PIPPITEL! – SU CANALE5 LA PARTITA MILAN-ATALANTA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.4% DI SHARE E 4.4 MILIONI DI SPETTATORI – SENZA “CHI L’HA VISTO?”, RAI3 CON IL DOCUMENTARIO SULLE FRECCE TRICOLORI CALA AL 4.3% - REGGE SU RAI1 IL FILM “GIFTED - IL DONO DEL TALENTO” (17%) – SU RETE4 “FUORI DAL CORO” AL 7.6%, SU LA7 CAZZULLO AL 4.8% - “MAMMA, HO PERSO L'AEREO!” AL 7.6% - AMADEUS (25.2%), “STRISCIA” (16.8%) - GRUBER (6.9%), BERLINGUER (3.4%), DAMILANO (7.1%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 10 gennaio 2024 vedono, in prima serata, prevalere Canale5 con i quarti di finale di Coppa Italia. La partita Milan-Atalanta (con la vittoria della seconda per 2 a 1) ha attirato 4.433.000 tifosi pari al 21.4%. Non male, tutto sommato, lo sconosciuto film di Rai1 Gifted - Il dono del talento che è riuscito a raccogliere il 17.0% con 3.233.000 spettatori, mentre la nuova serie The Swarm - Il quinto giorno su Rai2 ne ha racimolati 740.000 con il 3.8%.

Su Rai3 il documentario sulle Frecce Tricolori, trasmesso al posto di Chi l'ha visto?, totalizza il 4.3% con 873.000 appassionati. Senza la temibile concorrenza di Federica Sciarelli, Mario Giordano su Rete4 conquista con il suo Fuori dal coro il 7.6% pari a una media di 1.120.000 individui all'ascolto.

Aldo Cazzullo su La7 con il suo Una Giornata Particolare, dedicato ieri sera all'assassinio di Giulio Cesare, sigla il 4.8% con 957.000 teste. Nella guerra dei film, subito dopo quello di Rai1, svetta l'immarcescibile Mamma, ho perso l'aereo! che su Italia1 dopo decenni raduna ancora 1.512.000 persone con il 7.6%. Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

In access prime time, Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti totalizza su Rai1 il 22.4%, mentre a seguire Amadeus con Affari tuoi segna il 25.2%, superando ancora una volta i cinque milioni e mezzo di spettatori. Striscia la Notizia su Canale5, in versione ridotta per il calcio, si assesta al 16.8%.

Quanto ai talk di approfondimento (penalizzati dalla partita su Canale5), Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 conquista il 6.9%, doppiando ancora una volta Bianca Berlinguer con il nuovo Prima di domani che su Rete4 sigla solo il 3.4%. Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 conquista il 7.1% e Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 racimola il 2.7%.

In seconda serata, su Rai1 Bruno Vespa con Porta a Porta ottiene il 9.7%, su Rai2, Monica Setta con Storie di donne al bivio il 5.1% e Monica Giandotti con Tg3 - Linea Notte raccoglie il 3.7%.

Al pomeriggio, i pedinamenti del cane di Chiara Ferragni (ma Pier Silvio Berlusconi non voleva eliminare le derive trash?) non giovano a Myrta Merlino che, con Pomeriggio Cinque su Canale5, si ferma al 14.5%, al 13.1% e all'11.2% battuta ancora una volta nell'ultima parte da Geo di Sveva Sagramola su Rai3 (12.9%) e come sempre dalla Vita in Diretta condotto da Alberto Matano su Rai1 (17.6% e 18.4%). Al mattino, su Rai3, cresce invece Agorà con Roberto Inciocchi, conquistando il 6.4% nella sua seconda parte.

