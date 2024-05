PIPPITEL! – SU CANALE5 “IL VOLO – TUTTI PER UNO” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.2% E 2.9 MILIONI DI TELEMORENTI, MA VIENE TALLONATO DA “PRETTY WOMAN”: IL FILM CON JULIA ROBERTS E RICHARD GERE FA IL 14.9% E INCOLLA ALLA TV 2.5 MILIONI DI SPETTATORI - SU ITALIA1 SEMPRE BENE “LE IENE” ALL’11.1% - SU RAI3 CHIAMBRETTI CON “DONNE SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI” RACIMOLA IL 3.8% - BERLINGUER AL 4.8%, FLORIS AL 7.8% - VESPA (22.7%), AMADEUS (27.1%), “STRISCIA” (14.7%). DAMILANO (5.9%) BERLINGUER IN ACCESS AL 3.5%, GRUBER (8.6%)

Nella serata di ieri, martedì 28 maggio 2024, su Rai1 il classico Pretty Woman ha conquistato 2.564.000 spettatori pari al 14.9% di share (qui gli ascolti di tutti i passaggi). Su Canale5 Il Volo – Tutti per Uno ha incollato davanti al video 2.933.000 spettatori pari al 20.2% (After Show: 982.000 – 18.4%). Su Rai2 Il Giorno Sbagliato ha convinto 855.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1, dopo una presentazione a 1.046.000 e il 5.1%, Le Iene ha interessato 1.603.000 spettatori pari all’11.1% (Cosa vi siete persi: 629.000 – 13.1%). Su Rai3 Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi, con Piero Chiambretti, ha coinvolto 639.000 spettatori pari ad uno share del 3.8% (presentazione di 21 minuti: 401.000 – 2%).

Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 704.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.296.000 spettatori con uno share del 7.8% (Più: 446.000 – 6.5%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 346.000 spettatori con l’1.8% (episodio in replica in seconda serata a 313.000 e il 2.3%). Sul Nove Chaos ha raccolto 294.000 spettatori con l’1.7%. Sul 20 Rullo di Tamburi registra 277.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai4 The Northman ha appassionato 327.000 spettatori (1.8%).

Su Iris Io Vi Troverò ha totalizzato 544.000 spettatori (2.7%). Su RaiMovie Mission to Mars raduna 239.000 spettatori (1.2%). Su La5 La Voce dell’Amore intrattiene 188.000 spettatori (1%). Su TopCrime FBI: Most Wanted cattura l’attenzione di 268.000 individui (1.4%). Su La7d This is Us segna 30.000 spettatori e lo 0.2%.

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.164.000 spettatori (22.7%) e Affari Tuoi conquista 5.455.000 spettatori pari al 27.1% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.921.000 spettatori pari al 14.7%. Su Rai2 TG2 Post segna 587.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.257.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.096.000 spettatori (5.9%) e Un Posto al Sole appassiona 1.613.000 spettatori (8.1%).

Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 675.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.693.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 Tris per Vincere raduna 382.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto .000 spettatori (%). Su Real Time Casa a Prima Vista coinvolge .000 spettatori (%).

Preserale

Il 5.6% per la seconda di Riserva Indiana.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.687.000 spettatori pari al 23.8% mentre L’Eredità ha coinvolto 3.722.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.915.000 spettatori (18.7%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.994.000 spettatori (22.5%). Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine raccoglie 404.000 spettatori (3.2%). SWAT raccoglie 575.000 spettatori (3.5%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 274.000 spettatori con il 2.3% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 510.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.087.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 1.009.000 spettatori pari al 5.9% e Riserva Indiana raccoglie 1.013.000 spettatori pari al 5.6%. Su Rete4 Terra Amara interessa 543.000 spettatori (3.2%). Su La7 Padre Brown raduna 195.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 270.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 410.000 spettatori (2.8%).

Daytime Mattina

Cresce Re-Start (che batte Tempesta d’Amore e Coffee Break).

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 420.000 spettatori con l’11.9%. Il TG1 delle 8 è seguito da 1.043.000 spettatori con il 20.1% (TG1 Economia: 1.159.000 – 22.9%). Unomattina intrattiene 845.000 spettatori con il 18.9% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 646.000 spettatori con il 15.8% mentre la seconda parte – dalle 10.43 alle 10.50 – segna 537.000 spettatori e il 13.4%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 603.000 spettatori con il 17.4% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.061.000 spettatori con il 20.6%. Mattino Cinque News raccoglie 790.000 spettatori con il 17.7% nella prima parte e 706.000 spettatori con il 17.2% nella seconda parte (I Saluti a 747.000 e il 19.2%). Su Rai2 Dream Hotel raccoglie 107.000 spettatori (2.2%).

Radio2 Social Club è visto da 250.000 spettatori (5.7%) mentre TG2 Italia Europa arriva a 203.000 spettatori (5%). Su Italia1 Una Spada per Lady Oscar ottiene un ascolto di 98.000 spettatori (1.9%) mentre Chicago Fire sigla 117.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 204.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio. Chicago PD segna 226.000 spettatori e il 5.5%. Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 481.000 spettatori pari all’11.8% e TGR Buongiorno Regione convince 569.000 spettatori pari al 10.8%.

Agorà convince 223.000 spettatori con il 4.6% (Extra: 168.000 – 3.9%) mentre Re Start totalizza 227.000 spettatori pari al 5.5%. Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 113.000 spettatori (2.2%) mentre Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore è visto da 79.000 spettatori (1.8%). Tempesta d’Amore segna 204.000 spettatori con il 5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 170.000 spettatori (3.9%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 268.000 spettatori (5.1%), di 222.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 200.000 spettatori (4.9%).

