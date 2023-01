PIPPITEL! – SU CANALE5 LA PARTITA INTER-PARMA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.3% E SUPERA LA FICTION DI RAI1 “IL NOSTRO GENERALE” (17.5%). NON ENTUSIASMANTE L’ESORDIO DI “BOOMERISSIMA”, LO STROMBAZZATISSIMO PROGRAMMA DI ALESSIA MARCUZZI SU RAI2 CHE FA IL 7.4% E VIENE SUPERATO DA “LE IENE” SU ITALIA1 (8.8%) – SU RAI3 “CARTABIANCA” (4.4%) GIORDANO SU RETE4 (4.7%), FLORIS SU LA7 (6.4%) – AMADEUS CON IL 22% DI SHARE SUPERA “STRISCINA” (18.8%). GRUBER (7%), PALOMBA (4.4%)

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Dopo le perlopiù sonnacchiose festività natalizie, la prima serata televisiva di ieri, martedì 10 gennaio 2023, si preannunciava piuttosto frizzante. Su Rai1 proseguiva l'appuntamento con la fiction Il nostro generale dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa interpretato da Sergio Castellitto, mentre su Canale5 erano di scena gli ottavi di finale di Coppa Italia, con la partita Inter-Parma, e su Italia1 riprendeva il via Le Iene con la coppia Belen-Teo Mammucari. Contemporaneamente, nel Far West dell'approfondimento politico in Tv, tornava a disputarsi il classico "triello" dei talk show, con il ritorno di #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai3, di Fuori dal coro presentato da Mario Giordano su Rete4 e diMartedì con Giovanni Floris su La7.

Ma soprattutto, su Rai2, debuttava il nuovo strombazzatissimo programma di Alessia Marcuzzi, Boomerissima, una sorta di - traducendo molto liberamente le definizioni millennial e boomer che fanno tanto gggiovane, signora mia - "gara di cultura pop" tra celebrità 20-30enni e ultra40enni. Ieri sera a fronteggiarsi erano, in rappresentanza dei primi, Elettra Lamborghini, Valentina Romani, Gianmarco Tamberi e Tommaso Zorzi, e per i secondi Francesco Facchinetti, Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno.

inter parma 6

In un polpettone amalgamato alla meglio con una congerie d'ingredienti già visti e rivisti in altri programmi (un pizzico di Anima mia, una bella fetta di Migliori anni, due etti di Ciao Darwin, un chilo abbondante di Furore... che faccio, signo', lascio?), e in un'atmosfera forzatamente gaia e chiassosa stile festa aziendale sulla nave da crociera (con iceberg incombente nel buio della notte), la pur simpatica e spigliata Alessia Marcuzzi, già volto di punta di Mediaset, ospitava ieri sera anche un cameo di Fiorello (che a sua volta l'aveva già lanciata ieri mattina), Luciana Littizzetto (anche lei, come Alessia e Zorzi, rappresentata dalla ITC 2000 del potentissimo agente Beppe Caschetto) e Max Pezzali.

A giudicare dai suddetti nomi, si può capire quanto la Rai punti sul programma prodotto da Banijay e voluto dal Direttore del Prime Time Stefano Coletta, reduce dal fiasco di Una scatola al giorno di Paolo Conticini, dai risultati non eclatanti dell'Almanacco del giorno dopo di Drusilla Foer (fermo al 3% di share) e dal recente insuccesso di Mi casa es tu casa di Cristiano Malgioglio, tutti programmi che avrebbero dovuto invece risollevare le sorti della sventurata Rai2. Rete che, come se non bastasse, in questa stagione televisiva ha visto anche il ritorno di Ilaria D'Amico, richiamata dall'ex Direttore dell'Approfondimento Mario Orfeo con il programma Che c'è di nuovo, costantemente in bilico sull'orlo della chiusura per bassi ascolti.

Sarà riuscito l'esordio di Boomerissima a infrangere questo nefasto sortilegio di flop per la prima serata della Seconda Rete Rai? Ieri sera Marcuzzi ha totalizzato il 7.4% con una media di 1.310.000 spettatori soccombendo però a Belen e Teo Mammucari che, con Le Iene su Italia1 hanno segnato l'8.8% con 1.278.000 individui all'ascolto. Male Bianca Berlinguer su Rai3 con il 4.4% e 811.000 spettatori e Giordano su Rete4 (4.7% - 711.000), battuti da Floris con i suoi 1.144.000 spettatori e il 6.4% di share. Mentre Inter-Parma con 3.815.000 spettatori supera Il nostro generale, in calo rispetto al debutto, con i suoi 3.411.000 spettatori e il 17.5%.

