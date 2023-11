PIPPITEL! – SU CANALE5 LA PARTITA MILAN-PARIS SAINT GERMAIN SI PAPPA LA PRIMA SERATA CON IL 25%. SU RAI1 LA FICTION “PER ELISA - IL CASO CLAPS” SI FERMA AL 16.4% - SU RAI2 “BOOMERISSIMA” PERDE TERRENO E SCENDE AL 4.7% MENTRE SPROFONDA ALL’1.8% NUNZIA DE GIROLAMO CON “AVANTI POPOLO” SU RAI3 – SU ITALIA1 “LE IENE” ALL'8.4% - “DIMARTEDÌ” SU LA7 AL 6.8%. “È SEMPRE CARTABIANCA” CON BIANCA BERLINGUER SU RETE4 AL 4.5% - GRUBER (7.8%), DAMILANO (6.1%), PORRO (3.7%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 7 novembre 2023 vedono la stravittoria della partita di Champions League Milan-Paris Saint Germain, che su Canale5 ha totalizzato il 25.0% pari a una media di 5.253.000 spettatori. Su Rai1, la fiction Per Elisa - Il caso Claps ha invece segnato il 16.4% con 2.970.000 affezionati.

Su Rai2, la seconda puntata di Boomerissima con Alessia Marcuzzi è invece calata ulteriormente rispetto al non entusiasmante esordio di sette giorni fa, siglando un deludente 4.7% con 802.000 fan. C'è da spezzare tuttavia una lancia a favore della Rai meloniana: il costosissimo Boomerissima e i suoi risultati non sono imputabili a questa gestione, bensì a quella precedente di Stefano Coletta ai tempi in cui era direttore dell'Approfondimento Prime Time.

Poi, ieri sera, si è combattuta la suggestiva "guerra" dell'approfondimento, dalla quale è uscito nuovamente con le ossa rotte Avanti Popolo condotto da Nunzia De Girolamo su Rai3. Il discusso talk da 200mila euro a puntata ha totalizzato un catastrofico 1.8% di share con soli 312.000 spettatori.

Quadruplicato dalle Iene Show con Veronica Gentili e Max Angioni (e ospite il defenestrato dalla Rai Roberto Saviano), che ha siglato l'8.4% con 1.230.000 spettatori, ma anche da diMartedì con Giovanni Floris su La7 che ha segnato il 6.8% con 1.213.000. Doppiato da È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer su Rete4 e i suoi 676.000 individui pari al 4.5% e battuto finanche da Pechino Express che su Tv8 ha segnato il 3.2% con 387.000 appassionati.

Da notare, in sovrapposizione, nel periodo compreso tra le 21.31 e le 23.59, diMartedì si è piazzato al 6.81% con 1.219.148 spettatori, È sempre Cartabianca a 808.279 pari al 4.51% e Avanti Popolo a 320.049 con l'1.79%.

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Milan-Paris Saint Germain (Canale5) -

Per Elisa - Il caso Claps (Rai1) -

Le Iene Show (Italia1) - 1.230.000

diMartedì (La7) - 1.213.000

Boomerissima (Rai2) - 802.000

È sempre Cartabianca (Rete4) - 676.000

Pechino Express (Tv8) - 387.000

Avanti Popolo (Rai3) - 312.000

The Peacemaker (Nove) - 287.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 hanno conteggiato il 21.3%, mentre a seguire Amadeus con Affari Tuoi ha conquistato il 20.7%. Striscia La Notizia, in versione ridotta per via della partita di Champions, ha invece segnato il 17.5%.

Per l'approfondimento, Otto e mezzo con Lilli Gruber su La7 svetta al 7.8%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 raccoglie il 6.1%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 3.7% complessivamente nelle sue due parti, Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 2.4%.

Nel preserale, Pino Insegno con Il Mercante in Fiera su Rai2 racimola un preoccupante 1.6% e un non molto più confortante 1.9%, e al pomeriggio Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque su Canale5 raccoglie il 13.7%, il 12.5% e un magro 11.6%, sempre ampiamente battuta da Alberto Matano che, con La Vita in Diretta su Rai1, totalizza il 19.1% e il 19.4%. Ma superata nell'ultima parte anche da Geo, con Sveva Sagramola su Rai3, che conquista il 13.8%.

In seconda serata su Rai1 Bruno Vespa con Porta a Porta segna il 7.3%, su Rai2 Stefano De Martino con il suo Bar Stella totalizza il 6.6%, mentre a tarda notte, sempre sulla seconda rete, Monica Setta con Generazione Zeta conquista il 3.9%.

Al mattino, Fiorello con Viva Rai2! porta a casa il 19.8% di share superando ancora una volta il milione di spettatori.

