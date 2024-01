PIPPITEL! – ESORDIO BOOM NELLA SECONDA SERATA DI RAI2 PER “APPRESSO ALLA MUSICA: PREMIATA BOTTEGA DI ANTIQUARIATO MUSICALE” DI RENZO ARBORE: IL RITORNO IN TV DEL MAESTRO CON GEGÈ TELESFORO VOLA AL 7.8% - SU CANALE5 LA PARTITA JUVENTUS-SALERNITANA SI PAPPA LA PRIMA SERATA CON IL 21% DI SHARE E 4.2 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 “LA BEFANA VIEN DI NOTTE” SI FERMA AL 13.7% - SU RAI2 BENE “THE FLOOR - NE RIMARRÀ SOLO UNO” AL 6.1% - DAMILANO (6.8%), APRILE E TELESE (7.4%), SCAMPINI (3.5%) - FORUM IN REPLICA BATTE LA CONFERENZA STAMPA DELLA MELONI

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 4 gennaio 2024 vedono, in prime time, Paola Cortellesi con il film La befana vien di notte totalizzare su Rai1 il 13.7% pari a 2.576.000 spettatori. Vince la serata Canale5: gli ottavi di finale di Coppa Italia, che hanno visto la Juventus battere la Salernitana per sei reti a una, hanno infatti appassionato 4.283.000 tifosi pari al 21.0%.

Su Rai2 la seconda puntata di The Floor - Ne rimarrà solo uno con Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal ha divertito 1.064.000 persone pari al 6.1%, mentre su Rai3 il film in prima visione Tv La fiera delle illusioni con Bradley Cooper e Cate Blanchett ha radunato 726.000 teste con il 4.1%.

Su Rete4 Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio vola dal canto suo al 7.4% con 1.080.000 individui all'ascolto. Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

Juventus-Salernitana (Canale5) - 4.283.000

La befana vien di notte (Rai1) - 2.576.000

Billy Eliot (Italia1) - 1.125.000

Dritto e Rovescio (Rete4) - 1.080.000

The Floor - Ne rimarrà solo uno (Rai2) - 1.064.000

Comedy Club - Ma che ti ridi? (Nove) - 754.000

La fiera delle illusioni (Rai3) - 726.000

Truth - Il prezzo della verità (La7) - 568.000

Star Trek - Beyond (Tv8) - 381.000

In access prime time, Amadeus con Affari Tuoi su Rai1 conquista il 23.6%, mentre su Canale5 Striscia la Notizia in versione ridotta per via del calcio segna il 17.7%.

Per l'approfondimento, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre raduna il 6.8%, Marianna Aprile e Luca Telese con In onda su La7 il 7.4%, Sabrina Scampini con Stasera Italia su Rete4 il 3.5% e il 3.1% e Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 3.1%.

In seconda serata su Rai2 da segnalare l'esordio boom di Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore. Il graditissimo ritorno in Tv del genio di Arbore affiancato da Gegè Telesforo ha conquistato il 7.8% di share con una media di 653.000 spettatori, numeri altissimi per Rai2 e per quella fascia oraria.

Al mattino, su Rai1, la conferenza stampa di Giorgia Meloni ha invece radunato il 15.5% di share con 1.330.000 spettatori.

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima Serata

Rai1: La Befana vien di Notte 2.576.000 (13.7%). Canale5: Coppa Italia: Juventus-Salernitana 4.283.000 (21%). Rai2: The Floor – Ne rimarrà solo uno 1.064.000 (6.1%), The Floor – Ne Rimarrà solo uno - Anteprima 864.000 (4%). Italia1: Billy Elliot 1.125.000 (6.2%). Rai3: La Fiera delle Illusioni 726.000 (4.1%). Rete4: Dritto e Rovescio 1.080.000 (7.4%). La7: Truth – Il prezzo della Verità 568.000 (3%). Tv8: Star Trek Beyond 381.000 (2.1%). Nove: Nove Comedy Club – Valentina Persia in “Ma che ti ridi?” 754.000 (3.9%).

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 5.052.000 (23.6%). Canale5: Striscina la Notizina 3.624.000 (17.7%). Rai2: Tg2 Post 666.000 (3.1%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.325.000 (6.3%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.407.000 (6.8%), Un Posto al Sole 1.660.000 (7.7%). Rete4: Stasera Italia 724.000 (3.5%) nella prima parte, 679.000 (3.1%) nella seconda. La7: In Onda 1.579.000 (7.4%). Tv8: 4 Hotel 516.000 (2.5%). Nove: Cash or Trash – Xmas Special 691.000 (3.3%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.339.000 (22.2%), L’Eredità 4.373.000 25.1%). Canale5: Avanti il Primo! 2.287.000 (16.2%), Avanti un Altro! 3.510.000 (21%). Rai2: Tg Sport Sera 526.000 (3.7%), Castle 536.000 (3.3%) nel primo episodio, 787.000 (4.1%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 457.000 (2.9%), C.S.I. Miami 628.000 (3.4%). Rai3: Tgr 2.644.000 (14.7%), Blob 1.181.000 6.1%), Via dei Matti n°0 1.072.000 (5.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 619.000 (3.2%). La7: Miss Marple 163.000 (1.1%). Tv8: Celebrity Chef 359.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 538.000 (3%).

