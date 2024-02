PIPPITEL! – DAGO ECCITA LA CURVA DEL POMERIGGIO DI RAI1 E LA “VITA IN DIRETTA” SCHIZZA AL 21.1%. SU CANALE5 LA MERLINO TRACOLLA AL 13.2% - “DOC – NELLE TUE MANI 3” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 25.8% CON 4.8 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 “TERRA AMARA” NON VA OLTRE IL 15.4% CON 2.9 MILIONI DI TELEMORENTI - SU ITALIA1 “LE IENE – INSIDE” AL 7.1% - SU RAI3 “SPLENDIDA CORNICE” NON VA OLTRE IL 4% - SU RETE4 "DRITTO E ROVESCIO" (4.8%) - SU LA7 FORMIGLI (4.4%) - VESPA (21.4%), AMADEUS (25.3%). “STRISCIA” (13.8%) - DAMILANO (7%), BERLINGUER (2.9%), GRUBER (6.7%) - VIDEO

DAGO ALLA VITA IN DIRETTA

Edoardo Pasquini per www.davidemaggio.it

dago a la vita in diretta

Nella serata di ieri, giovedì 15 febbraio 2024, su Rai1 la quinta puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3 ha conquistato 4.877.000 spettatori pari al 25.8% di share (primo episodio a 5.143.000 e il 24.5%, secondo episodio a 4.623.000 e il 27.4%). Su Canale5 Terra Amara ha incollato davanti al video 2.917.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 Creed – Nato per combattere è la scelta di 447.000 spettatori pari al 2.4%. Su Italia1 – dalle 21:35 alle 00:54 - Le Iene presentano: Inside ha incollato davanti al video 1.069.000 spettatori con uno share del 7.1% (anteprima di 19 minuti a 830.000 e il 3.8%).

Su Rai3 Splendida Cornice segna 744.000 spettatori pari al 4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 723.000 spettatori (4.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 656.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 la gara d’andata degli spareggi di Europa League: Milan-Rennes ottiene 1.423.000 spettatori con il 6.7% (primo tempo a 1.479.000 e il 6.7%, secondo tempo a 1.371.000 e il 6.7%). Sul Nove la nuova stagione di Only Fun – Comico Show raduna 561.000 spettatori con il 2.8%. Sul 20 Red Sparrow arriva a 358.000 spettatori (1.9%). Su Iris Trappola di cristallo raccoglie 483.000 spettatori (2.6%).

doc nelle tue mani 5

Su RaiPremium la replica di Tali e Quali intrattiene 164.000 spettatori (0.9%). Su La5 la replica del Grande Fratello sigla 179.000 spettatori (1.3%). Su Sky Uno MasterChef ha ottenuto 680.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 573.000 spettatori con il 3.4% nel secondo episodio (.000 spettatori cumulati con replica, +1 e on demand).

Access Prime Time

Affari Tuoi sopra i 5,5 milioni.

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.459.000 spettatori (21.4%) e Affari Tuoi conquista 5.571.000 spettatori pari al 25.3% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.038.000 spettatori pari al 13.8%. Su Rai2 TG2 Post segna 628.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.396.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.489.000 spettatori (7%) e Un Posto al Sole appassiona 1.786.000 spettatori (8.1%).

roberto dagostino alberto matano la vita in diretta 3

Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 621.000 spettatori con il 2.9% (breve presentazione a 230.000 e l’1.1%). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.474.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 Europa e Conference League Live si porta a 423.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in prima tv ha raccolto 571.000 spettatori (2.6%). Su Rai4 Don Matteo 11 raggiunge 360.000 individui (1.7%). Su La5 Uomini e Donne in replica raduna 390.000 spettatori (1.9%). Su Real Time Casa a Prima Vista in prima tv segna 672.000 spettatori (3.1%).

Preserale

terra amara 6

Hudson & Rex sfiora il 3%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.557.000 spettatori pari al 24.2% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.789.000 spettatori pari al 26.8%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 1.957.000 spettatori (14.4%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.298.000 spettatori (19.6%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (446.000 – 3.1%), Castle raccoglie 472.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 768.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 441.000 spettatori con il 2.8% e C.S.I. Miami raccoglie 616.000 spettatori con il 3.3%.

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.509.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 1.187.000 spettatori pari al 6% e Caro Marziano raccoglie 1.249.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 467.000 spettatori (2.4%). Su La7 Padre Brown raduna 186.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 301.000 spettatori (1.6%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 518.000 spettatori (2.8%). Su Rai4 l’ultimo episodio di Hudson & Rex raggiunge 390.000 spettatori (2.9%). Su Real Time l’episodio in replica di Casa a Prima Vista fa sintonizzare 309.000 spettatori (1.6%).

roberto dagostino la vita in diretta 2

Daytime Mattina

Viva Rai2 al 21.8%.

