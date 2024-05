PIPPITEL! – FABIOLO FAZIO È MEJO DI UN COMMERCIALISTA: PER CALCOLARE GLI ASCOLTI DI "CHE TEMPO CHE FA" LO DIVIDE IN TRE FASCE (PIÙ DUE MINI-ANTEPRIME E UNA PARTE FINALE). E COSÌ VOLA NEGLI ASCOLTI: IERI, CON URSULA E LA CORTELLESI, HA SEGNATO IL 9.9% - SU CANALE5 LA SEMIFINALE DI “AMICI” DI MARIA DE FILIPPI CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 24.8% DI SHARE E 3.5 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 “MAKARI” IN REPLICA ALL’11% - SU RAI3 “REPORT” ALL’8.5%, SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 3.9% - AMADEUS (25.3%), PAPERISSIMA (14.8%). BORTONE (4.2%), SCAMPINI (3.8%) GRAMELLINI (4.1%)

fabio fazio 2

Nella serata di ieri, domenica 12 maggio 2024, su Rai1 Makari in replica ha conquistato 1.833.000 spettatori pari all’11% di share. Su Canale5 – dalle 21.31 alle 0.42 – la semifinale di Amici di Maria De Filippi ha ottenuto un a.m. di 3.571.000 spettatori pari al 24.8% di share (Buonanotte dalle 0.47 alle 0.58: 1.409.000 – 25.5%). Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 640.000 spettatori (3.4%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 669.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Jason Bourne ha collezionato 836.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione di 37 minuti (1.180.000 – 6.4%), Report ha raccolto davanti al video 1.556.000 spettatori con l’8.5% (Plus dalle 22.52 alle 23.19 a 1.264.000 e l’8.1%).

lo spezzatino di ascolti di che tempo che fa del 12 maggio

Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 538.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Roma di Piombo – Diario di Lotta ha interessato 190 .000 spettatori con l’1.6%. Su Tv8 Venom: La Furia di Carnage ha registrato 202.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (.000 – %), l’ultima puntata della stagione di Che Tempo Che Fa segna 1.836.000 spettatori con il 9.9% nella prima parte e 1.065.000 spettatori con l’8.7% nella seconda parte chiamata Il Tavolo in onda dalle 22.21 alle 0.56 (L’Importante È Finire: .000 – %). Sul 20 Indipendence Day ha coinvolto .000 spettatori con il %. Su Iris Che – L’Argentino ha ottenuto .000 spettatori (%). Su RaiMovie Operazione Spysitter interessa .000 individui (%). Su RaiPremium Techetechetè Show in replica intrattiene .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Vicini Bortone e Gramellini.

maria de filippi 2

Su Rai1 Affari Tuoi fa sintonizzare 4.620.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.694.000 spettatori (14.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 976.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Chesarà… arriva a 709.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha convinto 655.000 spettatori (3.8%) nella prima parte e 613.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica convince 733.000 spettatori pari al 4.1%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 507.000 spettatori (share del 2.8%).

fabio fazio 1

Preserale

Il 18.7% per l’esordio domenicale della Ruota.

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 sigla 2.245.000 spettatori con il 20.1% mentre L’Eredità Weekend fa sintonizzare 3.240.000 spettatori con il 24.4%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha raccolto 1.627.000 spettatori (15.5%) mentre La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.378.000 spettatori (18.7%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (387.000 – 4.1%), Novantesimo Minuto ha registrato 455.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 301.000 spettatori (2.4%) nella seconda parte dal nome ‘Tempi Supplementari’.

maria de filippi 1

Squadra Speciale Cobra 11 segna 404.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 333.000 spettatori (2.9%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 463.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 1.825.000 spettatori con il 13.1%. Su Rete4 Terra Amara ha appassionato 577.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 The Women registra 241.000 spettatori (2.3%). Uozzap Classic segna 166.000 spettatori e l’1.2%. Su Tv8 4 Hotel raduna 245.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Little Big Italy sigla 256.000 spettatori (2.5%) mentre Che Tempo Che Farà raccoglie 358.000 spettatori (2.6%).