Prima Serata

Rai1: Gifted – Il dono del talento 3.233.000 (17%). Canale5: Coppa Italia - Quarti di Finale - Milan-Atalanta 4.433.000 (21.4%). Rai2: The Swarm – Il quinto giorno 740.000 (3.8%). Italia1: Mamma, ho perso l’aereo 1.512.000 (7.6%). Rai3: Le Frecce Tricolori 873.000 (4.3%). Rete4: Fuori dal Coro 1.120.000 (7.6%). La7: Una Giornata Particolare 957.000 (4.8%). Tv8: Autumn in New York 371.000 (2%). Nove: The Legend of Zorro 356.000 (2%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.840.000 (22.4%), Affari Tuoi 5.578.000 (25.2%). Canale5: Striscina la Notizina 3.625.000 (16.8%). Rai2: Tg2 Post 596.000 (2.7%). Italia1: Coppa Italia Live 1.403.000 (6.5%), Freedom Pills 741.000 (3.3%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.546.000 (7.1%), Un Posto al Sole 1.906.000 (8.6%). Rete4: Prima di Domani 749.000 (3.4%). La7: Otto e Mezzo 1.526.000 (6.9%). Tv8: 100% Italia 452.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 708.000 (3.2%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.327.000 (20.2%), L’Eredità 4.383.000 (22.9%). Canale5: Avanti il Primo! 2.420.000 (15.6%), Avanti un Altro! 3.299.000 (17.8%). Rai2: Tg Sport Sera 335.000 (2.2%), Castle 540.000 (3%) nel primo episodio, 698.000 (3.3%) nel secondo. Italia1: Coppa Italia: Lazio-Roma 2.757.000 (16.5%). Rai3: Tgr 2.540.000 (12.8%), Blob 1.309.000 (6.1%), Via dei Matti n°0 1.197.000 (5.5%). Rete4: Tempesta d’Amore 629.000 (3%). La7: Padre Brown 151.000 (0.8%). Tv8: Celebrity Chef 337.000 (1.7%). Nove: Cash or Trash – Xmas Special 414.000 (2.1%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 713.000 (9.7%), Tg1 801.000 (8.8%), Sottovoce 213.000 (7.5%). Canale5: Coppa Italia Live 1.966.000 (14.5%), Tg5 Notte 584.000 (7.3%). Rai2: Storie di Donne al Bivio 566.000 (5.1%). Italia1: Insieme per forza 663.000 (9%). Rai3: Il Cacciatore di Sogni 416.000 (3%), Tg3 Linea Notte 267.000 (3.7%). Rete4: Una vita rubata 200.000 (5.8%). La7: Conflitto di classe 189.000 (2.4%), TgLa7: Notte 87.000 (2.5%). Tv8: La rivincita delle bionde 192.000 (2.8%). Nove: Stargate – La porta delle stelle 94.000 (1.9%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 433.000 (11.5%), Tg1 Ore 7.00 420.000 (13.1%), Tg1 Ore 8.00 950.000 (19.6%), Uno Mattina 905.000 (18.7%), Storie Italiane (Prima parte) 912.000 (20.5%). Canale5: Prima Pagina Tg5 593.000 (19.1%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.137.000 (23.2%), Mattino Cinque News 960.000 (19.9%) nella prima parte, 823.000 (18.6%) nella seconda. Rai2: Un principe su misura 79.000 (1.7%), Tg2 Ore 8.30 141.000 (2.7%), Radio2 Social Club 233.000 (4.9%). Italia1: Fiocchi di cotone per Jeanie 148.000 (3%), Anna dai Capelli Rossi 131.000 (2.7%), Chicago Med 135.000 (2.8%), Chicago Fire 203.000 (3.8%).

Rai3: Buongiorno Italia 386.000 (10.7%), Tgr Buongiorno Regione 589.000 (12.2%), Agorà (presentazione) 215.000 (4.4%), Agorà 309.000 (6.4%), Re Start 207.000 (4.7%). Rete4: Super Car 85.000 (1.8%), A-Team 88.000 (2%). La7: Omnibus (News) 113.000 (3%), TgLa7: 176.000 (3.6%), Omnibus (Dibattito) 181.000 (3.7%), Coffee Break 186.000 (4.1%). Tv8: Un imprevisto per Natale 47.000 (1%) Natale e altri desideri 105.000 (2.3%). Nove: Alta Infedeltà 102.000 (2.2%) nel primo episodio, 84.000 (1.9%) nel secondo.