Seconda Serata

Rai1: La Campanella dei Desideri 802.000 (8.9%), Tg1 665.000 (8.2%). Canale5: Coppa Italia Live 1.590.000 (11.1%), Tg5 Notte 581.000 (7%). Rai2: Appresso alla Musica 653.000 (7.8%). Italia1: Blinded by the Light 356.000 (6%). Rai3: Tg3 269.000 (2.9%), Il Cacciatore di Sogni 131.000 (2%), Newton 67.000 spettatori (1.7%). Rete4: Slow Tour Padano 225.000 (5.7%). La7: Uno strano scherzo del destino 180.000 (2.5%), TgLa7 Notte a 125.000 (2.7%). Tv8: Attenti a quelle due 138.000 (2%). Nove: Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso 321.000 (3.4%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 415.000 (13.9%), Tg1 ore 7.00 374.000 (15.2%), Tg1 Ore 8.00 980.000 (20.9%), Unomattina 1.009.000 (19%), Storie Italiane 1.025.000 (20.7%) nella prima parte, Conferenza Stampa del Presidente del Consiglio 1.330.000 (15.5%). Storie Italiane (seconda parte) 981.000 (19.8%). Canale5: Prima Pagina Tg5 388.000 (15.5%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.132.000 (23.9%), Mattino Cinque News 924.000 (17.2%) nella prima parte, 880.000 (17.8%) nella seconda. Rai2: La mia favola di Natale 97.000 (2.5%), Tg2 Ore 8.30 241.000 (4.7%), Il Meglio di Radio2 Social Club 276.000 (5.2%).

Italia1: Anna dai Capelli Rossi 105.000 (2.3%) Chicago Med 132.000 (2.5%), Chicago Fire 184.000 (3.2%). Rai3: Buongiorno Italia 296.000 (10.6%), Tgr Buongiorno Regione 502.000 12.9%). Gesù di Nazareth 137.000 (2.6%), Alberto Sordi – Storia di un Italiano 108.000 (2.2%). Rete4: Super Car 104.000 (2%), A-Team 111.000 (2.2%). La7: Omnibus (News) 113.000 (3.8%), TgLa7 197.000 (5.1%), Omnibus (Dibattito) 220.000 (4.3%), Coffee Break 231.000 (4.6%). Tv8: Le mie regole dell’amore 60.000 (1.3%), La regina del Natale 124.000 2.4%). Nove: Alta Infedeltà 153.000 (4.3%).

Mezzogiorno

Rai1: Canale5: Il Meglio di Forum 1.274.000 (16.3%). Rai2: Tg Sport Giorno 234.000 (4.4%), I Fatti Vostri 487.000 (7.8%) nella prima parte, 1.010.000 (10.1%) nella seconda. Italia1: Grande Fratello 616.000 (5%), Sport Mediaset 777.000 (5.7%), Sport Mediaset Extra 478.000 (3.6%). Rai3: Elisir – Le Strenne 224.000 (4%), Tg3 Ore 12.00 653.000 (7.8%), Quante Storie 588.000 (5.6%) Geo 427.000 (3.4%), Passato e Presente 368.000 (2.7%). Rete4: Conferenza Stampa del Presidente del Consiglio 190.000 (2.4%), La Signora in Giallo 640.000 4.9%). La7: L’Aria che Tira 256.000 (4.5%), Conferenza Stampa del Presidente del Consiglio 385.000 (4.3%).Tv8: 4 Ristoranti 169.000 (2.5%) 4 Hotel 266.000 (2.2%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.176.000 (16.6%), La Volta Buona 1.395.000 (11.8%) nella presentazione, 1.587.000 (15.3%), Il Paradiso delle Signore 1.616.000 (17.2%), Tg1 1.329.000 (13.9%), La Vita in Diretta 1.772.000 (17.9%) nella presentazione, 2.400.000 (20.3%). Canale5: Beautiful 2.498.000 (18.6%), La Promessa 1.899.000 (18.3%), Pomeriggio Cinque 1.457.000 (14.7%) nella prima parte, a 1.465.000 12.6%) nella seconda (I Saluti a 1.620.000 e il 12.5%). Rai2: Ore 14 833.000 (7.2%), BellaRai 530.000 (5.6%), Heartland 289.000 (2.8%), I mestieri di Mirko 291.000 (2.5%), Tg2 375.000 (2.9%).

Italia1: In viaggio con Flora 328.000 (3%), Aiuto, ho ristretto mamma e papà 318.000 (3.2%), Freedom Pills 289.000 (2.4%). Rai3: Tgr 1.997.000 (15.7%), La Biblioteca dei Sentimenti 249.000 (2.6%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 276.000 (3%), Aspettando… Geo 755.000 (7.9%), Geo 1.551.000 (12.8%). Rete4: Lo Sportello di Forum 748.000 (6.5%), Tg4 - Diario del Giorno 355.000 (3.8%), Il ritorno di Sandokan 401.000 (3.6%). La7: 429.000 (3.7%) nella presentazione, Tagadà 406.000 (4.1%), Tagadà #Focus 267.000 (2.8%), C’era una volta… il Novecento 177.000 (1.7%). Tv8: Ricordati di te 443.000 (3.8%), Il Natale di Molly 436.000 (4.6%), Un marito per Natale 433.000 (3.6%). Nove: Little Big Italy 288.000 (2.3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.966.000 (21.9%)

20.00 - 4.843.000 (24.8%)

TG2

13.00 - 1.761.000 (13.8%)

20.30 - 1.091.000 (5.3%)

TG3

14.25 - 1.271.000 (10.9%)

19.00 - 2.178.000 (13.5%)

TG4

18.55 - 575.000 (3.5%)

TG5

13.00 - 2.738.000 (21.2%)

20.00 - 4.098.000 (20.9%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.118.000 (10.5%)

18.30 - 562.000 (4.1%)

TGLA7

13.30 - 548.000 (4.1%)

20.00 - 1.289.000 (6.5%)