makari 3 8

Daytime Mattina

Citofonare Rai2 anticipa e segna il 4.1%-5.1%.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha convinto 272.000 spettatori (12.5%), nella presentazione, 615.000 spettatori (17.2%) nella prima parte, e 1.303.000 spettatori (23.2%) nella seconda parte. Tra la prima e seconda parte il TG1 delle 8 ha interessato 1.010.000 spettatori (20.6%). Check Up è visto da 1.029.000 spettatori con il 18.4%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 393.000 spettatori (15.5%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 1.031.000 spettatori con il 20.2%. Il ritorno con la nuova edizione de I Viaggi del Cuore sigla 557.000 spettatori (9.7%) mentre la Santa Messa realizza un ascolto di 768.000 telespettatori con il 13.7% di share.

amici di maria de filippi 6

Su Rai2 Radio2 Happy Family Rewind ha tenuto compagnia a 119.000 spettatori con il 2.1%. Citofonare Rai2 ha convinto 229.000 spettatori (4.1%), nella prima parte dalle 9.32 alle 9.59, e 302.000 spettatori (5.4%), nella seconda parte dalle 10.04 alle 10.57. Su Italia1 Young Sheldon colleziona 151.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 152.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio. Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 219.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio della giornata. Su Rai3 Protestantesimo raduna 41.000 spettatori (1.4%) mentre Sulla Via di Damasco convince 78.000 spettatori (1.9%).

report sigfrido ranucci

Agorà Weekend ha raccolto 164.000 spettatori con il 3% (presentazione a 94.000 e l’1.9%) e il Raduno Nazionale Alpini ha interessato 214.000 spettatori pari al 3.8% mentre O Anche No è la scelta di 115.000 spettatori (2%). Su Rete4 Brave and Beautiful segna 86.000 spettatori e l’1.6%. Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore ha coinvolto 200.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 157.000 spettatori con il 5.2% nelle News e, dopo il TG La7 a 212.000 spettatori (5.1%), di 160.000 spettatori con il 2.9% nel Dibattito. Camera con Vista è la scelta di 132.000 spettatori (2.3%) mentre Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso interessa 86.000 spettatori (1.5%).

Daytime Mezzogiorno

Rai2 cala e Rai1 sale.

amici di maria de filippi 5

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.226.000 spettatori con il 19.4%. Al suo interno la Santa Messa raduna 1.360.000 spettatori con il 22.4% e Sua Santità Recita il Regina Caeli raccoglie 1.887.000 spettatori con il 24.4%. Linea Verde ha registrato 2.772.000 spettatori con il 25.5% (breve presentazione: 2.113.000 – 23.5%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 533.000 spettatori (9.1%) e 655.000 spettatori (10.4%) mentre Melaverde raccoglie 1.346.000 spettatori con il 15%. Su Rai2 – dalle 11.07 alle 14.19 – il Tennis con gli Internazionali raccoglie 316.000 spettatori con il 3.2%.

makari 3 7

Su Italia1 Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 206.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio e 184.000 spettatori (3.1%) nel terzo episodio della giornata. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 708.000 spettatori con il 5.7% (Magazine XXL: 432.000 – 3.3%). Su Rai3 TG-Regioneuropea è la scelta di 190.000 spettatori (3%) mentre il TG3 delle 12 registra 432.000 spettatori (5.5%) e La Buona Crescita – 200 Anni di Cariplo raccoglie 256.000 spettatori (2%). Su Rete4, dopo una presentazione (156.000 – 2.8%), Dalla Parte degli Animali raggiunge 266.000 spettatori con il 4.6%, nella prima parte, 237.000 spettatori con il 4%, nella seconda parte (I Saluti: 265.000 – 4%).

amici di maria de filippi 4

Dopo il TG, Colombo ha fatto compagnia a 303.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto raccoglie 92.000 spettatori con l’1.6%. Le Parole della Salute segna 85.000 spettatori con l’1.2%. Uozzap! segna 192.000 spettatori (1.9%) mentre Uozzap! Classic segna 224.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 il Motomondiale raduna 175.000 spettatori (2.9%), con la Moto 3, e 322.000 spettatori (3.3%), con la Moto 2. Su Rai Sport – dalle 12.11 alle 14.43 – Giro D’Italia: Prima Diretta segna 344.000 spettatori con il 3%.