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 358.000 spettatori con l’8.9% (all’interno il TG1 delle 7 a 359.000 e il 10.9%) e il TG1 delle 8 è seguito da 833.000 spettatori con il 15.7%. A seguire Unomattina intrattiene 863.000 spettatori con il 18.3% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 908.000 spettatori con il 21.3%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 454.000 spettatori con il 13.9% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.153.000 spettatori con il 21.8%. Mattino Cinque News raccoglie 887.000 spettatori con il 18.9% nella prima parte e 799.000 spettatori con il 18.3% nella seconda parte (I Saluti a 682.000 e il 16.6%).

doc nelle tue mani 4

Su Rai2, dopo un’anteprima dal nome Mattin Show! (365.000 – 11.2%), Viva Rai2! dà il buongiorno a 1.111.000 spettatori (21.8%) e …E viva il Videobox si porta a 368.000 spettatori (6.9%). Il TG2 delle 8:30 raggiunge 287.000 spettatori (5.6%) e Radio2 Social Club è visto da 283.000 spettatori (6.1%) mentre TG2 Italia Europa arriva a 228.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 Pollyanna registra 185.000 spettatori (3.5%) e Georgie ottiene un ascolto di 132.000 spettatori (2.5%) mentre il doppio episodio di Chicago Fire sigla 151.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 416.000 spettatori pari al 10.8% e TGR Buongiorno Regione convince 493.000 spettatori pari al 9.3%. Agorà convince 267.000 spettatori pari al 5% nella presentazione e 237.000 spettatori pari al 5% mentre Re Start totalizza 173.000 spettatori pari al 3.9%.

roberto dagostino alberto matano la vita in diretta 1

Su Rete4 Monk ha raccolto 52.000 spettatori (1.1%) mentre A-Team è visto da 51.000 spettatori (1.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 83.000 spettatori (2%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 151.000 spettatori (2.8%), di 162.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 162.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 70 anni all’improvviso raccoglie 53.000 spettatori (1%) mentre Questione di chimica segna 78.000 spettatori (share dell’1.8%). Sul Nove Alta Infedeltà si porta a 111.000 spettatori (2.4%) nell’episodio delle 9:03.

le iene presentano: inside 1

Daytime Mezzogiorno

Forum tocca il 20%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 1.020.000 spettatori (19.6%) mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.811.000 spettatori (18%). Su Canale5, dopo la striscia del Grande Fratello (670.000 – 15.8%), Forum totalizza 1.470.000 spettatori con il 20%. Su Rai2, dopo TG Sport Giorno (283.000 – 6.2%), I Fatti Vostri raduna 507.000 spettatori (8.8%) nella prima parte e 940.000 spettatori (9.9%) nella seconda parte. Su Italia1 il doppio episodio di Chicago P.D. registra un netto di 250.000 spettatori (4.6%). Dopo Studio Aperto, il daytime del Grande Fratello arriva a 541.000 spettatori (4.7%) e Sport Mediaset coinvolge 591.000 spettatori con il 4.6%.

roberto dagostino alberto matano la vita in diretta

Su Rai3, dopo una presentazione (158.000 – 3.8%), Elisir ottiene 297.000 spettatori (5.5%) e il TG3 delle 12 informa 746.000 spettatori (9.1%). Quante Storie conquista 600.000 spettatori (5.2%) mentre Passato e Presente è seguito da 483.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Carabinieri totalizza 114.000 spettatori (2.4%). Dopo il TG, Il Segreto raduna 133.000 spettatori (1.3%) e La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 665.000 spettatori (5.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 184.000 spettatori con il 3.4% nella prima parte e 378.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 146.000 spettatori (2.1%) mentre 4 Hotel raggiunge 190.000 spettatori (1.6%).

doc nelle tue mani 3

Daytime Pomeriggio

Ore 14 all’8.3%.

