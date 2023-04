PIPPITEL! – LA FICTION DEDICATA A TINA ANSELMI FA IL 16,1% CON 2,8 MILIONI DI SPETTATORI – CANALE 5 RIPIEGA AL 14,6% CON “LUCE DEI TUOI OCCHI 2” – BENE "LE IENE" CON IL RITORNO DI BELEN (10,2%) – I TALK SHOW SOTTOTONO: CARTABIANCA SI FERMA AL 5,1%, MARIO GIORDANO AL 5,3% E FLORIS AL 5,9%. TUTTI SOTTO IL MILIONE DI TELE-MORENTI – IL MAI PALUDATO LA RUSSA FA CALARE “CINQUE MINUTI” DI BRUNO VESPA AL 21,4%

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 25 aprile 2023 vedono su Rai1 la fiction dedicata a Tina Anselmi - Una vita per la democrazia con Sarah Felberbaum totalizzare 2.878.000 spettatori con il 16.1%, superando la fiction di Canale5 Luce dei tuoi occhi 2 con Anna Valle, in discesa rispetto a sette giorni fa con 2.552.000 affezionati e il 14.6%.

Su Italia1, intanto - dopo un periodo di assenza - è tornata Belen alla conduzione delle Iene portando il programma a 1.344.000 spettatori (pari al 10.2% di share), battendo sia Dalla Strada al Palco con Nek su Rai2, in crescita al 7.2%, sia i talk politici decisamente sottotono.

Nello specifico, #Cartabianca con Bianca Berlinguer su Rai3 si è fermato al 5.1%, Fuori dal coro con Mario Giordano su Rete4 non è andato oltre il 5.3% e diMartedì con Giovanni Floris su La7 si è assestato al 5.9%, tutti e tre sotto il milione di spettatori.

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di individui all'ascolto:

1 Tina Anselmi - Una vita per la democrazia (Rai1) - 2.878.000

2 Luce dei tuoi occhi 2 (Canale5) - 2.552.000

3 Le Iene (Italia1) - 1.344.000

4 Dalla Strada al Palco (Rai2) - 1.158.000

5 diMartedì (La7) - 973.000

6 #Cartabianca (Rai3) - 833.000

7 Fuori dal coro (Rete4) - 743.000

8 Passaggio di notte (Iris) - 520.000

9 Now You See Me - I maghi del crimine (20) - 512.000

10 Tomb Raider (Rai4) - 434.000

11 Quattro matrimoni (Tv8) - 286.000

12 Miami Beach (Nove) - 255.000

In access prime time su Rai1, Cinque Minuti di Bruno Vespa con ospite Ignazio La Russa perde terreno totalizzando 3.968.000 spettatori con il 21.4%, malgrado il traino del Tg1 (4.205.000 - 24.3%); mentre - a seguire - Amadeus con Affari Tuoi risale al 22.1% con 4.336.000.

Striscia la Notizia su Canale5, dal canto suo, totalizza il 19.5% con 3.392.000 affezionati. Per l'approfondimento, Marco Damilano sigla il 7.6% su Rai3, Lilli Gruber il 7.2% su La7, Barbara Palombelli il 4,1% e il 3.6% e Tg2 Post il 3.4%. In seconda serata, brilla su Rai2 il ritorno di Bar Stella con Stefano De Martino che conquista 438.000 spettatori con l'8.2%.

Da segnalare, al pomeriggio, il risultato deludente di Serena Bortone con il suo Oggi è un altro giorno su Rai1, fermo al 15.0% di share malgrado l'assenza di Maria de Filippi e, parallelamente, l'ulteriore record di Ore 14 con Milo Infante su Rai2, che vola all'8.1%. Sale a sua volta su La7 C'era una volta il Novecento con Luca Sappino e Alessio Orsingher, che - con uno speciale sul 25 aprile - conquista il 2.2% pari a una media di 212.000 spettatori.

Ma vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima serata

Rai1: Tina Anselmi – Una vita per la democrazia 2.878.000 (16.1%).