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.003.000 (18.5%), È Sempre Mezzogiorno! 1.722.000 (17.2%). Canale5: Grande Fratello 944.000 (19%), Forum 1.469.000 (19.6%). Rai2: Tg Sport Giorno 246.000 (4.9%), I Fatti Vostri 473.000 (7.8%) nella prima parte, 881.000 (9.3%) nella seconda. Italia1: Grande Fratello 557.000 (4.7%), Sport Mediaset 709.000 (5.3%) Sport Mediaset Extra 478.000 (3.5%). Rai3: Elisir (presentazione) 209.000 (4.4%), Elisir 315.000 (5.6%), Tg3 Ore 12.00 803.000 (10%), Quante Storie 749.000 (6.4%), Passato e Presente 573.000 (4.3%). Rete4: Carabinieri 68.000 (1.3%), Il Segreto 143.000 (1.4%), La Signora in Giallo 658.000 (5%). La7: L’Aria che Tira 231.000 (4.1%), L'Aria che Tira (Oggi) 408.000 (3.9%). Tv8: 4 Ristoranti 122.000 (1.9%), 4 Hotel 178.000 (1.6%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.559.000 (19.3%), La Volta Buona (presentazione) 1.565.000 (12.2%), La Volta Buona 1.612.000 (14.6%), Il Paradiso delle Signore 1.698.000 (17.4%), Tg1 1.333.000 (13.6%), La Vita in Diretta (presentazione) 1.797.000 (17.6%), La Vita in Diretta 2.368.000 (18.4%). Canale5: Grande Fratello 2.644.000 (19.4%), Beautiful 2.785.000 (20.6%), Terra Amara 2.992.000 (23.2%), Uomini e Donne 2.970.000 (26.2%), Uomini e Donne - Finale 2.335.000 (24%), Amici 2.014.000 (20.6%), La Promessa 1.868.000 (19.1%), Pomeriggio Cinque 1.518.000 (14.7%) nella prima parte, 1.669.000 (13.1%) nella seconda, Pomeriggio Cinque - I Saluti 1.654.000 (11.2%).

Rai2: Ore 14 801.000 (6.5%), BellaMa’ 568.000 (5.7%), Radio2 Happy Family 278.000 (2.6%), Tg2 257.000 (1.8%). Italia1: I Simpson 495.000 (3.8%) nel primo episodio, 555.000 (4.4%) nel secondo, 476.000 (4%) nel terzo, NCIS: Los Angeles 329.000 (3.2%) nel primo episodio, 358.000 (3.7%) nel secondo, Freedom Pills 328.000 (3.3%). Rai3: Tgr 2.185.000 (16.6%), Rai Parlamento Question Time 447.000 (4.2%), Aspettando… Geo 926.000 (9.4%), Geo 1.672.000 (12.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum 716.000 (5.8%), Tg4 - Diario del Giorno 398.000 (4%), Come le foglie al vento 367.000 (3.1%). La7: Tagadà (presentazione) 342.000 (2.7%), Tagadà 347.000 (3.3%), Tagadà #Focus 285.000 (2.9%), C’era una volta… il Novecento 156.000 (1.3%). Tv8: La ricetta segreta del Natale 312.000 (2.5%), Il negozio del Natale 457.000 (4.6%), La fabbrica dei biscotti 415.000 (3.2%). Nove: Little Big Italy 217.000 (1.6%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.268.000 (24%)

20.00 - 4.871.000 (22.8%)

TG2

13.00 - 1.537.000 (12.3%)

20.30 - 1.168.000 (5.4%)

TG3

14.25 - 1.493.000 (11.7%)

19.00 - 2.121.000 (11.9%)

TG4

11.55 - 305.000 (4%)

18.55 - 525.000 (2.9%)

TG5

13.00 - 2.992.000 (23.2%)

20.00 - 4.145.000 (19.2%)

STUDIO APERTO (Italia1.)

12.25 - 1.032.000 (10.4%)

17.30 - 402.000 (3.6%)

TGLA7

13.30 - 635.000 (4.7%)

20.00 - 1.276.000 (5.9%)