makari 3 6

Daytime Pomeriggio

Terra Amara saluta la domenica pomeriggio col 21.7%.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 1.925.000 spettatori (15.3%) nella presentazione dalle 14.03 alle 14.30, 1.964.000 spettatori (17%) nella prima parte dalle 14.30 alle 15.26, 1.632.000 spettatori (15.8%) nella seconda parte dalle 15.31 alle 16.43 e 1.295.000 spettatori (13.4%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara dalle 16.44 alle 17.07. Da Noi… A Ruota Libera si porta a 1.311.000 spettatori con il 14%. Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.162.000 spettatori con il 16.6%. Beautiful ha intrattenuto 1.956.000 spettatori (15.6%). L’ultimo appuntamento domenicale con Terra Amara ha raccolto 2.345.000 spettatori (21.7%).

amici di maria de filippi 3

A seguire Verissimo ha convinto 1.761.000 spettatori (18.5%) nella prima parte e 1.670.000 spettatori (17.8%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer in onda dalle 17.37 alle 18.37. Su Rai2 il Giro d’Italia ha radunato 1.114.000 spettatori (10.2%) con Giro Diretta e 1.590.000 spettatori (16%) con Giro all’Arrivo. Il Processo alla Tappa ha convinto 687.000 spettatori (7.5%). Su Italia1 E-Planet raccoglie 369.000 spettatori (2.9%) mentre il Campionato del Mondo di Formula E ha interessato 206.000 spettatori (1.9%). Formula E Podio segna 103.000 spettatori con l’1%. Walker ha registrato 125.000 spettatori (1.3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.688.000 spettatori con il 13.2%.

che tempo che fa 1

In Mezz’Ora ha ottenuto 927.000 spettatori (7.9%) nella prima parte e 465.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’. Dopo una presentazione (326.000 – 3.3%), Rebus ha coinvolto 413.000 spettatori con il 4.3% mentre Kilimangiaro ha raccolto 409.000 spettatori (4.6%) nella presentazione di 6 minuti, 522.000 spettatori (5.7%) nella prima parte dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 723.000 spettatori (7.4%) nell’ultima parte dalla durata maggiore. Su Rete4 L’Indomabile Angelica ha registrato 222.000 spettatori (1.9%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica è visto da 351.000 spettatori (3.1%) e La7 Doc arriva a 233.000 spettatori (2.5%). Su Tv8 dopo Grid (538.000 – 4.2%), la gara di Moto GP appassiona 1.074.000 spettatori (8.6%). Zona Rossa segna 428.000 spettatori con il 3.9%.

amici di maria de filippi 2

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale TG1 ha conquistato un ascolto di 296.000 spettatori (share del 3.9%). Su Canale5 TG5 Notte raccoglie .000 spettatori con il %. Su Rai2 La Domenica Sportiva ha raccolto 745.000 spettatori (4.6%) nella presentazione e 789.000 spettatori con il 7.3% mentre L’Altra DS ha siglato 246.000 spettatori (4.6%). Su Italia1, dopo una presentazione chiamata Highlights (.000 – %), Pressing segna un netto di .000 spettatori pari al %. Su Rai3 L’Avversario – L’Altra Faccia del Campione ha raggiunto .000 spettatori (%) mentre TG3 Mondo è visto da .000 spettatori (%). Su Rete4 Il Falò delle Vanità è la scelta di 161.000 spettatori (4.7%) nella prima parte. Sul Nove Fratelli di Crozza in replica è la scelta di .000 spettatori (%).

Telegiornali

TG1

amici di maria de filippi 1

Ore 13:30 3.789.000 (29.3%) Libri 3.207.000 (24.9%)

Ore 20:00 3.776.000 (23.2%)

TG2

Ore 14.21 310.000 (2.5%) edizione di 15 minuti e in un altro orario rispetto all’abituale a causa del Tennis

Ore 20:30 855.000 (4.9%)

TG3

Ore 14:15 .000 (%)

Ore 19:00 .000 (%)

TG5

Ore 13:00 .000 (%)

Ore 20:00 .000 (%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 .000 (%)

Ore 18:30 .000 (%)

TG4

Ore 11:55 292.000 (3.7%)

Ore 18:55 403.000 (3.3%)

TG LA7

Ore 13:30 583.000 (4.5%)

Ore 20:00 951.000 (5.8%)

che tempo che fa 2 amici di maria de filippi 7