Canale5: Luce dei Tuoi Occhi 2 2.552.000 (14.6%).

Rai2: Dalla Strada al Palco 1.158.000 (7.2%).

Italia1: Le Iene 1.344.000 (10.2%) (presentazione 1.159.000 (5.8%).

Rai3: #Cartabianca 833.000 (5.1%), presentazione 860.000 (4.3%).

Rete4: Fuori dal Coro 743.000 (5.3%).

La7: DiMartedì 973.000 (5.9%), diMartedì Più 314.000 (5.1%).

Tv8: Quattro Matrimoni 286.000 (1.7%).

Nove: Miami Beach 255.000 (1.4%).

Rai4: Tomb Raider 434.000 (2.3%).

20: Now You See Me – I maghi del crimine 512.000 (2.7%).

Iris: Passaggio di notte 520.000 (2.7%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 3.968.000 (21.4%), Affari Tuoi 4.366.000 (22.1%).

Canale5: Striscia la Notizia 3.392.000 (17.2%).

Rai2: Tg2 Post 677.000 (3.4%). Italia1: N.C.I.S. 1.202.000 (6.3%).

Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.437.000 (7.6%), Un Posto al Sole 1.574.000 (8%).

Rete4: Stasera Italia 775.000 (4.1%) nella prima parte, 710.000 (3.6%) nella seconda.

La7: Otto e Mezzo 1.402.000 (7.2%). Tv8: 100% Italia 354.000 (1.8%).

Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 459.000 (2.4%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.813.000 (22.1%), L’Eredità 3.814.000 (25.4%).

Canale5: Avanti il Primo 2.020.000 (16.3%), Avanti un Altro 2.864.000 (19.5%).

Rai2: Hawaii Five-0 526.000 (3.7%), The Rookie 701.000 (4.2%).

Italia1: Studio Aperto Mag 465.000 (3.4%), C.S.I. 630.000 (3.9%).

Rai3: Tg Regione 2.294.000 (14.7%), Blob 978.000 (5.8%), La Gioia della Musica 958.000 (5.3%).

Rete4: Tempesta d’Amore 665.000 (3.8%).

La7: Lingo – La Prima Sfida 131.000 (1.1%), Lingo – Parole in Gioco 261.000 (1.8%). Tv8: Celebrity Chef 271.000 (1.7%).

Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 439.000 (2.7%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 552.000 (7.8%).

Canale5: X-Style 573.000 (6.3%).

Rai2: Bar Stella 438.000 (8.2%).

Italia1: A.P. Bio 398.000 (11.3%) nel primo episodio, 296.000 (11.2%) nel secondo. Rai3: Tg3 Linea Notte 233.000 (3.8%).

Rete4: La figlia scomparsa – Prima 110.000 (3.4%).

La7: TgLa7 Notte 146.000 (3.6%)

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 144.000 (7.4%), Tg1 Ore 7.00 304.000 (10.6%), TgUnomattina 979.000 (18.8%), Tg1 Ore 8.00 1.014.000 (20%), Unomattina 1.169.000 (19.7%), Storie Italiane (prima parte)1.056.000 (17.5%).

Canale5: Prima Pagina Tg5 383.000 (15.3%), Tg5 Mattina 1.243.000 (23.9%), Mattino Cinque News 1.041.000 (17.5%) nella prima parte, 905.000 (15%) nella seconda, Saluti 777.000 (12.1%).

Rai2: Tg2 Ore 8.30 191.000 (3.3%), Radio2 Social Club 253.000 (4.2%), Tg2 Italia 387.000 (6.4%), Tg2 Flash 571.000 (8.7%).

Italia1: Chicago Fire 108.000 (1.8%) nel primo episodio, 146.000 (2.4%) nel secondo, Chicago P.D. 179.000 (2.8%) nel primo episodio.

Rai3: Buongiorno Italia 314.000 (11.2%), TgR Buongiorno Regione 489.000 (12.5%), Agorà (presentazione) 284.000 (5.5%), Agorà 343.000 (5.8%), Agorà Extra 345.000 (5.7%).

