALI E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 26.3% DI SHARE E 3.4 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 “IL GIOVANE MONTALBANO” SI FERMA AL 14.8% - SU RAI3 “REPORT” VOLA AL 9.8% E FA A PEZZI L’OSPITATA DI RENZI A “ZONA BIANCA” SU RETE4 (4.6%) - TECHETECHETÈ (14.4%), “PAPERISSIMA SPRINT” (18.3%). SU LA7 APRILE-TELESE PARTONO BENE (7.5%), GENTILI (4.7%)

Marco Zonetti per Dagospia

temptation island 7

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 3 luglio 2023 vedono, in prima serata, l'ormai eterna replica di Rai1, in questo caso della fiction Il Giovane Montalbano, soccombere alla seconda puntata di Temptation Island su Canale5. Il reality Mediaset condotto da Filippo Bisciglia ha totalizzato una media di 3.476.000 spettatori con il 26.3% di share mentre il commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri ne ha raccolti 2.435.000 con il 14.8%.

Bene Report di Sigfrido Ranucci su Rai3 con il seguito dell'inchiesta sulle vicissitudini di Visibilia, società del ministro del Turismo Daniela Santanchè, e - fra gli altri argomenti - un servizio relativo alla carne sintetica. Il programma ha ottenuto il 9.8% di share con 1.743.000 spettatori - e con picchi dell'11% e di oltre 2.000.000 di spettatori - triplicando l'audience e doppiando le percentuali di share di Zona Bianca Estate, che - condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4 e con ospite il leader di Italia Viva Matteo Renzi - ha segnato 600.000 individui all'ascolto con il 4.6%.

Il Giovane Montalbano 1

Per la precisione, durante la sovrapposizione tra il programma di Sigfrido Ranucci e l'intervista di Matteo Renzi a Zona Bianca, il servizio sulla carne sintetica di Report saliva a 2 milioni di spettatori, mentre l'ospitata del leader di Italia Viva galleggiava sui 700-800.000 individui all'ascolto (una bella vittoria per il buon Ranucci contro il suo "nemico numero uno", insomma). Ma vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Temptation Island (Canale5) - 3.476.000

Il giovane Montalbano (Rai1) - 2.435.000

Report (Rai3) - 1.743.000

2 Fast 2 Furious (Italia1) - 779.000

Zona Bianca Estate (Rete4) - 600.000

CSI Vegas (Rai2) - 567.000

Sotto il segno del pericolo (La7) - 447.000

Only Fun - Comico Show (Nove)- 363.000

Cops - Una banda di Poliziotti (Tv8) - 218.000

temptation island 9

In access prime time, su Rai1 Techetechetè si ferma al 14.4%, battuto ancora una volta da Paperissima Sprint con il 18.3%. Per l'approfondimento, su La7 parte bene In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese che, con ospite la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, totalizzano il 7.5%, superando nettamente, su Rete4, Controcorrente e i suoi 4.6% e 4.7%, e Tg2 Post Estate con il 4.6%.

report sigfrido ranucci

Al pomeriggio, da segnalare, il debutto di Estate in Diretta su Rai1, con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, che esordiscono al 18.5% con 1.435.000 spettatori. Partenza piuttosto sottotono invece, al mattino, per la nuova Agorà Estate "meloniana" con Lorenzo Lo Basso al timone. Il programma di approfondimento di Rai3 si ferma al 4.2% con soli 167.000 spettatori. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

temptation island 6

Rai1: Il Giovane Montalbano 2.435.000 (14.8%). Canale5: Temptation Island 3.476.000 (26.3%). Rai2: CSI Vegas 567.000 (3.5%). Italia1: 2 Fast 2 Furious 779.000 (4.7%). Rai3: Report 1.743.000 (9.8%), presentazione 1.010.000 (5.8%), Report Plus 1.229.000 (7.9%). Rete4: Zona Bianca 600.000 (4.6%). La7: Sotto il Segno del Pericolo 447.000 (3%). Tv8: Cops – Una Banda di Poliziotti218.000 (1.3%). Nove: Only Fun – Comico Show 363.000 (2.2%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.475.000 (14.4%). Canale5: Paperissima Sprint 3.156.000 (18.3%). Rai2: TG2 Post Estate 804.000 (4.6%). Italia1: NCIS 1.291.000 (7.6%). Rai3: Un Posto al Sole 1.315.000 (7.7%). Rete4: Controcorrente 769.000 (4.6%) nella prima parte, 821.000 (4.7%) nella seconda. La7: In Onda 1.308.000 (7.5%). Tv8: 4 Hotel 394.000 (2.4%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 236.000 (1.4%). Real Time: Casa a Prima Vista 435.000 (2.6%).

Il Giovane Montalbano

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.128.000 (22.2%), Reazione a Catena 3.234.000 (26.4%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida1.402.000 (15.2%,) Caduta Libera 1.898.000 (15.9%). Rai2: Hawaii Five O 509.000 (4.5%), NCIS 800.000 (5.5%). Italia1: Studio Aperto Mag 433.000 (4.2%), CSI 458.000 (3.3%). Rai3: Tgr 1.903.000 (14.5%), Blob 808.000 (5.4%), Via dei Matti N 0 708.000 (4.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 639.000 (4.2%). La7: Padre Brown 85.000 (1%) nel primo episodio, 87.000 (0.8%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 247.000 (2%). Nove: Cash or Trash 292.000 (2.2%).

