PIPPITEL! – SU CANALE5 GLI SVIPPATI DEL “GRANDE FRATELLO VIP” CONQUISTANO LA PRIMA SERATA CON IL 22.8% DI SHARE E 2.8 MILIONI DI SPETTATORI – VOLANO GLI ASCOLTI DI “REPORT” CHE TORNA SUL CASO TIM: IL PROGRAMMA SU RAI3 FA IL 9% E DOPPIA “QUARTA REPUBBLICA” CHE INCHIODA AL 5.8% - “STRISCIA”, CON IL RITORNO IACCHETTI E GREGGIO, AL 20.8% E SUPERA AMADEUS (18.6%). PALOMBA (4.8%), GRUBER (8.4%) – RITORNO FLOP SU RAI2 PER DRUSILLA FOER CHE NON VA OLTRE IL 3.7%...

1. REPORT DOPPIA PORRO. IL RITORNO DI DRUSILLA FA FLOP

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

grande fratello vip 5

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 12 dicembre 2022, in prima serata, vedono Report su Rai3 tornare - fra gli altri argomenti - sul caso Tim, che il programma d'inchiesta paventa possa trasformarsi nella "nuova Alitalia".

Sigfrido Ranucci ha rimandato in onda stralci dell'intervista di Giorgio Mottola ad Andrea Pezzi, ex veejay di Mtv divenuto consigliere privilegiato di Vincent Bolloré (che controlla il gruppo mediatico francese Vivendi e che dal 2016 è azionista di maggioranza di Telecom) e del suo braccio destro Arnaud De Puyfontaine. Quindi fra i vari consulenti esterni di Tim, Mottola ha ricordato la figura di Salvatore Passaro, già pupillo di Giovanni Spadolini e legato in passato ai "Guerrieri della Luce", gruppo esoterico - da molti definito "setta" - fondato dalla sua ex compagna Giulia Berghella, alias "Maga Clelia".

report 1

Un gruppo del quale faceva parte anche la showgirl Michelle Hunziker, che in seguito aveva denunciato di esserne "prigioniera" (come rilanciato anche da Dagospia). Chiamato in causa nel servizio, Pier Silvio Berlusconi ha invece fatto sapere a Report di aver incrociato qualche volta la Berghella ma di non aver mai partecipato alle "sedute spiritiche" alle quali, secondo una testimone, assisteva "metà televisione italiana".

almanacco drusilla foer 3

Accanto all'inquietante vicenda relativa a Tim, Report ha anche posto sotto i riflettori le due anime della Lega di Matteo Salvini. Nonché la paradossale storia dei rifiuti che, dalla Campania, sono finiti in Tunisia per poi tornare indietro. Ovviamente a spese nostre. Quanto agli ascolti, il programma di Sigfrido Ranucci ha totalizzato ieri sera il 9% di share con 1.665.000 spettatori (presentazione 6.6% - 1.432.000) doppiando il competitor Quarta Repubblica di Nicola Porro che su Rete4, con ospite principale il Presidente del senato Ignazio La Russa, ha segnato invece il 5.8% con 855.000 individui all'ascolto.

ignazio la russa a quarta repubblica

In fascia preserale su Rai2, è intanto tornata Drusilla Foer con il suo Almanacco del giorno dopo. A fronte di una prima stagione non certo esaltante dal punto di vista Auditel malgrado il martellante battage promozionale, il programma fortemente voluto dal Direttore dell'Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta, è stato rinnovato. Purtroppo, però, il riscontro di pubblico ieri sera è stato di fatto deludente: solo il 3.7% di share con 765.000 spettatori. Nel 2022, Drusilla Foer sarà anche stato il personaggio più cercato su Google dopo Putin, ma almeno per l'Auditel al momento resta ancora un personaggio di nicchia.

2. ASCOLTI TV - GF VIP VINCE CON IL 22.8% (2,85 MLN), IL CAMPIONE 13.2% (2,36 MLN). RAI2 CON UNA SERIE TV AL 6.5%. DRUSILLA DEVE ACCONTENTARSI DEL 3.7%

Estratto dell'articolo di Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

grande fratello vip 6

Nella serata di ieri, lunedì 12 dicembre 2022, su Rai1 il film Il Campione ha appassionato 2.365.000 spettatori pari al 13.2%. Su Canale 5 – dalle 21.52 all’1.24 – Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video 2.854.000 spettatori pari al 22.8% di share (GF Vip Night: 1.261.000 – 32.8%). Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.240.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Renegades: Commando d’assalto ha intrattenuto 1.191.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.665.000 spettatori pari ad uno share del 9% (presentazione di 22 minuti: 1.432.000 – 6.6%).

almanacco drusilla foer 2

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 855.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 439.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 la quinta stagione di Gomorra – La Serie segna 539.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Gli Stivali di Babbo Natale ha raccolto 508.000 spettatori con il 2.7%. Sul 20 La Mummia – Il Ritorno registra 318.000 spettatori con l’1.8%. Su Iris Il Colore Viola ha ottenuto 303.000 spettatori con l’1.8%. Su La5 Hearts of Christmas segna 437.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti TV Access Prime Time

Ritorno fortunato per Iacchetti e Greggio a Striscia.

grande fratello vip 4

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 4.089.000 spettatori con il 18.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.564.000 spettatori con uno share del 20.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.006.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.236.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.464.000 spettatori (6.8%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.654.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.024.000 individui all’ascolto (4.8%), nella prima parte, e 971.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.866.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 100% Italia ha divertito 568.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 479.000 spettatori con il 2.2%. Su La5 Uomini e Donne raccoglie 504.000 spettatori e il 2.4% (Finale: 686.000 – 3.1%).

grande fratello vip 3 grande fratello vip 1 report 3 quarta repubblica 1 report 2 almanacco drusilla foer 1 quarta repubblica 2 grande fratello vip 2