Daytime Mezzogiorno

Boom Chicago PD.

Su Rai1 – dalle 10.50 alle 12.03 – TG1: Anniversario Strage della Loggia raccoglie 461.000 spettatori (9.2%) mentre È Sempre Mezzogiorno Menù arriva a 1.634.000 spettatori (16.1%). Su Canale5 Forum totalizza 1.339.000 spettatori con il 19.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raduna 582.000 spettatori (10.8%) nella prima parte e 996.000 spettatori (10.5%) nella seconda parte. Su Italia1 Chicago PD registra un netto di 408.000 spettatori (7.6%). Cotto e Mangiato Menù segna 522.000 spettatori con il 6.7%. Dopo Studio Aperto, L’Isola dei Famosi raggiunge 786.000 spettatori con il 6.9%. Sport Mediaset coinvolge 797.000 spettatori con il 6.7% (Extra: 460.000 – 3.8%).

Su Rai3, dopo una presentazione (191.000 – 4.6%), Elisir ottiene 288.000 spettatori (5.8%) e il TG3 delle 12 informa 780.000 spettatori (10.3%). Quante Storie conquista 508.000 spettatori (4.4%) mentre Passato e Presente è seguito da 352.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 231.000 spettatori (4.8%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 648.000 spettatori (5.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 268.000 spettatori con il 5.4% nella prima parte e 367.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Tv8 approfitta dei cambiamenti della concorrenza e arriva al 4%. La Panella, dopo la risposta alla Meloni, segna il 4.9%.

Su Rai1 La Volta Buona ha collezionato 1.523.000 spettatori con il 13.4% nella presentazione e 1.386.000 spettatori con il 15.5%. Il Paradiso delle Signore in replica registra 923.000 spettatori (12.9%) e, dopo una breve edizione del TG1 (1.038.000 – 14.5%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.447.000 spettatori con il 19.8% nella presentazione e di 1.884.000 spettatori con il 22.6%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.497.000 spettatori pari al 20.9%.

A seguire Endless Love incolla davanti al video 2.182.000 spettatori con il 19.2%. Io Canto Family Pillole interessa 1.602.000 spettatori con il 15.1%, il daytime de L’Isola dei Famosi segna 1.494.000 spettatori con il 14.3%. La Promessa ha appassionato 1.256.000 spettatori (16%). Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.169.000 spettatori (16%) nella prima parte e a 1.279.000 spettatori (15.9%) nella seconda parte (I Saluti a 1.149.000 e il 12.9%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (870.000 – 7.3%), Ore 14 interessa 908.000 spettatori pari all’8.6%. A seguire Squadra Speciale Cobra 11 colleziona 331.000 spettatori con il 4.3%. Squadra Fluviale Elbe segna 274.000 spettatori e il 3.9% mentre Squadra Speciale Stoccarda segna 198.000 spettatori e il 2.6%.

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 425.000 spettatori (3,6%) nel primo episodio, 513.000 spettatori (4.7%) nel secondo episodio e 517.000 spettatori (5.2%) nel terzo episodio. NCIS New Orleans ha conquistato 269.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 237.000 spettatori (3.4%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 179.000 spettatori (2.3%). L’Isola dei Famosi segna 159.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.082.000 spettatori (17.7%). Rai Parlamento Elezioni coinvolge 307.000 spettatori (3.6%) mentre Aspettando… Geo segna 530.000 spettatori (7.5%) e Geo conquista 759.000 spettatori (9.3%).

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 748.000 spettatori con il 7% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 384.000 spettatori con il 5.2% (segmento finale: 304.000 – 4.4%). Su La7 Tagadà è visto da 463.000 spettatori (4.2%) nella presentazione e da 402.000 spettatori pari al 4.9% (#Focus a 284.000 e il 4.1%) mentre C’era una volta… il Novecento raggiunge 153.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 Un’Escursione d’Amore segna 280.000 spettatori e il 2.6% mentre Al Posto Tuo realizza un a.m. di 295.000 spettatori (4%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta sigla 490.000 spettatori con il 7.1%. Su Canale5 TG5 Notte coinvolge 567.000 spettatori (15%). Su Rai2 Storie di Donne al Bivio è scelto da 236.000 spettatori (1.8%). Su Italia1 I Griffin segna 412.000 spettatori con l’11.1% e 274.000 spettatori con il 9.9%. Su Rai3 TG3 Linea Notte informa 203.000 spettatori (2.8%). Su Rete4 preceduto da una presentazione (137.000 – 2.9%), Dalla Parte degli Animali Kids è la scelta di 82.000 spettatori (2.3%) nella prima parte, e 69.000 spettatori (2.5%), nella parte rilevata fino all’1.59.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.842.000 (23.6%)

Ore 20:00 4.247.000 (24.6%)

TG2

Ore 13:00 1.571.000 (13.5%)

Ore 20:30 915.000 (4.9%)

TG3

Ore 14:25 1.277.000 (11.5%)

Ore 19:00 1.493.000 (12%)

TG5

Ore 13:00 2.422.000 (20.6%)

Ore 20:00 3.417.000 (19.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.214.000 (12.1%)

Ore 18:30 283.000 (3%)

TG4

Ore 11:55 317.000 (4.5%)

Ore 18:55 344.000 (2.8%)

TG LA7

Ore 13:30 544.000 (4.5%)

Ore 20:00 1.293.000 (7.4%)