Rete4: Cari fottutissimi amici 74.000 (1.2%).

La7: Omnibus 167.000 (3.5%), Coffee Break 170.000 (2.8%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.197.000 (17.7%), Tg1 – Cerimonia Celebrativa del 78° Anniversario della Liberazione 1.638.000 (16.7%), Linea Verde (Il meglio di) 1.790.000 (14.6%).

Canale5: Forum 1.422.000 (16.6%).

Rai2: Tg Sport 516.000 (7.8%), I Fatti Vostri 682.000 (9.3%) nella prima parte, 1.005.000 (9.9%) nella seconda.

Italia1: Chicago P.D. 330.000 (4.1%), Sport Mediaset 751.000 (6%).

Rai3: Elisir (presentazione) 288.000 (4.7%), Elisir 394.000 (5.6%), Tg3 Ore 12.00 743.000 (8.2%), Quante Storie 517.000 (4.4%), Passato e Presente 559.000 (4.4%). Rete4: Racconti di Libertà 95.000 (1.4%), Il Segreto 151.000 (1.4%), La Signora in Giallo 491.000 (4%). La7: L’Aria che Tira 206.000 (2.9%), L'Aria che Tira (Oggi) 265.000 (2.5%.

Daytime Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.454.000 (19.8%), Oggi è un Altro Giorno 1.512.000 (15%), presentazione 1.550.000 (13.5%), Il Paradiso delle Signore 1.490.000 (16.1%), Tg1 1.300.000 (14.7%), La Vita in Diretta 1.971.000 (19.3%), presentazione 1.485.000 (16.3%).

Canale5: Beautiful 2.176.000 (17.3%), Luce dei Tuoi Occhi 2 1.532.000 (14.9%), Amici 1.284.000 (13.9%), L’Isola dei Famosi 1.145.000 (12.4%), Un Altro Domani 903.000 (10%), Pomeriggio Cinque (presentazione) 1.015.000 (10.8%), Pomeriggio Cinque 1.268.000 (12.2%), I Saluti 1.437.000 (12.8%).

Rai2: Ore 14 882.000 (8.1%), BellaMa’ 701.000 (7.6%). Candice Renoir 334.000 (3.5%).

Italia1: I Simpson 558.000 (4.5%) nel primo episodio, 530.000 (4.7%) nel secondo, 475.000 (4.4%) nel terzo, I Griffin 369.000 (3.8%), N.C.I.S. New Orleans 375.000 (4%) nel primo episodio, 431.000 (4.7%) nel secondo, Person of Interest 426.000 (4.3%).

Rai3: Tg Regione 2.141.000 (17.7%); Aspettando… Geo 655.000 (7.2%), Geo a 1.069.000 (10.3%).

Rete4: Lo Sportello di Forum 625.000 (5.6%), Tg4 – Diario del Giorno 310.000 (3.4%), Racconti di Libertà 198.000 (2.2%), Colombo 322.000 (3.1%).

La7: Tagadà (presentazione) 273.000 (2.4%), Tagadà 230.000 (2.4%), Tagadà #Focus 183.000 (2%), C’era una volta il Novecento 218.000 (2.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1?13.30 - 2.940.000 (23.2%)?20.00 - 4.205.000 (24.3%)

TG2?13.00 - 1.694.000 (14.1%)?20.30 - 1.089.000 (5.7%)

TG3?14.25 - 1.366.000 (12.2%)?19.00 - 1.808.000 (13%)

TG4?11.55 - 270.000 (3.1%)?18.55 - 583.000 (4.1%)

TG5?13.00 - 2.670.000 (22%)?20.00 - 3.526.000 (20.1%)

STUDIO APERTO?12.25 - 1.146.000 (10.9%)?18.30 - 589.000 (5.1%)

TGLA7?13.30 - 425.000 (3.4%)?20.00 - 1.019.000 (5.8%)