Su Rai1, dopo il TG1 Economia (2.256.000 – 18%), La Volta Buona ha collezionato 1.534.000 spettatori con il 12.9% nella presentazione e 1.410.000 spettatori con il 14.7%. Il Paradiso delle Signore registra 1.672.000 spettatori (19.6%) e, dopo una breve edizione del TG1 (1.363.000 – 16.1%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.782.000 spettatori con il 20.1% nella presentazione e di 2.291.000 spettatori con il 21.1%. Su Canale5, dopo la pillola del GF (2.414.000 – 18.6%), Beautiful conquista 2.776.000 spettatori pari al 21.9% e Terra Amara incolla davanti al video 2.821.000 spettatori con il 23.6% mentre Uomini e Donne interessa 2.614.000 spettatori con il 26.5% (Finale: 1.893.000 – 22%).

roberto dagostino la vita in diretta 1

Il quotidiano di Amici fa sintonizzare 1.701.000 individui (20%) e La Promessa segna 1.583.000 spettatori (18.5%) mentre Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.310.000 spettatori (14.9%) nella prima parte e a 1.384.000 spettatori (13.2%) nella seconda parte (I Saluti a 1.416.000 e l’11.5%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (871.000 – 6.9%), Ore 14 interessa 927.000 spettatori pari all’8.3% mentre BellaMa’ Short segna 539.000 spettatori pari al 6.2%. Il TG2 delle 16:40 colleziona 392.000 spettatori (4.5%) mentre le finali e semifinali di Nuoto: World Aquatics radunano 455.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 473.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio, 497.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio e 400.000 spettatori (3.9%) nel terzo episodio. NCIS: Los Angeles ha conquistato 323.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 343.000 spettatori (4%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 377.000 spettatori (3.8%).

terra amara 5

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.912.000 spettatori (15.4%) e Rai Parlamento Question Time coinvolge 387.000 spettatori (4.1%). Aspettando… Geo segna 695.000 spettatori (8.1%) e Geo conquista 1.481.000 spettatori (13.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 592.000 spettatori con il 5.2% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 340.000 spettatori con il 3.9%. A seguire Oceano rosso viene scelto da 334.000 spettatori (3.3%).

roberto dagostino la vita in diretta 3

Su La7 Tagadà è visto da 302.000 spettatori pari al 2.6% nella presentazione e da 330.000 spettatori pari al 3.6% (#Focus a 248.000 e il 2.9%) mentre C’era una volta… il Novecento raggiunge 124.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 La sorella sconosciuta realizza un a.m. di 154.000 spettatori (1.4%). Il mio San Valentino registra 240.000 spettatori con il 2.8% mentre Consigli di San Valentino raduna 280.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Little Big Italy conquista 232.000 spettatori (1.9%). Su Rai4 Hudson & Rex appassiona 282.000 spettatori (2.7%) nell’episodio delle 17:38.

doc nelle tue mani 2

Seconda Serata

Parte bene Gioco Sporco.

Su Rai1 Porta a Porta sigla 813.000 spettatori con il 12.5% (all’interno TG1 a 1.161.000 e il 12.9%) mentre Viva Rai2!… e un po’ anche Rai1 diverte 290.000 spettatori (9.4%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 Station 19 raccoglie 815.000 spettatori (9.1%) mentre TG5 Notte coinvolge 330.000 spettatori (6.3%). Su Rai2 Appresso alla Musica raccoglie 245.000 spettatori (3%) mentre Storie di Donne al Bivio è scelto da 171.000 spettatori (4.1%).

roberto dagostino la vita in diretta 2

Su Italia1 la prima puntata di Gioco Sporco – I misteri dello sport segna 367.000 spettatori con il 10%. Su Rai3 TG3 Linea Notte raduna 251.000 spettatori (3.8%) mentre Newton incolla davanti al video 72.000 spettatori (2.2%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Rete4 Che fine ha fatto Totò baby? è la scelta di 135.000 spettatori (3.8%) nella prima parte. Su La7 TG La7 Notte è visto da 109.000 spettatori (2.7%). Su Tv8 Postpartita Europa e Conference League interessa 497.000 spettatori (3.4%) e Terzo Tempo Europa si porta a 232.000 spettatori (3.1%). Sul Nove la replica di Che Tempo Che Fa – Il Tavolo arriva a 175.000 individui (2.6%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.970.000 (23.2%)

Ore 20:00 4.537.000 (22.7%)

roberto dagostino alberto matano la vita in diretta

TG2

Ore 13:00 1.514.000 (12.6%)

Ore 20:30 963.000 (4.5%)

TG3

Ore 14:25 1.298.000 (11%)

Ore 19:00 2.051.000 (12.7%)

TG5

Ore 13:00 2.560.000 (21%)

Ore 20:00 3.733.000 (18.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.120.000 (11.1%)

Ore 18:30 612.000 (4.7%)

TG4

Ore 11:55 227.000 (2.9%)

Ore 18:55 411.000 (2.5%)

roberto dagostino alberto matano la vita in diretta 3

TG LA7

Ore 13:30 574.000 (4.5%)

Ore 20:00 1.279.000 (6.3%)