Seconda Serata

temptation island 8

Rai1: Cose Nostre 542.000 (6.3%). Canale5: Tg5 Notte 563.000 (17.7%). Rai2: Underdog – Ho Scommesso su di Me 207.000 (2.4%). Rai3: L’Avversario - L’Altra Faccia del Campione 644.000 (5.7%), Tg3 Lineanotte 323.000 (4.3%). Italia1: Final Destination 257.000 (3.9%). Rete4: Training Day 115.000 (3.7%). La7: Conflitto di Classe 72.000 (1.8%).

DAYTIME

zona bianca

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 267.000 (10.8%), Tg1 Ore 7.00 497.000 (15%), TgUnoMattina 747.000 (18.5%), TG1 Ore 8.00 907.000 (21.2%), Uno Mattina Estate 701.000 (16.8%). Canale5: Prima Pagina Tg5 568.000 (20.8%), Tg5 Mattina 1.162.000 (27.2%), Morning News 841.000 (21.1%) nella prima parte, 742.000 (19.6%) nella seconda. Rai2: Gli Italians 39.000 (1.1%), Radio 2 Happy Family 179.000 (4.6%). Italia1: Dr House 92.000 (2.3%) nel primo episodio, 102.000 (2.7%) nel secondo. CSI: NY 115.000 (2.9%). Rai3: Rai News 179.000 (6.4%), Agora Estate (presentazione) 171.000 (4%), Agorà Estate 167.000 (4.2%), Agorà Extra 143.000 (3.8%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 148.000 (3.9%). Rete4: Un Detective in Corsia 55.000 (1.5%). La7: Omnibus (News) 89.000 (2.7%), Omnibus (Dibattito) 112.000 (2.8%), Coffee Break 108.000 (2.9%).

temptation island 4

Daytime Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.197.000 (17%), Camper 1.552.000 (15.2%). Canale5: Forum 1.197.000 (18.5%). Rai2: Un’Estate in Algarve 370.000 (5.3%). Italia1: CSI: NY 259.000 (4.4%), Sport Mediaset 696.000 (6%), Extra 451.000 (3.8%). Rai3: Doc Martin 180.000 (3.7%), Tg3 Ore 12.00 628.000 (9.5%), Quante Storie 475.000 (4.4%), Passato e Presente 464.000 (4%). Rete4: Carabinieri 4 94.000 (2.1%), Il Segreto 193.000 (2.2%), La Signora del West 290.000 (2.5%). La7: L’Aria che Tira Estate 229.000 (4.7%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 315.000 (3.4%).

Daytime Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.899.000 (16.6%), Don Matteo 9 1.098.000 (10.7%) nel primo episodio, 957.000 (11.7%) nel secondo, Sei Sorelle 747.000 (10.1%), Tg1 949.000 (13%), Estate in Diretta 1.435.000 (18.5%), presentazione 1.112.000 (15.1%). Canale5: Beautiful 2.686.000 (23.1%), Terra Amara 2.648.000 (24.4%), La Promessa 2.021.000 (22.5%), Un Altro Domani 1.161.000 (15.5%), Inga Lindstrom – Musica di un Amore Antico 1.027.000 (13.5%). Rai2: Giro di Italia Femminile 462.000 (4.3%), Tour de France 781.000 (10%), Diretta 715.000 (8.9%), Tour de France all’Arrivo 945.000 (12.7%).

sigfrido ranucci report 1

Italia1: I Simpson 384.000 (3.4%) nel primo episodio, 484.000 (4.6%) nel secondo, I Griffin 471.000 (4.9%), American Dad 390.000 (4.4%), Magnum PI 301.000 (3.9%) nel primo episodio, 306.000 (4.2%) nel secondo, Person of Interest 317.000 (4.2%). Rai3: Tgr 2.005.000 (17.8%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 294.000 (3.7%), Geo Magazine 771.000 (9.5%). Rete4: Lo Sportello di Forum 635.000 (6.3%), Tg4 Diario del Giorno 384.000 (5%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 226.000 (2.7%). Tv8 Un’Estate Romantica 238.000 (3.1%).

temptation island 5

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.655.000 (22.6%)

20.00 - 3.607.000 (23.5%)

TG2

13.00 - 1.390.000 (12.3%)

20.30 - 1.181.000 (7.1%)

TG3

14.25 - 1.227.000 (11.6%)

19.00 - 1.320.000 (12.1%)

TG4

11.55 - 326.000 (4.9%)

18.55 - 446.000 (3.9%)

TG5

13.00 - 2.933.000 (25.8%)

20.00 - 3.137.000 (20%)

STUDIO APERTO (Italia1)

temptation island 3

12.25 - 1.231.000 (13.4%)

18.30 - 483.000 (5.8%)

TGLA7

13.30 - 504.000 (4.3%)

20.00 - 974.000 (6.2%)

